"Прийшла в приймальне, дала $100", - у реанімаціях Одеси беруть гроші за госпіталізацію хворих на коронавірус. ФОТОфакт

Ситуація в реанімаціях Одеси, де приймають хворих на коронавірус, вже тривалий час критична. Для хворих не вистачає кисню, а для пацієнтів з іншими недугами - місць. Місцеві медіа повідомляють, що важким хворим пропонують заплатити значні кошти за місце в реанімації.

Про це повідомили в кількох місцевих ЗМІ, цю ж інформацію підтверджують і волонтери. Водночас назву лікарні не повідомляють з етичних причин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на healthy.24tv.ua.

"Схема працює так: лікарі дають завищену статистику і "притримують" кілька ліжок у відділенні для особливо платоспроможних хворих", - йдеться в повідомленні.

Також кажуть, що бувають випадки, коли родичі пропонують непогані гроші за госпіталізацію, але медики відмовляють. Коли місць фізично немає, відключати від кисню хворого, звичайно, ніхто не буде.

Водночас пацієнтів з Одеси возять в обласні лікарні: в Чорноморськ, Біляївку, Роздільну, Овідіополь. Однак і там останні кілька днів місць ледве вистачає.

"Вчора Біляївка приймала. А переважно ніхто вже не приймає. Ось їх катають туди-сюди. І з сатурацією і критичних не беруть", - розповів співрозмовник видання.

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Цю інформацію підтвердила і волонтерка, глава благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у фейсбуці. Вона написала, що волонтери не змогли знайти місця в стаціонарі для 86-річної бабусі з низькою сатурацією.

Проте іншого важкого пацієнта помістили в лікарню за 100 доларів. За її словами, за місце в реанімації їй також пропонували заплатити 1 тисячу доларів. "Знаю, що люди платили і більше", - додала Ножевнікова.

"За місце в реанімації пропонували мені 1 тисячу доларів. На моє запитання: "Ви пропонуєте відключити когось та покласти вашого родича? Ви розумієте, що реанімаційних місць немає і там вже у відділеннях черга з тих, хто лежить у терапіях і чекає?" - дівчина гірко розплакалася і сказала, що хоче врятувати маму", - написала волонтерка.