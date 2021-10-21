Наркотики в пакетах з кавою: в Києві затримали 18-річного наркодилера і вилучили "товару" майже на 3 млн грн, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали в Києві наркодилера і вилучили "товару" на майже 3 млн грн. В асортименті, який реалізовував 18-річний юнак, були амфетамін, канабіс, "Альфа PVP", таблетки "екстазі" та концентрований психотропів ТНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Оперативники столичного управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції задокументували протиправну діяльність 18-річного юнака, який налагодив збут наркотиків та психотропів на території держави.

Фігурант – мешканець Святошинського району – забезпечував функціонування Інтернет-крамниці з продажу заборонених речовин, а саме виконував роль наркокур’єра. Він отримував наркотики та психотропи поштою, після чого фасував та збував їх клієнтам по всій території держави.

Розповсюджував "товар" як дрібними, так і оптовими партіями шляхом "закладок", "з рук у руки", через поштові відправлення та служби таксі по місту. Щоб не привертати зайвої уваги, наркотовар ховав у пакунках із кавою. Розрахунок відбувався через електронні гаманці іноземною валютою або криптовалютою.

Вчора, 20 жовтня, під час чергового наркотраншу біля одного із поштоматів у Солом’янському районі правоохоронці затримали дилера.

Під час огляду посилки та невідкладного обшуку за місцем мешкання правоохоронці виявили 3 кг амфетаміну, понад 2 кг канабісу, 1,5 кг "Альфа PVP", пігулки "екстазі" та інші наркозасоби.

Крім того, вилучено ваги, фасувальні матеріали, пристрої для паління, пакети з кавою. Сума вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько трьох мільйонів гривень.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За вчинене затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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На даний час правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних засобів і психотропних речовин, а також інших осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Солом’янська окружна прокуратура м. Києва.







Фото: сайт поліції