Третя партія вантажу допомоги США для ЗСУ прибула в Україну, - Міноборони. ФОТО

В Україну прибула третя заключна партія додаткової допомоги у сфері безпеки від уряду США на 60 млн доларів для потреб Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони .

Допомога містить боєприпаси, протитанкове і високоточне озброєння, медичне майно тощо.





Упродовж цього місяця, а саме 10 і 18 жовтня, в Україну були доставлені попередні дві партії вантажу.

Зазначається, що отримання допомоги на 60 млн доларів стало можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського в США. Вона надана додатково до раніше узгодженої обсягом 250 млн доларів.