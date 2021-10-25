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Напад співробітників СБУ на прикордонників у Сумах: Досудове розслідування завершено. ФОТО

Напад співробітників СБУ на прикордонників у Сумах: Досудове розслідування завершено. ФОТО

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно заступника начальника районного відділу СБУ в Сумській області, який разом зі своїм колегою напав на прикордонників у Сумах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідство встановило, що під час відпочинку на озері співробітники Служби вирішили напасти на прикордонників і заволодіти їхньою зброєю та бойовими припасами. Вночі 18 липня 2021 року вони зненацька напали на прикордонників, які в той момент охороняли державний кордон, заблокували службовий автомобіль останніх. Подолавши опір прикордонників, нападники почали завдавати їм численних ударів у різні частини тіла. Після того заволоділи двома автоматами АКС-74, бойовими набоями до них та швидко залишили місце злочину.

Слідчі ДБР оперативно затримали двох співробітників СБУ та повідомили їм про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України).

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Один із працівників СБУ повністю визнав свою провину в скоєних злочинах. Між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості, яку направлено до суду з обвинувальним актом.

Вироком Краснопільського районного суду Сумської області співробітника СБУ визнано винним та призначено міру покарання у вигляді 5 років позбавлення волі (з іспитовим строком 3 роки), позбавлення військового звання лейтенанта та позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах України.

Стосовно іншого нападника досудове розслідування також завершено. Наразі відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Нагадаємо, в ніч на 18 липня на ділянці україно-російського державного кордону в Сумській області троє невідомих напали на прикордонний наряд, двом прикордонникам було завдано тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю військових, проте пізніше зброю було знайдено.

Також стало відомо, що нападники втекли на території України.

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Напад співробітників СБУ на прикордонників у Сумах: Досудове розслідування завершено 01
Напад співробітників СБУ на прикордонників у Сумах: Досудове розслідування завершено 02

Автор: 

напад (1139) прикордонники (1109) розбій (206) СБУ (12954) Суми (915) ДБР (3552)


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Топ коментарі
+11
Два года условно ето сильно за нападение на погранотряд и попытку провоза контрабанды. Удивляюсь как еще самих пограничников виноватыми не сделали. А потом удивляемся как кацапы захватили нашу границу. Так же и захватили.
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25.10.2021 10:59 Відповісти
+7
Идиотизм в квадрате. Сами подумайте. Отдыхали на озере и решили напасть на пограничников, чтоб завладеть оружием. И дают смешной срок. Сказки какие-то пишут для народа. Скорее всего контрабас рядом ходил, а погранцы были помехой. Но это история не для народа....
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25.10.2021 11:33 Відповісти
+5
Падажжите, он щас в суд подаст - и восстановится в должности с выплатой зарплаты и компенсацией за моральный ущерб.
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25.10.2021 11:01 Відповісти
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я думал сбушник на повышение пойдет
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25.10.2021 10:55 Відповісти
Падажжите, он щас в суд подаст - и восстановится в должности с выплатой зарплаты и компенсацией за моральный ущерб.
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25.10.2021 11:01 Відповісти
Ну вот, теперь мне всё понятно.
Два бухих избушника бухали, и стало им так скучно, шо решили они внезапно напасть на погранцов.
Заблокировали машину (дерево, мабуть, подпилили, как деды-партизаны), внезапно выпрыгнули с кустов и отхерячили погранцов, которые, видимо, были шокированы падением дерева и не смогли оказать сопротивления и применить автоматическое оружие.
Всё безусловно так и было, ето чистая правда.
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25.10.2021 10:59 Відповісти
Два года условно ето сильно за нападение на погранотряд и попытку провоза контрабанды. Удивляюсь как еще самих пограничников виноватыми не сделали. А потом удивляемся как кацапы захватили нашу границу. Так же и захватили.
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25.10.2021 10:59 Відповісти
Як завжди, лейтенанта покарали а інші, хто чином по вище, під питанням! Типу то молодий лейтенант у всьому винний, а інші колеги його стримували як могли, але не вдалося.
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25.10.2021 11:08 Відповісти
в 2014 менту по таблу дали так митингующим статью тероризм шили ..Помните деда 60 лет привели в суд по статье тероризм у него в сумке нашли хлеб и кильку в томате , видать в протоколе написали килька в автомате ..Ну и суд деда на 60 дней за тероризм оформил .
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25.10.2021 11:15 Відповісти
Хз,что там делать с нападавшими,а таких ссыкливых пограничников-как минимум,гнать с позором
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25.10.2021 11:18 Відповісти
Идиотизм в квадрате. Сами подумайте. Отдыхали на озере и решили напасть на пограничников, чтоб завладеть оружием. И дают смешной срок. Сказки какие-то пишут для народа. Скорее всего контрабас рядом ходил, а погранцы были помехой. Но это история не для народа....
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25.10.2021 11:33 Відповісти
там умовний срок,іншими словами немає ніякого сроку
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25.10.2021 11:39 Відповісти
Скоріше за все конторські крили контрабанду. І, до речі, а третій з нападників "не при ділах"?
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25.10.2021 12:33 Відповісти
Молодці ДБР, придумали "правдоподібну" версію і прикрили "честь мундиру" СБУ і особисто Баканова... СБУ не може займатися контрабасом за визначенням
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25.10.2021 11:43 Відповісти
паоап
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25.10.2021 12:04 Відповісти
Сумську контору потрібно прогнати через поліграф всю поголовно. Хто бреше - з речами на вихід!
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25.10.2021 12:36 Відповісти
В стране ДЕБИЛОВ,дебильные приговоры,надеюсь зеленскому
дадут по полной программе.
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25.10.2021 15:27 Відповісти
Так это же у них, силовичков, ныне идут учения под т.н. рехформу, максиМИЛЬНО приближенные к соратникам по оружью. Князево под Киевом пару лет тому прошли со встречным сражением-ратным и кровавым боем силовиковичей, имели такжде неодократно иные треннинги меж собою, вот и ещё один, наверное, НЕ ПОСЛЕДНИЙ ПОЕД-инок?.. Так хто ж кого, панове? А город подумал: ученья идут...
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25.10.2021 15:42 Відповісти
Лейтенант крайний, остальные не при делах
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26.10.2021 09:46 Відповісти
 
 