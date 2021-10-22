Лабораторію, яка видавала фейкові ковід-сертифікати, викрито в Києві. Схему організував лікар, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Слідчим управлінням столичної поліції спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у м.Києві викрито схему протиправної діяльності окремих працівників лабораторії з надання COVID сертифікатів з недостовірними даними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Відділ комунікації Нацполіції Києва.

Як розповів заступник начальника - начальник слідчого управління столичного главку Дмитро Шумейко, правоохоронці встановили, що організував злочинну схему, шукав клієнтів і керував діями спільників лікар лабораторії:

"У пошуках охочих отримати сертифікат без проходження ПЛР-тестування медику допомагали двоє посередників, а далі від цього залежала ціна послуги - від 725 до 1800 гривень за сертифікат. Помилкові відомості про відсутність у клієнта коронавірусної інфекції в базу даних вносили медсестри, які в подальшому друкували готовий документ і отримували за це гроші. В день за цією послугою зверталися від 3 до 5 осіб".

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Під час досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, працівники поліції провели обшуки в автомобілях, за місцем роботи та проживання фігурантів, звідки вилучили десятки бланків COVID сертифікатів, гроші, комп'ютерну техніку, що підтверджують злочинну діяльність.

"Порушникам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Після проведення необхідних слідчих дій можлива додаткова кваліфікація події. Досудове розслідування триває", - додав Дмитро Шумейко.