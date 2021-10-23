Прикордонники не пустили в Україну російську поетесу Алісу Денисову через поїздки до окупованого Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За незаконне відвідування окупованого Росією Криму українські прикордонники заборонили в'їзд в Україну російській поетесі Алісі Денисовій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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"Росіянка, яка виявилася поетесою та авторкою різних проєктів, неодноразово публікувала матеріали на кримську тематику та інформацію про відвідування тимчасово окупованої території України. Жінка зазначила, що на півострів їздила в минулому році і потрапила туди потягом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадянку РФ зупинили вночі в аеропорту "Київ". 25-річна росіянка прилетіла в Україну з Іспанії.









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Під час оформлення прикордонники встановили, що вона, порушуючи встановлений порядок в'їзду й виїзду, незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію АР Крим. За порушення норм українського законодавства громадянці РФ відмовлено у пропуску через державний кордон та заборонений в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

Як повідомляють ЗМІ, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, громадянка РФ - це Аліса Денисова, 1996 р.н.

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