УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9870 відвідувачів онлайн
Новини Фото
33 845 105

Екснардепка Савченко та її сестра Віра намагалися використати підроблені COVID-сертифікати, щоб потрапити в Україну, - поліція. ФОТО

Екснардепка Савченко та її сестра Віра намагалися використати підроблені COVID-сертифікати, щоб потрапити в Україну, - поліція. ФОТО

Правоохоронці викрили екснардепку Надію Савченко та її сестру Віру в спробі потрапити в Україну за підробленими COVID-сертифікатами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

"Жінка разом із сестрою в аеропорту намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи вилучені, триває слідство", - йдеться в повідомленні.

Так, днями в аеропорту "Бориспіль" під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації проти COVID-19 із явними ознаками підробки. Встановлено, що одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою. Інформацію про правопорушення передали до поліції.

За фактом використання підроблених документів було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

За даними джерела Цензор.НЕТ, ідеться про екснардепку Надію Савченко та її сестру Віру.

Також читайте: Поліція порушила майже 800 кримінальних проваджень за підробку COVID-сертифікатів, - Монастирський. ВIДЕО

Екснардепка Савченко та її сестра Віра намагалися використати підроблені COVID-сертифікати, щоб потрапити в Україну, - поліція 01
Екснардепка Савченко та її сестра Віра намагалися використати підроблені COVID-сертифікати, щоб потрапити в Україну, - поліція 02

Автор: 

підробка (440) Нацполіція (15261) Савченко (1719) сертифікат (427) Савченко Віра (59)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+67
из рашки наверняка)
показати весь коментар
22.10.2021 10:06
+44
показати весь коментар
22.10.2021 10:18
+29
Обещали сажать за подделки... Посмотрим))
показати весь коментар
22.10.2021 10:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А как всё красиво начиналось--и тоже в аэропорту. Босиком по родной росе на бетоне, с трапа самоля, репортёры фоткают, оно метётся куды зря, все следом! Юля в объятия хватает, народ за заградкой верещит от восторга---вернулась с кацапского плена наша лётчица-налётчица, мир тоже чуть поверил! Цветы, ордена мама плачет, стихи поэты пишут---во угар был! И вот опять аэропорт, мужская стрижка, резкие угловатые движения, крикливо-визгливая речь, оголтелые глаза---то ли психиатров у нас совсем нет, или боятся зачитать первичный вывод по указаным ярко-выраженым моментам поведения---а может уже давно дрова---лечению не подлежит---поздно. Но в самолёт пускают пока. Турки не дураки---сплавили Роксолану подержаную---такая и там бы взорвала мозги. Як пороблено нам!
показати весь коментар
22.10.2021 13:38 Відповісти
Троещинская вата получила ЦУ у кураторов и домой мутить воду
показати весь коментар
22.10.2021 15:25 Відповісти
Савченко просто зажала гроші на якісну підробку?
показати весь коментар
23.10.2021 10:04 Відповісти
Быть настолько тупой, и не знать, что на наших сертификатах нет QR кода - в ее стиле)
показати весь коментар
23.10.2021 10:19 Відповісти
Кто в курсе, какой номер в реестре до судебных расследований ???
показати весь коментар
25.10.2021 20:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 