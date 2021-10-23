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Переповнена COVID-лікарня на Дніпропетровщині: з 200 пацієнтів - двоє вакциновані. ФОТОрепортаж

У Павлоградській лікарні інтенсивного лікування лежить близько 200 пацієнтів із коронавірусом. Ліжка стоять у коридорах - у палатах вже немає місця. 92 людини - на кисневих апаратах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Павлоград.dp.ua.

"Єдиний захист, щоб хворіти неважко, - це вакцинація. З двохсот хворих лежить тільки двоє вакцинованих. І то у них супутні патології - онкологія і порушення обміну речовин", - розповіла Юлія Демиденко, лікарка-інфекціоністка.

Всі, хто працює в інфекційному відділенні, щеплені ще навесні. За цей час ніхто з персоналу не заразився.

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"Протипоказання одне - гостра алергічна реакція на першу дозу вакцини. Після другої дози буває, що люди добу температурять, але це ж не коронавірус, коли 10 днів у реанімації на кисні з незрозумілим результатом", - говорить Юлія Демиденко. Багато хворіють дуже важко. Штам коронавірусу "Дельта" підступний - стає зле вже на 3-5 день. Людей у ​​важкому стані привозять на швидкій.

Лікарка працює щодня. Роботу в "ковідарії" порівнює зі справжньою передовою на війні. Крім роботи із хворими, потрібно заповнити всі документи, зокрема в електронному вигляді, бо Україна перейшла на електронні лікарняні.

Реанімація лікарні розрахована на 7 місць, зараз там перебуває удвічі більше важких хворих.

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Переповнена COVID-лікарня на Дніпропетровщині: з 200 пацієнтів - двоє вакциновані 01
Переповнена COVID-лікарня на Дніпропетровщині: з 200 пацієнтів - двоє вакциновані 02
Переповнена COVID-лікарня на Дніпропетровщині: з 200 пацієнтів - двоє вакциновані 03
Переповнена COVID-лікарня на Дніпропетровщині: з 200 пацієнтів - двоє вакциновані 04
Переповнена COVID-лікарня на Дніпропетровщині: з 200 пацієнтів - двоє вакциновані 05

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Автор: 

карантин (18172) Павлоград (128) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (3841)


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Топ коментарі
+68
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23.10.2021 20:58
+33
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23.10.2021 21:44
+24
в пандемию, длящуюся уже почти 2 года) 7 мест в реанимации на большой город - это нормально?
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23.10.2021 21:01
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Потому что нынешний штамм значительно круче, а полностью вакцинированных меньше 20%?
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25.10.2021 01:11 Відповісти
Стрим из "переполненной" больницы в виннице
https://www.youtube.com/watch?v=889aWHa-bHU
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24.10.2021 22:01 Відповісти
любители вколоть себе ХЗ какого шмурдяка уже изрядно подзадолбали... Подопытные кролики радуюца что они подопытные кролики и всех хотят сделать подопытными кроликами. Зато производителям этого шмурдяка благодать... уже тут были новости что пфайзеры и прочая ботва подняли цены на свой шмурдяк..вот кому счастье так счастье, отсюда и вбросы про третью дозу, и будет про четвёртую, оно и понятно чем больше этого шмурядка наколят тем больше бабла в карманы положат. Шикарная кормушка для фарма мафии..Правда почему то после вакцинации количество заболевших во всём мире бьёт рекорды.
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24.10.2021 22:11 Відповісти
Приятного отдыха под ИВЛ, порадуйтесь там, если успеете.
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25.10.2021 01:12 Відповісти
Хорошие новости из США ! Так называемые республиканские штаты ,в которых полностью отменен масочный режим и нет уколизации ,дают статистику по очень серьезному улучшению , так во Флориде число госпитализаций с ковид уменьшилось почти на 40 с лишним процентов , то же с техасом и каролайной, в то время когда штаты в которых правят демократы дают очень печальную статистику , Это при том что республиканские штаты не имеют манадатов на ношение маски и уколизации
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30.10.2021 20:57 Відповісти
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