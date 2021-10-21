Прикордонники виявили в зоні ЧАЕС сталкера з РФ: вирішується питання про скорочення терміну його перебування на території України. ФОТО

Співробітники Державної прикордонної служби України під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС спільно зі співробітниками Національної поліції виявили молодого чоловіка, який проник на територію зони з метою екстремального туризму, оминаючи контрольні пункти.

"Турист-екстремал 24 років виявився громадянином РФ, жителем Московської області. На територію нашої держави іноземець потрапив законним шляхом через один з автомобільних пунктів пропуску... Щодо порушника складено протокол за ст. 46-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" КУпАП. Іноземцю загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - повідомляється на сайті українського прикордонного відомства, передає Цензор.НЕТ.

Адміністративні матеріали направлено до суду для прийняття правового рішення. Окрім цього, вирішується питання щодо скорочення терміну перебування іноземця на території України.

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У Держприкордонслужбі підкреслюють, що зона відчуження є контрольованою територією, а тому нелегальний туризм і відпочинок в цій місцевості заборонені.