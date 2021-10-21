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Поліція перевіряє інформацію про замінування 5 судів у Житомирі. Триває евакуація відвідувачів і співробітників. ФОТОрепортаж

У Житомирі поліція перевіряє повідомлення про мінування суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Повідомляється, що зараз поліцейські перевіряють 5 судових установ, розташованих в обласному центрі.

"21 жовтня близько 9.50 по спецлінії "102" надійшло анонімне повідомлення про загрозу безпеці громадян. В приміщення, де розташовані судові установи, прибули слідчо-оперативні групи ГУНП в області та Житомирського РУП, патрульні поліцейські та інші екстрені служби", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що триває евакуація відвідувачів і працівників, а також обмеження доступу до потенційно небезпечної території.

Поліцейські вибухотехніки приступили до обстеження приміщень.

Поліція перевіряє інформацію про замінування 5 судів у Житомирі. Триває евакуація відвідувачів і співробітників 01
Поліція перевіряє інформацію про замінування 5 судів у Житомирі. Триває евакуація відвідувачів і співробітників 02
Поліція перевіряє інформацію про замінування 5 судів у Житомирі. Триває евакуація відвідувачів і співробітників 03
Поліція перевіряє інформацію про замінування 5 судів у Житомирі. Триває евакуація відвідувачів і співробітників 04
Фото: сайт полиции

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Житомир (580) мінування (1218) Нацполіція (15258) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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