Супутник Міноборони РФ вийшов з ладу і згорів над Америкою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російський космічний апарат "Космос-2551", який на Заході називають розвідувальним, у середу зійшов з орбіти, і його залишки згоріли в щільних шарах атмосфери над північним сходом США і південним сходом Канади.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Swissinfo, про це повідомили фахівці Американського метеорного товариства (AMS).
Запуск цього військового супутника в інтересах Міноборони РФ за допомогою ракети-носія "Союз-2.1В", здійсненого 9 вересня з космодрому Плесецьк, виявився невдалим. Апарат не зміг вийти на задану орбіту.
Падіння залишків супутника було помічено в небі очевидцями в дев'яти американських штатах і в канадській провінції Онтаріо приблизно о 4:43 за Гринвічем (7:43 мск), повідомили в товаристві.
Американські фахівці зазначили, що, оскільки, супутник мав невелику масу - лише приблизно 150 кг, його залишки повністю згоріли, не долетівши до Землі.
Також AMS опублікували фото і відео падіння російського супутника.
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