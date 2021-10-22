Контррозвідка СБУ припинила вивезення українських запчастин до бойових винищувачів у РФ. ФОТОрепортаж
Контррозвідка СБУ викрила масштабну схему тіньового виробництва, розкрадання і переправлення до РФ комплектуючих для російської бойової авіації. Військову продукцію зловмисники викрадали в процесі виробництва на одному з оборонних держпідприємств у Харківській області.
На замовлення представників РФ, учасники схеми нелегально постачали їм запчастини для авіадвигунів російських бойових літаків. Серед них – винищувачі МіГ-29, Су-27 та Су-30, а також ударні гелікоптери Мі-24 і транспортно-бойові вертольоти Мі-35, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Для незаконного переправлення комплектуючих через митний кордон, ділки вносили неправдиві відомості до товарно-супровідної документації.
Встановлено, що схему нелегального експорту організували посадовці вітчизняного держпідприємства і керівники афілійованих комерційних структур. Для незаконного збуту військової продукції за кордон, ділки налагодили контакти з представниками воєнно-промислових комплексів РФ та однієї з країн Східної Азії.
Під час обшуків на виробництві та за адресами проживання зловмисників, правоохоронці виявили:
- велику кількість авіаційних запчастин, підготовлених до нелегального переправлення за кордон;
- чорнову бухгалтерію та електронні носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам та учасникам злочинної схеми про підозру у вчиненні правопорушень за:
- ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю),
- ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.
Заходи з викриття правопорушення проводились за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та у взаємодії з Управлінням координації безпеки підприємств ДК Укроборонпром.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ибо если кацапам нужны наши запчасти - они были нужны и 4 года наза точно также.
У вас тактика типичного ЗеДолб...ба, - сам дурак.
А обосновать более не чем свой высер?
Именно к вам относиться правило Деннинга-Крюгера.
Причем, естественно, ваш высер абсолютно ничем не обоснован - ни логикой, ни фактами.
У вас тактика типичного ПеДолб...ба - плюнуть говном в оппонента своего кумира но ЛЮБОМУ поводу и затем - опплевывать тех, кто вам возразил.
В отличие же от вас, я свое ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ (а если мы говорим о вероятности - это всегда предположение, а не задокументированный факт - это для справки, тк ПеДолб...обы как правило туповаты) обосновал логически, ты же свой высер не обосновал НИЧЕМ.
Ибо то, что сейчас РАСКРЫЛИ эту схему означает только то, что схема работала до сих пор, а не то, что она появилась именно при Зеле. И наоборот - если кацапам нужны эти комплектующие - они им были нужны и 5 лет назад точно также! Но где логика и где ПеДеб...илы? У вас же, ПеДеб...илов, логика работает только в одном направлении - как бы это так все перекрутить, чтобы вылить своего коричневого говнеца на любого конкурента вашего кумира и при этом его самого не замазать? Работает это только для таких же как и вы сами ПеДеб....лов с отсутствующим логическим и критическим мышлением.
2. Идите идите, я по пятницам умственно недоразвитым сторонникам Зе и его спецотлова из СН не подаю.
3. Прощайте, дефективный на 99%.
- А никуда. Закопать.
- Он же живой..
- Ваши проблемы - моя ответственность. ЗАКОПАТЬ.
ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю),
ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. "
Только решается вопрос? А где государственная измена? Ведь это не просто контрабанда - это поставки оружия в страну-агрессор!
В Московии тех, кто помогал осуществлять поставки контрабандой запчастей для украинских потребностей, посадили на очень большие сроки! Для этих гнид сроки должны быть принципиально не меньшими!