Напад співробітників СБУ на прикордонників у Сумах: Досудове розслідування завершено. ФОТО

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно заступника начальника районного відділу СБУ в Сумській області, який разом зі своїм колегою напав на прикордонників у Сумах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідство встановило, що під час відпочинку на озері співробітники Служби вирішили напасти на прикордонників і заволодіти їхньою зброєю та бойовими припасами. Вночі 18 липня 2021 року вони зненацька напали на прикордонників, які в той момент охороняли державний кордон, заблокували службовий автомобіль останніх. Подолавши опір прикордонників, нападники почали завдавати їм численних ударів у різні частини тіла. Після того заволоділи двома автоматами АКС-74, бойовими набоями до них та швидко залишили місце злочину.

Слідчі ДБР оперативно затримали двох співробітників СБУ та повідомили їм про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України).

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Один із працівників СБУ повністю визнав свою провину в скоєних злочинах. Між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості, яку направлено до суду з обвинувальним актом.

Вироком Краснопільського районного суду Сумської області співробітника СБУ визнано винним та призначено міру покарання у вигляді 5 років позбавлення волі (з іспитовим строком 3 роки), позбавлення військового звання лейтенанта та позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах України.

Стосовно іншого нападника досудове розслідування також завершено. Наразі відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Нагадаємо, в ніч на 18 липня на ділянці україно-російського державного кордону в Сумській області троє невідомих напали на прикордонний наряд, двом прикордонникам було завдано тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю військових, проте пізніше зброю було знайдено.

Також стало відомо, що нападники втекли на території України.

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