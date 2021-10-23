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Прикордонники не пустили в Україну російську поетесу Алісу Денисову через поїздки до окупованого Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За незаконне відвідування окупованого Росією Криму українські прикордонники заборонили в'їзд в Україну російській поетесі Алісі Денисовій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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"Росіянка, яка виявилася поетесою та авторкою різних проєктів, неодноразово публікувала матеріали на кримську тематику та інформацію про відвідування тимчасово окупованої території України. Жінка зазначила, що на півострів їздила в минулому році і потрапила туди потягом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадянку РФ зупинили вночі в аеропорту "Київ". 25-річна росіянка прилетіла в Україну з Іспанії.

Прикордонники не пустили в Україну російську поетесу Алісу Денисову через поїздки до окупованого Криму 01

Прикордонники не пустили в Україну російську поетесу Алісу Денисову через поїздки до окупованого Криму 02
Прикордонники не пустили в Україну російську поетесу Алісу Денисову через поїздки до окупованого Криму 03

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Під час оформлення прикордонники встановили, що вона, порушуючи встановлений порядок в'їзду й виїзду, незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію АР Крим. За порушення норм українського законодавства громадянці РФ відмовлено у пропуску через державний кордон та заборонений в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

Як повідомляють ЗМІ, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, громадянка РФ - це Аліса Денисова, 1996 р.н.

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Держприкордонслужба ДПСУ (6122) заборона (1461) Крим (14185) поезія (38)


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Топ коментарі
+42
непуй шастать!
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23.10.2021 15:07
+38
Прощай Аліса , погаслі звйозди!
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23.10.2021 15:09
+36
А чого вона сюди пхається ?
Всяка наволоч в Україну пре.
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23.10.2021 15:10
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непуй шастать!
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23.10.2021 15:07 Відповісти
Вот никак не пойму, какого хрена кацапье постоянно сунется в Україну!
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23.10.2021 21:57 Відповісти
не могут смириться
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23.10.2021 22:12 Відповісти
Прощай Аліса , погаслі звйозди!
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23.10.2021 15:09 Відповісти
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23.10.2021 16:25 Відповісти
Кто это вообще такая? Поэтэсса? Минетчица скорее.
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23.10.2021 15:09 Відповісти
По повадкам очень похоже. Точнее можно было бы определить по губам, но данный способ классификации этой конкретной ***** невозможен ввиду умышленного сокрытия подозреваемого в минете органа средствами индивидуальной защиты.
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23.10.2021 15:19 Відповісти
Осісьо.
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23.10.2021 17:01 Відповісти
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23.10.2021 17:06 Відповісти
чисто удмуртска пика
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23.10.2021 21:59 Відповісти
Я бы уточнил: удмуртско-сосательная. Все сошлось!
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24.10.2021 09:04 Відповісти
Міньєтесса
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23.10.2021 19:34 Відповісти
А чого вона сюди пхається ?
Всяка наволоч в Україну пре.
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23.10.2021 15:10 Відповісти
ну так удивляет тупость кацапов .. ну если ты знаешь что у тебя рыло в пуху... куда ты прешься .. шлагбаум поцеловать
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23.10.2021 16:23 Відповісти
И чтоб шлагбаум был 22 сантиметра
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23.10.2021 18:20 Відповісти
Кацапи завжди надіються на свій кацапський "авось". Авось проскочу...
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23.10.2021 19:36 Відповісти
Ну и последняя южная локация 2021-го года: Наглый кацапский долбое...изм и пошла нахер.
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23.10.2021 15:11 Відповісти
Без вафлис обойдемся,сосен зеленых "своих " хватает.
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23.10.2021 15:11 Відповісти
Мимо шифера не проскочишь.
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23.10.2021 15:12 Відповісти
даты суммируются...

век Алисе Украины не видать
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23.10.2021 15:13 Відповісти
Почитал ее с позволения сказать стихи...
Редкостный бред...
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23.10.2021 15:18 Відповісти
Так а в чем идея, одни ездят по Крымам и гастролируют у нас, а другим нельзя? Или опять друзьям все, врагам закон, как обычно у зелёных болванов?
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23.10.2021 15:19 Відповісти
Деякі є любимчиками Зе, а ця, схоже, не була серед них.
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23.10.2021 17:36 Відповісти
я не поэт но я скажу стихами
вали отсюда мелкими шагами
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23.10.2021 15:20 Відповісти
***** пусть оды пишет, у нас тут своего гавна хватает иди лесом поитэсса
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23.10.2021 15:21 Відповісти


Тверезо


@TverezoInfo

·
https://twitter.com/TverezoInfo/status/1451788157737971715 6 год



17-18 листопада Петро Порошенко на запрошення Дональда Туска візьме участь у Конгресі та Саміті ЄНП
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23.10.2021 15:21 Відповісти
на хер она тут надоть????
////
.................................................................................
Вечноседой Эльбрус не кичится мудростью.
Сопки Владивостока не знают почестей.
Крымские наши пляжи моются в море утреннем.
Волга течёт прилежной российской дочерью.

В этом, а не в другом, дорогая Родина -
Веком и человеком не ограничена.
Так отчего ж понурые дома бродим мы?
Переживаем за мимолётное личное?

Будет ли робот грибы собирать на просеке,
Спразднуем ли уход в виртуальность-пленницу,
Или свезут на Марс - перед этим спросят ли? -
Пусть никуда Россия моя не денется!
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23.10.2021 15:22 Відповісти
Бред сивой кобылы)
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23.10.2021 15:32 Відповісти
серафим туликов -рродина моя.
https://www.youtube.com/watch?v=mU2mchGlFp4
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23.10.2021 15:53 Відповісти
ой...все мое детство под такие песни прошло )))
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23.10.2021 15:55 Відповісти
"Я стою у иссохшей реки:
Ни воды ни лягушек ни ряски.....
Где народ что рубил в две руки
Взял Сибирь и дошёл до Аляски?"
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23.10.2021 16:38 Відповісти
***
я снял глухую проститутку
с одной лишь целью прочитать
свои стихи... но та отгрызла
себе ступню и уползла
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23.10.2021 16:54 Відповісти
😂
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23.10.2021 22:04 Відповісти
Гора крутой
Ишак худой
Кибитка далеко
Вода глубоко

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23.10.2021 22:07 Відповісти
***
ишак худой
гора крутой
дорога длинный
курдюк винный
солнце печет
Тургай течет
домбра играет
акын не унывает
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23.10.2021 22:19 Відповісти
Чего они сюда прутся к жидофошистам и биндерам? Может запенить парочку, чтобы охоту отбить остальным
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23.10.2021 15:22 Відповісти
Не та вже хунта... ой не та.... от пам'ятаю у 14му запєніш рюскагаварящего снігіря, повідриваєш крила бабушкам рюсскагаварящім й на вечерю з розпятих рюскагаварящіх мальчікав поспішаєш а раби рюськагаварящіє працюють на плантації ..... краса.
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23.10.2021 15:45 Відповісти
Показательная херня
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23.10.2021 15:35 Відповісти
Нехай їде десь у Чувашську Республіку свої вірші читає, поетеса бл....ь!
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23.10.2021 15:39 Відповісти
В Якутию пусть п@здует.Там возле памятнику петуху из говна самое место такую поэзию декламировать.
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23.10.2021 16:32 Відповісти
поетеса любовь-морковь,25 летняя))...
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23.10.2021 15:39 Відповісти
З янєлохам бо не "дружіла" , а то б впистили ще й нагородили як ротару.
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23.10.2021 15:42 Відповісти
Капець "погранцам"!!! А якщо це майбутня "Анна Ахматова" чи "Марина Цвєтаєва"? Вона їх так "розпише" у своїх поемах!!!
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23.10.2021 15:45 Відповісти
это да. потом локти кусать будут что не вывели за терминал и не расстреляли на месте.
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23.10.2021 15:58 Відповісти
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23.10.2021 16:01 Відповісти
Чесно кажучи - вона з тих самих "туалетних" поетес! Там он Вася вище її "перл" виклав Це ж треба - Волга тече мільйони років і вона "прилежная дочь России" (якій в цьому році тільки триста років виповниться (2 листопада)) До Кутузової-Желтової і Васі Шляпнікова їй ще далеко але "совершенству нет предела"!!! Все попереду!
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23.10.2021 16:09 Відповісти
Была бы певицей какой-то херни из корпоративов квартала95, типа круг или киркоров, то ей никто бы не мешал вьезжать. Не кошерное у нее творчество для зебилов
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23.10.2021 16:04 Відповісти
Да похер на цю Алісу..... **** ви запускаєте назад жида всраного рабіновича і давно не пизженного нестора ...га.. суки ????
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23.10.2021 16:07 Відповісти
Некому не известную поэтессу пограничники не пустили , а вот певицу Ирину Круг как то пропустили! Где логика?
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23.10.2021 16:11 Відповісти
Як поет- лайно. Але ********.
Вечноседой Эльбрус не кичится мудростью.
Сопки Владивостока не знают почестей.
Крымские пляжи купаются в море утреннем.
Волга течёт прилежной российской дочерью.
Треба було запінити.
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23.10.2021 16:17 Відповісти
А зараз якщо ти не російський шовініст то тебе нікуди не пропустять У них зараз така державна ідеологія
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23.10.2021 16:22 Відповісти
То що, пробачити дєвачку і грошей дати?
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23.10.2021 16:25 Відповісти
Я думаю - "підсрачника" вистачить!
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23.10.2021 16:33 Відповісти
********* мав бути повністю заблокований вже 7 років і будь які стосунки мали бути припинені до деокупації захоплених територій. Сподіваюсь так воно і буде. Для цього потрібно обирати у владу українців а не корумпованих "безземельних" жидів-інтернаціоналістів та кацапів-хуйлофілів.
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23.10.2021 16:19 Відповісти
Ти про Юлю Грігян, чи про Олега Фротмана?
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23.10.2021 16:26 Відповісти
Ні. У Григян-Капітєльман-Тімошєнко жодної краплини української крові. Крапка... Що стосується Фротмана-Цегельського-Тягнибока то це хитре корумповане падло на утриманні Коломойського, Пупса і Льовочкіна. Мене дивує чому рядові члени "Свободи" терплять такого покидька в лідерах і дозволяють йому та кримінальнику Пупсу (Кривицькому) виступати від імені українських націоналістів. Все що робить цей мерзотник дискредитує українців.
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23.10.2021 16:36 Відповісти
То що, жиголо Гриценка?
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23.10.2021 16:47 Відповісти
Утриманця Юлії Мостової, яка в свою чергу на утриманні мадам Капітєльман?
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23.10.2021 19:27 Відповісти
А почему пускают всякую срань типа Басты или Ирины Круг? Или у этих певунов в ОПе есть заступники - любители говнорэпа и шансона? Пограничник должен автоматически не пускать в Украину тех, кто был в Крыму, т.е. нарушил украинскую границу. А эти клоуны избирательно не пускают: поэтесса пускай валит нах, она нам не нужна, а вот Баста пускай въезжает - сходим на его концертик. Клоуны сраные, превратили страну в проходной двор!!!
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23.10.2021 17:10 Відповісти
Как легко нашего брата отвлечь какой то ерундой от главного )))))
Не пустили какую-то пустышку, и эту новость кинули на обгладывание толпе, а то что пропускают матёрых негодяев, у которых тут тысячи почитателей , и которые действительно приносят вред,народ уже не замечает, занят …
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23.10.2021 17:58 Відповісти
"Плюс" - в карму прикордонникам.
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23.10.2021 18:16 Відповісти
Чего они лезут в Украину ?
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23.10.2021 18:18 Відповісти
Не фуй шастать по ворованным территориям ненавидящей Кацапию чужой страны.
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23.10.2021 19:11 Відповісти
молодці
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23.10.2021 20:00 Відповісти
предлагаю все таки пускать, но при одном условии: анальная пробка + "бальзам звездочка" ей во
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23.10.2021 21:47 Відповісти
Эх такой обменный фонд пропал
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26.10.2021 09:48 Відповісти
 
 