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Колишній працівник київської заправки пограбував її із газовим балончиком - забрав 85 тис. гривень. ФОТО

Колишній співробітник однієї зі столичних автомобільних заправок пограбував її за допомогою газового балончика. З каси він забрав понад 85 000 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що в поліцію зателефонували співробітники автозаправної станції на проспекті Валерія Лобановського і повідомили про напад.

"Ми встановили, що зловмисник орієнтувався у закладі, про що свідчить його впевнена поведінка під час вчинення злочину. Він зайшов до АЗС через службовий вхід, сльозогінним газом забризкав працівникам обличчя, вдарив касира і забрав із каси 85 500 гривень і втік", - розповів начальник відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександр Хальзєв.

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Колишній працівник київської заправки пограбував її із газовим балончиком - забрав 85 тис. гривень 01
Колишній працівник київської заправки пограбував її із газовим балончиком - забрав 85 тис. гривень 02
Колишній працівник київської заправки пограбував її із газовим балончиком - забрав 85 тис. гривень 03

Під час оперативних заходів поліція з'ясувала, що до пограбування причетний колишній співробітник АЗС, якого нещодавно звільнили.

"Це раніше несудимий 45-річний уродженець іншої держави", - додали в поліції.

Зловмиснику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

АЗС (1888) пограбування (576)


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Топ коментарі
+2
газовий балончик паровозом піде
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24.10.2021 15:32 Відповісти
+2

Легко - в Древней Греции иногда судили и орудие преступления.
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24.10.2021 15:35 Відповісти
+2
Шел дождь и два студента)
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24.10.2021 16:59 Відповісти
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газовий балончик паровозом піде
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24.10.2021 15:32 Відповісти

Легко - в Древней Греции иногда судили и орудие преступления.
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24.10.2021 15:35 Відповісти
Забрал задолженность по зарплате. Теперь бесплатно в тюрячке кормить будут...
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24.10.2021 15:32 Відповісти
Ну для этого сначала его нужно поймать.
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24.10.2021 15:45 Відповісти
от утырок, усих подставил, хотя уверен, попытайся экс-клован ограбить илармонию, то рояль он так запросто бы не стырил
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24.10.2021 15:32 Відповісти
Явно пошановувач рогатих та кривих.
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24.10.2021 15:33 Відповісти
Бывший работник киевской заправки ограбил ее с газовым баллончиком... Но, как сформулировано: ограбил ее с газовым баллончиком ?
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24.10.2021 15:42 Відповісти
Шел дождь и два студента)
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24.10.2021 16:59 Відповісти
пхахахах. НЕГАЙНО заборонити газові балончики!!
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24.10.2021 19:00 Відповісти
раньше писали «лицо кавказской национальности», теперь «уроженец другого государства». Но все поняли: грузины.
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24.10.2021 20:50 Відповісти
Надо просто перестать принимать наличку на заправках.
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24.10.2021 21:23 Відповісти
просто надо перестать заправляться
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24.10.2021 22:28 Відповісти
 
 