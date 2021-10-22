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Ексфутболіст і експерт телеканалу "Футбол" Сергій Морозов помер від наслідків COVID-19
Український футболіст, тренер і експерт телеканалу Футбол Сергій Морозов пішов із життя.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив директор телеканалу Олександр Денисов, передає Цензор.НЕТ.
На телеканалі уточнили, що причиною смерті Сергія Морозова стали наслідки коронавірусної хвороби.
Цензор.НЕТ висловлює свої співчуття рідним і близьким Сергія Морозова.
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