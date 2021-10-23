П'яний озброєний чоловік пограбував магазин і стріляв у водія вантажівки на Київщині, - поліція. ФОТО

Поліцейські Бориспільщини затримали озброєного правопорушника, який погрожував касиру пістолетом і стріляв у бік водія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"23 жовтня опівдні в поліцію звернувся 31-річний місцевий житель і повідомив, що в магазин зайшов невідомий чоловік і, погрожуючи касиру пістолетом, заволодів продуктами харчування і втік.

Також у поліцію звернувся 33-річний водій вантажівки Isuzu і повідомив, що невідомий чоловік розбив бокове скло зазначеного автомобіля і кілька разів вистрілив у його бік", - йдеться у повідомленні.

Фото: сайт поліції

Зазначається, що на місце події негайно виїхало керівництво та слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції.

Поліцейські встановили прикмети озброєного правопорушника, і на його пошуки було орієнтовано особовий склад поліції Бориспільщини і наряди патрульної поліції.

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"Поліцейські менше, аніж за годину, затримати правопорушника. Ним виявився 30-річний житель села Глибоке Бориспільського району. З'ясувалося, що спочатку злочинець погрожував зброєю в магазині касиру, а після цього здійснив постріли з нього в бік водія", - повідомили в поліції.

Також у відомстві додали, що зброю у зловмисника вилучили, з людей ніхто не постраждав.

Під час медичного огляду було встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років.