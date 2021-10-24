Колишній працівник київської заправки пограбував її із газовим балончиком - забрав 85 тис. гривень. ФОТО
Колишній співробітник однієї зі столичних автомобільних заправок пограбував її за допомогою газового балончика. З каси він забрав понад 85 000 гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.
Повідомляється, що в поліцію зателефонували співробітники автозаправної станції на проспекті Валерія Лобановського і повідомили про напад.
"Ми встановили, що зловмисник орієнтувався у закладі, про що свідчить його впевнена поведінка під час вчинення злочину. Він зайшов до АЗС через службовий вхід, сльозогінним газом забризкав працівникам обличчя, вдарив касира і забрав із каси 85 500 гривень і втік", - розповів начальник відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександр Хальзєв.
Під час оперативних заходів поліція з'ясувала, що до пограбування причетний колишній співробітник АЗС, якого нещодавно звільнили.
"Це раніше несудимий 45-річний уродженець іншої держави", - додали в поліції.
Зловмиснику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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