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На главу депутатського об'єднання "Справедливість" Устінову в Раді впав дверний засув: їй викликали швидку. ФОТОрепортаж

На голову глави депутатського об'єднання "Справедливість" Олександри Устінової в будівлі Верховної Ради впав дверний засув.

Про це повідомила нардепка Ольга Стефанишина, передає Цензор.НЕТ.

"Ранок починається не з кави. А зі швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову у Верховній Раді впав дверний засув. Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі", - розповіла вона і опублікувала фото надання Устіновій медичної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні два тижні з Разумкова зробили "святого" Дмитрія Регламентовича, це політична маніпуляція, - нардепка Устінова

На главу депутатського обєднання Справедливість Устінову в Раді впав дверний засув: їй викликали швидку 01
На главу депутатського обєднання Справедливість Устінову в Раді впав дверний засув: їй викликали швидку 02
На главу депутатського обєднання Справедливість Устінову в Раді впав дверний засув: їй викликали швидку 03

Автор: 

ВР (15025) Стефанишина Ольга нардеп (85) Устінова Олександра (113)


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Топ коментарі
+28
засов нагородити і підвищити у званні!
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22.10.2021 11:15
+27
Она что раком ползла?? Где голова...а где дверной засов??
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22.10.2021 11:18
+19
Засов расстрелять. Завхоза посадить. Выдать пострадавшей миллион гривен на лечение.
И создать ТСК во главе с Марьяной Безумной
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22.10.2021 11:21
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22.10.2021 11:15 Відповісти
Не фиг было с Голосом сраться.
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22.10.2021 12:16 Відповісти
у Служек упал рейтинг, на Справедливость упал дверной закон -

у Боженьки все по плану
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22.10.2021 14:30 Відповісти
засов нагородити і підвищити у званні!
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22.10.2021 11:15 Відповісти
Наградить до звания Шпингалета?
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22.10.2021 11:51 Відповісти
это так несправедливо
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22.10.2021 11:16 Відповісти
пороблено щось в Раді
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22.10.2021 11:17 Відповісти
Она что раком ползла?? Где голова...а где дверной засов??
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22.10.2021 11:18 Відповісти
Лобстером!
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22.10.2021 11:20 Відповісти
У киви родивлялась
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22.10.2021 11:22 Відповісти
роздивлялась
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22.10.2021 11:22 Відповісти
Тоже удивился. Может засовом с перепугу шпингалет назвали...
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22.10.2021 11:23 Відповісти
а как он мог упасть? он же двигается горизонтально??? не ???
или шож там за "засов" шо дубасит по бошкам ? хоть бы фото какое-то...
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22.10.2021 11:26 Відповісти
Вася! То так "фігурально" було перекладено вислів "Клямка впала"
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22.10.2021 11:46 Відповісти
е ні... клямка запала)))) а тут шось таке незрозуміле ...тай не дуже "фігурально", якшо кровушка депутанська пролилася)))
вимагаю слідчого експерименту ! ))))
(на якій висоті та клямка засувка, що могла так врізати по тім"ю жінці??? )))
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22.10.2021 11:55 Відповісти
Старый анекдот: перевернулась лодка с 10 ментами и они утонули. Во время следственного эксперимента утонуло ещё 10.
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22.10.2021 11:59 Відповісти
Нічого страшного, аби не клепка.
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22.10.2021 12:33 Відповісти
ну как тебе это обьяснить, по молодости я чуть без морковки не остался, когда в комнату моей общаги влетели друганы с ящиком пива и гитарой, по результату с синим баклажаном я ходил две недели и слава богу шо хоть не откусила, это дело молодое, есть что вспомнить.
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22.10.2021 12:09 Відповісти
Тю! Чи й не новина! Он, на ківу не раз падав і що! Навіть науковий ступень помогло здобути!
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22.10.2021 11:19 Відповісти
Там лобова броня 50 мм, падіння російського супутника витримає.
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22.10.2021 12:37 Відповісти
Це знак Божий...
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22.10.2021 11:20 Відповісти
длань карающая ?
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22.10.2021 11:27 Відповісти
Да! А може вона хтіла краще роздивитись шо кива своєю дланью робе?
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22.10.2021 11:28 Відповісти
The Karma, bleat!
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22.10.2021 11:21 Відповісти
Засов расстрелять. Завхоза посадить. Выдать пострадавшей миллион гривен на лечение.
И создать ТСК во главе с Марьяной Безумной
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22.10.2021 11:21 Відповісти
Ім'я Засова яке?
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22.10.2021 11:21 Відповісти
Двєрной.
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22.10.2021 11:23 Відповісти
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22.10.2021 11:33 Відповісти
"справедливость"...
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22.10.2021 11:22 Відповісти
сцявка б на її місце....
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22.10.2021 11:23 Відповісти
Лучше бы на Кловуна какая-нибудь хрень упала и прибила его наглухо !
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22.10.2021 11:23 Відповісти
Кловуна тепер вдвічі розширили штат охорони - "держиМОРДИ" +"держиСТЕНДИ"! СЕКСОТІВ - топтунів, шептунів НЕЗЛІЧИТИ!
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22.10.2021 14:19 Відповісти
Все таки на Верху кто то есть. И прилетело....
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22.10.2021 11:23 Відповісти
"Голос" пошел ва-банк!
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22.10.2021 11:24 Відповісти
Это карма моя - в дверь...
Она валит меня с ног...
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22.10.2021 11:25 Відповісти
даже дверь не вытерпела
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22.10.2021 11:25 Відповісти
злые, безжалостные люди. ни одного комментария с сочувствием.
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22.10.2021 11:25 Відповісти
Я! Я сочувствую. Засову.
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22.10.2021 11:31 Відповісти
вы, думаю, и когда видели, как на виктора федоровича венок падал, не плакали, правда?
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22.10.2021 11:35 Відповісти
я, например, переживал за венок
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22.10.2021 12:04 Відповісти
Плакал, ещё как плакал!
От хохота.
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22.10.2021 14:14 Відповісти
Сльозы мишайют мене гаварить любые слава сачувствейа...
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22.10.2021 12:00 Відповісти
Зараз доїм борщ,і ви побачте яка у мене буде істєрика.
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22.10.2021 13:45 Відповісти
Даже двери не могут уже терпеть этот бред и просто падают от стыда.
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22.10.2021 11:26 Відповісти
У них там в Раде по старинке на засовы запирают. С замками не знакомы. И ума не хватает поставить ограничители, чтобы засовы не падали...
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22.10.2021 11:27 Відповісти
"я у твоих ног...спасибо не говори -й&нулась об порог...его и благодари ."(с)
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22.10.2021 11:28 Відповісти
Жаль блондинку. Всем не ходить под стрелой крана, а блондинкам еще и под засовом.
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22.10.2021 11:28 Відповісти
смотрим не дверь ))))) где засов ??? ))) (гусары молчать !!!!!!!!!!!!!)
(другой фотки не было....)))))

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22.10.2021 11:28 Відповісти
Нормальный такой "засов")))
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22.10.2021 11:31 Відповісти
не,это чехол для ..уя
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22.10.2021 11:36 Відповісти
яб засунул
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22.10.2021 11:39 Відповісти
Гдє, гдє... в каГарандє.
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22.10.2021 12:04 Відповісти
Та як тут не мовчати!
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22.10.2021 12:39 Відповісти

хоть бы хто на двери посмотрел))))))
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22.10.2021 12:41 Відповісти
Та двері як двері, чого до них придивлятися, тим більш що задній план.
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22.10.2021 12:52 Відповісти
так...можливо...але ...та шо там але ))))))))))
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22.10.2021 12:59 Відповісти
карма...
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22.10.2021 11:29 Відповісти
А шо, всё по СПРАВЕДЛИВОСТИ. Впрочем если уж по справедливости то должен был упасть засов вместе с дверью.
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22.10.2021 11:30 Відповісти
Травма мозга была нанесена чем то тяжелым и тупым. Наверное вопросом.
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22.10.2021 11:31 Відповісти
Одних убирают при помощи алкоголя, наркоты а ее решили убить дверью?
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22.10.2021 11:32 Відповісти
Косяком дверным.
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22.10.2021 11:37 Відповісти
Ап стену их, ап стену!!!
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22.10.2021 11:58 Відповісти
Вот так мы и узнали, что оказывается есть такой депутат - Устинова.
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22.10.2021 11:35 Відповісти
Устінова та її спільники по об'єднанню Справедливість, колишні члени Голосу, своїм голосуванням за відставку Разумкова разом із зестадом, допомогли посилити узурпацію влади мафією.

Справедливість є?

На главу депутатского объединения "Справедливость" Устинову в Раде упал дверной засов: ей вызвали скорую."

Источник:
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22.10.2021 11:36 Відповісти
Несопоставимо.
"Прицел на рубль, выстрел на копейку".
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22.10.2021 17:20 Відповісти
засов то целый?
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22.10.2021 11:43 Відповісти
засов то таке....ще казали люстра може впасти
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22.10.2021 11:44 Відповісти
а кстати.. Надюху с сестрой задержали в аэропорту за подделку ковид/сертификата )))
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22.10.2021 11:57 Відповісти
Голодовку ще не об*явила в знак протесту?
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22.10.2021 12:41 Відповісти
ГолодІвка Надюсі буде на користь.
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22.10.2021 14:22 Відповісти
черте что..., завхоз, наверное, сильно пьющий...
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22.10.2021 11:45 Відповісти
Не только, но ышшшо и шибко тупой, посмотри на вырыжение его морды лица Одним словом не скажешь, - дерьмак дерьмаком
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22.10.2021 12:14 Відповісти
Третьякова должна заявить:

- минус половина врага!
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22.10.2021 11:47 Відповісти
Третьякова она такая,- она могйоть
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22.10.2021 12:12 Відповісти
***
не стойте и не прыгайте, не пойте не пляшите
там где идет строительство или подвешен груз засов ))))

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22.10.2021 11:49 Відповісти
Малавато, малавато будя аднакось ... Надыть пафтарить
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22.10.2021 12:11 Відповісти
Очень показательные комментарии...
Промолчу, клятва Гиппократа ...
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22.10.2021 11:54 Відповісти
Радикально - это крыша - на всех. Пора обновлять...
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22.10.2021 11:57 Відповісти
Срочно заслушать в вск завхоза ( ермака) о состоянии и количестве засовов у депутатов!
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22.10.2021 12:00 Відповісти
Может быть что то уронила и наклонилась поднять? Или: и не засов это вовсе был?
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22.10.2021 12:00 Відповісти
интересно кто наночь на засов запирает двери Рады ..Наверно целый закон про это есть это ж Рада
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22.10.2021 12:03 Відповісти
Усьо,- писта дерьмаку, кудыть тока смотрит завхоз всея всеихххххъ
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22.10.2021 12:10 Відповісти
У Кармы таки хорошее чуство юмора. Ну,за Справедливость!
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22.10.2021 12:15 Відповісти
А как так получилось? Она что, в замочную скважину подглядывала?
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22.10.2021 12:42 Відповісти
Загляделася в "узкую щёлку"
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22.10.2021 14:23 Відповісти
Теперь никто не скажет, что у депутатов из производственных травм, бывают только растяжения мышц челюсти, когда они зевают.
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22.10.2021 12:45 Відповісти
Схоже, що Рада вже "розсипається". Цікаво, скільки спишуть на ремонт дверей, більше ніж за двері ОПи?
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22.10.2021 12:49 Відповісти
На її місці повинна бути Мар*яна. Це помста товариша Петра, але не розрахував.
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22.10.2021 12:55 Відповісти
это что... скоро им кирпичи на голову падать начнут.... по 5 раз....
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22.10.2021 13:25 Відповісти
Це ж потрібно так обколотись щоб уже на двері кидатись
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22.10.2021 13:28 Відповісти
Летающий засов совершил жёсткую посадку.
Депутатам надо носить шлемы.
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22.10.2021 13:42 Відповісти
Вдаримо засовами по "Справедливості"!
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22.10.2021 14:22 Відповісти
Після вінка обоща я б на її місці призадумався.
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22.10.2021 14:28 Відповісти
Хм...вчера моей соседке скорая отказалалась приехать (температура была 39.6),сказали вставайте и идите к семейному врачу.А в Раду,я смотрю,по любому поводу приезжают.И наверное не через 40-50 минут,как у нас.
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22.10.2021 17:07 Відповісти
Вот такой засов на дверях для депутатообразных значительно надёжнее:
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23.10.2021 19:41 Відповісти
 
 