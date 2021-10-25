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У Запоріжжі вшанували пам'ять загиблих на Донбасі невпізнаних воїнів. ФОТОрепортаж

На Кушугумському кладовищі під Запоріжжям відбулася акція пам'яті загиблих у зоні бойових дій на сході України українських військових, які досі не ідентифіковані і невідомі.

На кладовищі відбулася панахида за загиблими. Учасники акції також вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників вітчизни, підняли на їхню честь національний та червоно-чорний прапор на встановленому нещодавно громадськістю флагштоку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На шану наших полеглих воїнів будемо підіймати наші прапори – національний і бойовий, червоно-чорний. Ідея (встановити флагшток для прапорів – ред.) виникла торік. Слухав радіопередачу. Передача була присвячена Іловайській трагедії. І там волонтер з Києва підійняв проблему ідентифікації бійців і сказав таке: "Хлопці, у вас в Запоріжжі на Кушугумському кладовищі навіть прапора нема для своїх бійців. На Старобільському є, на Краснопільському є. В Запоріжжі нічого нема. Вшануйте своїх воїнів – встановіть прапор". Понад рік роботи – і з однодумцями встановили цей прапоротримач", – розповів ініціатор акції Артем Литвинов.

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До акції вшанування загиблих долучилися запорізькі активісти, волонтери, які опікуються ідентифікацію загиблих захисників, ветерани військового конфлікту на сході України.

Як зазначається, запорізькі ветерани та волонтери виступають з ініціативою створення на Кушугумському цвинтарі спеціального меморіалу.

На Кушугумському цвинтарі протягом 2014-2015 року поховані 118 невідомих військовослужбовців, які загинули під час військового конфлікту на сході України.

У Запоріжжі вшанували память загиблих на Донбасі невпізнаних воїнів 01
У Запоріжжі вшанували память загиблих на Донбасі невпізнаних воїнів 02

У Запоріжжі вшанували память загиблих на Донбасі невпізнаних воїнів 03

Автор: 

Запоріжжя (2294) цвинтар (199) пам’ять (1190) панахида (54) Запорізька область (3732) військовослужбовці (4808)


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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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25.10.2021 11:12 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....
Нехай покійним земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій їх душам!
Спочивайте з миром, Герої.....
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25.10.2021 12:48 Відповісти
Вічна пам"ять!
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25.10.2021 12:55 Відповісти
 
 