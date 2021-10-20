УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6226 відвідувачів онлайн
Новини Фото
12 762 38

Подружжя Зеленських відвідало новий Шевченківський центр у Каневі, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали сучасний культурний центр "Шевченко HUB" у Каневі, який відкрився до 30-річчя незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Новий будинок культури в Каневі - це не тільки концертний зал на 700 осіб, пояснив глава Черкаської ОДА Олександр Скічко. Перед командою проекту було поставлено завдання створити активний публічний простір, а тому в центрі облаштували виставковий зал і школу мистецтв на 19 аудиторій, яку діти зможуть відвідувати постійно. Поблизу культурного центру було створено сквер і спортивний майданчик.

У "Шевченко HUB" також встановлено екран та необхідне обладнання для демонстрації фільмів. Президентське подружжя переглянуло фрагмент мультимедійної вистави "Звільнення Шевченка" режисера Євгена Степаненка, створеної за підтримки Національного музею Тараса Шевченка.

Крім цього, президент і перша леді оглянули виставку вишитих рушників Наддніпрянщини ХХ – початку ХХІ століття. На ній представлена колекція з фонду Музею українського рушника.

Даний центр у Каневі намагалися побудувати впродовж 36 років, проте завершити роботи вдалося зі стартом інфраструктурної програми президента "Велике будівництво".

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що після того, як об'єкт було включено в програму "Велике будівництво", його вдалося завершити за п'ять місяців.

"Лише за місяць на прилеглій території облаштували сквер, дитячий майданчик і спортивні локації. Проводиться капітальний ремонт вулиць Енергетиків і Шевченка, які ведуть до культурного центру", - розповів Тимошенко.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що в межах "Великого будівництва" стартувала програма "Велика реставрація", яка має на меті відновлення об'єктів культурної та історичної спадщини України.

Читайте також: У 2022 році в Черкаській області почнеться зведення Льодової арени, унікального спорткомплексу і реставрація трьох замків, - Зеленський

Подружжя Зеленських відвідало новий Шевченківський центр у Каневі, - ОП 01
Подружжя Зеленських відвідало новий Шевченківський центр у Каневі, - ОП 02
Подружжя Зеленських відвідало новий Шевченківський центр у Каневі, - ОП 03
Подружжя Зеленських відвідало новий Шевченківський центр у Каневі, - ОП 04

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Олена Зеленська (253) Велике будівництво (741) Чернігівська область (927)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
показати весь коментар
20.10.2021 16:22
+30
Какая же это чета? Это ленка и вовка. До четы им как до Луны.
показати весь коментар
20.10.2021 16:20
+25
Их счастье что Шевченко усопший, а то он бы сокиру заточив и маланцев покосил!!!!
показати весь коментар
20.10.2021 16:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Их счастье что Шевченко усопший, а то он бы сокиру заточив и маланцев покосил!!!!
показати весь коментар
20.10.2021 16:20 Відповісти
Але у могилі Тарас перевернувся...
показати весь коментар
20.10.2021 16:27 Відповісти
а где народ ?
показати весь коментар
20.10.2021 16:40 Відповісти
так людей з усього міста виселили на пів дня... прості люди недостойні знаходитися з найвеличнішим...
показати весь коментар
20.10.2021 18:21 Відповісти
Это тебе в Канаде сказали? )
показати весь коментар
23.10.2021 20:52 Відповісти
Та ні, москалику. Два тижні тому повернувсая зі Львова до Торонто.
показати весь коментар
08.11.2021 22:33 Відповісти
Перефразовуючи Шевченка, тупі на вибори ідуть, а потім голови шкребуть.
показати весь коментар
20.10.2021 18:22 Відповісти
Какая же это чета? Это ленка и вовка. До четы им как до Луны.
показати весь коментар
20.10.2021 16:20 Відповісти
а я прочитав спочатку чіта Зеленський...
показати весь коментар
20.10.2021 18:17 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2021 16:20 Відповісти
ничё посмотрим где он будет гулять когда на улице будет -10.
показати весь коментар
20.10.2021 16:21 Відповісти
в Буковеле где же еще у бени в гостях)
показати весь коментар
20.10.2021 16:22 Відповісти
а зеленка каким боком там? она по-украински с трудом говорит...
показати весь коментар
20.10.2021 16:21 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2021 16:22 Відповісти
Что в Каневе забыла сепарская семья?
показати весь коментар
20.10.2021 16:22 Відповісти
клоуна скічка.
показати весь коментар
20.10.2021 16:26 Відповісти
Можно подумать что этот центр ч ленка с вовкой за свои деньги построила...а не за наши налоги он был построен...
показати весь коментар
20.10.2021 16:23 Відповісти
зачем обманывать какая это чета? без дерьмака это не чета!!!
показати весь коментар
20.10.2021 16:25 Відповісти
Эх, в Оман бы им!
показати весь коментар
20.10.2021 16:26 Відповісти
чёта посетила
непонятненько
показати весь коментар
20.10.2021 16:28 Відповісти
Открыли Центр, который был уже на 80% готовый 😂

Скверик высадил и Крадівництво готове
показати весь коментар
20.10.2021 16:29 Відповісти
Вот именно, что на 80%. Так и стоял больше 30 лет недострой. И ни один из прежних президентов не смог его достроить. А Зе смог. Не обещал, а сделал. Респект ему. А хейтеры пусть удавятся, вон их здесь сколько слетелось. Пустышки.
показати весь коментар
23.10.2021 20:45 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2021 16:34 Відповісти
Масачки в помещении? Да ну, не можыт быць
показати весь коментар
20.10.2021 16:36 Відповісти
фу, ***..
показати весь коментар
20.10.2021 16:36 Відповісти
Шалом, православные
показати весь коментар
20.10.2021 16:43 Відповісти
что-то масок не видать...
показати весь коментар
20.10.2021 16:58 Відповісти
Так то морди такі.
показати весь коментар
20.10.2021 18:24 Відповісти
Не наблюдаю масочного режима...
показати весь коментар
20.10.2021 17:03 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2021 17:17 Відповісти
Так та чєта думала, мабуть, що їздила до музею футболіста Шевченка... Іншого вони і не чули.
показати весь коментар
20.10.2021 18:23 Відповісти
"Велике будівництво", "Велика реставрація", "Мілліард дерев". А не "Велика просрація" ще на черзі?
показати весь коментар
20.10.2021 18:28 Відповісти
Смішно дивитися як ці малороси з розумними обличчями слухають в музеї Шевченка про Шевченка. Мабуть їх довбешки ніяк не згадають-де вони його того Шевченка бачили окрім зображення на купюрі 100 грн.
показати весь коментар
20.10.2021 18:35 Відповісти
Україно, Україно, подивись на себе.

В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.

Т.Г.Шевченко.

А ще преться на могилу...
показати весь коментар
20.10.2021 18:37 Відповісти
Я не пойму, то так модно, что штаны на 5 размеров длиннее? Или подрезать взападло (по причине жадности)? Или комплексы, что у зеЛенки ноги длинее?
показати весь коментар
20.10.2021 20:14 Відповісти
Яке ж воно кумедне. Кумедніше, чим у 95 кварталі. Втішає одне, це почала розіміти більшість українців. Значить скоро Вова буде оглядати російські центри.
показати весь коментар
20.10.2021 21:02 Відповісти
Читаю эти комменты и подозреваю, что в этой теме пасутся одни сепары из востока. Столько ненависти и зависти...
показати весь коментар
23.10.2021 20:49 Відповісти
 
 