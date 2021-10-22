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Підземний паркінг на 50 швидких відкрили в Полтаві, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Полтаві відкрили новий підземний паркінг для машин швидкої допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

Зазначається, що паркінг може вмістити до 50 автомобілів.

Об'єкт вартістю 88,9 млн грн був побудований у межах президентської програми "Велике будівництво"

Новий паркінг створено на місці старого гаража для "швидких", який міг вмістити лише 30 автомобілів і не відповідав сучасним вимогам. Площа нового паркінгу збільшена майже вдвічі - до 2400 кв. м.

У паркінгу облаштували диспетчерську, підйомник для огляду технічного стану машин, кімнати відпочинку для водіїв. Приміщення пов'язане переходом до центру екстреної медичної допомоги. Крім цього, було встановлено інформаційне табло, на якому публікується адреса, за якою потрібно прибути для надання допомоги. На даху паркінгу облаштовано мініпарк для пацієнтів нового обласного кардіоцентру.

Дивіться: В аеропорту Дніпра стартувало будівництво нової злітно-посадкової смуги, - ОДА. ФОТО

"У вересні отримали сертифікат готовності об'єкта до експлуатації", - розповів глава Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, який оглянув об'єкт, заявив, що побудова таких паркінгів сприяє ефективному наданню невідкладної медичної допомоги і є прикладом для наслідування для інших регіонів.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що до кінця року планується побудувати і оновити 30 медичних установ, 340 сільських амбулаторій та 200 сучасних приймальних відділень по всій Україні. Крім цього, в межах "Великого будівництва" цього року стартував проєкт, який має на меті створення лікарень нового формату в кожній області країни.

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Підземний паркінг на 50 швидких відкрили в Полтаві, - ОДА 01
Підземний паркінг на 50 швидких відкрили в Полтаві, - ОДА 02
Підземний паркінг на 50 швидких відкрили в Полтаві, - ОДА 03

Автор: 

Полтава (562) швидка (267) Велике будівництво (741)


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А чого бубочка лєнту не приїхав розрізати?
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22.10.2021 15:36 Відповісти
1 400$ за 1 кв.м. паркинга! (ПАРКИНГА, Карл!) Элитное, *****, жилье в Киеве дешевле! Когда вы уже нажретесь, распильщики?
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22.10.2021 15:41 Відповісти
Так в элитном жилье над паркингом еще несколько этажей строят - может потому квадрат и выходит дешевле? А то, что денег стырили я не отрицаю...
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23.10.2021 07:57 Відповісти
Усе верно, надо все срочно прятать пид землю от агрессора
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22.10.2021 15:47 Відповісти
"Объект стоимостью 88,9 млн грн был построен в рамках президентской программы "Большая стройка"
наверное все таки правильно писать в рамках программы " Большая ДОстройка" потому что строить начали х..р знает когда ( Зеля тогда еще по сцене прыгал )
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22.10.2021 15:57 Відповісти
Чувствую под Новый год будет президентская программа "Великій тазік олів'є", а на Пасху - "Великі яйця"... ******* уже своим величием, видать комплекс у НАЙВЕЛИЧНІШОГО...
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22.10.2021 16:50 Відповісти
 
 