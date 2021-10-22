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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Лабораторію, яка видавала фейкові ковід-сертифікати, викрито в Києві. Схему організував лікар, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Слідчим управлінням столичної поліції спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у м.Києві викрито схему протиправної діяльності окремих працівників лабораторії з надання COVID сертифікатів з недостовірними даними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Відділ комунікації Нацполіції Києва.

Як розповів заступник начальника - начальник слідчого управління столичного главку Дмитро Шумейко, правоохоронці встановили, що організував злочинну схему, шукав клієнтів і керував діями спільників лікар лабораторії:

"У пошуках охочих отримати сертифікат без проходження ПЛР-тестування медику допомагали двоє посередників, а далі від цього залежала ціна послуги - від 725 до 1800 гривень за сертифікат. Помилкові відомості про відсутність у клієнта коронавірусної інфекції в базу даних вносили медсестри, які в подальшому друкували готовий документ і отримували за це гроші. В день за цією послугою зверталися від 3 до 5 осіб".

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Лабораторію, яка видавала фейкові ковід-сертифікати, викрито в Києві. Схему організував лікар, - Нацполіція 01

Під час досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, працівники поліції провели обшуки в автомобілях, за місцем роботи та проживання фігурантів, звідки вилучили десятки бланків COVID сертифікатів, гроші, комп'ютерну техніку, що підтверджують злочинну діяльність.

Лабораторію, яка видавала фейкові ковід-сертифікати, викрито в Києві. Схему організував лікар, - Нацполіція 02

"Порушникам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Після проведення необхідних слідчих дій можлива додаткова кваліфікація події. Досудове розслідування триває", - додав Дмитро Шумейко.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Київ (19636) шахрайство (1100) Нацполіція (15262) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Пока не смотря на родственные, приятельские связи и т.п. не начнут реально сажать( при чем всех кто в подобном замешан, а не выборочно) этому конца и края не будет. Потому что это в разы хуже чем просто не вакцинироваться.
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22.10.2021 16:00
+10
судить и на нары
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22.10.2021 15:59
+7
Лише реальні терміни позбавлення волі медикам/ посередникам та конфіскація майна... Той, хто замовляє/ отримує такий фальшивий сертифікат/ довідку теж повинен постраждати...
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22.10.2021 16:19
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судить и на нары
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22.10.2021 15:59 Відповісти
Лише реальні терміни позбавлення волі медикам/ посередникам та конфіскація майна... Той, хто замовляє/ отримує такий фальшивий сертифікат/ довідку теж повинен постраждати...
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22.10.2021 16:19 Відповісти
кто тогда клетчатые пледы подавать будет? а вы куда бежать будете? а помогавших евреям в войну тоже казнить? был же закони для граждан жидам не помогать?
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22.10.2021 18:56 Відповісти
Погано знаєте історія: таких законів не було: були накази або розпорядження окупаційної влади
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22.10.2021 20:14 Відповісти
може й погано! Не суперечу! але не бачу ризници зараз з тим!
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22.10.2021 20:17 Відповісти
Пока не смотря на родственные, приятельские связи и т.п. не начнут реально сажать( при чем всех кто в подобном замешан, а не выборочно) этому конца и края не будет. Потому что это в разы хуже чем просто не вакцинироваться.
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22.10.2021 16:00 Відповісти
а судьи кто? а где они сертификаты брали?
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22.10.2021 16:09 Відповісти
Раскручивать нужно весь клубок.. там ведь все построено на деньгах. Кто с кем делился тот и в доле. И значит под статьей.
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22.10.2021 16:14 Відповісти
Пока у народа совковый менталитет они будут покупать справки, давать взятки за непристёгнутый ремень и тд. и тп. Сажай не сажай -ничего не изменится. Для того что бы поменялось когда тебя мент за ремень остановит ТЫ не должен ему ничего давать, а если попросит то ты ДОЛЖЕН пойти накатать на него заяву. Пока ты этого не делаешь ничего не изменится. Быстро "спистил и ушёл называется нашёл" надо искоренять из СВОЕЙ головы.
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22.10.2021 17:24 Відповісти
Ув,Никаноров, Ол. Солженицин в своєму "Архіпелазі" описав один із потоків засуджених в табори. На базарі в Криму кухарку Сталіна,так ,так саме Сталіна,якась продавщиця обважила.Кухарка дуже засмутилася.Сталін поцікавився смутком.І появилася постанова про 10 років позбавлення волі за обважування в магазинах і обман покупця.І все,вас більше не обманювали і не обважували...
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24.10.2021 16:47 Відповісти
та це ж каждый третий врач цим промышляет, жить уси хотят, не тока зеленая плесень
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22.10.2021 16:02 Відповісти
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22.10.2021 16:24 Відповісти
Пожизненное заключение дайте, другие подумают!
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22.10.2021 16:13 Відповісти
с таких получаются герои, партизаны, патриоты, президенты! а с требующих жесткого наказания --полицаи и павлики морозовы!
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22.10.2021 18:58 Відповісти
Вы так доиграетесь что вас никого в заграницу невпустят
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22.10.2021 16:20 Відповісти
Ребят, а вы зря их пускаете.. Наши сертификаты о вакцинации в основном куплены... Мы везём вам смерть=)))
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22.10.2021 16:25 Відповісти
Зато наши НЕ куплены, вы едете к нам за новыми штаммами для того что бы убить своих родных.
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22.10.2021 17:26 Відповісти
в германии зараженность не меньше и все открыто! уже не истерят как мы!
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22.10.2021 18:59 Відповісти
Если перейти дорогу то ещё 3 найдут...
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22.10.2021 16:24 Відповісти
А смысл? Купил в аптеке експресстесе, проверился, если боишся, и пошел в любую лабораторию за ПЦРом. официальным. К чему этот цирк? Ну еще про вакцинацию можно придумать про страхи селюков, но ПЦР?
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22.10.2021 16:48 Відповісти
Насколько тупые ублюдки. Вы же свистите что 98,5% в реанимациях не привитые,а масштабы подделки ковид-сертификатов зашкаливают. Нет,,не видите противоречия,ублюдки? Как же вы определили что 98,5 не вакцинированы,если они по документам вакцинированны,а ПО ФАКТУ болеют? Они под показания в реанимации докладывают что подделывают документы? Масштабы мистификации и брехни просто зашкаливают. Дайте уже команду всем получить "вакцину". То что рассказывают будто только идиоты не вакцинируются и посмотри на статистику 98,5 так я скажу что идиоты вакцинируются и смотрят на "статистику" 98,5. Откуда вы ее берете при тотальной продажности ВСЕХ( при необходимости ковид -сертификата???????? ( что это **** за документ,который тотально ограничивает наши свободы? Чем регламентировано его обязательность?) его можно КУПИТЬ что и ДЕЛАЛО большинство!!!! Тогда какой придурок и откуда подтвердил цифру 98,5%?? тяжелых. Или бумажка спасает от тяжести протекания?)
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22.10.2021 16:49 Відповісти
Ну що,так емоціональ бебекнув?Ти що дійсно не розумієш звідки цифри в 98 і 98,5?Коли попадаєш на ліжко в інфенкцію, то будеш говорити тільки правду.Інакше тебе просто "залічать".Протоколи лікування різні.Можеш,звичайно , рискнути,якщо не цікавить кінцевий результат...
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24.10.2021 16:54 Відповісти
страна в смартфоне... или еще не вся?
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22.10.2021 16:54 Відповісти
А швиденько Гадю з липовим сертифікатом розкололи - до самої сраки. Ранком взяли, а до вечора вже і продавців прийняли.
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22.10.2021 20:40 Відповісти
Лаборатория, выдававшая фейковые ковид-сертификаты, разоблачена в Киеве. Схему организовал врач Источник:

Це завдяки їм ми погано живемо і у Бубочкі нічого путного не виходе
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24.10.2021 01:46 Відповісти
Може зебіли в кінці кінців приймуть закон за підробку - ВІД 10 років?
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25.10.2021 09:44 Відповісти
 
 