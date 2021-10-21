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Прикордонники виявили в зоні ЧАЕС сталкера з РФ: вирішується питання про скорочення терміну його перебування на території України. ФОТО

Співробітники Державної прикордонної служби України під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС спільно зі співробітниками Національної поліції виявили молодого чоловіка, який проник на територію зони з метою екстремального туризму, оминаючи контрольні пункти.

"Турист-екстремал 24 років виявився громадянином РФ, жителем Московської області. На територію нашої держави іноземець потрапив законним шляхом через один з автомобільних пунктів пропуску... Щодо порушника складено протокол за ст. 46-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" КУпАП. Іноземцю загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - повідомляється на сайті українського прикордонного відомства, передає Цензор.НЕТ.

Адміністративні матеріали направлено до суду для прийняття правового рішення. Окрім цього, вирішується питання щодо скорочення терміну перебування іноземця на території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зону відчуження від початку року відвідали 32 тисячі туристів

У Держприкордонслужбі підкреслюють, що зона відчуження є контрольованою територією, а тому нелегальний туризм і відпочинок в цій місцевості заборонені.

Прикордонники виявили в зоні ЧАЕС сталкера з РФ: вирішується питання про скорочення терміну його перебування на території України 01

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6109) затримання (4350) росія (65856) Чорнобиль (398) зона відчуження (326) сталкери (3)


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Топ коментарі
+11
скормить его чернобыльским кроликам-мутантам..
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21.10.2021 10:05
+6
там и закопать
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21.10.2021 09:58
+6
Дать метлу, лопату, закинуть к 4му блок, пусть 15 суток поподметает (административное же ж правонарушение). Потом отпустить ( до границы в свинцовом контейнере, дальше своим ходом).
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21.10.2021 10:08
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там и закопать
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21.10.2021 09:58 Відповісти
Кордон з росією має бути закритим до закінчення війни!
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21.10.2021 11:19 Відповісти
Я думаю, ще й після війни років на 200
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21.10.2021 12:52 Відповісти
За артефактами пошел.
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21.10.2021 09:58 Відповісти
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21.10.2021 09:58 Відповісти
А у нас не запрещен вьезд всем макшаням в возрасте от 16 до 65 лет?
Ведь принималось вроде такое постановление.
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21.10.2021 10:01 Відповісти
для того он и сталкер) Тарковского насмотрелся...
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21.10.2021 10:03 Відповісти
та у нас он на Банковой филиал ФСБ окопался, вместе с агентом Буратино
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21.10.2021 10:32 Відповісти
скормить его чернобыльским кроликам-мутантам..
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21.10.2021 10:05 Відповісти
Дать метлу, лопату, закинуть к 4му блок, пусть 15 суток поподметает (административное же ж правонарушение). Потом отпустить ( до границы в свинцовом контейнере, дальше своим ходом).
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21.10.2021 10:08 Відповісти
надеюсь что в сбу понимают, что Чернобыльская АЭС и прилегающая зона, могут представлять определенный интерес для российских спецслужб...
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21.10.2021 10:21 Відповісти
Сталкер ..ахахаха.. обычный дятел любящий полазить где не нужно...
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21.10.2021 10:24 Відповісти
Киньте цього п.......ра в вулик(реактор).
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21.10.2021 11:18 Відповісти
Так і диверсійні групи можуть на територію України потраплять! Такі публікації говорять про те , що наш "замок" на кордоні іржавий ... І це вже питання до прикордонників, як це русо-туристо- облік аморалє потрапило в Україну?
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21.10.2021 12:41 Відповісти
Ви читати вмієте? То почитайте статтю. Він приїхав законно через КПП, а потім поїхав куди захтілося.
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21.10.2021 20:40 Відповісти
Походу Контролёр заманил москаля,тупо сожрать,но его спасли наши пограничники куме.
-Кого спасли,москаля?
-Нi.Контролера рятували.Бо нефиг всякое дерьмо жрать.
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21.10.2021 13:05 Відповісти
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23.10.2021 16:39 Відповісти
А, собственно говоря, нафига? Я бы наоборот его переместил поближе к реактору и сделал бы так, что он не смог покинуть это место.
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21.10.2021 13:53 Відповісти
Як він міг попасти ЗАКОННО якщо діє Заборона на в"їзд жителів засРашки від 18 до 60 років?? Чи може при зеленій гниді вже відмінили цю заборону??
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21.10.2021 14:03 Відповісти
Вперше чую про таку абсолютну заборону. Її немає. Треба просто точно вказати мету приїзду і все. Пустять. Наприклад, туризм, родичі.
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21.10.2021 20:42 Відповісти
Якби було навпаки, то в рашці був би диверсантом і років на 20 у в*язницю.
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21.10.2021 15:17 Відповісти
 
 