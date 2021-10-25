У Запоріжжі вшанували пам'ять загиблих на Донбасі невпізнаних воїнів. ФОТОрепортаж
На Кушугумському кладовищі під Запоріжжям відбулася акція пам'яті загиблих у зоні бойових дій на сході України українських військових, які досі не ідентифіковані і невідомі.
На кладовищі відбулася панахида за загиблими. Учасники акції також вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників вітчизни, підняли на їхню честь національний та червоно-чорний прапор на встановленому нещодавно громадськістю флагштоку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На шану наших полеглих воїнів будемо підіймати наші прапори – національний і бойовий, червоно-чорний. Ідея (встановити флагшток для прапорів – ред.) виникла торік. Слухав радіопередачу. Передача була присвячена Іловайській трагедії. І там волонтер з Києва підійняв проблему ідентифікації бійців і сказав таке: "Хлопці, у вас в Запоріжжі на Кушугумському кладовищі навіть прапора нема для своїх бійців. На Старобільському є, на Краснопільському є. В Запоріжжі нічого нема. Вшануйте своїх воїнів – встановіть прапор". Понад рік роботи – і з однодумцями встановили цей прапоротримач", – розповів ініціатор акції Артем Литвинов.
До акції вшанування загиблих долучилися запорізькі активісти, волонтери, які опікуються ідентифікацію загиблих захисників, ветерани військового конфлікту на сході України.
Як зазначається, запорізькі ветерани та волонтери виступають з ініціативою створення на Кушугумському цвинтарі спеціального меморіалу.
На Кушугумському цвинтарі протягом 2014-2015 року поховані 118 невідомих військовослужбовців, які загинули під час військового конфлікту на сході України.
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