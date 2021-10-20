Подружжя Зеленських відвідало новий Шевченківський центр у Каневі, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали сучасний культурний центр "Шевченко HUB" у Каневі, який відкрився до 30-річчя незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Новий будинок культури в Каневі - це не тільки концертний зал на 700 осіб, пояснив глава Черкаської ОДА Олександр Скічко. Перед командою проекту було поставлено завдання створити активний публічний простір, а тому в центрі облаштували виставковий зал і школу мистецтв на 19 аудиторій, яку діти зможуть відвідувати постійно. Поблизу культурного центру було створено сквер і спортивний майданчик.

У "Шевченко HUB" також встановлено екран та необхідне обладнання для демонстрації фільмів. Президентське подружжя переглянуло фрагмент мультимедійної вистави "Звільнення Шевченка" режисера Євгена Степаненка, створеної за підтримки Національного музею Тараса Шевченка.

Крім цього, президент і перша леді оглянули виставку вишитих рушників Наддніпрянщини ХХ – початку ХХІ століття. На ній представлена колекція з фонду Музею українського рушника.

Даний центр у Каневі намагалися побудувати впродовж 36 років, проте завершити роботи вдалося зі стартом інфраструктурної програми президента "Велике будівництво".

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що після того, як об'єкт було включено в програму "Велике будівництво", його вдалося завершити за п'ять місяців.

"Лише за місяць на прилеглій території облаштували сквер, дитячий майданчик і спортивні локації. Проводиться капітальний ремонт вулиць Енергетиків і Шевченка, які ведуть до культурного центру", - розповів Тимошенко.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що в межах "Великого будівництва" стартувала програма "Велика реставрація", яка має на меті відновлення об'єктів культурної та історичної спадщини України.

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