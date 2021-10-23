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Новини Фото Коронавірус і карантин
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По сорок спалень у день: робота одеського крематорію розписана по хвилинах, померлих від COVID-19 везуть з інших областей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Навантаження на одеський крематорій зросло до показників весни минулого року - щодня тут спалюють до сорока тіл померлих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

Як передає кореспондент видання, біля стін об'єкта він застав відразу чотири траурних процесії і, відповідно, чотири катафалки. Усі співробітники похоронних агентств були одягнені в захисні костюми, тобто кремували померлих від COVID-19.

"Ми працюємо в штатному режимі, - розповів директор крематорію Володимир Букач. - Кількість кремації така ж, як у квітні-травні минулого року, в середньому сорок кремації в день. Ми були готові до цього піку і справляємося. На прощання виділяється двадцять хвилин. Різниця тільки в тому, що зараз одна група може прощатися в залі, а інша - на вулиці. До піку люди могли вибрати час, найчастіше вибирали близько обіду і прощалися. Зараз весь день розписаний по хвилинах".

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Водночас Володимир Букач відзначає зростання кількості заявок з інших міст.

"Проблема, напевно, в тому, що в Україні всього три крематорії і до нас везуть тіла з інших місць, - каже керівник. - Але ми справляємося. Я сподіваюся, що ми зараз на піку і далі піде на спад".

По сорок спалень у день: робота одеського крематорію розписана по хвилинах, померлих від COVID-19 везуть з інших областей 01
По сорок спалень у день: робота одеського крематорію розписана по хвилинах, померлих від COVID-19 везуть з інших областей 02
По сорок спалень у день: робота одеського крематорію розписана по хвилинах, померлих від COVID-19 везуть з інших областей 03
По сорок спалень у день: робота одеського крематорію розписана по хвилинах, померлих від COVID-19 везуть з інших областей 04
По сорок спалень у день: робота одеського крематорію розписана по хвилинах, померлих від COVID-19 везуть з інших областей 05
По сорок спалень у день: робота одеського крематорію розписана по хвилинах, померлих від COVID-19 везуть з інших областей 06
По сорок спалень у день: робота одеського крематорію розписана по хвилинах, померлих від COVID-19 везуть з інших областей 07
Фото: сайт "Думская!"

карантин (18172) Одеса (5496) Одеська область (3283) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) крематорій (26)


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Топ коментарі
+17
Горят в печах вакцинофобы, рузьге мир, адиннарит 99,9%
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23.10.2021 10:47
+15
сжигают твоих ксенофобных и мракобесных мышебратьев, которые во время московского чумного бунта протестовали против карантина и требовали открыть церковные сборища, лобызать иконы и излечиваться святым духом...
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23.10.2021 10:53
+15
знімальна група ТБ веде опитування перехожих:
- пане скажіть, якщо епідемія посилиться, що будете робити?
- буду працювать більш інтенсивно!
- а якщо ще більш посилиться?
- буду бпрацювати у дві зміни!
- а якщо ще більше, коли вже люди на вулицях помиратимуть, що робитимете?
- буду працювать у три зміни!
- а де ви працюєте?
- у крематорії...
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23.10.2021 11:10
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В Україні помінялись традиції поховання, що за масові спалення?
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23.10.2021 10:42 Відповісти
а в рашке нет выбора..а мрут там..как мухи
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23.10.2021 10:47 Відповісти
Не, ну ты и дальше хорони у себя в огороде. Лапотникам в Европу нельзя.
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23.10.2021 10:48 Відповісти
также делали во время чумы и испанки, что б вирус с подводными водами не заражал потом здоровых. Считаю это должно быть обязательным именно сожжение умерших от ковида особенно не привитых
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23.10.2021 11:18 Відповісти
Вроді як короновірус живе до 48 годин, чи він в мертвому тілі також розмножується? Я тут без всякого сарказму, думки "в голос"
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23.10.2021 11:24 Відповісти
Начебто як по 7 днів живе. Якби то це вже навіть встановлено.
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23.10.2021 12:00 Відповісти
Это так и есть. Медицинские рекорды показывают, что коронавирус ещё 7 дней живёт в мёртвых телах и даже размножается. Так что да, хоронить нельзя - только кремировать.
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23.10.2021 21:41 Відповісти
Просто уже негде хоронить людей.
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23.10.2021 10:43 Відповісти
Все места на кладбищах забиты. Копают траншеи и дбульдозерами Каматсу будут трупы сгребать.
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23.10.2021 10:50 Відповісти
чернозем - состоит из умерших растений, животных, людей, микроорганизмов и прочих букашек. Умершему уже все равно как попасть в землю или урночку, как его будут хоронить родственники - тоже волновать умершего не может. Важно то, как он туда попал.. по своему выбору сознательно или с чьей то помощью!
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23.10.2021 10:51 Відповісти
В Питере то же самое, был видос из крематория, гробы текут, вонища, не успевают сжигать.
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23.10.2021 10:48 Відповісти
При других болезнях такого не было. Тех кто, противится карантину и вакцинации, Дух Господень сожгёт в печах: неверующих, глупцов и самоуверенных гордецов. Аминь!
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23.10.2021 10:56 Відповісти
у меня знакомый в ритуалке работает и я ситуацию знаю получше тебя и всех сообщальщиков.
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23.10.2021 11:03 Відповісти
Горят в печах вакцинофобы, рузьге мир, адиннарит 99,9%
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23.10.2021 10:47 Відповісти
сжигают твоих ксенофобных и мракобесных мышебратьев, которые во время московского чумного бунта протестовали против карантина и требовали открыть церковные сборища, лобызать иконы и излечиваться святым духом...
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23.10.2021 10:53 Відповісти
А ты историю княжества московского не изучал? Чумным бунтом поинтересуйся, как твои братцы антивакцинаторы священника убили и за что.
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23.10.2021 10:59 Відповісти
вжe бiжять! рeально вiдкривають лiтом закритi вакцeнтри нaново!
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23.10.2021 11:10 Відповісти
Перед каждой кремацией менять костюм? Вы эту идейку Ляшко подкиньте.
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23.10.2021 10:50 Відповісти
нашо? вони самоунiчтожаться.
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23.10.2021 11:11 Відповісти
та поки вони самознищаться, вони заразять масу народу
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23.10.2021 11:16 Відповісти
ну так для вакцинованих "траeкторiя польоту" сeрeд людeй нe змiнюється!
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23.10.2021 11:19 Відповісти
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23.10.2021 14:14 Відповісти
Во многих городах хоронить уже негде. Окна на кладбища смотрят. А цены за захоронение такие, что легче перевезти покойника к крематорию и сжечь, чем закапывать. Уже давно надо было крематории строить
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23.10.2021 10:55 Відповісти
Ви думаєте, що після кремації прах по вітру пускають? Так само закопують, але місця менше потрібно.
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24.10.2021 01:46 Відповісти
може трупы в море топить?
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24.10.2021 13:05 Відповісти
Рыбы будут благодарны
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24.10.2021 14:20 Відповісти
Выпишите им штраф ктонить за загрязнение окружающей среды! Пусть фильтра используют, раз газу жалко!
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23.10.2021 10:57 Відповісти
Какие-то странные "новости"
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23.10.2021 10:58 Відповісти
Догоним и перегоним Бухенвальд.
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23.10.2021 11:03 Відповісти
Сожжений... Брррр. Шо в Индии на берегу Ганга.
Написали бы уже сразу "уничтожений" или "ликвидаций". Есть же нейтральный термин КРЕМАЦИЯ.
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23.10.2021 11:10 Відповісти
вывод прост. надо не кладбища расширять,а крематории строить. а то засрали землю трупами,а потом на здоровье жалуетесь. да ещё каждому умершему,9 квадратов земли вынь и полож. а родственники ограду поставят,в гости ходить будут...нет бы просто,спалили и пепел высыпали под куст с малиною.
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23.10.2021 11:10 Відповісти
знімальна група ТБ веде опитування перехожих:
- пане скажіть, якщо епідемія посилиться, що будете робити?
- буду працювать більш інтенсивно!
- а якщо ще більш посилиться?
- буду бпрацювати у дві зміни!
- а якщо ще більше, коли вже люди на вулицях помиратимуть, що робитимете?
- буду працювать у три зміни!
- а де ви працюєте?
- у крематорії...
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23.10.2021 11:10 Відповісти
Друзі, найближчим часом різномасті шахраї й офіційна влада почнуть закликати вас змінити літню шину на зимову. Жадібні виробники шин, псевдоінженери, продажні журналісти й блогери з усіх щілин будуть вмовляти вас заплатити космічні гроші за абсолютно непотрібний і навіть небезпечний продукт.

Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.

1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР

2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?

3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.

4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?

5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.

Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.

Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!

Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!

Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.

У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.

Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?

У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.

(с) Рауль Чилачава
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23.10.2021 11:18 Відповісти
Эк тебя, йолоп ты прааславный, плющит и колюбасит.
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23.10.2021 11:30 Відповісти
До какого только идиотизма доходят антивакцеры со средними веками в голове!
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23.10.2021 11:31 Відповісти
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23.10.2021 11:28 Відповісти
Цензор жене чорнуху. Пам'ятаю, що ще років 20 тому кожен день ховали в Одесі по 42-43 людини.
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23.10.2021 11:36 Відповісти
Так в статье и написано, что возят трупы с других областей
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23.10.2021 13:05 Відповісти
еще зраду подскажу. в Харьков везут в крематорий из Днепра!!!! шок!!! зубожиння!!!

просто в Днепре нет крематория, а это элементарно дешевле
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23.10.2021 11:52 Відповісти
Чувак стоит и спокойно рассказывает как у них в крематории всё в порядке и все есть - свет, газ, дрова...Так что дремучему населению переживать не за что - в крематории тепло и всё есть что нужно для работы.
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23.10.2021 12:01 Відповісти
Судя по выхлопу с трубы их там палят с галошами вместе
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23.10.2021 12:23 Відповісти
Насправді, кремують не тільки померлих від Ковіду, а і просто померлих. Он на фото є бусік з надписом "Груз 200".

Просто щоби захоронити традиційним шляхом, треба ще заплатити від 1000 доларів за місце, якого нема, от родичі і вибирають, що їм більше підходить.
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23.10.2021 12:36 Відповісти
Ну так все дело в том что возят трупы с других областей
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23.10.2021 13:07 Відповісти
40 спалень може бути у будинку якогось багатія чи у готелі. А у крематорії - 40 спалювань, ґрамотєї.
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23.10.2021 13:08 Відповісти
На дачі не можна палити траву, штрафують, бо забруднюється повітря.
Що вони там палять, що йде такий чорний дим. Установка очищення повітря "мишей не ловить". Чи у них там природна тяга? Газ економлять та добавляють шини? Вся жирна сажа осідає на землю та людей, в легені. Кримінатори --ять з 73% від числа проголосовавших за таке життя! Стаханівці ----ь
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23.10.2021 13:20 Відповісти
Зачем нагнетать,учитывая что у нас крематориев раз два и обчелся, то там всегда были очереди и без ковида. Но главное же панику нагнать, типа по обычному хоронить не будут.
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23.10.2021 13:31 Відповісти
Крематорий - Ромео и Джульетта https://youtu.be/8cSvR_K2pRk https://youtu.be/8cSvR_K2pRk

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23.10.2021 13:59 Відповісти
А антиваксеров живьём ещё не сжигают? И не обязательно в крематориях, ведь и на кострах можно, как еретиков в средние века. Они же в "чудодейственную" вакцину тоже не верят, так же как в догматы, а церковь правительство такого не прощает.
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23.10.2021 16:54 Відповісти
И какова же цена такой процедуры??
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23.10.2021 19:51 Відповісти
Потрібно не дороги будувати, а крематорії. Мені дуже це до вподоби, більше трупів - менше потрібно буде доріг.
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23.10.2021 21:55 Відповісти
Друг кремував бабцю (92 роки) в Києві буквально 5 днів назад, ніяких черг не було. Медіа нагнітають якусь липову тривогу, начебто змовилися.
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24.10.2021 01:48 Відповісти
А мій друг з Софіївки каже зовсім нікого не спалюють, бо крематорія немає Це к слову до чого тут Київ,якщо розщмова йде про Одесу. Проблема логічним мисленням у тебе..
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24.10.2021 12:42 Відповісти
Дня три тому була така сама стаття про крематорій на Байковому, от і кажу, що це нагнітання виглядає дуже підозрілим.
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24.10.2021 21:05 Відповісти
 
 