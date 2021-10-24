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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Після переходу Сумщини до "червоної" зони в обласному центрі утворилися черги в пункти вакцинації. ФОТОрепортаж

Напередодні в "червону" зону адаптивного карантину потрапила Сумська область. В обласному центрі відразу утворилися черги в пунктах вакцинації проти COVID-19, а також відбувся мітинг проти карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sts.sumy.

Повідомляється, що у всьому місті спостерігалися величезні черги біля пунктів вакцинації, а в торгових центрах перевіряли у відвідувачів COVID-сертифікати і тести. У торгових центрах перевірками займалася поліція, частина магазинів була закрита.

Водночас окремі магазини на вулиці пускали всіх підряд. А у мережевих, як правило, перевіряли сертифікати продавці.

Після переходу Сумщини до червоної зони в обласному центрі утворилися черги в пункти вакцинації 01
Після переходу Сумщини до червоної зони в обласному центрі утворилися черги в пункти вакцинації 02
Після переходу Сумщини до червоної зони в обласному центрі утворилися черги в пункти вакцинації 03
Після переходу Сумщини до червоної зони в обласному центрі утворилися черги в пункти вакцинації 04

Читайте також: Сумська область відсьогодні перейшла в "червону" зону

Близько 15:00 на площі Незалежності відбулась акція протесту проти карантинних обмежень. Учасники висловили незгоду, зокрема щодо вимог пред'являти сертифікати вакцинації в транспорті.

Автор: 

карантин (18172) Сумська область (3840) Суми (904) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
РАжать нЄ будут, чіпи вставят, вишками 5джі будуть управлять...
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24.10.2021 15:15 Відповісти
+10
В очередях сразу видно занятых людей,которым целого лета было мало что бы сделать два укола.
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24.10.2021 14:07 Відповісти
+9
Наказом МОЗ від 24.12.2020№ 3018 - а никто и не заставляет

Ст. 43 - так иди работать. Кто тебе не даёт?

Відповідно до статті 2-1 - так то работников.

У пункті 7.3.1 Резолюції 2361 (2021) - так это только кацапским пропагандонам кажется, что вакцинация принудительная
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24.10.2021 14:25 Відповісти
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Умрут все. Прикол в сроках. Чета никто не хочет торопиться, кроме антиваксеров...
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24.10.2021 14:07 Відповісти
Люди как раз решили, а олени оленят
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24.10.2021 14:12 Відповісти
in God we trust ! - напевают американцы идя на привику

прагматичные черти:
и Богу свечку,
и черту - кочергу
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24.10.2021 14:40 Відповісти
И конечно, этот анализ из сикредных лабораторий рязани, которые никому не дают показывать "проклятые пиндосы" Тока у вас человеческих вакцин даже и нет - только скотомицин спутник-вектор
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24.10.2021 14:11 Відповісти
Хе-хе. кацап нєгодує
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24.10.2021 14:14 Відповісти
Мне совершенно пофиг на твоё здоровье, лапоть набутылочный
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24.10.2021 14:19 Відповісти
Хе-хе. набутылочный лапоть "думает", что помойка не только у него в ольгино
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24.10.2021 14:22 Відповісти
Хе-хе. набытылочный лапоть пытается мерять по себе
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24.10.2021 14:26 Відповісти
Часть анти вациров втихаря привились.. есть такие знакомые.
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24.10.2021 14:48 Відповісти
Не все ж среди них конченые идиоты. Некоторые стали догадываться...
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24.10.2021 14:50 Відповісти
В очередях сразу видно занятых людей,которым целого лета было мало что бы сделать два укола.
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24.10.2021 14:07 Відповісти
Вообще без очереди, заметьте.
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24.10.2021 14:48 Відповісти
РАжать нЄ будут, чіпи вставят, вишками 5джі будуть управлять...
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24.10.2021 15:15 Відповісти
цiкаво чи прийшли тi хто учора на мiтiнг проти карантину припeрся
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24.10.2021 16:03 Відповісти
они в январе останутся без антител и иммунитета, так что еще неизвестно, кому больше повезло
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24.10.2021 21:56 Відповісти
"в торговых центрах проверяли у посетителей COVID-сертификаты и тесты."
"Хоть хреново нам живётся, а .... питаться хочется" (с)
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24.10.2021 14:08 Відповісти
Так до КОВИД-эпидемии эти же олени верещали, что "в маркетах одна химия и гмо"
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24.10.2021 14:15 Відповісти
Из тебя, кацап, стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули
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24.10.2021 14:17 Відповісти
для антиваксеров-аленей не супермаркеты, а ягель в тундре !

не умеете жить по-людски - ройте берлоги !
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24.10.2021 14:42 Відповісти
Из просторов интернета:

Сегодня услышал, как моя соседка долго уговаривала своего кота слезть с дерева.
Последняя её фраза убила всех:
- Ну тогда, бл*ть, не ори! Вей гнездо и ложись спать!!!
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24.10.2021 14:49 Відповісти
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24.10.2021 15:30 Відповісти
і нікого не пипчить що це порушення законодавства.
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24.10.2021 14:17 Відповісти
Какого законодательства? В чем нарушение?
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24.10.2021 14:18 Відповісти
Наказом МОЗ від 24.12.2020№ 3018, передбачено, що вaкцuнaцiя від кoрoнaвiрyснoї хвороби C0VlD-l9 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп.

Ст. 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Відповідно до статті 2-1 Кодексу законів про працю України будь-яка дискримінація у сфері праці, пряме або непряме обмеження прав працівників не допускається.

У пункті 7.3.1 Резолюції 2361 (2021) Парламентська асамблея Ради Європи закликає інформувати громадян про те, що вaкцuнaцiя не є обов'язковою і що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для проходження вакцинації, а також рекомендує забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації за те, що не пройшов вaкцuнaцiю.
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24.10.2021 14:22 Відповісти
Наказом МОЗ від 24.12.2020№ 3018 - а никто и не заставляет

Ст. 43 - так иди работать. Кто тебе не даёт?

Відповідно до статті 2-1 - так то работников.

У пункті 7.3.1 Резолюції 2361 (2021) - так это только кацапским пропагандонам кажется, что вакцинация принудительная
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24.10.2021 14:25 Відповісти
унікальність ваших когнітивних здібностей рано чи пізно дуже зацікавить професійних психіатрів. аби близькі та рідні до того моменту не постраждали.
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24.10.2021 14:31 Відповісти
Хе-хе. Сливаешься, лапоть
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24.10.2021 14:31 Відповісти
хто би про лапті нявкав.
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24.10.2021 14:33 Відповісти
Хе-хе. Я смотрю, ты, лапоть, обижен...
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24.10.2021 14:45 Відповісти
На хворого гріх ображатись.
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24.10.2021 15:34 Відповісти
Хе-хе. Тебе, лапоть не отпетлять манипуляциями и подменой слов. Не "обижаться". Я утверждаю, что ты ОБИЖЕН
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24.10.2021 15:36 Відповісти
Я ваш блатняцькій арго не розумію.
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24.10.2021 15:38 Відповісти
Хе-хе. обиженный лапоть, не приходя в сознание, впал в привычную несознаночку...
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24.10.2021 15:41 Відповісти
Щось адекватне за темою обговорення буде?
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24.10.2021 15:43 Відповісти
Так ты ж неадекватный! И шо ты тогда хочешь?
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24.10.2021 15:45 Відповісти
Веселі та активні ідіоти все одно залишаються ідіотами. Нехай щастить.
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24.10.2021 15:48 Відповісти
.. на світлофорі горить червоне світло!!! Згідно Конституції України НІХТО!! не забороняє Вам переходити вулицю. Але коли Ви зрозумієте,,, що Ви живете у суспільстві і Ваше НЕ ХОЧУ!! нікого не цікавить... тоді і зрозумієте Вашу попередню недолугість!! І продовжу про світлофор!! Ви тут Резолюцію ради Європи згадали! Так у Європі навіть коли нема транспорту... і горить червоне світло...НІХТО ВУЛИЦЮ НЕ БУДЕ ПЕРЕХОДИТИ!!! Вам це порівняння зрозуміле?
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24.10.2021 14:33 Відповісти
Червоне світло? Вводьте надзвичайний стан.
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24.10.2021 14:56 Відповісти
...Ви хоть поцікавтеся, що таке надзвичайний стан.?! Чи то військове становище... про яке тут недолугі завивали?! Якщо Вам ввести надзвичайний стан..то будете робити то...що скажуть.. і рота не відкриєте!! Але на червоне світло Вам треба дійсно переходити ..... Тут без сумніву..)))
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24.10.2021 15:55 Відповісти
то вводіть, якщо ситуація настільки погана, що потребує брутальних обмежень прав і свобод. якщо ні, то будь ласка дотримуйтесь існуючого законодавства.
у мене теж немає сумніву, що якби свого часу було оголошено військовий стан то ніяких кримінальних справ проти Колмогорова та ще багатьох українських воїнів не існувало. я зрозуміло висловився?
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24.10.2021 17:36 Відповісти
..натомість Ви навіть і не поцікавилися.. що таке надзвичайний стан ..чи військовий стан.!! Навіть і близько не розумієте що це...тому і мелете несенітницю. Та й те..що Ви пишете...зрозуміти можете тільки Ви.
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24.10.2021 17:40 Відповісти
ну вибачайте...
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24.10.2021 17:41 Відповісти
ваша помилка,що дискутуєте з ботом..

відразу на..уй у спам чергового "Мустьє"!
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24.10.2021 20:21 Відповісти
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25.10.2021 07:42 Відповісти
На таких как вы есть хорошее выражение : « дай свинье роги, и людей поколот»… вам нельзя давать право выбора. Вы ещё до этого не дроросли
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24.10.2021 15:33 Відповісти
Жовті зірки, гетто, табори? І ви мені розповідаєте про недолугість демократії?
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24.10.2021 15:36 Відповісти
Вам здається, що є тільки ваші права. Але в інших громадян теж є права. Наприклад, є право НЕ спілкуватись з невакцинованою або хворою (в т.ч. на голову) людиною. Держава та Рада Європи може досхочу інформувати громадян, що не повинно бути "дискримінації". Але МОЄ ПРАВО вимагати для входу в МІЙ магазин ковід-сертифікат. Так же і з роботодавцями. Щось не подобається - спеціально для вас роботодавець проведе спеціальну реорганізацію, згідно якої вам не знайдеться місця в організації. Все буде по закону. Бо саме для таких ушльопків ці норми, які не дешеві для роботодавця, і зроблені - просто так вас не звільнять, "по першому бажанню роботодавця", але якщо будете реально створювати небезпеку для оточуючих - на вас теж управа є, всмоктав, антиваксер довбаний?
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24.10.2021 19:44 Відповісти
скільки немотивованої агресії
та хоч забий дошками свій магазин або спали для повної дезінфекції.
зовсім людям дах зірвало..."ату їх, ату!"
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25.10.2021 07:50 Відповісти
ПНХ,ДЕМАГОГ!
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24.10.2021 20:22 Відповісти
навзаєм.
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25.10.2021 07:53 Відповісти
все правильно - вакцинація повністю добровільна. Примусу немає. Четверо вас не тримають, п'ятий не коле.

все правильно - кожен громадянин має право на працю. Наприклад, на своєму городі на свою дружину роботодавця або свекруху. Бачте - і вибір вільний є, і вільна згода працювати. А що інші роботодавці вимагають ковід-сертифікат - так ринок праці вільний, одні одне вимагають, інші - інше. Свекруха - просто працю на себе вимагає - вільно обирайте.

все правильно - ніякої дискримінації в роботі на власному городі немає. Держава старанно слідкує, аби вам на вашому городі ніхто працювати не заважав.

все правильно - держава Україна старанно слідкує, щоб ви не піддавалися дискримінації і мали вибір роботи, якщо не пройшли вакцинацію: ваша дружина та ваша свекруха вам надають великий вибір робіт: можете вигрібну яму копати, можете дерева висаджувати, можете п'ятий сарайчик будувати, можете льох рити - ніякого тиску та дискримінації!
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24.10.2021 19:38 Відповісти
дiалог вiруса i борцуна за своi права:

борцун нікого не пипчить що це порушення законодавства.

Вiрус: а нас рать!
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24.10.2021 16:07 Відповісти
невже скочуватись до стану ірраціональної диктатури настільки необхідно?
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24.10.2021 17:23 Відповісти
борцун невже скочуватись до стану ірраціональної диктатури настільки необхідно?

Вiрус: а нас рать!
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24.10.2021 18:03 Відповісти
Пусть потом власть не удивляется когда начнут их выносить вперед ногами. Подобным образом поиграться конечно можно, но как показывает практика обычно недолго.
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24.10.2021 14:30 Відповісти
дебилы те, кто думал вакционироваться и ждал до последнего, теперь в очереди заразится
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24.10.2021 14:09 Відповісти
Вакцинация не гарантирует, что человек не заболеет. Максимально что, ослабит течение болезни
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24.10.2021 14:10 Відповісти
Да. Или подохнуть в коридоре какой-то больницы в муках или пережить симптомы как у лёгкой простуды дома. Каждый выбирает сам.
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24.10.2021 14:28 Відповісти
и будет тот вакцинированный с сертификатом и ослабленным (легким) течении болезни везде лазит показывать свою бумажку и всех вокруг заражать
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24.10.2021 14:29 Відповісти
.. так в том то и суть..что бы Вы... непривитые не сдохли в муках а просто перенесли болячку незаметно. Переболеет основная масса... в этом и никто не сомневается... Ну неужели не понятно простейшее... ОБЛЕГЧИТЬ ПРОТЕКАНИЕ и не сдохнуть в муках? Сегодняшний Днепр!!! 200 лежащих в больнице и ОДИН!!! вакцинированный!!
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24.10.2021 14:38 Відповісти
ЧЕРГОВИЙ антиваксерський міф..
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24.10.2021 20:24 Відповісти
цe нe мало!
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24.10.2021 16:09 Відповісти
Правильно, не гарантує. Але модерна та пфайзер зменшують вірогідність "в звичайному житті" заразитися вірусом в 20 раз. В ДВАДЦЯТЬ РАЗІВ МЕНША ВІРОГІДНІСТЬ ЗАРАЗИТИСЯ. Саме це і означають цифри в фразі "ефективність модерни та пфайзера - 94-96%". Навіть Короновак зменшує вірогідність заразитися в рази.

А потім вже, виявилось, що майже до 100% знижується вірогідність важкого перебігу хвороби. І в важкий стан потрапляють здебільшого люди, які в нього потрапили б навіть за звичайного ОРВІ чи сезонного грипу - з сурьозними порушеннями обміну речовин тощо.
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24.10.2021 19:50 Відповісти
який же ти наївний
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24.10.2021 23:32 Відповісти
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24.10.2021 14:27 Відповісти
Pokazovo, ščo suto kacapskoi davki zъ matjukami jakъ u Mariupolě tutъ nema. Očevidno tomu, ščo nema moskovskixъ migrantovъ.
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24.10.2021 14:41 Відповісти
Николаев во вторник тоже в красной зоне. На вакцинацию очереди огромные. Летом (август), когда праздновали, и флагштоки устанавливали, надо было побеспокоиться о здоровье граждан. Песни пели и танцевали. Маски-net, социальной дистанции-net. Vakционировациться, тоже, нет. Во вторник закрывают всех промиков. Носки и колготки,опять, нет.
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24.10.2021 14:44 Відповісти
Санитарный врач штата Флорида правдиво об обязательной вакцинации.
https://t.me/TommyRobinsonNews/27699
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24.10.2021 14:45 Відповісти
Хочуть тільки ''ржать і жрать'' і не хочуть думати головою і вакцинуватись - розплачуйтесь! Таке життя.
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24.10.2021 14:48 Відповісти
Когда стаей волков управляет баран, стая превращается в стадо баранов
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24.10.2021 15:15 Відповісти
вовки пeрeд цим самi виховали барана. вiн жe нe чужий а свiй доморощeний
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24.10.2021 16:13 Відповісти
если христос одним хлебом мог накормить толпу страждущих, то коновалляшко может одним пузырьком просроченной вакцинки вакцинировать до сотни громадян
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24.10.2021 15:16 Відповісти
Клюнул в поПку жареный петух..
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24.10.2021 16:40 Відповісти
БУРАТИНЫ!
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24.10.2021 19:36 Відповісти
А шо ж вы хотели. Людям запретили работать без укола. Людям деваться некуда. Отсюда очереди. Всё через жопу делается
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24.10.2021 22:19 Відповісти
Убедительная просьба к людям волею обстоятельств вынужденых "вакцинироваться"в тех бумагах,которые дают подписать,где никто и ни за что не отвечает, писать НЕ СОГЛАСЕН,ДЕЙСТВУЮ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ.
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26.10.2021 20:42 Відповісти
 
 