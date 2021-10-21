В Одесу прибуло унікальне науково-дослідне судно, передане Україні Бельгією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Науково-дослідне судно Belgica, яке було передано Україні Королівством Бельгія, прибуло в Одесу.

Об 11:15 воно пришвартувалося біля 19-го причалу морського вокзалу, поруч з криголамом James Clark Ross, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Про те, що судно безкоштовно передадуть нашій країні, стало відомо в кінці липня цього року. Урочиста передача відбулася 13 вересня на військово-морській базі в бельгійському місті Зебрюгге.

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1 жовтня "Бельгіка" покинула батьківщину і взяла курс на Одесу. Під час переходу команда українських вчених, яка перебувала на борту, провела кілька важливих досліджень.

Belgica побудована в 1984 році.

Довжина судна - 51,12 м, ширина - десять метрів, осадка 4,6 м, водотоннажність 1200 тонн. Дальність плавання - 20 тисяч морських миль (37 тис. км) за швидкості 12 вузлів (22 км/год). Максимальна швидкість - 13,5 вузлів (25 км/год).

На борту розміщено п'ять лабораторій (рибальства, гідрологічна, хімічна, біохімічна та мікробіологічна), екіпаж - 15 осіб, науковий персонал складається з 16 співробітників.













