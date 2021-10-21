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На під'їзді до кордону з Польщею на Львівщині відремонтували і розширили дорогу, - "Укравтодор". ФОТО

Роботи з ремонту і розширення ділянки траси Т-14-03 Грушів - Немирів на під'їзді до контрольного пункту пропуску Грушів - Будомєж завершено на Львівщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Facebook-сторінка Служби автомобільних доріг у Львівській області.

"У 2020 році запрацювали кредитні та грантові програми від Європейського Союзу, які "простоювали" кілька років поспіль. Нам вдалося повністю відремонтувати дороги Мостиська – Краковець та Яворів – Грушів, а також розширити частину дороги Грушів – Немирів", - зазначив Олег Береза, керівник Львівського Автодору.

Ремонт в рамках програми "Велике будівництво" стартував на початку літа поточного року. Була побудована додаткова смуга руху в напрямку КПП, а також посилена основа дорожнього одягу і влаштовано тонкошарове покриття в два шари на ділянці протяжністю 3 км від КПП до кільцевої розв'язки доріг Т-14-03 і Т-14-20.

Вартість робіт становила 35 млн грн.

Крім цього, були влаштовані водовідведення та освітлення, а на кільцевій транспортній розв'язці встановили новий бордюрний камінь і фігурні елементи мощення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в 2021-2022 роках заплановано оновити 600 км доріг, що ведуть до міжнародних пунктів пропуску.

На підїзді до кордону з Польщею на Львівщині відремонтували і розширили дорогу, - Укравтодор 01
На підїзді до кордону з Польщею на Львівщині відремонтували і розширили дорогу, - Укравтодор 02

Автор: 

дороги (3071) Велике будівництво (741) Львівська область (2454)


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Топ коментарі
+1
дебил, это построено на твои налоги!
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21.10.2021 10:30
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После клоуна хоть дороги останутся,в отличии от шапочного вора и его министра экономического развития,после которых был только бардак и разруха.
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21.10.2021 10:09 Відповісти
дебил, это построено на твои налоги!
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21.10.2021 10:30 Відповісти
Дебил твой отчим,налоги распределяют и воруют конкретные личности включая президентов.
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21.10.2021 10:37 Відповісти
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21.10.2021 10:50 Відповісти
Да,да,убогие латки потроха и гроси мы все видели,им цена нуль,как и самому инвестору липецка.
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21.10.2021 11:06 Відповісти
Та вам повилазило ! Вам божа роса очі повиїдала. Латки, блд...
https://dumskaya.net/news/prezident-petr-poroshenko-otkryl-otremontirovann-095522/ https://dumskaya.net/news/prezident-petr-poroshenko-otkryl-otremontirovann-095522/

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21.10.2021 11:47 Відповісти
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21.10.2021 11:48 Відповісти
реконструкція доріг була заплановано ще при янику
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21.10.2021 10:18 Відповісти
Ну, тут, як то кажуть у народі факт на рило.... ні один президент не зробив стільки доріг, а не любив я їх всіх, президентів,.....
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21.10.2021 10:43 Відповісти
Готовятся к наплыву беженцев?
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21.10.2021 11:26 Відповісти
 
 