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Новини Фото Будні поліції
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"Схопився за серце і впав": підозрюваний у вбивстві лося браконьєр помер під час спроби втечі від лісничих. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині браконьєри застрелили лося, незважаючи на те, що з 2018 року лось європейський офіційно внесений в Україні до Червоної книги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

У відомстві повідомили, що ввечері 23 жовтня до поліції подзвонив лісничий та повідомив, що на території мисливсько-рибальського підприємства він з напарником виявили осіб, які ймовірно вбили лося. Групу з чотирьох чоловіків вони заскочили саме під час обвалювання туші.

"Чоловіки пообіцяли показати лісничим документи. Утім, усі четверо почали тікати до своїх автомобілів. Під час втечі одному з чоловіків стало зле, він схопився за серце і впав. Згодом виявилося, що чоловік помер. Решта — сіли в автомобілі та зникли", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щойно поліції стало відомо про вбивство лося, на місце події виїхали слідчо-оперативна група, дільничний офіцер поліції, оперативники, співробітник дозвільної системи Чернігівського районного управління поліції.

Схопився за серце і впав: підозрюваний у вбивстві лося браконьєр помер під час спроби втечі від лісничих 01

"М’ясо тварини, зброя та інші речові докази скоєння злочину вилучені та направлені на проведення експертизи. За попередніми даними, тварині було близько двох років", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що правоохоронці встановили особи всіх причетних до вбивства тварини. Троє з чоловіків жителі Київщини, четвертий з Чернігівщини. Останній виявився єгерем цих угідь.

Схопився за серце і впав: підозрюваний у вбивстві лося браконьєр помер під час спроби втечі від лісничих 02

У 58-річного жителя Мринскьої громади поліція вже вилучила зброю.

За свідченнями свідків, застрелив лося чоловік 1973 року народження, який помер при спробі втечі. Поліція продовжує слідчі дії для об'єктивного документування вказаного факту.

Схопився за серце і впав: підозрюваний у вбивстві лося браконьєр помер під час спроби втечі від лісничих 03

Фото: сайт поліції

Причину смерті мисливця повинні встановити медики.

Триває досудове розслідування, відкрите за ознаками частини 1 статті 248 Кримінального кодексу України - незаконне полювання.

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Таке правопорушення карається штрафом від 17 000 до 51 000 гривень, громадськими роботами на строк від 160 до 240 годин або позбавленням волі на строк до трьох років.

Автор: 

браконьєрство (112) Нацполіція (15270) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+32
Ітого. Мінус два лося.
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25.10.2021 08:59 Відповісти
+27
Браво. Справедливость существует! Желаю всем охотникам не возвращаться с охоты своим ходом - только на носилках в реанимацию или вперёд ногами в морг. Убивающие ради развлечения, от комплекса собственной неполноценности, чтобы "возвыситься" в глазах подобных мудаков, не должны жить на этой земле....
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25.10.2021 09:13 Відповісти
+27
тік справжнього шкода...
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25.10.2021 09:14 Відповісти
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25.10.2021 08:59 Відповісти
Просто "зайчик пересрав".
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25.10.2021 09:03 Відповісти
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25.10.2021 09:18 Відповісти
Молодцы лесничие. Только так с браконьерами и нужно поступать. Респект мужикам!!!
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25.10.2021 09:21 Відповісти
Один из браконьеров егерь. Из своего опыта скажу, кто что охраняет- тот это и ворует
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25.10.2021 09:44 Відповісти
Ітого. Мінус два лося.
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25.10.2021 08:59 Відповісти
тік справжнього шкода...
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25.10.2021 09:14 Відповісти
Карма .....
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25.10.2021 09:01 Відповісти
На померлого і "повісили" лося. Йому вже байдуже, як і лосю.
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25.10.2021 09:02 Відповісти
Ти прямо шерлок відразу висновок зробив а то нічого що людина зі зброєю під час війни і забороні охоти в лісі то може воно було ДИВЕРСАНТОМ значить лісничі помішали диверсії як тобі такий розклад
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12.04.2025 14:22 Відповісти
Конечно убил именно тот кто умер, по другому ни как )))
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25.10.2021 09:02 Відповісти
Хоч кодекс почитай! Там відповідають за "браконьєрство" а не за вбивство А браконьєрили всі четверо Тому і відповідать усі будуть (крім померлого)
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25.10.2021 09:27 Відповісти
А зачем мне кодекс читать , я что, что то говорил о кодексе ?

Я говорил о системе, и эта система сработала без сбоя, всегда валят на того кто слаб, на того у кого нет денег откупиться, на того кого нет, или кого совсем уже нет.
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25.10.2021 09:39 Відповісти
І я тобі про "систему"! Про "систему притягнення до відповідальності за браконьєрство Є в КК України і в КУпАП відповідні статті І вони передбачають відповідальність УСІХ учасників браконьєрського полювання ТОму штраф будуть платить усі А от відшкодовувать збитки - той хто вбив (якщо зможуть встановить чия куля вбила лося (Хоча були в практиці випадки коли відшкодовували "солідарно")
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25.10.2021 09:48 Відповісти
Оооо...вместо того, чтобы улыбнуться, холодний гивняр, по своему обыкновению начал умничать
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25.10.2021 09:57 Відповісти
Один уже пробував "покарлючить" мій нік Треті день сидить у "бані" Теж туди хочеш?
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25.10.2021 10:11 Відповісти
Пугать меня вздумал баном? Самому не стыдно? Да, был уже, надцать раз, благодаря таким как ты. Все и так прекрасно знают, что ты хам и невоспитанный человек. Вы с провокатором Грабовским - два сапога пара.
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25.10.2021 11:59 Відповісти
А раз мене "знаєш" - то чого провокуєш? І взагалі - перед тим як когось називать "хамом" і "невоспитанным человеком" частіше дивися в дзеркало - ти його там швидше знайдеш! Тим більше що я не до тебе звертався! І в моїх коментарях адресованих "Ліхошві" нема взагалі ніякої образи чи зневаги А ти впхнув носа в чужий діалог образив мене і мене ж в "хамстві" звинувачуєш! Тому я вправі задать тобі твоє ж питання: "Самому не стыдно?"
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25.10.2021 12:06 Відповісти
Нахрена вообще на лося ходить, их же почти не осталось. Хочешь поохотится есть зайцы и лисы для этого, и не больше одной в год
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25.10.2021 09:12 Відповісти
а тiпа вони бeзкiнeчнi. жрать нiчого. рибу можна ловити i вiдпускати. а чого цих нe можна усипляти i вiдпускати? а в цiлому нашо той стрeс тваринi тiльки тому що бидлу в радiсть
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25.10.2021 09:24 Відповісти
Красава
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26.10.2021 13:08 Відповісти
Я противник охоты в Украине, хотя от лосей много вреда ( так лесники говорят) . Хочешь поохотится, вперёд на фронт
Сам бывший охотник ,но в тайге, а охотится в Украине тоже самое что охотится в квартире. Вообще смешно смотреть на наших """ охотников''''
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25.10.2021 09:26 Відповісти
На все 100 согласен, я так же на ДВ в тайге охотился, приехал в Украину с карабином и ружьем, но тут точно что в квартире, глупо и жалко. Так пошмаля в карьере и успокаиваюсь
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25.10.2021 10:53 Відповісти
Я ради прикола местных охотников,вооруженных до зубов, спрашивал,а что такое " рогатина" Ни один " охотник" не знает. Такого бреда наслушался от этих паркетных что ржать можно долго. Они считают что мы с палкой на медведя и тигра ходили! А вообще Украина не для охоты. У меня на участке фазаны,перепела ( дикие) живут и утки считай под домом- пускай живут
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25.10.2021 11:06 Відповісти
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26.10.2021 13:10 Відповісти
Лосей мало но они есть, в хрониках бывает что просто на дороге ДТП с лосем, так что они еще не перевелись, поэтому и охотятся...
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25.10.2021 10:18 Відповісти
Друзья, да?

Ещё кредиты могли пооформлять))
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25.10.2021 09:13 Відповісти
Браво. Справедливость существует! Желаю всем охотникам не возвращаться с охоты своим ходом - только на носилках в реанимацию или вперёд ногами в морг. Убивающие ради развлечения, от комплекса собственной неполноценности, чтобы "возвыситься" в глазах подобных мудаков, не должны жить на этой земле....
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25.10.2021 09:13 Відповісти
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25.10.2021 09:22 Відповісти
Рыболовам тоже такое же пожелаешь?)
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25.10.2021 09:29 Відповісти
Рыболовам ЗЕни он ввели такие штрафы во время нереста....шо за сетку рыбы придется квартиру и почки продать!)
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25.10.2021 09:36 Відповісти
а вот против шрафов я не выступаю! браконьеров любых надо до трусов раздевать!
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25.10.2021 09:38 Відповісти
Я против браконьеров! Только хочу вас спросить ,можно ли считать таковым кто поймал для ЕДЫ килограмм рыбы в заповеднике для народа ( руководство и инспектора ловят там всегда и везде,)
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25.10.2021 09:48 Відповісти
Плюсую...охота ради пропитания это одно...
Раде развлечения это другое.
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25.10.2021 09:29 Відповісти
Охотники....хотите ярких ощущений? Добро пожаловать на передок в АТО! Там и вы постреляете...и по вам!
Ради справедливости....
А бахнуть беззащитную косулю...и селфится с бутылем самогона и кумом на фоне...это для лохов!
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25.10.2021 09:44 Відповісти
А хто вже був в АТО/ООС і є мисливцем знов йти?
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25.10.2021 10:08 Відповісти
Тот кто был в АТО...и после этого у него у голове такая Ху...та! Скорее всего сидел в теплом месте...
Сейчас героев колчаковских фронтов через одного! Мусора себе пенсию делали...хитрожопые от них не отставали...
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25.10.2021 10:19 Відповісти
Знаю угіддя, які тримають атовці. Браки туди не лізуть бо може прилетіти в авто з карабіну з тепловізором. Треба хлопцям сказати шо вони погано воювали раз так не ******* природу, як диванні теоретики. Да і даремно білого фазана розвели, м'ясоїди кляті.
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25.10.2021 10:42 Відповісти
Вы знаете я бывал на очень серьезной охоте и на фронт по возрасту уже не попал ( а был высококлассный спец), но и я и все охотники кого я знал - завязали с этим делом. Охотится можно только для еды если ее нет. С возрастом люди меняются,возможно и вы измените свое мнение
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25.10.2021 10:58 Відповісти
Лисицю, вовка, єнотовидну собаку, бродячих собак, шакала не їдять. Але їх треба вибивати шоб був заєць, фазан, куріпка..... На одещині нещодавно були проблеми з вовками, на мисливських сайтах запрошували на сан.відстріл бо нікому було полювати, а сірі виїли все копитне і почали лізти до сіл. Сказ та інші хвороби теж ніхто не відміняв. Охота не є зло, якщо відбувається згідно з правилами, бракон'єрка то біда.
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25.10.2021 11:05 Відповісти
Это вы настоящим охотникам только не рассказывайте про едят или нет. Желаю Вам настоящей охоты, только сейчас голодных нет. А про отстрел лисиц и волков согласен
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25.10.2021 11:12 Відповісти
За волков и лис согласен...если есть дисбаланс это дело полезное...
За фазанов тоже...если их разводят и умеряно контролируют.
Но за браконьерство нужно физически предупреждать у шнобель! И отбирать оружие на всегда.
За краснокнижных только нары!
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25.10.2021 11:31 Відповісти
Участь в АТО хіба дає право на вбивство тварин з червоної книги? Індульгенцію знайшли собі, оце так
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25.10.2021 15:15 Відповісти
Такое правонарушение карается штрафом от 17 000 до 51 000 гривен. Это ж надо таким жадным быть, шоб не платить штраф взял и умер, шоб он был здоров!
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25.10.2021 09:13 Відповісти
Надо этого хитрожопого уклониста от уплаты штрафа осудить и похоронить на тюремном кладбище.... Да получит пулю в живот, каждый убивающий ради развлечения и удовольствия....
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25.10.2021 10:23 Відповісти
Пипец)))
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26.10.2021 13:18 Відповісти
Если честно, лося жаль. По браконьеру -чувство торжества справедливости
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25.10.2021 09:14 Відповісти
Куплю шкуру бракон'єра. Дорого.
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25.10.2021 09:17 Відповісти
У нас пропозиції можуть бути.
Але будьте уважні, можуть підсунути підробку!
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25.10.2021 09:21 Відповісти
В итоге погибло 2 лося...прости Господи
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25.10.2021 09:19 Відповісти
Карма. 1:1
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25.10.2021 09:24 Відповісти
Да, тільки лосів мало, а клятих браконьерів багато(
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25.10.2021 09:43 Відповісти
ПРидурки! Якщо вже їдеш браконьєрить то вбили звіра - у причіп його і бігом з угідь! Вивіз за межі угідь і роби з ним що хочеш! А так "знахабніли" з однієї причини - бо організовував полювання єгер! "Хто що охороняє - той те і має"
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25.10.2021 09:32 Відповісти
Нужно запретить охоту в природе как таковую. Хочешь охотится, инстинкт у тебя - выращивай уток, свиней, гусей-выпускай во дворе и охоться.
А то взяли моду - вроде это для них зверушки растут в лесу.
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25.10.2021 09:42 Відповісти
Почему-то вспомнилась дохлая сволочь кушнарев с быдлохарьеова...
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25.10.2021 09:44 Відповісти
У лося оказались длинные рук... рога. Достал обидчика с того света

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25.10.2021 09:48 Відповісти
згадався кліп Wild Frontier
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25.10.2021 10:34 Відповісти
Убийство лося... Вон оно как щаз трактуется
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25.10.2021 09:58 Відповісти
Лось - промысловое животное.Их можно разводить.Он легко может стать добычей волков.Я не охотник, не рыбак,но не сторонник запретов.В Африке почти истребили слонов из-за бивней.В результате такого отбора ,теперь начинает размножаться ветвь слонов,у которых нет бивней.Тоже и с лосями.Лоси могут быть очень прибыльной статьей доходов для лесников и без убийства.Достаточно доить лосих . Молоко имеет очень специфический вкус,но является очень жирным и целебным.Маленько рекламы и доходы потекут рекой из-за границы.Лосихи очень легко приручаются при прикорме концентратами и легко отдают молоко много раз в сутки.
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25.10.2021 10:02 Відповісти
лось принадлежит мусорам, хрен на него, даже если сожгут лес не жалко, он тоже приватизироан каким то депутатом,
типа Лозинского,
к слову ему должны бы уже Героя Украины присвоить,
нон ловко в компании с мусорами умеет охотиться на
лохов-граждан
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25.10.2021 10:03 Відповісти
Мясо отправили на экспертизу на шашлыки ментам...
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25.10.2021 10:15 Відповісти
Владелец оружия. Стрелок. Инструктор по огневой подготовке. Трохы спортсмен. Участник. Резервист (ТрО, все дела).

Принципы - убивать можно лишь то, что тебе угрожает. Комара, осу, двуногого кацапа с оружием, бешеную собаку, несущуюся на твоего ребенка.
Убивать можно для собственного выживания (полная дупа, все накрылось, единственное доступное мясо бегает в лесу).
Исключение - в некоторых случаях искусственное снижение расплодившейся популяции. Волков, например.
Точка.
Охотиться просто так - психопатия. Таких выродков стоит изолировать от общества.
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25.10.2021 10:20 Відповісти
Чем тебе комар угрожает?Острым хоботком?
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25.10.2021 11:34 Відповісти
років 30 тому лосі водилися навіть в степах луганщини, і не тільки вони.
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25.10.2021 10:30 Відповісти
Нещодавно живий молодий лось забрів в центр Києва. Як - загадка )) На Либідській, вірніше, в районі Байкового..
І я під Києвом в лісі бачив свіжі сліди. А там клаптик такий - Одеська траса і майже поруч залізниця.
Лось вночі через Одеську трасу... Уявив..

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25.10.2021 10:34 Відповісти
у 70-х, пацанами, бігали за стадом лосей (7-10особин) у Донецькій області, на межі Харківщини та Дніпропетровщини, аби побачити їх у степу зблизька.. більш ніж на півкілометра не підпустили.. але зброя 73%вого лохтората б"є далі..
******* мисливці - вбивці-жлоби-мародери...(
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25.10.2021 16:40 Відповісти
Згоден.
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25.10.2021 17:53 Відповісти
в реальных, плачевных условиях природы современной Украины, ВСЕ охотники-лесорубы - мародёры, убийцы и воры, крадущие у своих потомков...(((((
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25.10.2021 10:35 Відповісти
Сказки венского черниговского леса.
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25.10.2021 10:40 Відповісти
Очень и очень жаль. Лося. В смысле , животное.
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25.10.2021 10:42 Відповісти
Какие ***** 17 тыс. Гривень? За убийство краснокнижных животных нужно давать конфискацию. Или будет как с мамонтами- будете детям на картинках показывать
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25.10.2021 15:10 Відповісти
Скільки коштує рушниця скільки патрони іскільки 2 3 кіло гов,ядини невже тобі жерти було нічого що тварину яка тобі не заважала не погрожувала ти вбив правда сам здох по іншому не скажу
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12.04.2025 14:30 Відповісти
 
 