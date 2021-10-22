Третя партія вантажу допомоги США для ЗСУ прибула в Україну, - Міноборони. ФОТО
В Україну прибула третя заключна партія додаткової допомоги у сфері безпеки від уряду США на 60 млн доларів для потреб Збройних Сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони .
Допомога містить боєприпаси, протитанкове і високоточне озброєння, медичне майно тощо.
Упродовж цього місяця, а саме 10 і 18 жовтня, в Україну були доставлені попередні дві партії вантажу.
Зазначається, що отримання допомоги на 60 млн доларів стало можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського в США. Вона надана додатково до раніше узгодженої обсягом 250 млн доларів.
Топ коментарі
+59 Anatoliy Pavlovych
показати весь коментар22.10.2021 21:44 Посилання
+30 Чайка Київ
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+25 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар22.10.2021 21:54 Посилання
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то снова ... схватитца за серце
Минобороны не может без холуйства перед Гундосиком?
Вся помощь - благодаря США, и вопреки действиям банды зелёных барыг.
Вспоминается как Порошенко вручал военным сертификаты на вооружения.
Вот только никак не пойму, нафиг им нужны были те бумажки от Пети...
Странная бухгалтерия, это что каждый оформлял единицу на себя лично?!!!
просто покажу "томатный сок"
зато был грузинский 2 сорт...цейлонский вообще пропал. а индийский стал редкость...
И нам приносили с порта ворованый который поставлялся красножопым....вот то был чай так чай...
- ЯО нужно Украине, что бы хан в самом Кремле ссался..
Боже! Бережи Америку!
God bless USA