Після переходу Сумщини до "червоної" зони в обласному центрі утворилися черги в пункти вакцинації. ФОТОрепортаж

Напередодні в "червону" зону адаптивного карантину потрапила Сумська область. В обласному центрі відразу утворилися черги в пунктах вакцинації проти COVID-19, а також відбувся мітинг проти карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sts.sumy.

Повідомляється, що у всьому місті спостерігалися величезні черги біля пунктів вакцинації, а в торгових центрах перевіряли у відвідувачів COVID-сертифікати і тести. У торгових центрах перевірками займалася поліція, частина магазинів була закрита.

Водночас окремі магазини на вулиці пускали всіх підряд. А у мережевих, як правило, перевіряли сертифікати продавці.









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Близько 15:00 на площі Незалежності відбулась акція протесту проти карантинних обмежень. Учасники висловили незгоду, зокрема щодо вимог пред'являти сертифікати вакцинації в транспорті.