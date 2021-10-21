Агента ФСБ РФ, що пройшов бойову "підготовку" в окупантів на Донбасі, затримано на Вінниччині, - СБУ. ФОТО

Контррозвідники СБУ викрили та затримали у Вінницькій області агента ФСБ РФ, який пройшов бойову підготовку у найманців РФ на тимчасово окупованій Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У ході слідства встановлено, що громадянин України приєднався до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" та брав участь у збройному протистоянні ЗС України. Також, він пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганщини під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним Дикий.

"За завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань", - підкреслюють у СБУ.

У межах кримінального провадження слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст. 111 (державна зрада); ч.1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Припинення протиправноі діяльності здійснювалось під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури.

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