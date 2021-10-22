Екснардепка Савченко та її сестра Віра намагалися використати підроблені COVID-сертифікати, щоб потрапити в Україну, - поліція. ФОТО

Правоохоронці викрили екснардепку Надію Савченко та її сестру Віру в спробі потрапити в Україну за підробленими COVID-сертифікатами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

"Жінка разом із сестрою в аеропорту намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи вилучені, триває слідство", - йдеться в повідомленні.

Так, днями в аеропорту "Бориспіль" під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації проти COVID-19 із явними ознаками підробки. Встановлено, що одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою. Інформацію про правопорушення передали до поліції.

За фактом використання підроблених документів було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

За даними джерела Цензор.НЕТ, ідеться про екснардепку Надію Савченко та її сестру Віру.

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