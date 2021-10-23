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Новини Фото Силовики
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П'яний озброєний чоловік пограбував магазин і стріляв у водія вантажівки на Київщині, - поліція. ФОТО

П'яний озброєний чоловік пограбував магазин і стріляв у водія вантажівки на Київщині, - поліція. ФОТО

Поліцейські Бориспільщини затримали озброєного правопорушника, який погрожував касиру пістолетом і стріляв у бік водія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"23 жовтня опівдні в поліцію звернувся 31-річний місцевий житель і повідомив, що в магазин зайшов невідомий чоловік і, погрожуючи касиру пістолетом, заволодів продуктами харчування і втік.

Також у поліцію звернувся 33-річний водій вантажівки Isuzu і повідомив, що невідомий чоловік розбив бокове скло зазначеного автомобіля і кілька разів вистрілив у його бік", - йдеться у повідомленні.

Пяний озброєний чоловік пограбував магазин і стріляв у водія вантажівки на Київщині, - поліція 01

Фото: сайт поліції

Зазначається, що на місце події негайно виїхало керівництво та слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції.

Поліцейські встановили прикмети озброєного правопорушника, і на його пошуки було орієнтовано особовий склад поліції Бориспільщини і наряди патрульної поліції.

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"Поліцейські менше, аніж за годину, затримати правопорушника. Ним виявився 30-річний житель села Глибоке Бориспільського району. З'ясувалося, що спочатку злочинець погрожував зброєю в магазині касиру, а після цього здійснив постріли з нього в бік водія", - повідомили в поліції.

Також у відомстві додали, що зброю у зловмисника вилучили, з людей ніхто не постраждав.

Під час медичного огляду було встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Автор: 

Київська область (4084) Нацполіція (15264) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) стрілянина (1794)


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Топ коментарі
+7
Ты, наверное, после сообщений о ДТП пишешь: "Ну вот, раздали автомобили всем дебилам!"?
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23.10.2021 16:39
+5
Єслі біло б аружіє у касірші то вона постріляла б усіх покупців у магазині.
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23.10.2021 16:41
+5
Опять виноваты в стрельбе те, у кого оружия нет. Стрелку же 263 не предъявили - значит, разрешение есть
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23.10.2021 16:43
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Нужно больше оружия дебилам раздать ! )) А вот было бы оружие у кассирши.....
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23.10.2021 16:12 Відповісти
Ты, наверное, после сообщений о ДТП пишешь: "Ну вот, раздали автомобили всем дебилам!"?
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23.10.2021 16:39 Відповісти
а побачивши купу лайна на дорозі - о! треба ще більше лайна всім раздать!
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24.10.2021 16:30 Відповісти
Єслі біло б аружіє у касірші то вона постріляла б усіх покупців у магазині.
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23.10.2021 16:41 Відповісти
Опять виноваты в стрельбе те, у кого оружия нет. Стрелку же 263 не предъявили - значит, разрешение есть
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23.10.2021 16:43 Відповісти
дурню, його і так вже роздают по повній програмі, доки ти тут сидиш із обмоченими штанями. тільки не резиноплюї лайняні, а реальне - бойове. погугли, скільки нагородного роздали тільки за цей рік..
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23.10.2021 22:30 Відповісти
"Жрать хотел - хлеб украл.
А закон покарал так жестоко..."
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23.10.2021 16:23 Відповісти
Хотел бы есть - продал бы волыну и покушал. Или его устроит, что он лет 8 теперь будет бесплатно питаться?
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23.10.2021 16:41 Відповісти
Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Источник:

Дадут трешку, и ту условно
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23.10.2021 16:44 Відповісти
Если за ним подобные подвиги и раньше водились, то и червонец может схлопотать.
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23.10.2021 16:49 Відповісти
Слова из репертуара Вилли Токарева, о советской действительности. Там герой песни получил 8 лет. Без всякой волыны.
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23.10.2021 17:29 Відповісти
еще собаку можно продать
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23.10.2021 17:15 Відповісти
Оце дiло.
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23.10.2021 16:31 Відповісти
Вот, когда за такую шутку будут давать 25 лет, тогда начнет что-то меняться. Через три года он убьет кого-то по настоящему.
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23.10.2021 16:55 Відповісти
"Также в ведомстве добавили, что оружие у злоумышленника изъяли, из людей никто не пострадал".
А куда же подевались формулировки типа "предмет, похожий на оружие"? Или их применяют только в тех случаях, когда зашкваривается кто-то из "птиц высокого полёта", чтобы потом отмазывать легче было?
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23.10.2021 17:17 Відповісти
Времена Зе 2021 и аля лихие 90-е Кучмизма. Один к одному. Альо, ипанутая молодежь, как завтра собираетесь жить, идиоты 72 % 2019 ? Ну-Ну.
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23.10.2021 17:30 Відповісти
Полицейским понадобилось меньше часа, чтобы задержать правонарушителя

я б хотів ось цей момент для всіх читачів підкреслити. поліція пишається тим, що їм знадобилася майже година, щоб затримати злочинця ЗІ ЗБРОЄЮ. ви тепер розумієте, що поліція прямо заявляє, що в разі виникнення ситуації, в якій під питанням буде ВАШЕ життя, їм знадобиться щонайменше півгодини, щоб якось цю ситуацію вирішити. а тепер задайте собі питання: чи будуть у вас ті півгодини в такій ситуації? питання риторичне..
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23.10.2021 22:34 Відповісти
 
 