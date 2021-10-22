Підземний паркінг на 50 швидких відкрили в Полтаві, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Полтаві відкрили новий підземний паркінг для машин швидкої допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

Зазначається, що паркінг може вмістити до 50 автомобілів.

Об'єкт вартістю 88,9 млн грн був побудований у межах президентської програми "Велике будівництво"

Новий паркінг створено на місці старого гаража для "швидких", який міг вмістити лише 30 автомобілів і не відповідав сучасним вимогам. Площа нового паркінгу збільшена майже вдвічі - до 2400 кв. м.

У паркінгу облаштували диспетчерську, підйомник для огляду технічного стану машин, кімнати відпочинку для водіїв. Приміщення пов'язане переходом до центру екстреної медичної допомоги. Крім цього, було встановлено інформаційне табло, на якому публікується адреса, за якою потрібно прибути для надання допомоги. На даху паркінгу облаштовано мініпарк для пацієнтів нового обласного кардіоцентру.

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"У вересні отримали сертифікат готовності об'єкта до експлуатації", - розповів глава Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, який оглянув об'єкт, заявив, що побудова таких паркінгів сприяє ефективному наданню невідкладної медичної допомоги і є прикладом для наслідування для інших регіонів.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що до кінця року планується побудувати і оновити 30 медичних установ, 340 сільських амбулаторій та 200 сучасних приймальних відділень по всій Україні. Крім цього, в межах "Великого будівництва" цього року стартував проєкт, який має на меті створення лікарень нового формату в кожній області країни.

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