Київські поліцейські жорстоко побили чоловіка під час затримання. Тепер їм загрожує до 8 років за ґратами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вони розбили в автомобілі підозрюваного в крадіжці вікна, наділи на нього наручники і били ломом по руці і по голові, а також застосували газовий балончик.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Жорстоке затримання сталося 14 лютого 2020 року.

"Попри те, що чоловік не чинив опору, поліцейські наділи наручники і вдарили його ломом-обценьками по руці і голові, застосували газовий балончик. Постраждалого били по різних частинах тіла, внаслідок чого він отримав синці та садна, а також рвану рану голови" , - сказано в повідомленні ДБР.

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Обом поліцейським, які зараз вже працюють в інших підрозділах, повідомили про підозру в перевищенні влади. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

"Вирішуються питання про відсторонення підозрюваних з посад на період розслідування та обрання їм запобіжного заходу. Перевіряється причетність інших співробітників поліції до скоєння вказаного злочину", - додали в ДБР.





















