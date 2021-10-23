Переповнена COVID-лікарня на Дніпропетровщині: з 200 пацієнтів - двоє вакциновані. ФОТОрепортаж
У Павлоградській лікарні інтенсивного лікування лежить близько 200 пацієнтів із коронавірусом. Ліжка стоять у коридорах - у палатах вже немає місця. 92 людини - на кисневих апаратах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Павлоград.dp.ua.
"Єдиний захист, щоб хворіти неважко, - це вакцинація. З двохсот хворих лежить тільки двоє вакцинованих. І то у них супутні патології - онкологія і порушення обміну речовин", - розповіла Юлія Демиденко, лікарка-інфекціоністка.
Всі, хто працює в інфекційному відділенні, щеплені ще навесні. За цей час ніхто з персоналу не заразився.
"Протипоказання одне - гостра алергічна реакція на першу дозу вакцини. Після другої дози буває, що люди добу температурять, але це ж не коронавірус, коли 10 днів у реанімації на кисні з незрозумілим результатом", - говорить Юлія Демиденко. Багато хворіють дуже важко. Штам коронавірусу "Дельта" підступний - стає зле вже на 3-5 день. Людей у важкому стані привозять на швидкій.
Лікарка працює щодня. Роботу в "ковідарії" порівнює зі справжньою передовою на війні. Крім роботи із хворими, потрібно заповнити всі документи, зокрема в електронному вигляді, бо Україна перейшла на електронні лікарняні.
Реанімація лікарні розрахована на 7 місць, зараз там перебуває удвічі більше важких хворих.
Будь ласка, зачекайте...
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