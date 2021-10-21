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В Одесу прибуло унікальне науково-дослідне судно, передане Україні Бельгією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Науково-дослідне судно Belgica, яке було передано Україні Королівством Бельгія, прибуло в Одесу.

Об 11:15 воно пришвартувалося біля 19-го причалу морського вокзалу, поруч з криголамом James Clark Ross, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Про те, що судно безкоштовно передадуть нашій країні, стало відомо в кінці липня цього року. Урочиста передача відбулася 13 вересня на військово-морській базі в бельгійському місті Зебрюгге.

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1 жовтня "Бельгіка" покинула батьківщину і взяла курс на Одесу. Під час переходу команда українських вчених, яка перебувала на борту, провела кілька важливих досліджень.

Belgica побудована в 1984 році.

Довжина судна - 51,12 м, ширина - десять метрів, осадка 4,6 м, водотоннажність 1200 тонн. Дальність плавання - 20 тисяч морських миль (37 тис. км) за швидкості 12 вузлів (22 км/год). Максимальна швидкість - 13,5 вузлів (25 км/год).

На борту розміщено п'ять лабораторій (рибальства, гідрологічна, хімічна, біохімічна та мікробіологічна), екіпаж - 15 осіб, науковий персонал складається з 16 співробітників.

В Одесу прибуло унікальне науково-дослідне судно, передане Україні Бельгією 01
В Одесу прибуло унікальне науково-дослідне судно, передане Україні Бельгією 02
В Одесу прибуло унікальне науково-дослідне судно, передане Україні Бельгією 03
В Одесу прибуло унікальне науково-дослідне судно, передане Україні Бельгією 04
В Одесу прибуло унікальне науково-дослідне судно, передане Україні Бельгією 05
В Одесу прибуло унікальне науково-дослідне судно, передане Україні Бельгією 06
В Одесу прибуло унікальне науково-дослідне судно, передане Україні Бельгією 07

Автор: 

Бельгія (418) дослідження (612) корабель (1616) наука (364)


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Топ коментарі
+14
там спец оборудование и несколько вмонтированных лабораторий..
купить судно это удачное решение.. оно еще лет 25 прослужит (при бережном отношении и обслуживании)
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21.10.2021 13:03
+10
В Одесі купа інститутів які вивчають море і морську екологію а судна не було, а тепер є. Тепер в існуванні кількох інститутів з'явиться хоч якийсь сенс.
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21.10.2021 12:51
+9
Дешевше, аніж утримання зелених гнид і їх помічників.
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21.10.2021 14:23
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И во сколько обойдется налогоплательщикам содержание этого ржавого дерьма и его команды?
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21.10.2021 12:48 Відповісти
Дешевше, аніж утримання зелених гнид і їх помічників.
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21.10.2021 14:23 Відповісти
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
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21.10.2021 15:10 Відповісти
good..
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21.10.2021 12:48 Відповісти
В Одесі купа інститутів які вивчають море і морську екологію а судна не було, а тепер є. Тепер в існуванні кількох інститутів з'явиться хоч якийсь сенс.
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21.10.2021 12:51 Відповісти
Например из корпусов рыболовецких траулеров проекта 502ЭМ на Ленинской кузне могли б и сами наклепать, а так взяли почти сорокалетний хлам и радуемся как какае то отсталая африканская страна, скоро будем бесплатным бусам и зеркольцам радоваться....
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21.10.2021 12:56 Відповісти
там спец оборудование и несколько вмонтированных лабораторий..
купить судно это удачное решение.. оно еще лет 25 прослужит (при бережном отношении и обслуживании)
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21.10.2021 13:03 Відповісти
так новое спец оборудование и можно было купить,а обслуживание сорокалетнего судна тем более не нашего производства и влетит в копеечку, вообщем если хочешь разорить небогатую страну подари ей старый крейсер)), а так с зигами на 3 фотке пойдет...
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21.10.2021 13:13 Відповісти
зиги на третей фотке?.. .. ..
у тебя как с головой?
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21.10.2021 13:16 Відповісти
Сначала нам всучили в антарктиде станцию, теперь н-исследовательское судно... Англия и Бельгия не хотят тратить деньги из бюджета, а у нас- пожалуйста!!!
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21.10.2021 13:34 Відповісти
Ті хто не хоче годувати власних вчених будуть годувати чужих вчених.
На рідкість мудре рішення України.
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21.10.2021 14:48 Відповісти
Англия и Бельгия строят новые суда, а старые отдают (продают дешево) нуждающимся.
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21.10.2021 20:15 Відповісти
Ну какбы да. Нам бы со своей экономикой когда-нибудь до уровня Румынии дорасти. Но время упущено для чего-либо большего. Пока поляки с чехами после развала совка выбирали реформаторов- украинцы выбирали "новые лица" старых перекрашеных вооров-комуняк
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21.10.2021 20:58 Відповісти
потихоньку обрастаем кораблями.....гут.
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21.10.2021 14:18 Відповісти
Кто принимал?!Почему якорь ржавый?!
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21.10.2021 14:25 Відповісти
"Ржавая Барракуда", мечта поэта.
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21.10.2021 14:28 Відповісти
Это нормально после долгого перехода. Круизники прямо в круизах матросы подкрашивают)
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21.10.2021 20:16 Відповісти
Во время перехода команда украинских ученых, которая находилась на борту, провела ряд важных исследований!
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21.10.2021 15:17 Відповісти
Желательно бы покрасить.
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21.10.2021 16:12 Відповісти
Отлично. Судно такое всегда пригодится. Например Жак-Ив Кусто вообще взял старый списанный тральщик, обошел на нем весь мировой океан, снял массу разных фильмов , и теперь его судно Калипсо знает весь мир.
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21.10.2021 16:46 Відповісти
Jakosь mulaje oči kacapsko-turecka nazva sudna Хаджибей na sedmojь světlině, bo pitoma historična ukrainska nazva Odessy je Kocubejovъ (c) 1415
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21.10.2021 17:33 Відповісти
Гидрологическая лаборатория? Надеюсь в ней есть локатор который достает до Севастополя
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21.10.2021 20:55 Відповісти
 
 