По сорок спалень у день: робота одеського крематорію розписана по хвилинах, померлих від COVID-19 везуть з інших областей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Навантаження на одеський крематорій зросло до показників весни минулого року - щодня тут спалюють до сорока тіл померлих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

Як передає кореспондент видання, біля стін об'єкта він застав відразу чотири траурних процесії і, відповідно, чотири катафалки. Усі співробітники похоронних агентств були одягнені в захисні костюми, тобто кремували померлих від COVID-19.

"Ми працюємо в штатному режимі, - розповів директор крематорію Володимир Букач. - Кількість кремації така ж, як у квітні-травні минулого року, в середньому сорок кремації в день. Ми були готові до цього піку і справляємося. На прощання виділяється двадцять хвилин. Різниця тільки в тому, що зараз одна група може прощатися в залі, а інша - на вулиці. До піку люди могли вибрати час, найчастіше вибирали близько обіду і прощалися. Зараз весь день розписаний по хвилинах".

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Водночас Володимир Букач відзначає зростання кількості заявок з інших міст.

"Проблема, напевно, в тому, що в Україні всього три крематорії і до нас везуть тіла з інших місць, - каже керівник. - Але ми справляємося. Я сподіваюся, що ми зараз на піку і далі піде на спад".















Фото: сайт "Думская!"