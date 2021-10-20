Меморіальну дошку Юрію Дяковському відкрили на будівлі СБУ в Слов'янську. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 жовтня, в місті Слов'янськ Донецької області відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Герою України Юрію Дяковському (позивний Кирпич).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Слов'янської міської ради, пам'ятку встановили на фасаді будівлі СБУ.

Зазначається, що Юрій Дяковський народився в Стрию 27 лютого 1989 року, в 2013-му поїхав на Євромайдан, де був поранений. Входив до ДУК "Правий сектор".

Нагадаємо, 15 квітня 2014 року група добровольців з "Правого сектора" вирушила з Харкова в розвідку в напрямку захопленого сепаратистами Слов'янська. В її складі був і Юрій Дяковський. 17 квітня біля одного з блокпостів при в'їзді в місто група була виявлена ​​та обстріляна, при відході один з добровольців, заблукавши, зник. У такій ситуації було прийнято рішення розділитися і різними шляхами повертатися на базу "ПС".

Довгий час доля Юрія Дяковського залишалася невідомою, поки 28 квітня його понівечене тіло не виявили в річці Казенний Торець біля смт Райгородок під Слов'янськом. Характер пошкоджень був подібний до тих замордованих, тіла яких виявили тут ще 19 квітня і які були впізнані як депутат Горлівської міськради Володимир Рибак і доброволець "Правого сектора" Юрій Поправка, член тієї ж розвідгрупи.

Згодом виявилося, що Юрій Дяковський потрапив в оточення бойовиків, деякий час відстрілювався, коли патрони скінчилися, його взяли в полон, де під час допиту замучили до смерті. Його тримали і катували в будівлі СБУ. Тіло вдалося обміняти на одного з убитих сепаратистів. Поховали його 8 травня 2014 року в Стрию.













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