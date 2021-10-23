Правоохоронці знешкодили на Сумщині потужну банду, яку контролювали злодії в законі Сухумо-кутаїського клану. ФОТОрепортаж
У Сумській області під час спецоперації правоохоронці викрили осіб, які координували злочинну діяльність в області та поширювали злочинний вплив у колонії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.
Учора, 22 жовтня, слідчими слідчого управління Сумщини, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури, трьом організаторам угруповання повідомили про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1 (Поширення злочинного впливу), ч. 2 ст. 189 (Вимагання) та ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Під час слідства встановлено, що зловмисників координували "злодії в законі" так званого Сухумо-кутаїського клану, в тому числі з території Російської Федерації.
Учасники угруповання намагалися поширити злочинний вплив на жителів декількох регіонів України. Щоб реалізувати це, вони створили розгалужену мережу своїх "осередків".
Зловмисники залякували громадян, тероризували підприємців і "вибивали" з них гроші. До потерпілих вони застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Одержаними таким шляхом грошима поповнювалася злодійська "каса".
Крім того, ці гроші зловмисники використовували для підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі та поширення там злочинного впливу.
Працівниками слідчого управління ГУНП у Сумській області за матеріалами та оперативним супроводженням УСБУ в Сумській області, спільно з працівниками УКР ГУНП у Сумській області, а також за участі працівників спецпідрозділів КОРД, РПОП ГУНП в Сумській області, Альфа УСБУ в Сумській області та за сприяння працівників Державної установи "Сумська виправна колонія № 116" проведено санкціоновані обшуки в колонії та за місцями проживання фігурантів кримінального провадження в містах Суми, Конотоп та Миколаїв. Під час обшуків правоохоронці виявили відмички, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки та "боргові" розписки.
Наразі двох учасників угруповання затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, інші учасники перебувають у місцях відбування покарання. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників протиправної діяльності.
Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснюється Сумською обласною прокуратурою.
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Татуировку в виде короны делали себе «воры в законе», количеством линий от нее могли указывать количество судимостей, часто можно было встретить перстень с короной, имевший то же смысл. Местные авторитеты делают наколки со https://tattoomind.ru/znachenie-tatuirovok/item/lev-2.html львом в короне или змеей, обвивающей ее.
у тебя на попе татуха "розового слонёнка?.. нет?..
если ты при зеках начнешь нести бред про корону, то тебе наколят "розового слонёнка"..
Неужели это последствия переселения беженцев землетрясения в том регионе в 89-х
Ты ж, тилько шо, из под бутылки встал.