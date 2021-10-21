СБУ затримала фуру з контрабандними сигаретами в порту Одеси, - джерело. ФОТО
Загальна вартість контрабанди - близько 14 млн грн. Сигарети повинні були відправитися в один з регіональних duty free, а звідти - в Європу.
Про це Цензор.НЕТ стало відомо з джерела в правоохоронних органах.
Всього вилучили близько 1200 ящиків сигарет і документи, за якими їх хотіли ввезти в Україну.
Джерело пов'язує цю спробу ввезли сигарети зі співробітником департаменту по боротьбі з контрабандою Держмитслужби Олександром Ковтуном. Джерело називає його "куратором таких схем по всій Україні".
Також джерело нагадало, що це не перша спроба провезти в Україну сигарети в обхід декларування. Так, 13 жовтня цигарки знайшли в контейнері з запчастинами до велосипедів. Тоді, за даними джерела, з'ясувалося, що контейнер належить Михайлу Степанову - близькому другу заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського.
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СБУ пытается перехватить в порту Одессы контейнер с контрабандными сигаретами, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ
https://images.cnscdn.com/images/7/e/9/7/7e97b6322fc9515058ba9418f6a4c4fd/original.jpg
Спецслужба действует на основании письма замначальника главка "К" СБУ в Одесской области Конопацкого. Журналист предполагает, что именно СБУ и крышует контрабанду.
Об этом Евгений Плинский пишет https://www.facebook.com/plinskiymedia/posts/401813931663821 в Фейсбуке , сообщает .
Он напомнил, что весной СБУ уже пыталась таким же образом изъять 200 ящиков контрабандных сигарет, "но не выгорело". Сегодня, по словам журналиста, СБУ-шники опять приехали в порт для перехвата контейнера с контрабандой. С собой у них - фура и прицеп.
"Судя по тексту письма, СБУ расследует дело о финансировании терроризма, в рамках которого потребовались неотложные следственные действия в Одесском порту. Правда, вся борьба с терроризмом должна закончиться тихим вывозом контейнера с сигаретами и его последующим попаданием к получателю", - считает Плинский. Источник:
вся борьба с терроризмом должна закончиться тихим вывозом контейнера с сигаретами и его последующим попаданием к получателю
СБУ пытается перехватить в порту Одессы контейнер с контрабандными сигаретами, - журналист
Спецслужба действует на основании письма замначальника главка "К" СБУ в Одесской области Конопацкого. Журналист предполагает, что именно СБУ и крышует контрабанду.
Он напомнил, что весной СБУ уже пыталась таким же образом изъять 200 ящиков контрабандных сигарет, "но не выгорело". Сегодня, по словам журналиста, СБУ-шники опять приехали в порт для перехвата контейнера с контрабандой. С собой у них - фура и прицеп.
"Судя по тексту письма, СБУ расследует дело о финансировании терроризма, в рамках которого потребовались неотложные следственные действия в Одесском порту.
Правда, вся борьба с терроризмом должна закончиться тихим вывозом контейнера с сигаретами и его последующим попаданием к получателю", - считает Плинский. Источник:
Совпадение? Не думаю......
с территории ОРДЛО ?