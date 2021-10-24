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Новини Фото Коронавірус і карантин
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"Прийшла в приймальне, дала $100", - у реанімаціях Одеси беруть гроші за госпіталізацію хворих на коронавірус. ФОТОфакт

Ситуація в реанімаціях Одеси, де приймають хворих на коронавірус, вже тривалий час критична. Для хворих не вистачає кисню, а для пацієнтів з іншими недугами - місць. Місцеві медіа повідомляють, що важким хворим пропонують заплатити значні кошти за місце в реанімації.

Про це повідомили в кількох місцевих ЗМІ, цю ж інформацію підтверджують і волонтери. Водночас назву лікарні не повідомляють з етичних причин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на healthy.24tv.ua.

"Схема працює так: лікарі дають завищену статистику і "притримують" кілька ліжок у відділенні для особливо платоспроможних хворих", - йдеться в повідомленні.

Також кажуть, що бувають випадки, коли родичі пропонують непогані гроші за госпіталізацію, але медики відмовляють. Коли місць фізично немає, відключати від кисню хворого, звичайно, ніхто не буде.

Водночас пацієнтів з Одеси возять в обласні лікарні: в Чорноморськ, Біляївку, Роздільну, Овідіополь. Однак і там останні кілька днів місць ледве вистачає.

"Вчора Біляївка приймала. А переважно ніхто вже не приймає. Ось їх катають туди-сюди. І з сатурацією і критичних не беруть", - розповів співрозмовник видання.

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Цю інформацію підтвердила і волонтерка, глава благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у фейсбуці. Вона написала, що волонтери не змогли знайти місця в стаціонарі для 86-річної бабусі з низькою сатурацією.

Проте іншого важкого пацієнта помістили в лікарню за 100 доларів. За її словами, за місце в реанімації їй також пропонували заплатити 1 тисячу доларів. "Знаю, що люди платили і більше", - додала Ножевнікова.

"За місце в реанімації пропонували мені 1 тисячу доларів. На моє запитання: "Ви пропонуєте відключити когось та покласти вашого родича? Ви розумієте, що реанімаційних місць немає і там вже у відділеннях черга з тих, хто лежить у терапіях і чекає?" - дівчина гірко розплакалася і сказала, що хоче врятувати маму", - написала волонтерка.

Прийшла в приймальне, дала $100, - у реанімаціях Одеси беруть гроші за госпіталізацію хворих на коронавірус 01

Автор: 

лікарня (1364) хабар (4729) карантин (18172) Одеса (5496) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
За літо усі мої сімейні провакцинувалися Витратили лише час - десь годину стояли в чергах Деякі знайомі позаочі з нас насміхалися ...
Зараз дочка каже - у них люди гроші платять щоб провакцинуваться без черги! Про витрати на розміщення хворих на лікування - вже й мову не ведуть!
Питання: хто виявився розумнішим?!
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24.10.2021 16:26 Відповісти
+17
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24.10.2021 16:16 Відповісти
+14
Просто цитата. "Схема работает так: врачи дают завышенную статистику"
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24.10.2021 16:12 Відповісти
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Зато с подозрением на заражение бешенством в ГКБ-10 ложат на стационар, хотя это нафиг не нужно и в такой же ГКБ-11 проводят курс уколов примерно в течение 1,5 часа и далее идеш колоть по месту жительства....Вакцина одинаковая..в чем смысл никто не может понять...
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24.10.2021 22:00 Відповісти
Пофіг. Що посієш те й пожнеш, про ризики було відомо ще рік назад, то чого тепер когось жаліти.
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25.10.2021 00:30 Відповісти
Он тут таких купа бігає що триндять про "недоведене фуфло", а потім будуть корчитись в коридорах лікарень, Бог їм в поміч, а не співчуття.
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25.10.2021 00:33 Відповісти
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