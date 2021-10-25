"Схопився за серце і впав": підозрюваний у вбивстві лося браконьєр помер під час спроби втечі від лісничих. ФОТОрепортаж
На Чернігівщині браконьєри застрелили лося, незважаючи на те, що з 2018 року лось європейський офіційно внесений в Україні до Червоної книги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.
У відомстві повідомили, що ввечері 23 жовтня до поліції подзвонив лісничий та повідомив, що на території мисливсько-рибальського підприємства він з напарником виявили осіб, які ймовірно вбили лося. Групу з чотирьох чоловіків вони заскочили саме під час обвалювання туші.
"Чоловіки пообіцяли показати лісничим документи. Утім, усі четверо почали тікати до своїх автомобілів. Під час втечі одному з чоловіків стало зле, він схопився за серце і впав. Згодом виявилося, що чоловік помер. Решта — сіли в автомобілі та зникли", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що щойно поліції стало відомо про вбивство лося, на місце події виїхали слідчо-оперативна група, дільничний офіцер поліції, оперативники, співробітник дозвільної системи Чернігівського районного управління поліції.
"М’ясо тварини, зброя та інші речові докази скоєння злочину вилучені та направлені на проведення експертизи. За попередніми даними, тварині було близько двох років", - повідомили у відомстві.
Зазначається, що правоохоронці встановили особи всіх причетних до вбивства тварини. Троє з чоловіків жителі Київщини, четвертий з Чернігівщини. Останній виявився єгерем цих угідь.
У 58-річного жителя Мринскьої громади поліція вже вилучила зброю.
За свідченнями свідків, застрелив лося чоловік 1973 року народження, який помер при спробі втечі. Поліція продовжує слідчі дії для об'єктивного документування вказаного факту.
Фото: сайт поліції
Причину смерті мисливця повинні встановити медики.
Триває досудове розслідування, відкрите за ознаками частини 1 статті 248 Кримінального кодексу України - незаконне полювання.
Таке правопорушення карається штрафом від 17 000 до 51 000 гривень, громадськими роботами на строк від 160 до 240 годин або позбавленням волі на строк до трьох років.
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Я говорил о системе, и эта система сработала без сбоя, всегда валят на того кто слаб, на того у кого нет денег откупиться, на того кого нет, или кого совсем уже нет.
Сам бывший охотник ,но в тайге, а охотится в Украине тоже самое что охотится в квартире. Вообще смешно смотреть на наших """ охотников''''
Ещё кредиты могли пооформлять))
Раде развлечения это другое.
Ради справедливости....
А бахнуть беззащитную косулю...и селфится с бутылем самогона и кумом на фоне...это для лохов!
Сейчас героев колчаковских фронтов через одного! Мусора себе пенсию делали...хитрожопые от них не отставали...
За фазанов тоже...если их разводят и умеряно контролируют.
Но за браконьерство нужно физически предупреждать у шнобель! И отбирать оружие на всегда.
За краснокнижных только нары!
Але будьте уважні, можуть підсунути підробку!
А то взяли моду - вроде это для них зверушки растут в лесу.
типа Лозинского,
к слову ему должны бы уже Героя Украины присвоить,
нон ловко в компании с мусорами умеет охотиться на
лохов-граждан
Принципы - убивать можно лишь то, что тебе угрожает. Комара, осу, двуногого кацапа с оружием, бешеную собаку, несущуюся на твоего ребенка.
Убивать можно для собственного выживания (полная дупа, все накрылось, единственное доступное мясо бегает в лесу).
Исключение - в некоторых случаях искусственное снижение расплодившейся популяции. Волков, например.
Точка.
Охотиться просто так - психопатия. Таких выродков стоит изолировать от общества.
І я під Києвом в лісі бачив свіжі сліди. А там клаптик такий - Одеська траса і майже поруч залізниця.
Лось вночі через Одеську трасу... Уявив..
******* мисливці - вбивці-жлоби-мародери...(
венскогочерниговского леса.