Київські поліцейські жорстоко побили чоловіка під час затримання. Тепер їм загрожує до 8 років за ґратами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вони розбили в автомобілі підозрюваного в крадіжці вікна, наділи на нього наручники і били ломом по руці і по голові, а також застосували газовий балончик.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
Жорстоке затримання сталося 14 лютого 2020 року.
"Попри те, що чоловік не чинив опору, поліцейські наділи наручники і вдарили його ломом-обценьками по руці і голові, застосували газовий балончик. Постраждалого били по різних частинах тіла, внаслідок чого він отримав синці та садна, а також рвану рану голови" , - сказано в повідомленні ДБР.
Обом поліцейським, які зараз вже працюють в інших підрозділах, повідомили про підозру в перевищенні влади. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
"Вирішуються питання про відсторонення підозрюваних з посад на період розслідування та обрання їм запобіжного заходу. Перевіряється причетність інших співробітників поліції до скоєння вказаного злочину", - додали в ДБР.
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Но бить ПОСЛЕ - это днище.
8 лет может и многовато, но парочку и крупный штраф потерпевшему точно впаять не мешало бы.
Можно послужной список избитого?
Интересно, сколько еще подобных подвигов они успели совершить?
ЗАМАХ на вбивство. Били ЛОМОМ. Цим потворам треба по 15 років дати і премій лишити весь відділ на 1 рік.