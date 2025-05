Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Хатчінс і важко поранив режисера Джоуела Соузу на зйомках вестерну. ВІДЕО+ФОТО

Операторка Галина Хатчінс загинула на зйомках вестерну "Раст" біля міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико), в неї випадково вистрілив продюсер і виконавець головної ролі у стрічці - популярний голлівудський актор Алек Болдвін. Від його пострілів також постраждав режисер фільму Джоел Соуза, який перебуває у критичному стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.

Представник компанії, яка веде зйомки фільму, повідомив виданню The Hollywood Reporter, що інцидент стався під час зйомок сцени, в якій Болдвін стріляв холостими набоями. Зброя використовувалася на майданчику як предмет реквізиту.

"Як кажуть слідчі, схоже на те, що в сцені, яка в цей момент знімалася, мав використовуватися пістолет, - цитує Франс прес повідомлення поліції. - Детективи намагаються встановити, яким саме уражаючим елементом було здійснено постріл".

Хатчінс, якій було 42 роки, відправили в лікарню вертольотом, проте вона померла. 48-річного Соузу доставлено в лікарню на машині швидкої допомоги.

Журналістка Тесса Ментус опублікувала в своєму "Твіттері" фотографії, зроблені під час зйомок. Інцидент стався на ранчо Бонанза Крик неподалік Санта-Фе, де часто знімаються голлівудські фільми.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec