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Агента ФСБ РФ, що пройшов бойову "підготовку" в окупантів на Донбасі, затримано на Вінниччині, - СБУ. ФОТО

Агента ФСБ РФ, що пройшов бойову

Контррозвідники СБУ викрили та затримали у Вінницькій області агента ФСБ РФ, який пройшов бойову підготовку у найманців РФ на тимчасово окупованій Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У ході слідства встановлено, що громадянин України приєднався до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" та брав участь у збройному протистоянні ЗС України. Також, він пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганщини під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним Дикий.

"За завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань", - підкреслюють у СБУ.

У межах кримінального провадження слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст. 111 (державна зрада); ч.1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Припинення протиправноі діяльності здійснювалось під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури.

Також дивіться: Затримано бойовика "самооборони Криму", який активно допомагав РФ окупувати острів і отримав за це медаль, - СБУ. ФОТО

Агента ФСБ РФ, що пройшов бойову підготовку в окупантів на Донбасі, затримано на Вінниччині, - СБУ 01
Агента ФСБ РФ, що пройшов бойову підготовку в окупантів на Донбасі, затримано на Вінниччині, - СБУ 02

Автор: 

Вінницька область (1023) СБУ (12912) ФСБ (1457) Донбас (22356) найманці рф (2063) військова контррозвідка (32)


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Топ коментарі
+12
Только наши СМИ закрывают морды окупантов и предателей. Зато наших бойцов везде выставляют напоказ.
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21.10.2021 13:27
+11
а когда уже, наконец, агентов из ОПы повяжут? за госизмену?
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21.10.2021 12:50
+10
тоже шол пенсию оформлять
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21.10.2021 12:38
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Выясните его связи с порохоботиной ревкой из андроповского училища,они должны быть.
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21.10.2021 12:35 Відповісти
а ак жи!
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21.10.2021 12:39 Відповісти
Расстрелять суку. Он неисправим.
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21.10.2021 12:49 Відповісти
Не напрягайся зедебил. Все придет по плану.
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21.10.2021 13:06 Відповісти
Санітарів покликати ?
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21.10.2021 13:25 Відповісти
тоже шол пенсию оформлять
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21.10.2021 12:38 Відповісти
млять
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21.10.2021 12:52 Відповісти
а когда уже, наконец, агентов из ОПы повяжут? за госизмену?
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21.10.2021 12:50 Відповісти
Только наши СМИ закрывают морды окупантов и предателей. Зато наших бойцов везде выставляют напоказ.
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21.10.2021 13:27 Відповісти
1. Почему лица врагов Украины специально скрывают? Что бы не распознали?
2. Что диверсант делал за 800 км от линии фронта?
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21.10.2021 13:48 Відповісти
Традиційний набір для зрадника: стара груша із добрими,міцними гілками,мотузка,мило,стільчик і -ауфідерзейн.
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21.10.2021 15:58 Відповісти
 
 