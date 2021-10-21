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СБУ затримала фуру з контрабандними сигаретами в порту Одеси, - джерело. ФОТО

Загальна вартість контрабанди - близько 14 млн грн. Сигарети повинні були відправитися в один з регіональних duty free, а звідти - в Європу.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з джерела в правоохоронних органах.

Всього вилучили близько 1200 ящиків сигарет і документи, за якими їх хотіли ввезти в Україну.

Джерело пов'язує цю спробу ввезли сигарети зі співробітником департаменту по боротьбі з контрабандою Держмитслужби Олександром Ковтуном. Джерело називає його "куратором таких схем по всій Україні".

Читайте також: СБУ намагається перехопити в порту Одеси контейнер із контрабандними сигаретами, - журналіст Плінський. ДОКУМЕНТ

Також джерело нагадало, що це не перша спроба провезти в Україну сигарети в обхід декларування. Так, 13 жовтня цигарки знайшли в контейнері з запчастинами до велосипедів. Тоді, за даними джерела, з'ясувалося, що контейнер належить Михайлу Степанову - близькому другу заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського.

СБУ затримала фуру з контрабандними сигаретами в порту Одеси, - джерело 01
СБУ затримала фуру з контрабандними сигаретами в порту Одеси, - джерело 02
СБУ затримала фуру з контрабандними сигаретами в порту Одеси, - джерело 03

Автор: 

контрабанда (1825) Одеса (5494) СБУ (12918) цигарки (979) Державна митна служба (658)


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Топ коментарі
+7
При *********** зеленском подсчитали бабки и удивились, что поступления в бюджет от акцыза на сигареты, стали меньше по сравнению с периодом когда сигареты были по доступным ценам и предлагають шо то решать. Они этим акцизом не с курильщиками борются и не пекутся за здоровье нации, а преследуют только одну цель, содрать с курильщиков побольше бабла. Но тут оказия вышла, что официально сигарет стали покупать в разы меньше, а следовательно и доходы в бюджет упали. Еще раз говорю, им наплевать на здоровье граждан. Повышение налога на сигареты пусть не сразу но спровоцировало теневое производство и торговлю, а это выгодно чиновникам и ментам, которые крышуют нелегальный бизнес.
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21.10.2021 19:03
+7
продолжение темы:

СБУ пытается перехватить в порту Одессы контейнер с контрабандными сигаретами, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ



https://images.cnscdn.com/images/7/e/9/7/7e97b6322fc9515058ba9418f6a4c4fd/original.jpg
Спецслужба действует на основании письма замначальника главка "К" СБУ в Одесской области Конопацкого. Журналист предполагает, что именно СБУ и крышует контрабанду.

Об этом Евгений Плинский пишет https://www.facebook.com/plinskiymedia/posts/401813931663821 в Фейсбуке , сообщает .

Он напомнил, что весной СБУ уже пыталась таким же образом изъять 200 ящиков контрабандных сигарет, "но не выгорело". Сегодня, по словам журналиста, СБУ-шники опять приехали в порт для перехвата контейнера с контрабандой. С собой у них - фура и прицеп.

"Судя по тексту письма, СБУ расследует дело о финансировании терроризма, в рамках которого потребовались неотложные следственные действия в Одесском порту. Правда, вся борьба с терроризмом должна закончиться тихим вывозом контейнера с сигаретами и его последующим попаданием к получателю", - считает Плинский. Источник:
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21.10.2021 19:08
+5
Контрабас наше всьо.
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21.10.2021 18:47
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21.10.2021 18:40 Відповісти
продолжение темы:

СБУ пытается перехватить в порту Одессы контейнер с контрабандными сигаретами, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ



https://images.cnscdn.com/images/7/e/9/7/7e97b6322fc9515058ba9418f6a4c4fd/original.jpg
Спецслужба действует на основании письма замначальника главка "К" СБУ в Одесской области Конопацкого. Журналист предполагает, что именно СБУ и крышует контрабанду.

Об этом Евгений Плинский пишет https://www.facebook.com/plinskiymedia/posts/401813931663821 в Фейсбуке , сообщает .

Он напомнил, что весной СБУ уже пыталась таким же образом изъять 200 ящиков контрабандных сигарет, "но не выгорело". Сегодня, по словам журналиста, СБУ-шники опять приехали в порт для перехвата контейнера с контрабандой. С собой у них - фура и прицеп.

"Судя по тексту письма, СБУ расследует дело о финансировании терроризма, в рамках которого потребовались неотложные следственные действия в Одесском порту. Правда, вся борьба с терроризмом должна закончиться тихим вывозом контейнера с сигаретами и его последующим попаданием к получателю", - считает Плинский. Источник:
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21.10.2021 19:08 Відповісти
Бакланов береже тютюнового монополіста Кауфмана.
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21.10.2021 20:22 Відповісти
Додика Сакварелидзе в ней не обнаружили?
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21.10.2021 18:40 Відповісти
ну вот теперь и накурятся...
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21.10.2021 18:41 Відповісти
При Президенте Зеленском наконец то начали боротся с контрабандой. Молодцы!
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21.10.2021 18:42 Відповісти
а чем таможня занимается???
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21.10.2021 18:46 Відповісти
На хлеб насущный себе зарабатывает...
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21.10.2021 18:53 Відповісти
Наівняк. Це піар-акція для лохів щоб втримати вовкин рейтинг.
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21.10.2021 18:50 Відповісти
ох, тебя штырит!..
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21.10.2021 18:59 Відповісти
При *********** зеленском подсчитали бабки и удивились, что поступления в бюджет от акцыза на сигареты, стали меньше по сравнению с периодом когда сигареты были по доступным ценам и предлагають шо то решать. Они этим акцизом не с курильщиками борются и не пекутся за здоровье нации, а преследуют только одну цель, содрать с курильщиков побольше бабла. Но тут оказия вышла, что официально сигарет стали покупать в разы меньше, а следовательно и доходы в бюджет упали. Еще раз говорю, им наплевать на здоровье граждан. Повышение налога на сигареты пусть не сразу но спровоцировало теневое производство и торговлю, а это выгодно чиновникам и ментам, которые крышуют нелегальный бизнес.
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21.10.2021 19:03 Відповісти
офшоры баканова и зеленского пополнятся неск. десятками тысяч долларов
вся борьба с терроризмом должна закончиться тихим вывозом контейнера с сигаретами и его последующим попаданием к получателю

СБУ пытается перехватить в порту Одессы контейнер с контрабандными сигаретами, - журналист
Спецслужба действует на основании письма замначальника главка "К" СБУ в Одесской области Конопацкого. Журналист предполагает, что именно СБУ и крышует контрабанду.

Он напомнил, что весной СБУ уже пыталась таким же образом изъять 200 ящиков контрабандных сигарет, "но не выгорело". Сегодня, по словам журналиста, СБУ-шники опять приехали в порт для перехвата контейнера с контрабандой. С собой у них - фура и прицеп.

"Судя по тексту письма, СБУ расследует дело о финансировании терроризма, в рамках которого потребовались неотложные следственные действия в Одесском порту.
Правда, вся борьба с терроризмом должна закончиться тихим вывозом контейнера с сигаретами и его последующим попаданием к получателю", - считает Плинский. Источник:
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21.10.2021 19:11 Відповісти
у конкурентов товар отобрали
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21.10.2021 18:45 Відповісти
Контрабас наше всьо.
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21.10.2021 18:47 Відповісти
Єто пабеда!
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21.10.2021 18:51 Відповісти
На фото № 2 надпись на русском и какая-то буква Z.....
Совпадение? Не думаю......
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21.10.2021 18:53 Відповісти
Якби українці не пили і не палили - пенсіонери з голоду померли. Краще обкладали штрафами і податками порушників антимонопольного законодавства!
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21.10.2021 18:54 Відповісти
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21.10.2021 19:05 Відповісти
Я что то не понял. Контробанда это когда незаконное перемещение через государственную границу. А раз сигареты должны были попасть в Дюти Фри и по документам все норм, то за что арестовали груз?
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21.10.2021 19:32 Відповісти
😂🌷×××
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21.10.2021 19:46 Відповісти
Це все неправда ,тому що контрабанду було подолано ще до кінця 2019 року ,ви що ж невірите слову президента, який набрав рекордні 75% голосів виборців?
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21.10.2021 19:47 Відповісти
То есть сигареты прибыли якобы из Грузии ? А на самом деле откуда ?

с территории ОРДЛО ?
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21.10.2021 19:50 Відповісти
Я бы за контрабанду в ЕС, людям премии давал, за то, что бабло в страну заходит. А вот контрабандистам импортерам-по рукам.
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21.10.2021 20:24 Відповісти
Контейнер с сигаретами - это не чаус. без боя не сдадут
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21.10.2021 20:45 Відповісти
сбу словило лут. прибавка к зарплате
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21.10.2021 22:43 Відповісти
"НЗ" в дюті фрі!? Це ж махорка майже найнижчої якості. Там %5 тютюну-бо решта очерет з білоруських боліт.
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21.10.2021 23:49 Відповісти
Сигареты похоже кацапячие.
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22.10.2021 22:06 Відповісти
Я думаю они искали Саакашивили, вдруг он решил назад в Украину эмигрировать
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23.10.2021 10:20 Відповісти
 
 