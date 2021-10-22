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Третя партія вантажу допомоги США для ЗСУ прибула в Україну, - Міноборони. ФОТО

В Україну прибула третя заключна партія додаткової допомоги у сфері безпеки від уряду США на 60 млн доларів для потреб Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони .

Третя партія вантажу допомоги США для ЗСУ прибула в Україну, - Міноборони 01

Допомога містить боєприпаси, протитанкове і високоточне озброєння, медичне майно тощо.

Третя партія вантажу допомоги США для ЗСУ прибула в Україну, - Міноборони 02
Третя партія вантажу допомоги США для ЗСУ прибула в Україну, - Міноборони 03

Упродовж цього місяця, а саме 10 і 18 жовтня, в Україну були доставлені попередні дві партії вантажу.

Третя партія вантажу допомоги США для ЗСУ прибула в Україну, - Міноборони 04

Зазначається, що отримання допомоги на 60 млн доларів стало можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського в США. Вона надана додатково до раніше узгодженої обсягом 250 млн доларів.

Автор: 

армія (3777) допомога (8429) США (23326) ЗСУ (7647)


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Топ коментарі
+59
Друг пізнається в біді. Дякую народу і уряду США !
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22.10.2021 21:44
+30
Дякуємо !
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22.10.2021 21:50
+25
"Отмечается, что получение помощи на 60 млн долларов стала возможно благодаря договоренностям, достигнутым во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США."

Минобороны не может без холуйства перед Гундосиком?
Вся помощь - благодаря США, и вопреки действиям банды зелёных барыг.
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22.10.2021 21:54
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Друг пізнається в біді. Дякую народу і уряду США !
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22.10.2021 21:44 Відповісти
когда зайдёт фуйло на "Цензор"-
то снова ... схватитца за серце
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22.10.2021 21:49 Відповісти
у шойги вместо сердца - %опа
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22.10.2021 23:12 Відповісти
куда солдата не поцелуй, везде жепа
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23.10.2021 06:06 Відповісти
Дякуємо !
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22.10.2021 21:50 Відповісти
"Отмечается, что получение помощи на 60 млн долларов стала возможно благодаря договоренностям, достигнутым во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США."

Минобороны не может без холуйства перед Гундосиком?
Вся помощь - благодаря США, и вопреки действиям банды зелёных барыг.
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22.10.2021 21:54 Відповісти
Учитывая, что эту увеличенную помощь Конгресс США выделил Украине еще в конце июня 2021 года за месяц с лишним до визита Зели.
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22.10.2021 22:05 Відповісти
Ну да, ну да....
Вспоминается как Порошенко вручал военным сертификаты на вооружения.
Вот только никак не пойму, нафиг им нужны были те бумажки от Пети...
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22.10.2021 22:06 Відповісти
Те бумажки неотъемлемая часть бюрократического процесса постановки вооружения на баланс. Но вам понимать не нужно. Жуйте дальше.
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22.10.2021 22:10 Відповісти
Вручал лично каждому перед строем кому на один миномет , кому на одну бронемашину.

Странная бухгалтерия, это что каждый оформлял единицу на себя лично?!!!
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22.10.2021 22:28 Відповісти
Ну не раздувайте из мухи слона. Там были как положительные стороны, так и показушные. Вручалось на события, после значительных потерь, каждая публичная передача подымала дух. Во время войны дело нужное. Это уже потом ситуация выровнялась и все приобрело более чем оральный вид. А я помню 2014-й, когда собирали по одной штуке со всей страны какой БТР ржавый, или тот же миномет.
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23.10.2021 01:52 Відповісти
Пан Койот! салисняк - бот фсб пригожина. Его задача - гавкать
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23.10.2021 11:16 Відповісти
"Вспоминается" как Богдан Хмельницкий...
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22.10.2021 22:14 Відповісти
Cпасибо США!
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22.10.2021 21:58 Відповісти
Рашистско-неофашистские краснозадые подонки, вам никогда не сломать Украину ,будете удушены ватные пдрсы а-ля ссссссссср...
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22.10.2021 22:00 Відповісти
я вам не скажу за весь "совок"-
просто покажу "томатный сок"
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22.10.2021 22:09 Відповісти
это еще богато, я помню в нашем гастрономе стояли банки с "березовым" соком и какая-то хрень еще в банках, повидло чтоль... которое никто не брал
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22.10.2021 22:12 Відповісти
Соль была в ассортименте)). Но не всегда. Одно время морская капуста и не выпиваемый турецкий чай, которого накупили в дефицит потратив сотни миллионов баксов, радовали глаз невзыскательного совка, забредшего по старой памяти в "гастроном".
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22.10.2021 22:20 Відповісти
А турецкий чай разве в совке появился...по моему в начале 90-х

зато был грузинский 2 сорт...цейлонский вообще пропал. а индийский стал редкость...
И нам приносили с порта ворованый который поставлялся красножопым....вот то был чай так чай...
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23.10.2021 11:42 Відповісти
В совке, в совке. В конце 80-х при очередном походе в нарид, Горбача спросили, что нихрена в магазинах нет, даже чая дешёвого. А он говорит, что мол совмин проблему решил, закуплен прекрасный чай в Турции пейте залейтесь. Он реально появился по всех магазинах, сначала мели с голодухи, а потом поняли, что это какие то жёсткие опилки и полукилограммовые пакеты долго украшали полки магазинов.
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23.10.2021 12:00 Відповісти
Я помню шо он был хуже грузинского 2 сорт...черная пыль в большой желтой упаковке
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23.10.2021 12:04 Відповісти
Ни до того ни после никогда не сталкивался с подобным биомусором.
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23.10.2021 12:40 Відповісти
"разве мы плохо жили?!"
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24.10.2021 13:39 Відповісти
ну писец!..на болотах сегодня вой зачотный пойдет!!!!
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22.10.2021 22:05 Відповісти
для Московии это все пофиг - их мордовские бабы еще нарожают если че не смотря на потери

- ЯО нужно Украине, что бы хан в самом Кремле ссался..
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22.10.2021 22:06 Відповісти
ДЯКУЄМО !

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22.10.2021 22:07 Відповісти
красивая ливрея у самолета... США спасибо в очередной раз.
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22.10.2021 22:11 Відповісти
Ты бояры что ли перепил болезный??
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22.10.2021 22:25 Відповісти
Апохмелись чучело...
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22.10.2021 22:33 Відповісти
Чуть не в тему вспомнилось. В 1976г летели на замену частичную экипажа пас-лайнера ЧМП в Сидней. 48чел летело. С Одессы до Москвы конечно поездом весело бухая моряки загранзаплыва. А с Москвы до Ташкента ТУ-134. А потом до Дели ИЛ-62, вышли в аропорту духота дикая, уши позакладывало, пальцами ковыряем, есть охота, еда была убогая. А вот до Сингапура был 747---его величество. Они уже летали по миру тогда. Я когда подошёл со всеми к трапу на посадку, увидел двигатели и сразу сказал что он хрен взлетит! Он и не взлетел---он тварь вспорхнул! В салоне тишина, кресел слева кажись 5, справа тоже и по средине кажись 4-5. Ходить можно, сидеть просто класс, коньяк Мартель по 50гр носят. Еда вкусная, туалет сдуреть итд. А с Сингапура до Сиднея тоже летели Боингом таким же. Но уже австралийские авиалинии---просто люкс было. И это 1976г---совок торохканый, суп гороховый. пиво с перхотью и прочая бредятина. Потом летал на других разных---но тот рейс не забуду. Царь неба!
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22.10.2021 22:32 Відповісти
747 злетає дуже легко. А ще на тих лініях, часом, буває 30-50 пасажирів на борт. Хоч у м'яч грай у салоні - нема нікого.
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22.10.2021 22:57 Відповісти
Вчера на цензоре говорил об этом...,Ллойд Остин не обманул...
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22.10.2021 22:12 Відповісти
Нормально Зеля добазарився. Респект йому.
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22.10.2021 22:20 Відповісти
дЕрмак за базар отвечает... на то он и Штирлиц Путлера по кличке Козырь...
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22.10.2021 22:23 Відповісти
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23.10.2021 00:53 Відповісти
Лизнув так лизнув!!!
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23.10.2021 06:34 Відповісти
х.й йому око!
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23.10.2021 12:57 Відповісти
Вчера блогер из Львова Микола Рушниця выдал крутой видос о Лэнд-Лизе совку дохлому....https://youtu.be/pHQ_vNHKogs ,кажись тут его видео убойное...
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22.10.2021 22:21 Відповісти
Щира подяка американським друзям.

Боже! Бережи Америку!
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22.10.2021 22:25 Відповісти
Херасе - 747-й Кукурузник вблизи.
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22.10.2021 22:44 Відповісти
А ЩО ТАМ???
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22.10.2021 22:49 Відповісти
Конструктор ЛЕГО - танки Абрамс и Б-52.
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22.10.2021 23:23 Відповісти
А где обещанный зебобиком железный купол? Или война уже закончились??
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22.10.2021 23:36 Відповісти
Беннет провел теплую встречу с Путеным...
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23.10.2021 14:44 Відповісти
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23.10.2021 08:51 Відповісти
Ця, вкрай затребувана, американська допомога - вона окрім практичної користі для оборони нашої країни несе і дуже важливий політичний сигнал кремлю. 100% цей супер-вантаж пройшов у запоребрикових звітах, викликаючи цілком очікувані кремлівські психози. Хай замислюються, що і в Україні «не лыком шиты».
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23.10.2021 15:29 Відповісти
thank you American brothers!
God bless USA
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24.10.2021 12:25 Відповісти
 
 