Агента ФСБ РФ, що пройшов бойову "підготовку" в окупантів на Донбасі, затримано на Вінниччині, - СБУ. ФОТО
Контррозвідники СБУ викрили та затримали у Вінницькій області агента ФСБ РФ, який пройшов бойову підготовку у найманців РФ на тимчасово окупованій Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
У ході слідства встановлено, що громадянин України приєднався до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" та брав участь у збройному протистоянні ЗС України. Також, він пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганщини під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним Дикий.
"За завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань", - підкреслюють у СБУ.
У межах кримінального провадження слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст. 111 (державна зрада); ч.1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.
Припинення протиправноі діяльності здійснювалось під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури.
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2. Что диверсант делал за 800 км от линии фронта?