Після переходу Сумщини до "червоної" зони в обласному центрі утворилися черги в пункти вакцинації. ФОТОрепортаж
Напередодні в "червону" зону адаптивного карантину потрапила Сумська область. В обласному центрі відразу утворилися черги в пунктах вакцинації проти COVID-19, а також відбувся мітинг проти карантину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sts.sumy.
Повідомляється, що у всьому місті спостерігалися величезні черги біля пунктів вакцинації, а в торгових центрах перевіряли у відвідувачів COVID-сертифікати і тести. У торгових центрах перевірками займалася поліція, частина магазинів була закрита.
Водночас окремі магазини на вулиці пускали всіх підряд. А у мережевих, як правило, перевіряли сертифікати продавці.
Близько 15:00 на площі Незалежності відбулась акція протесту проти карантинних обмежень. Учасники висловили незгоду, зокрема щодо вимог пред'являти сертифікати вакцинації в транспорті.
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прагматичные черти:
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- Ну тогда, бл*ть, не ори! Вей гнездо и ложись спать!!!
Ст. 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Відповідно до статті 2-1 Кодексу законів про працю України будь-яка дискримінація у сфері праці, пряме або непряме обмеження прав працівників не допускається.
У пункті 7.3.1 Резолюції 2361 (2021) Парламентська асамблея Ради Європи закликає інформувати громадян про те, що вaкцuнaцiя не є обов'язковою і що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для проходження вакцинації, а також рекомендує забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації за те, що не пройшов вaкцuнaцiю.
Ст. 43 - так иди работать. Кто тебе не даёт?
Відповідно до статті 2-1 - так то работников.
У пункті 7.3.1 Резолюції 2361 (2021) - так это только кацапским пропагандонам кажется, что вакцинация принудительная
у мене теж немає сумніву, що якби свого часу було оголошено військовий стан то ніяких кримінальних справ проти Колмогорова та ще багатьох українських воїнів не існувало. я зрозуміло висловився?
відразу на..уй у спам чергового "Мустьє"!
та хоч забий дошками свій магазин або спали для повної дезінфекції.
зовсім людям дах зірвало..."ату їх, ату!"
все правильно - кожен громадянин має право на працю. Наприклад, на своєму городі на свою дружину роботодавця або свекруху. Бачте - і вибір вільний є, і вільна згода працювати. А що інші роботодавці вимагають ковід-сертифікат - так ринок праці вільний, одні одне вимагають, інші - інше. Свекруха - просто працю на себе вимагає - вільно обирайте.
все правильно - ніякої дискримінації в роботі на власному городі немає. Держава старанно слідкує, аби вам на вашому городі ніхто працювати не заважав.
все правильно - держава Україна старанно слідкує, щоб ви не піддавалися дискримінації і мали вибір роботи, якщо не пройшли вакцинацію: ваша дружина та ваша свекруха вам надають великий вибір робіт: можете вигрібну яму копати, можете дерева висаджувати, можете п'ятий сарайчик будувати, можете льох рити - ніякого тиску та дискримінації!
борцун нікого не пипчить що це порушення законодавства.
Вiрус: а нас рать!
Вiрус: а нас рать!
А потім вже, виявилось, що майже до 100% знижується вірогідність важкого перебігу хвороби. І в важкий стан потрапляють здебільшого люди, які в нього потрапили б навіть за звичайного ОРВІ чи сезонного грипу - з сурьозними порушеннями обміну речовин тощо.
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