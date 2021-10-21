Двох дітей госпіталізовано з травмами через падіння дерева на території дитсадка в Кременчуці, - Нацполіція. ФОТО
У місті Кременчук Полтавської області на двох дітей впало дерево. Це сталося на території дитячого садочка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Полтавщини.
"Близько 12-ї години до поліції надійшла інформація від медиків, що на територій дитячого садочка, розташованого по вул. Софіївській упало дерево, яке травмувало двох малолітніх дітей", йдеться в повідомленні.
Травмованих дітей госпіталізовано. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини з'ясовуються.
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