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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Одного з ватажків терористичного угруповання "Восток" заочно засуджено до 10 років в’язниці, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Одного з ватажків терористичного угруповання

Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно засудив до 10 років позбавлення волі терориста так званої "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними контррозвідки, уродженець міста Макіївки Донецької області з позивним Міха у 2014 році приєднався до угруповання бойовиків "Восток".

"Радикально налаштований 28-річний молодик одразу почав просуватися "кар’єрними  сходинками" від командира взводу до заступника командира роти мотострілецького батальйону, а згодом - першого заступника начальника штабу полку. Безпосередньо брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ та співробітників українських правоохоронних органів поблизу Донецького аеропорту, Ясинівки, Красного Партизана, Пантелеймонівки", - йдеться в повідомленні.

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Під час відсутності командира полку бойовик виконував його обов’язки та особисто керував незаконним збройним формуванням і, за показами свідків, віддавав накази про проведення бойових дій в Авдіївці, Пісках, Савур-Могилі. За свої "подвиги" бойовик був неодноразово нагороджений окупаційною адміністрацією.

Також слідством встановлено, що Міха співпрацює з російською розвідкою та часто їздить до РФ.

Суд визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області, його оголошено в розшук.

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Одного з ватажків терористичного угрупування Восток заочно засуджено до 10 років вязниці, - контррозвідка СБУ 01
Одного з ватажків терористичного угрупування Восток заочно засуджено до 10 років вязниці, - контррозвідка СБУ 02

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12954) тероризм (2868) найманці рф (2065)


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Топ коментарі
+8
когда пойманным сепарам закрашивают морду это ладно . типа не доказано шо он сепар . презумпция невиновности и все такое . но если этого приговорили на десять лет ( хоть и заочно ) значит вина его доказана . а раз так то ничего не мешает и фамилию назвать и морду лица пропечатать . а ну как на улице встречу . тем более что они все ринулись к нам пенсии и инвалидности оформлять
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25.10.2021 10:12 Відповісти
+6
А морду чому замазали ??
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25.10.2021 10:09 Відповісти
+4
Стесняюсь спросить - а к скольким годам украинский суд приговорил изменника, террориста Ходаковского, бывшего полковника СБУ, командира "Востока", на совести которого смерти многих украинцев???
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25.10.2021 10:16 Відповісти
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А морду чому замазали ??
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25.10.2021 10:09 Відповісти
Наверное чтобы третья сила не срисовала и не освободила его от уголовной ответственности
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25.10.2021 10:18 Відповісти
Будущий депутат Верховной Рады от Лугандонии.
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25.10.2021 10:34 Відповісти
когда пойманным сепарам закрашивают морду это ладно . типа не доказано шо он сепар . презумпция невиновности и все такое . но если этого приговорили на десять лет ( хоть и заочно ) значит вина его доказана . а раз так то ничего не мешает и фамилию назвать и морду лица пропечатать . а ну как на улице встречу . тем более что они все ринулись к нам пенсии и инвалидности оформлять
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25.10.2021 10:12 Відповісти
Заочное правосудие самое правосудистое из всех правосудий мира!
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25.10.2021 10:16 Відповісти
Приговор заочно ))Это как и заочно учиться. Диплом есть ,а знаний нет.
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25.10.2021 10:16 Відповісти
Це як лікуватись у кашперовського по телевізору,а заочно навчитись можна краще ніж на стаціонарі,було б бажання.
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25.10.2021 10:22 Відповісти
Стесняюсь спросить - а к скольким годам украинский суд приговорил изменника, террориста Ходаковского, бывшего полковника СБУ, командира "Востока", на совести которого смерти многих украинцев???
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25.10.2021 10:16 Відповісти
И не стыдно тебе такие вопросы спрашивать?
А потом этим же губами будешь детей своих целовать и воспитывать ...... тьфу! .... стыдобище какое!
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25.10.2021 10:26 Відповісти
При Порохе эта скотина уже каталась бы на лифте с моторылой, а при ЗЕ - отсидит заочно. Главное, чтобы ху_ло не рассердился.
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25.10.2021 10:32 Відповісти
10 лет. на расии дали бы 20-25
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25.10.2021 11:00 Відповісти
Чого так слабо може ще йому орден дати. Вони тільки патріотів можуть судити
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25.10.2021 13:28 Відповісти
 
 