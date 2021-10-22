Контррозвідка СБУ припинила вивезення українських запчастин до бойових винищувачів у РФ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ викрила масштабну схему тіньового виробництва, розкрадання і переправлення до РФ комплектуючих для російської бойової авіації. Військову продукцію зловмисники викрадали в процесі виробництва на одному з оборонних держпідприємств у Харківській області.

На замовлення представників РФ, учасники схеми нелегально постачали їм запчастини для авіадвигунів російських бойових літаків. Серед них – винищувачі МіГ-29, Су-27 та Су-30, а також ударні гелікоптери Мі-24 і транспортно-бойові вертольоти Мі-35, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Для незаконного переправлення комплектуючих через митний кордон, ділки вносили неправдиві відомості до товарно-супровідної документації.

Встановлено, що схему нелегального експорту організували посадовці вітчизняного держпідприємства і керівники афілійованих комерційних структур. Для незаконного збуту військової продукції за кордон, ділки налагодили контакти з представниками воєнно-промислових комплексів РФ та однієї з країн Східної Азії.

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Під час обшуків на виробництві та за адресами проживання зловмисників, правоохоронці виявили:

велику кількість авіаційних запчастин, підготовлених до нелегального переправлення за кордон;

чорнову бухгалтерію та електронні носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам та учасникам злочинної схеми про підозру у вчиненні правопорушень за:

ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю),

ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Заходи з викриття правопорушення проводились за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та у взаємодії з Управлінням координації безпеки підприємств ДК Укроборонпром.













