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Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Хатчінс і важко поранив режисера Джоуела Соузу на зйомках вестерну. ВІДЕО+ФОТО

Операторка Галина Хатчінс загинула на зйомках вестерну "Раст" біля міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико), в неї випадково вистрілив продюсер і виконавець головної ролі у стрічці - популярний голлівудський актор Алек Болдвін. Від його пострілів також постраждав режисер фільму Джоел Соуза, який перебуває у критичному стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.

Представник компанії, яка веде зйомки фільму, повідомив виданню The Hollywood Reporter, що інцидент стався під час зйомок сцени, в якій Болдвін стріляв холостими набоями. Зброя використовувалася на майданчику як предмет реквізиту.

"Як кажуть слідчі, схоже на те, що в сцені, яка в цей момент знімалася, мав використовуватися пістолет, - цитує Франс прес повідомлення поліції. - Детективи намагаються встановити, яким саме уражаючим елементом було здійснено постріл".

Хатчінс, якій було 42 роки, відправили в лікарню вертольотом, проте вона померла. 48-річного Соузу доставлено в лікарню на машині швидкої допомоги.

Журналістка Тесса Ментус опублікувала в своєму "Твіттері" фотографії, зроблені під час зйомок. Інцидент стався на ранчо Бонанза Крик неподалік Санта-Фе, де часто знімаються голлівудські фільми.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec

— Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

"Болдвін дав свідчення поліцейським, - сказав офіційний представник шерифа Санта-Фе агентству Франс-прес. - Він зробив заяви і відповів на їхні запитання. Він прийшов добровільно і після надання свідчень залишив будівлю. Будь-які звинувачення у цій справі не висунуто, нікого не арештовано".

Як пише The Hollywood Reporter, Болдвін грає в картині "Раст" знаменитого злочинця Харланда Раста. За сюжетом його онука звинувачують у випадковому вбивстві і засуджують до повішення. Тоді Раст відправляється в Канзас, щоб звільнити його із в'язниці. Дія вестерна відбувається в XIX столітті.

У четвер 63-річний Болдвін розмістив в "Інстаграмі" свою фотографію на знімальному майданчику з підписом "Боже ти мій, це важка справа". Зараз ця фотографія недоступна.

Як пише УНІАН, оператор-постановник Галина Хатчінс, загибла на зйомках фільму "Раст" із голлівудським актором Алеком Болдвіном, виявилася українкою. Про це йдеться на її особистому сайті.

"Уродженка України, Галина виросла на радянській військовій базі за Полярним колом в оточенні північних оленів і атомних підводних човнів", - пише вона сама про себе.

Точна дата народження Галини невідома, проте американські ЗМІ стверджують, що їй 42 роки. На своїй сторінці в Facebook вона вказала місцем свого народження Київ.

Свого часу жінка отримала ступінь магістерки міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналісткою-розслідувачкою для британських документальних фільмів у Європі.

Пізніше вона переїхала в США, де в 2015 році вона успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі і стала знімати короткометражні та документальні фільми.

Першою її великою художньою роботою став фільм "Заклятий ворог" з Джо Манганьєлло у 2020 році.

У 2019 році видання American Cinematographer оголосило її переможницею в номінації "Висхідна зірка" (Rising Stars), а у 2018-му Галина Хатчінс стала однією з восьми кінематографісток в повністю жіночому класі Fox DP Lab від кіностудії 21st Century Fox.

Останні публікації в її соцмережах - з нещасливого знімального майданчика:

Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Хатчінс і важко поранив режисера Джоуела Соузу на зйомках вестерну 01

Одним з найвідоміших випадків, коли під час зйомок сцени з пострілами був убитий один із членів групи, стала загибель актора Брендона Лі в 1993 році. Під час роботи над фільмом "Ворон" у нього випадково вистрілили з неправильно зарядженого пістолета.

Автор: 

США (23310) вбивство (3108) українці (2547)


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Топ коментарі
+22
Охренеть. Соболезнования всем. И Болдуину тоже. Его жизнь теперь разделится на до этого момента и после.
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22.10.2021 09:24
+19
Стрелял он туда, куда должен был целиться. Ракурс съемки и положение артиста определяет режиссер.

Если снимали ракурс, при котором Болдуин должен был целиться в камеру, то все логично.
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22.10.2021 09:39
+18
Можно, если тот, кто отвечает за реквизит, пропустил боевые патроны.
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22.10.2021 09:27
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А на самом деле у Алека Болдуина проблемы с эммоциями и он в порыве злости выстрелил в сторону режиссера и оператора , однако по каким-то причинам оружие оказалось заряжено боевым . Высока вероятность того что существует видео инцидента . Сьемка велась в том числе и боковыми камерами . Учитывая что Болдуин из клана богатых белых либералов дело до суда не дойдет и все ограничиться выплатами семье убитой и раненому режисеру .
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22.10.2021 21:45 Відповісти
Та чего уж там мелочиться, боевыми и стрелял, достали, видимо его и режиссер , и оператор! Свалят на реквизиторов все! Прости , господи!
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22.10.2021 22:09 Відповісти
Від нещасного випадку ніхто не застрахований. Так,мабуть,Галині на роду написано. Але яка містика: знімають фільм про людину,яка випадково вбила другу... І тут тобі на! Співчуття і родині Галі , та й мабуть,і самому Болдуіну. Уявляю, що робиться у нього на душі.
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22.10.2021 22:07 Відповісти
Можна зрозуміти один "неправильний" постріл. Але чому дві жертви? Не міг зупинитися? Сподобалось? Нарешті дочекався бойових патронів і "відтянувся"?
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22.10.2021 23:51 Відповісти
Четыре года назад американский актер Алек Болдуин, https://strana.news/news/358454-alek-*******-zastrelil-operatora-i-ranil-rezhissera-na-semkakh-vesterna-rzhavchina.html застреливший 21 октября на съемках женщину-оператора , сделал странную запись в соцсети Твиттер. В ней он отметил: мол, ему любопытно, что чувствует тот, кто по ошибке убил человека.

Запись появилась 22 сентября 2017 года.

В тот день актер запостил ссылку на статью в Los Angeles Times. В ней описывался случай в городе Хантингтон-Бич, где полицейский на парковке у супермаркета сначала пытался подмять показавшегося ему подозрительным мужчину, а затем отскочил и произвел в него семь выстрелов. От ран мужчина скончался.
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22.10.2021 23:54 Відповісти
В холостых патронах используется пластик для герметизации пороха, сам порох тоже дает немалую ударную волну. Холостым застрелился актер Джон-Эрик Хексум сыграв шутки ради в русскую рулетку на съемках.
К стрелявшему Болдуину вряд ли будут вопросы, а вот к Болдуину-продюсеру могут возникнуть.
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23.10.2021 00:08 Відповісти
потом этого актера по запчастям разобрали неплохо , пять человек вроде
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23.10.2021 08:49 Відповісти
Вже і Трампа сюди приплели,що це він підміняв патрони. А може це розгільдяйство?Чи може хтось думає,що такого бути не може?Колись і сина Брюса Лі,Брендона Лі,застрелили на зйомках.
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23.10.2021 00:50 Відповісти
Казав один митець.
Що, зйомка --- діло грозьнє,
Кіно --- жаднючий монстр,
Чиєсь життя та й возьме.
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23.10.2021 09:58 Відповісти
откуда на съемочной площадке боевые патроны???, виски у них там тоже настоящий?
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23.10.2021 10:29 Відповісти
боевые патроны используются при съемках сцен, где делают решето из машины, здания, и т.п. неужели никогда не замечал в фильмах как появляются настоящие дырки в металических деталей автомобилей, дырки в стеклах ? виски - да, тоже настоящий. трезвый как стекло актер - никогда в жизни не изобразит правдоподобно пьяного, из за того что снимают несколько дублей - стараются разбавлять. в театрах кстати тоже не чай из коньячной бутылки пьют.
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23.10.2021 11:48 Відповісти
Дырки в машинах делают на полигоне, Оружие должно выдаваться под роспись в разряженом виде. Должен вестись журнал учета боевых патронов. А на сьемках должны использоваться пистолеты из детского мира. Если болдуин взял в руки оружие вне тира у него должно быть разрешение на право ношения оружия, он должен пройти обучение, и соблюдать правила использования боевого оружия. Это убийство если и не умышленное то как минимум связанное с нарушением правил использования боевого оружия, то же самое что и шофер в пьяном виде сбил человека на тротуаре. Скорее всего кампания хочет замести следы по торговле наркотой или детской порнографией, А может и сам болдуит любит педофилить в свободное от сьемок время. Интересно посмотреть кто режисер и кому принадлежит компания. Грязная история никакого отношения к несчастному случаю не имеющая
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26.10.2021 18:31 Відповісти
ты дурак наверно. в сша никакой дол..** не вдете учет боевых патронов, потому что там любому разрешено иметь боевое оружие. да ?
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27.10.2021 18:14 Відповісти
другой вопрос, что когда снимают стрельбу в людей - патроны холостые заряжают. здесь косяк того кто инвентарь готовил. пистолеты так же как и машины на съемках - не в единственном экземпляре, их куча одинаковых используется. перепутали с тем который должен был сниматься в сцене где идет обстрел стекол в здании или еще чего то подобного.
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23.10.2021 11:51 Відповісти
вот эту сцену посмотри например : https://www.youtube.com/watch?v=Torh8Z2Hf5U часть снята с боевыми патронами, а часть с холостыми, потом смонтировано в кучу. если бы кто то перепутал винтовку или магазин к ней - Аль Пачино пожизненное наверно дали бы )))) так понятней ?
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23.10.2021 11:58 Відповісти
Наверно ты прав, хер поймёшь тот Голливуд , то они прячутся за дверью авто, и стреляют рожок пол часа, то снимают боевыми, помню анатацию Афганского излома, там типа тоже хвастались, что лупили по КАМАЗу боевыми
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23.10.2021 16:26 Відповісти
Я понять не могу зачем надо было брать пистолет, затем наводить пистолет на человека и нажимать спусковой крючок?! Тем более, что это не во время съемки и не по сценарию.
Где же тут случайность в цепочке последовательных действий?
Случайностью можно назвать убийство сына Брюса Ли, во время съемок.
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23.10.2021 14:48 Відповісти
Вскрываются интересные факты 15 человек съемочной группы протестовали перед инцидентом против тяжелых условий работы и низкой оплаты труда . Несколько операторов и их помощников требовали улучшений . Руководство съемками решило заменить их приведя на съемочную площадку замену . Член группы продюсеров потребовал от протестующих покинуть место съемок пригрозив в случае неповиновения вызвать охрану . Работник готовивший оружие к съемкам был нанят буквально на днях на замену протестующим . Помощник режисера передаваший оружие Болдуину крикнул заряжено холостыми (cold gun ) после чего актер выстрелил и убил оператора ранив режиссера .
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24.10.2021 04:27 Відповісти
Как говорят и к гадалке не ходи. Понятно, что протестующий оружейник подставил " штрейбрехера", пришедшего на его место, подсунув боевой патрон. Новому оружейнику это ,явно, не выгодно. Но шутка пололучилась жестокой и теперь не только работы, но ижизни на воле не будет.
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24.10.2021 23:57 Відповісти
Усі знімання голівудських "зірок" закінчуються оргіями і спарюваннями. Хай би повідомили який промілє алкоголю і марафету був у крові цієї дами і решти болдуїнів ... ага.
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26.10.2021 19:33 Відповісти
Не хочется верить, что кто-то захотел насолить Алексу, и Галина стала случайной жертвой чьего-то коварного плана.
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26.10.2021 22:00 Відповісти
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