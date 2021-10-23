Прикордонники не пустили в Україну російську поетесу Алісу Денисову через поїздки до окупованого Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
За незаконне відвідування окупованого Росією Криму українські прикордонники заборонили в'їзд в Україну російській поетесі Алісі Денисовій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
"Росіянка, яка виявилася поетесою та авторкою різних проєктів, неодноразово публікувала матеріали на кримську тематику та інформацію про відвідування тимчасово окупованої території України. Жінка зазначила, що на півострів їздила в минулому році і потрапила туди потягом", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що громадянку РФ зупинили вночі в аеропорту "Київ". 25-річна росіянка прилетіла в Україну з Іспанії.
Під час оформлення прикордонники встановили, що вона, порушуючи встановлений порядок в'їзду й виїзду, незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію АР Крим. За порушення норм українського законодавства громадянці РФ відмовлено у пропуску через державний кордон та заборонений в'їзд в Україну терміном на 3 роки.
Як повідомляють ЗМІ, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, громадянка РФ - це Аліса Денисова, 1996 р.н.
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Всяка наволоч в Україну пре.
век Алисе Украины не видать
Редкостный бред...
вали отсюда мелкими шагами
Тверезо
@TverezoInfo
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17-18 листопада Петро Порошенко на запрошення Дональда Туска візьме участь у Конгресі та Саміті ЄНП
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Будет ли робот грибы собирать на просеке,
Спразднуем ли уход в виртуальность-пленницу,
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Тургай течет
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Вечноседой Эльбрус не кичится мудростью.
Сопки Владивостока не знают почестей.
Крымские пляжи купаются в море утреннем.
Волга течёт прилежной российской дочерью.
Треба було запінити.
Не пустили какую-то пустышку, и эту новость кинули на обгладывание толпе, а то что пропускают матёрых негодяев, у которых тут тысячи почитателей , и которые действительно приносят вред,народ уже не замечает, занят …