Поліція перевіряє інформацію про замінування 5 судів у Житомирі. Триває евакуація відвідувачів і співробітників. ФОТОрепортаж
У Житомирі поліція перевіряє повідомлення про мінування суду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
Повідомляється, що зараз поліцейські перевіряють 5 судових установ, розташованих в обласному центрі.
"21 жовтня близько 9.50 по спецлінії "102" надійшло анонімне повідомлення про загрозу безпеці громадян. В приміщення, де розташовані судові установи, прибули слідчо-оперативні групи ГУНП в області та Житомирського РУП, патрульні поліцейські та інші екстрені служби", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що триває евакуація відвідувачів і працівників, а також обмеження доступу до потенційно небезпечної території.
Поліцейські вибухотехніки приступили до обстеження приміщень.
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