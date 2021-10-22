На главу депутатського об'єднання "Справедливість" Устінову в Раді впав дверний засув: їй викликали швидку. ФОТОрепортаж
На голову глави депутатського об'єднання "Справедливість" Олександри Устінової в будівлі Верховної Ради впав дверний засув.
Про це повідомила нардепка Ольга Стефанишина, передає Цензор.НЕТ.
"Ранок починається не з кави. А зі швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову у Верховній Раді впав дверний засув. Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі", - розповіла вона і опублікувала фото надання Устіновій медичної допомоги.
Топ коментарі
+28 Гундяй Крестовоздвиженский
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+27 Привет
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+19 Frol Fedoroff
показати весь коментар22.10.2021 11:21 Посилання
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у Боженьки все по плану
или шож там за "засов" шо дубасит по бошкам ? хоть бы фото какое-то...
вимагаю слідчого експерименту ! ))))
(на якій висоті та клямка засувка, що могла так врізати по тім"ю жінці??? )))
И создать ТСК во главе с Марьяной Безумной
Она валит меня с ног...
От хохота.
(другой фотки не было....)))))
хоть бы хто на двери посмотрел))))))
Справедливість є?
На главу депутатского объединения "Справедливость" Устинову в Раде упал дверной засов: ей вызвали скорую."
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"Прицел на рубль, выстрел на копейку".
- минус половина врага!
не стойте и не прыгайте, не пойте не пляшите
там где идет строительство или подвешен
груззасов ))))
Промолчу, клятва Гиппократа ...
Депутатам надо носить шлемы.