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Новини Фото Силовики
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Правоохоронці знешкодили на Сумщині потужну банду, яку контролювали злодії в законі Сухумо-кутаїського клану. ФОТОрепортаж

У Сумській області під час спецоперації правоохоронці викрили осіб, які координували злочинну діяльність в області та поширювали злочинний вплив у колонії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

Учора, 22 жовтня, слідчими слідчого управління Сумщини, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури, трьом організаторам угруповання повідомили про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1 (Поширення злочинного впливу), ч. 2 ст. 189 (Вимагання) та ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Під час слідства встановлено, що зловмисників координували "злодії в законі" так званого Сухумо-кутаїського клану, в тому числі з території Російської Федерації.

Учасники угруповання намагалися поширити злочинний вплив на жителів декількох регіонів України. Щоб реалізувати це, вони створили розгалужену мережу своїх "осередків". 

Правоохоронці знешкодили на Сумщині потужну банду, яку контролювали злодії в законі Сухумо-кутаїського клану 01

Зловмисники залякували громадян, тероризували підприємців і "вибивали" з них гроші. До потерпілих вони застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Одержаними таким шляхом грошима поповнювалася злодійська "каса".

Крім того, ці гроші зловмисники використовували для підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі та поширення там злочинного впливу.

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Працівниками слідчого управління ГУНП у Сумській області за матеріалами та оперативним супроводженням УСБУ в Сумській області, спільно з працівниками УКР ГУНП у Сумській області, а також за участі працівників спецпідрозділів КОРД, РПОП ГУНП в Сумській області, Альфа УСБУ в Сумській області та за сприяння працівників Державної установи "Сумська виправна колонія № 116" проведено санкціоновані обшуки в колонії та за місцями проживання фігурантів кримінального провадження в містах Суми, Конотоп та Миколаїв. Під час обшуків правоохоронці виявили відмички, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки та "боргові" розписки.

Правоохоронці знешкодили на Сумщині потужну банду, яку контролювали злодії в законі Сухумо-кутаїського клану 02

Наразі двох учасників угруповання затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, інші учасники перебувають у місцях відбування покарання. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників протиправної діяльності.

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Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснюється Сумською обласною прокуратурою.

Правоохоронці знешкодили на Сумщині потужну банду, яку контролювали злодії в законі Сухумо-кутаїського клану 03
Правоохоронці знешкодили на Сумщині потужну банду, яку контролювали злодії в законі Сухумо-кутаїського клану 04
Правоохоронці знешкодили на Сумщині потужну банду, яку контролювали злодії в законі Сухумо-кутаїського клану 05
Правоохоронці знешкодили на Сумщині потужну банду, яку контролювали злодії в законі Сухумо-кутаїського клану 06
Правоохоронці знешкодили на Сумщині потужну банду, яку контролювали злодії в законі Сухумо-кутаїського клану 07
Правоохоронці знешкодили на Сумщині потужну банду, яку контролювали злодії в законі Сухумо-кутаїського клану 08
Правоохоронці знешкодили на Сумщині потужну банду, яку контролювали злодії в законі Сухумо-кутаїського клану 09
Правоохоронці знешкодили на Сумщині потужну банду, яку контролювали злодії в законі Сухумо-кутаїського клану 10
Правоохоронці знешкодили на Сумщині потужну банду, яку контролювали злодії в законі Сухумо-кутаїського клану 11

вор у законі (241) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Сумська область (3831)


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Топ коментарі
+9
эти сухумские воры в законе вошли в список санкцинированных даниловым?
если да - то почему они не уничтожены еще весной?
если нет - почему?
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23.10.2021 11:15
+9
а когда в Украине закроют криворожскую банду под политическим прикрытием Слуги Народа?
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23.10.2021 11:25
+5
по уточнению от данилова - ни один из 108 "ошибочных" не ушел из списка, там просто исправили опечатки в фамилиях ( может берешет конечно)))
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23.10.2021 11:28
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эти сухумские воры в законе вошли в список санкцинированных даниловым?
если да - то почему они не уничтожены еще весной?
если нет - почему?
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23.10.2021 11:15 Відповісти
Скорее всего, это из тех 108, которые в списки СНБО попали "по ошибке" и были исключены. Откупились, короче.
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23.10.2021 11:26 Відповісти
по уточнению от данилова - ни один из 108 "ошибочных" не ушел из списка, там просто исправили опечатки в фамилиях ( может берешет конечно)))
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23.10.2021 11:28 Відповісти
Корона на спині це ознака тюремного гея, не думаю що арештували крадіїв в законі, бо авторитет ніколи собі не одягне халат з короною на спині.
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23.10.2021 11:15 Відповісти
ты идиот!
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23.10.2021 11:16 Відповісти
Если в татуировке заключенного встречается корона, это без сомнения свидетельствует о том, что данный человек имеет высокий авторитет на зоне.

Татуировку в виде короны делали себе «воры в законе», количеством линий от нее могли указывать количество судимостей, часто можно было встретить перстень с короной, имевший то же смысл. Местные авторитеты делают наколки со https://tattoomind.ru/znachenie-tatuirovok/item/lev-2.html львом в короне или змеей, обвивающей ее.
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23.10.2021 11:18 Відповісти
https://tatufoto.com/znachenie-tatuirovok/znachenie-tatuirovki-korona/ https://tatufoto.com/znachenie-tatuirovok/znachenie-tatuirovki-korona/

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23.10.2021 11:25 Відповісти
Правила интерпретации воровских наколок менялись со временем. От одного сидельца я слышал, что у лидера петушиного угла на ягодице была выбита корона, типа "король пи...аров". Так что всякое бывает.
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23.10.2021 11:29 Відповісти
на ягодицах - отдельная история. там "людям" не бьют
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23.10.2021 11:40 Відповісти
Игорек!.. у тебя неудачная попытка стать ыкспердом по тюремным татухам..
у тебя на попе татуха "розового слонёнка?.. нет?..
если ты при зеках начнешь нести бред про корону, то тебе наколят "розового слонёнка"..
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23.10.2021 11:30 Відповісти
Ты берега попутал!
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23.10.2021 11:42 Відповісти
бойцы Саакашвили
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23.10.2021 11:16 Відповісти
не занесли вовремя...
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23.10.2021 11:17 Відповісти
а ви тут продовжуйте скандувати "свободу Міхо Сулугуні!"
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23.10.2021 11:19 Відповісти
Показове фото (обмундирування вояки) де СБУшник в джинсах поклав на багажник машини голову злочинця.
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23.10.2021 11:19 Відповісти
а по телеку видимо покажут только верхнюю часть ))))
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23.10.2021 11:30 Відповісти
а когда в Украине закроют криворожскую банду под политическим прикрытием Слуги Народа?
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23.10.2021 11:25 Відповісти
когда жабы поймут что их надули (через соломинку в жопе))))) и не раньше !!!!
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23.10.2021 11:31 Відповісти
АРАХАМИЯ
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23.10.2021 11:32 Відповісти
И к бабке не ходи... , но он такой же грузин, как мы все балероны.
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23.10.2021 11:44 Відповісти
Всегда удивляло откуда на юге Черниговщины и Сумщине такие мощные диаспоры армян, азеров, циганвы, абхазов-арахамий...
Неужели это последствия переселения беженцев землетрясения в том регионе в 89-х
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23.10.2021 11:38 Відповісти
А твоё ***** воров всех пересажало?
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23.10.2021 11:46 Відповісти
А чему ты спрашиваешь? Тебе ли не знать?!
Ты ж, тилько шо, из под бутылки встал.
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23.10.2021 11:50 Відповісти
попиариться это да, но побороть...
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23.10.2021 11:52 Відповісти
А побороть это невозможно, только за рахунок образованности населения. Когда, эти клоуны со своими понятиями, настилько будут смотреться никчёмными дебилами, что даже вони будут понимать свою ущербность. Тому и молчать в трубочку от понимания своей тупости - по другому никак. Только общий интеллект населения.
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23.10.2021 11:58 Відповісти
Интеллект вашего лаптеногово населения? Откуда?
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23.10.2021 14:03 Відповісти
Подождите, подождите Сухуми - ето там, где питомник Арахамии? Два вопроса: 1) что здесь делают(с чьего благовславления) представители питомника; 2) Почему мордой в асфальт с ними не лежит Арахамия?
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23.10.2021 11:44 Відповісти
так зеля всех же воров победил, внеся их в список...
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23.10.2021 11:51 Відповісти
Есть два варианта решения вопроса,, либо сразу на удобрения, либо более гуманный вариант, крематорий.
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23.10.2021 11:55 Відповісти
В принципе почти весь криминал в Украине насажен извне. И почти вся коррупция.
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23.10.2021 11:59 Відповісти
арагамія в траурі? ;-0
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23.10.2021 12:09 Відповісти
Можна було б і на місці приговорити , без затримання . Була б негласна вказівка - не було б ніяких банд.
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23.10.2021 13:39 Відповісти
Й саджати такий непотріб "у законі" треба років на 75 МІНІМУМ, Як що бажання є побороти цей кримінал кацапський. А так.... дадуть 5 років а то й меньше, вийдуть й знову за свої візьмутся 99,9%.
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23.10.2021 13:42 Відповісти
Украина. Сумщина. Контролируется ворами в законе из Сухумско-кутисского клана. У меня всё. Не, ещё есть санкции СНБО против воров в законе.
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23.10.2021 15:00 Відповісти
І дуже "строгий" режим в місцях позбавлення воли, завдяки якому засуджені злочинці продовжують звідти займатися злочинною діяльністю.
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23.10.2021 15:50 Відповісти
Халат агонь"Лимон"))
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23.10.2021 17:02 Відповісти
Телефоны "законников" - это что за шняга? Мусора позабирали айфоны и положили конфискованные у бомжей?
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23.10.2021 18:02 Відповісти
Створення злочинної організації в умовах війни треба розглядати як террористична діяльність тим більш що керувались дії з сторони ворога. Через це кваліфікацію злочинів треба зробити жорсткішою.
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24.10.2021 13:58 Відповісти
 
 