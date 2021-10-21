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Двох дітей госпіталізовано з травмами через падіння дерева на території дитсадка в Кременчуці, - Нацполіція. ФОТО

У місті Кременчук Полтавської області на двох дітей впало дерево. Це сталося на території дитячого садочка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Полтавщини.

"Близько 12-ї години до поліції надійшла інформація від медиків, що на територій дитячого садочка, розташованого по вул. Софіївській упало дерево, яке травмувало двох малолітніх дітей", йдеться в повідомленні.

Травмованих дітей госпіталізовано. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини з'ясовуються.

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Двох дітей госпіталізовано з травмами через падіння дерева на території дитсадка в Кременчуці, - Нацполіція 01

Автор: 

дитячий садок (364) Кременчук (297) Нацполіція (15258) травма (356) Полтавська область (1133)


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Стало известно, что во время инцидента пострадали двое детей - пятилетний мальчик и четырехлетняя девочка. Также пострадала воспитательница.
У мальчика диагностировали переломы бедра и голени, девочка находится в коме в реанимационном отделении.
Воспитательница с травмами доставлена в больницу "Кременчугская".
Известно, что дети гуляли в павильоне, когда поднялся ветер. Воспитательница в этот момент вела детей в помещение.
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21.10.2021 14:07 Відповісти
Ну, а попробуйте срезать опасное дерево - затаскают.
У нас во дворе на песках стоит 30-ти метровый тополь у которого корнт 1,5 метра.
Ждут, когда упадет на автостоянку или прохожих.
На территории больницы врач вырезал сухостой - получил по самое небалуй от свободы и зебилов.
Видите, в период короны, лишил больных кислорода.
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21.10.2021 14:37 Відповісти
Кстати - полить кору керосином во время сокогона - самое оно.
Через два года незаметно усохрет и срежут
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21.10.2021 14:40 Відповісти
воно вже впало, стратег
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21.10.2021 15:48 Відповісти
Главное камеры установить согласно новой петиции.
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21.10.2021 14:45 Відповісти
Вот вот, разве кого-то должно волновать что там с ребенком в саду, за ним же присматривают люди закончившие как минимум школу, им государство щедро платит минимальную зарплату.
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21.10.2021 15:01 Відповісти
На фото пример уродского отношения государства к детям. Закрытая песочница и упавшее старое дерево. В садиках с начала пандемии закрыли песочницы, детям нельзя в песочнице играться... из-за ковида... Они играются в пыли и земле. А потом мерзнут в группе, отопление им еще не включили.
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21.10.2021 14:50 Відповісти
Старые деревья надо пилить
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21.10.2021 19:27 Відповісти
 
 