По сорок спалень у день: робота одеського крематорію розписана по хвилинах, померлих від COVID-19 везуть з інших областей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Навантаження на одеський крематорій зросло до показників весни минулого року - щодня тут спалюють до сорока тіл померлих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".
Як передає кореспондент видання, біля стін об'єкта він застав відразу чотири траурних процесії і, відповідно, чотири катафалки. Усі співробітники похоронних агентств були одягнені в захисні костюми, тобто кремували померлих від COVID-19.
"Ми працюємо в штатному режимі, - розповів директор крематорію Володимир Букач. - Кількість кремації така ж, як у квітні-травні минулого року, в середньому сорок кремації в день. Ми були готові до цього піку і справляємося. На прощання виділяється двадцять хвилин. Різниця тільки в тому, що зараз одна група може прощатися в залі, а інша - на вулиці. До піку люди могли вибрати час, найчастіше вибирали близько обіду і прощалися. Зараз весь день розписаний по хвилинах".
Водночас Володимир Букач відзначає зростання кількості заявок з інших міст.
"Проблема, напевно, в тому, що в Україні всього три крематорії і до нас везуть тіла з інших місць, - каже керівник. - Але ми справляємося. Я сподіваюся, що ми зараз на піку і далі піде на спад".
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Написали бы уже сразу "уничтожений" или "ликвидаций". Есть же нейтральный термин КРЕМАЦИЯ.
- пане скажіть, якщо епідемія посилиться, що будете робити?
- буду працювать більш інтенсивно!
- а якщо ще більш посилиться?
- буду бпрацювати у дві зміни!
- а якщо ще більше, коли вже люди на вулицях помиратимуть, що робитимете?
- буду працювать у три зміни!
- а де ви працюєте?
- у крематорії...
Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.
1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР
2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?
3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.
4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?
5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.
Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.
Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!
Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!
Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.
У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.
Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?
У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.
(с) Рауль Чилачава
просто в Днепре нет крематория, а это элементарно дешевле
Просто щоби захоронити традиційним шляхом, треба ще заплатити від 1000 доларів за місце, якого нема, от родичі і вибирають, що їм більше підходить.
Що вони там палять, що йде такий чорний дим. Установка очищення повітря "мишей не ловить". Чи у них там природна тяга? Газ економлять та добавляють шини? Вся жирна сажа осідає на землю та людей, в легені. Кримінатори --ять з 73% від числа проголосовавших за таке життя! Стаханівці ----ь
церковьправительство такого не прощает.