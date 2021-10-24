Колишній працівник київської заправки пограбував її із газовим балончиком - забрав 85 тис. гривень. ФОТО

Колишній співробітник однієї зі столичних автомобільних заправок пограбував її за допомогою газового балончика. З каси він забрав понад 85 000 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що в поліцію зателефонували співробітники автозаправної станції на проспекті Валерія Лобановського і повідомили про напад.

"Ми встановили, що зловмисник орієнтувався у закладі, про що свідчить його впевнена поведінка під час вчинення злочину. Він зайшов до АЗС через службовий вхід, сльозогінним газом забризкав працівникам обличчя, вдарив касира і забрав із каси 85 500 гривень і втік", - розповів начальник відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександр Хальзєв.

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Під час оперативних заходів поліція з'ясувала, що до пограбування причетний колишній співробітник АЗС, якого нещодавно звільнили.

"Це раніше несудимий 45-річний уродженець іншої держави", - додали в поліції.

Зловмиснику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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