П'яний озброєний чоловік пограбував магазин і стріляв у водія вантажівки на Київщині, - поліція. ФОТО
Поліцейські Бориспільщини затримали озброєного правопорушника, який погрожував касиру пістолетом і стріляв у бік водія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
"23 жовтня опівдні в поліцію звернувся 31-річний місцевий житель і повідомив, що в магазин зайшов невідомий чоловік і, погрожуючи касиру пістолетом, заволодів продуктами харчування і втік.
Також у поліцію звернувся 33-річний водій вантажівки Isuzu і повідомив, що невідомий чоловік розбив бокове скло зазначеного автомобіля і кілька разів вистрілив у його бік", - йдеться у повідомленні.
Фото: сайт поліції
Зазначається, що на місце події негайно виїхало керівництво та слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції.
Поліцейські встановили прикмети озброєного правопорушника, і на його пошуки було орієнтовано особовий склад поліції Бориспільщини і наряди патрульної поліції.
"Поліцейські менше, аніж за годину, затримати правопорушника. Ним виявився 30-річний житель села Глибоке Бориспільського району. З'ясувалося, що спочатку злочинець погрожував зброєю в магазині касиру, а після цього здійснив постріли з нього в бік водія", - повідомили в поліції.
Також у відомстві додали, що зброю у зловмисника вилучили, з людей ніхто не постраждав.
Під час медичного огляду було встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років.
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А закон покарал так жестоко..."
Дадут трешку, и ту условно
А куда же подевались формулировки типа "предмет, похожий на оружие"? Или их применяют только в тех случаях, когда зашкваривается кто-то из "птиц высокого полёта", чтобы потом отмазывать легче было?
я б хотів ось цей момент для всіх читачів підкреслити. поліція пишається тим, що їм знадобилася майже година, щоб затримати злочинця ЗІ ЗБРОЄЮ. ви тепер розумієте, що поліція прямо заявляє, що в разі виникнення ситуації, в якій під питанням буде ВАШЕ життя, їм знадобиться щонайменше півгодини, щоб якось цю ситуацію вирішити. а тепер задайте собі питання: чи будуть у вас ті півгодини в такій ситуації? питання риторичне..