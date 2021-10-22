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Контррозвідка СБУ припинила вивезення українських запчастин до бойових винищувачів у РФ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ припинила вивезення українських запчастин до бойових винищувачів у РФ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ викрила масштабну схему тіньового виробництва, розкрадання і переправлення до РФ комплектуючих для російської бойової авіації. Військову продукцію зловмисники викрадали в процесі виробництва на одному з оборонних держпідприємств у Харківській області.

На замовлення представників РФ, учасники схеми нелегально постачали їм запчастини для авіадвигунів російських бойових літаків. Серед них – винищувачі МіГ-29, Су-27 та Су-30, а також ударні гелікоптери Мі-24 і транспортно-бойові вертольоти Мі-35, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Для незаконного переправлення комплектуючих через митний кордон, ділки вносили неправдиві відомості до товарно-супровідної документації.

Встановлено, що схему нелегального експорту організували посадовці вітчизняного держпідприємства і керівники афілійованих комерційних структур. Для незаконного збуту військової продукції за кордон, ділки налагодили контакти з представниками воєнно-промислових комплексів РФ та однієї з країн Східної Азії.

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Під час обшуків на виробництві та за адресами проживання зловмисників, правоохоронці виявили:

  • велику кількість авіаційних запчастин, підготовлених до нелегального переправлення за кордон;
  • чорнову бухгалтерію та електронні носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам та учасникам злочинної схеми про підозру у вчиненні правопорушень за:

  • ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю),
  • ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Заходи з викриття правопорушення проводились за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та у взаємодії з Управлінням координації безпеки підприємств ДК Укроборонпром.

Контррозвідка СБУ припинила вивезення українських запчастин до бойових винищувачів у РФ 01
Контррозвідка СБУ припинила вивезення українських запчастин до бойових винищувачів у РФ 02
Контррозвідка СБУ припинила вивезення українських запчастин до бойових винищувачів у РФ 03
Контррозвідка СБУ припинила вивезення українських запчастин до бойових винищувачів у РФ 04
Контррозвідка СБУ припинила вивезення українських запчастин до бойових винищувачів у РФ 05
Контррозвідка СБУ припинила вивезення українських запчастин до бойових винищувачів у РФ 06
Контррозвідка СБУ припинила вивезення українських запчастин до бойових винищувачів у РФ 07

Автор: 

авіація (4151) контрабанда (1825) контррозвідка (470) зброя (7520) росія (65883) літак (2938) Харківщина (6054) Укроборонпром (1738) вертоліт (880)


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Топ коментарі
+17
При "барИге" Порохе запчасти завозили из Параши, и ЗеДолб...бы были не довольны, а вот при ваЗЕлине запчасти вывозят и ЗеДолб...бы видимо довольны.
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22.10.2021 14:06
+6
Расстрелять
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22.10.2021 14:06
+6
Идиоты. Надо было и дальше поставлять....детали с критическим дефектом.
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22.10.2021 14:13
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При "барИге" Порохе запчасти завозили из Параши, и ЗеДолб...бы были не довольны, а вот при ваЗЕлине запчасти вывозят и ЗеДолб...бы видимо довольны.
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22.10.2021 14:06 Відповісти
Дятел, этот канал с 99% вероятностью работал и при барыге. Сейчас его просто раскрыли.
Ибо если кацапам нужны наши запчасти - они были нужны и 4 года наза точно также.
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22.10.2021 14:24 Відповісти
А вот вы, ЗеДолб...б, можите обосновать свою вероятность документально? Или вам главное жидким ЗЕЛЕНЫМ ПОМЁТОМ ПЛЮНУТЬ?
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22.10.2021 14:27 Відповісти
А вот вы, ПеДолб...б, можете обосновать, что при вашей Пе этого вывоза не было...да хоть как-то, не говоря уже о документальности? Или вам главное жидким КОРИЧНЕВЫМ ПОМЕТОМ ПЛЮНУТЬ?
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22.10.2021 14:50 Відповісти
Ваш плевок ЗЕлёным говном засчитан вам в актив.
У вас тактика типичного ЗеДолб...ба, - сам дурак.
А обосновать более не чем свой высер?
Именно к вам относиться правило Деннинга-Крюгера.
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22.10.2021 15:02 Відповісти
Вопрос только в том, что плеваться свои коричневым говном начали именно вы.
Причем, естественно, ваш высер абсолютно ничем не обоснован - ни логикой, ни фактами.
У вас тактика типичного ПеДолб...ба - плюнуть говном в оппонента своего кумира но ЛЮБОМУ поводу и затем - опплевывать тех, кто вам возразил.
В отличие же от вас, я свое ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ (а если мы говорим о вероятности - это всегда предположение, а не задокументированный факт - это для справки, тк ПеДолб...обы как правило туповаты) обосновал логически, ты же свой высер не обосновал НИЧЕМ.

Ибо то, что сейчас РАСКРЫЛИ эту схему означает только то, что схема работала до сих пор, а не то, что она появилась именно при Зеле. И наоборот - если кацапам нужны эти комплектующие - они им были нужны и 5 лет назад точно также! Но где логика и где ПеДеб...илы? У вас же, ПеДеб...илов, логика работает только в одном направлении - как бы это так все перекрутить, чтобы вылить своего коричневого говнеца на любого конкурента вашего кумира и при этом его самого не замазать? Работает это только для таких же как и вы сами ПеДеб....лов с отсутствующим логическим и критическим мышлением.
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22.10.2021 19:33 Відповісти
1. Засуньте свое ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, в котором вы почему то бездоказательно уверены аж на 99% себе в .... Или Зе. На ваш выбор.
2. Идите идите, я по пятницам умственно недоразвитым сторонникам Зе и его спецотлова из СН не подаю.
3. Прощайте, дефективный на 99%.
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22.10.2021 20:14 Відповісти
Расстрелять
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22.10.2021 14:06 Відповісти
экономить патроны - вешать.
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22.10.2021 14:22 Відповісти
Утопить. Можно в сортире.
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22.10.2021 14:46 Відповісти
Идиоты. Надо было и дальше поставлять....детали с критическим дефектом.
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22.10.2021 14:13 Відповісти
Я писал об этом уже несколько раз. СБУ как были дебилами, так и остались. Какая, нах, спецслужба!
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22.10.2021 14:24 Відповісти
Они не довбилоиды. Они филиал. Сами знаете кого.
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22.10.2021 14:28 Відповісти
так, для информации, Ми-24 и Ми-35 один и тот же вертолет)
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22.10.2021 14:14 Відповісти
рузке авиации хана , тепер ещё бильше вийсковых литакив будуть падаты на землю
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22.10.2021 14:18 Відповісти
- А того куда девать?
- А никуда. Закопать.
- Он же живой..
- Ваши проблемы - моя ответственность. ЗАКОПАТЬ.
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22.10.2021 14:20 Відповісти
У ***** самальоти нє імеющіє аналагов, а вони пропонують совковий хлам.
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22.10.2021 14:21 Відповісти
"Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам и участникам преступной схемы о подозрении в совершении правонарушений по:

ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю),
ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. "

Только решается вопрос? А где государственная измена? Ведь это не просто контрабанда - это поставки оружия в страну-агрессор!
В Московии тех, кто помогал осуществлять поставки контрабандой запчастей для украинских потребностей, посадили на очень большие сроки! Для этих гнид сроки должны быть принципиально не меньшими!
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22.10.2021 14:27 Відповісти
Ти диви! А раньше ж все робилося з гідністю та в рамках гібридно-мирного плану...
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22.10.2021 14:47 Відповісти
Підвісити за одне місце, не розбираючись.
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22.10.2021 14:48 Відповісти
ох, ***, супердержава ))) свои летающие гробы без Украины неспособны строить, завоеватели *****
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22.10.2021 14:50 Відповісти
Тю, що це вони? Останнім часом вони затримують контрабандистів, які везуть запчастини з московії.
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22.10.2021 14:58 Відповісти
Все величие россии в этой новости! Россия скупает для своих самолетов ало говнет которым черными схемами запчасти, в том числе и бракованные по всему миру в темную ибо открыто всю внешнюю торговлю просрало , как и имидж, спорт, флаги, умы...убитые телевизором,свою репутацию, смешанную с говном и грязью. А может этого всего и не было. Может все это было лишь дутый шарик, который пшик....
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22.10.2021 15:47 Відповісти
Никакого вывоза, люди занимаются творчеством)))))
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22.10.2021 16:12 Відповісти
похоже на ФЭДовскую продукцию; там семейная династия с рашкой в засос...
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22.10.2021 16:45 Відповісти
Мне то же так показалось! Современные качественные изделия ФЭД. Есть фильм о ФЭД, его оборудовании и изделиях. Предприятие мирового уровня.
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26.10.2021 19:47 Відповісти
гнид к сожалению ещё очень много и бороться с ними придётся ещё очень долго...
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22.10.2021 17:12 Відповісти
 
 