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Супутник Міноборони РФ вийшов з ладу і згорів над Америкою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російський космічний апарат "Космос-2551", який на Заході називають розвідувальним, у середу зійшов з орбіти, і його залишки згоріли в щільних шарах атмосфери над північним сходом США і південним сходом Канади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Swissinfo, про це повідомили фахівці Американського метеорного товариства (AMS).

Запуск цього військового супутника в інтересах Міноборони РФ за допомогою ракети-носія "Союз-2.1В", здійсненого 9 вересня з космодрому Плесецьк, виявився невдалим. Апарат не зміг вийти на задану орбіту.

Падіння залишків супутника було помічено в небі очевидцями в дев'яти американських штатах і в канадській провінції Онтаріо приблизно о 4:43 за Гринвічем (7:43 мск), повідомили в товаристві.

Американські фахівці зазначили, що, оскільки, супутник мав невелику масу - лише приблизно 150 кг, його залишки повністю згоріли, не долетівши до Землі.

Також AMS опублікували фото і відео падіння російського супутника.

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Супутник Міноборони РФ вийшов з ладу і згорів над Америкою 01
Супутник Міноборони РФ вийшов з ладу і згорів над Америкою 02
Супутник Міноборони РФ вийшов з ладу і згорів над Америкою 03
Супутник Міноборони РФ вийшов з ладу і згорів над Америкою 04
Супутник Міноборони РФ вийшов з ладу і згорів над Америкою 05
Супутник Міноборони РФ вийшов з ладу і згорів над Америкою 06

Автор: 

супутник (299) США (23310) Міноборони рф (714) розбиття (296)


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Топ коментарі
+58
Сгорела бы вся свинособакия, мир бы вздохнул с облегчением
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22.10.2021 12:16
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22.10.2021 12:16
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22.10.2021 12:17
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22.10.2021 16:36 Відповісти
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22.10.2021 16:42 Відповісти
А сині шльопки на місці "злочину" знайшли? Ні? Все одно український слід.
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22.10.2021 16:44 Відповісти
- Абрам, а бомба дорого коштує?
- Ой, Сарочка, дорого!
- Пощастило же Фімє! Йому така прямо на будинок упала!
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22.10.2021 18:01 Відповісти
Хорошо, если на нем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 РИТЭГ а не было.
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22.10.2021 19:51 Відповісти
москальские космонавты угнали спутник и пытались эмигрировать в Штаты, но что-то пошло не так ...
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22.10.2021 21:46 Відповісти
Российский космический аппарат "Космос-2551", который на Западе называют разведывательным, в среду сошел с орбиты, и его останки сгорели в плотных слоях атмосферы над северо-востоком США и юго-востоком Канады. Источник:
ГАРНА НОВИНА
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22.10.2021 23:50 Відповісти
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