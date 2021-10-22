На главу депутатського об'єднання "Справедливість" Устінову в Раді впав дверний засув: їй викликали швидку. ФОТОрепортаж

На голову глави депутатського об'єднання "Справедливість" Олександри Устінової в будівлі Верховної Ради впав дверний засув.

Про це повідомила нардепка Ольга Стефанишина, передає Цензор.НЕТ.

"Ранок починається не з кави. А зі швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову у Верховній Раді впав дверний засув. Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі", - розповіла вона і опублікувала фото надання Устіновій медичної допомоги.

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