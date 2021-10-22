Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Хатчінс і важко поранив режисера Джоуела Соузу на зйомках вестерну. ВІДЕО+ФОТО

Операторка Галина Хатчінс загинула на зйомках вестерну "Раст" біля міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико), в неї випадково вистрілив продюсер і виконавець головної ролі у стрічці - популярний голлівудський актор Алек Болдвін. Від його пострілів також постраждав режисер фільму Джоел Соуза, який перебуває у критичному стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.

Представник компанії, яка веде зйомки фільму, повідомив виданню The Hollywood Reporter, що інцидент стався під час зйомок сцени, в якій Болдвін стріляв холостими набоями. Зброя використовувалася на майданчику як предмет реквізиту.

"Як кажуть слідчі, схоже на те, що в сцені, яка в цей момент знімалася, мав використовуватися пістолет, - цитує Франс прес повідомлення поліції. - Детективи намагаються встановити, яким саме уражаючим елементом було здійснено постріл".

Хатчінс, якій було 42 роки, відправили в лікарню вертольотом, проте вона померла. 48-річного Соузу доставлено в лікарню на машині швидкої допомоги.

Журналістка Тесса Ментус опублікувала в своєму "Твіттері" фотографії, зроблені під час зйомок. Інцидент стався на ранчо Бонанза Крик неподалік Санта-Фе, де часто знімаються голлівудські фільми.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec — Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

"Болдвін дав свідчення поліцейським, - сказав офіційний представник шерифа Санта-Фе агентству Франс-прес. - Він зробив заяви і відповів на їхні запитання. Він прийшов добровільно і після надання свідчень залишив будівлю. Будь-які звинувачення у цій справі не висунуто, нікого не арештовано".

Як пише The Hollywood Reporter, Болдвін грає в картині "Раст" знаменитого злочинця Харланда Раста. За сюжетом його онука звинувачують у випадковому вбивстві і засуджують до повішення. Тоді Раст відправляється в Канзас, щоб звільнити його із в'язниці. Дія вестерна відбувається в XIX столітті.

У четвер 63-річний Болдвін розмістив в "Інстаграмі" свою фотографію на знімальному майданчику з підписом "Боже ти мій, це важка справа". Зараз ця фотографія недоступна.

Як пише УНІАН, оператор-постановник Галина Хатчінс, загибла на зйомках фільму "Раст" із голлівудським актором Алеком Болдвіном, виявилася українкою. Про це йдеться на її особистому сайті.

"Уродженка України, Галина виросла на радянській військовій базі за Полярним колом в оточенні північних оленів і атомних підводних човнів", - пише вона сама про себе.

Точна дата народження Галини невідома, проте американські ЗМІ стверджують, що їй 42 роки. На своїй сторінці в Facebook вона вказала місцем свого народження Київ.

Свого часу жінка отримала ступінь магістерки міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналісткою-розслідувачкою для британських документальних фільмів у Європі.

Пізніше вона переїхала в США, де в 2015 році вона успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі і стала знімати короткометражні та документальні фільми.

Першою її великою художньою роботою став фільм "Заклятий ворог" з Джо Манганьєлло у 2020 році.

У 2019 році видання American Cinematographer оголосило її переможницею в номінації "Висхідна зірка" (Rising Stars), а у 2018-му Галина Хатчінс стала однією з восьми кінематографісток в повністю жіночому класі Fox DP Lab від кіностудії 21st Century Fox.

Останні публікації в її соцмережах - з нещасливого знімального майданчика:

Одним з найвідоміших випадків, коли під час зйомок сцени з пострілами був убитий один із членів групи, стала загибель актора Брендона Лі в 1993 році. Під час роботи над фільмом "Ворон" у нього випадково вистрілили з неправильно зарядженого пістолета.