На під'їзді до кордону з Польщею на Львівщині відремонтували і розширили дорогу, - "Укравтодор". ФОТО

Роботи з ремонту і розширення ділянки траси Т-14-03 Грушів - Немирів на під'їзді до контрольного пункту пропуску Грушів - Будомєж завершено на Львівщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Facebook-сторінка Служби автомобільних доріг у Львівській області.

"У 2020 році запрацювали кредитні та грантові програми від Європейського Союзу, які "простоювали" кілька років поспіль. Нам вдалося повністю відремонтувати дороги Мостиська – Краковець та Яворів – Грушів, а також розширити частину дороги Грушів – Немирів", - зазначив Олег Береза, керівник Львівського Автодору.

Ремонт в рамках програми "Велике будівництво" стартував на початку літа поточного року. Була побудована додаткова смуга руху в напрямку КПП, а також посилена основа дорожнього одягу і влаштовано тонкошарове покриття в два шари на ділянці протяжністю 3 км від КПП до кільцевої розв'язки доріг Т-14-03 і Т-14-20.

Вартість робіт становила 35 млн грн.

Крім цього, були влаштовані водовідведення та освітлення, а на кільцевій транспортній розв'язці встановили новий бордюрний камінь і фігурні елементи мощення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в 2021-2022 роках заплановано оновити 600 км доріг, що ведуть до міжнародних пунктів пропуску.



