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Наркотики в пакетах з кавою: в Києві затримали 18-річного наркодилера і вилучили "товару" майже на 3 млн грн, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали в Києві наркодилера і вилучили "товару" на майже 3 млн грн. В асортименті, який реалізовував 18-річний юнак, були амфетамін, канабіс, "Альфа PVP", таблетки "екстазі" та концентрований психотропів ТНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Оперативники столичного управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції задокументували протиправну діяльність 18-річного юнака, який налагодив збут наркотиків та психотропів на території держави.

Фігурант – мешканець Святошинського району – забезпечував функціонування Інтернет-крамниці з продажу заборонених речовин, а саме виконував роль наркокур’єра. Він отримував наркотики та психотропи поштою, після чого фасував та збував їх клієнтам по всій території держави.

Розповсюджував "товар" як дрібними, так і оптовими партіями шляхом "закладок", "з рук у руки", через поштові відправлення та служби таксі по місту. Щоб не привертати зайвої уваги, наркотовар ховав у пакунках із кавою. Розрахунок відбувався через електронні гаманці іноземною валютою або криптовалютою.

Наркотики в пакетах з кавою: в Києві затримали 18-річного наркодилера і вилучили товару майже на 3 млн грн, - поліція 01

Вчора, 20 жовтня, під час чергового наркотраншу біля одного із поштоматів у Солом’янському районі правоохоронці затримали дилера.

Під час огляду посилки та невідкладного обшуку за місцем мешкання правоохоронці виявили 3 кг амфетаміну, понад 2 кг канабісу, 1,5 кг "Альфа PVP", пігулки "екстазі" та інші наркозасоби.

Крім того, вилучено ваги, фасувальні матеріали, пристрої для паління, пакети з кавою. Сума вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько трьох мільйонів гривень.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наркотики в пакетах з кавою: в Києві затримали 18-річного наркодилера і вилучили товару майже на 3 млн грн, - поліція 02

Йому вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За вчинене затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також дивіться: Амфетамін, екстазі та ЛСД на 1 млн грн: Нацполіція ліквідувала масштабний канал збуту психотропних речовин на території Києва. ФОТОрепортаж

На даний час правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних засобів і психотропних речовин, а також інших осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Солом’янська окружна прокуратура м. Києва.

Наркотики в пакетах з кавою: в Києві затримали 18-річного наркодилера і вилучили товару майже на 3 млн грн, - поліція 03
Наркотики в пакетах з кавою: в Києві затримали 18-річного наркодилера і вилучили товару майже на 3 млн грн, - поліція 04
Наркотики в пакетах з кавою: в Києві затримали 18-річного наркодилера і вилучили товару майже на 3 млн грн, - поліція 05
Фото: сайт поліції

Автор: 

Київ (19626) наркотики (1456) Нацполіція (15258) боротьба з наркотиками (148)


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Топ коментарі
+4
преЗЕденту преЗЕнт нес... ?
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21.10.2021 13:14
+2
Який кмітливий "юноша"!!
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21.10.2021 13:11
+2
Попалса малыш , ну с кем не бывает 😆🤒
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21.10.2021 13:17
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Який кмітливий "юноша"!!
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21.10.2021 13:11 Відповісти
преЗЕденту преЗЕнт нес... ?
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21.10.2021 13:14 Відповісти
*********** везут кортежем 🤫
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21.10.2021 13:19 Відповісти
а от шо пацанчик от всей души не мог ??? ))))
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21.10.2021 13:24 Відповісти
Звичайно міг і результат є 😂
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21.10.2021 13:28 Відповісти
не заценили души высокий полет )))
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21.10.2021 13:41 Відповісти
Попалса малыш , ну с кем не бывает 😆🤒
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21.10.2021 13:17 Відповісти
18 летний диллер звучит смешно. Нашли дурачка который сбивал цену ментам!
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21.10.2021 13:24 Відповісти
Отправить в Трускавецкую школу менеджмента и дальше по карьерной лестнице слуг с района!
Пример есть с кого брать: Брагар, Трухин, Коля-котлета......
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21.10.2021 13:27 Відповісти
АП устраняет конкурентов
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21.10.2021 13:30 Відповісти
"концентрированный психотроп ТНС" - это гашишное масло. Откуда это все приехало? Есть какой-то мощный наркосиндикат в Украине или за рубежом, в котором работают квалифицированные химики. Номенклатура наркоты разная. Такое в одной лаборатории не делают. Ищите химиков.
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21.10.2021 16:22 Відповісти
 
 