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Ексфутболіст і експерт телеканалу "Футбол" Сергій Морозов помер від наслідків COVID-19

Український футболіст, тренер і експерт телеканалу Футбол Сергій Морозов пішов із життя.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив директор телеканалу Олександр Денисов, передає Цензор.НЕТ.

На телеканалі уточнили, що причиною смерті Сергія Морозова стали наслідки коронавірусної хвороби.

Ексфутболіст і експерт телеканалу Футбол Сергій Морозов помер від наслідків COVID-19 01

Цензор.НЕТ висловлює свої співчуття рідним і близьким Сергія Морозова.

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