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Новини Фото Будні поліції
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Поліцейські розшукали і повернули матері викрадену зі Львова 9-місячну дівчинку. Малечу знайшли аж на Хмельниччині. ФОТО

Правоохоронці розшукали та повернули матері викрадену зі Львова дев'ятимісячну дівчинку. Дитина знайшлася аж на Хмельниччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС України в Telegram.

Попередньо правоохоронці встановили, що дівчинка була викрадена, а до скоєння злочину може бути причетний колишній співмешканець матері дівчинки.

Дитину шукали поліцейські Львівщини, Хмельницької та Тернопільської області.

Нині зловмисник затриманий, дівчинка неушкоджена, зараз її обстежують медики.

Також дивіться: Дев'ятимісячну дівчинку викрали на Львівщині, - поліція. ФОТО

"У цій історії щасливий кінець завдяки оперативній і злагодженій роботі поліцейських і небайдужих людей! Нехай всі дітки будуть здорові і ніколи не губляться!" - йдеться в повідомленні.

Поліцейські розшукали і повернули матері викрадену зі Львова 9-місячну дівчинку. Малечу знайшли аж на Хмельниччині 01
Фото: сайт поліції

Автор: 

діти (5148) Львів (3091) Нацполіція (15272) викрадення (821)


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Топ коментарі
+9
єто которого лица закрыто?
да, очень.
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25.10.2021 11:56 Відповісти
+6
Ментам респект и спасибо!
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25.10.2021 12:17 Відповісти
+5
Так надо было на себя ребенка записать ,чтоб в похитителях не ходить...а вообще жесть -такого малюсенького ребенка у мамы забрать...
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25.10.2021 11:53 Відповісти
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Мама одиночка vs папа одиночка 1:0
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25.10.2021 11:46 Відповісти
девочка больно похожа на правоохранителя справа
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25.10.2021 11:48 Відповісти
єто которого лица закрыто?
да, очень.
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25.10.2021 11:56 Відповісти
якось безбарвно передали цю дитину мамі...
от у одному з районів тієї ж хмельницької області найденого хлопчика гарно мамі передавал: вишикували всіх пошуковців літерою п,
а з незаповненого боку машини вишикували з ввімкненими проблисковими маячками...
шикарний відосік вдався, тільки заката не вистачало і котиків
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25.10.2021 16:15 Відповісти
Бабоньки хватить слюнявити .
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26.10.2021 10:39 Відповісти
Так надо было на себя ребенка записать ,чтоб в похитителях не ходить...а вообще жесть -такого малюсенького ребенка у мамы забрать...
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25.10.2021 11:53 Відповісти
А в тата можна забирати?
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25.10.2021 13:55 Відповісти
Вы того "тата" видели? Это сожитель мамаши и вроде даже не отец девочки. Какой-то цыган, явно девочку продать хотел и все.
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25.10.2021 14:25 Відповісти
Железная логика))) Покуда этот "тато" дрюкал маму, то вполне подходил на роль папы, а как только перестал, так сразу стал "каким то цыганом и все")))
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25.10.2021 15:36 Відповісти
мама такая милая и счастливая)) пусть найдет нормального мужика.
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25.10.2021 11:57 Відповісти
Такого "нормального", как ты, небось? Чуть чуть только серущего слишком много днями и ночами в коментах, а так вообще идеального, ага))))во дядя забавный. Или это тётя? - хрен вас поймешь нынче
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25.10.2021 12:03 Відповісти
Нормальним мужикам чужі діти, нагуляні невідомо від кого не потрібні. Маму з дитиною підбере лише якась тряпка яка себе не поважає.
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25.10.2021 13:57 Відповісти
ого у вас в селі понятія
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25.10.2021 14:32 Відповісти
Так, з порванками не женимось і розвідьонок з прицепами не підбираємо.
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25.10.2021 14:36 Відповісти
а якшо відомо від кого нагуляна дитина - тоді потрібні? тоді можна?
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25.10.2021 14:33 Відповісти
У нас в селі РСП (розвідьонка з прицепом) це навіть не третій сорт, їх всі чоловіки стороною обходять. З РСП не можна ніколи, ні в якому випадку ні женитись, ні зустрічатись. Тільки використовувати їх, але строго по інструкції.
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25.10.2021 14:57 Відповісти
Обычно такие умники как ты, и воспитывают чужих детей))) Но узнают об этом совершенно случайно)))
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25.10.2021 15:44 Відповісти
Такі розумники як я знають що таке контрацепція, тому дітей в нас немає.
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25.10.2021 15:49 Відповісти
А с чего ты взял, что причина в контрацепции?))) Не очень удивляйся, что этим "счастьем" тебя Боженька наградил) Он любит такие шутки)
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25.10.2021 15:57 Відповісти
Так званої "Боженьки" не існує, я розумію що закінчились аргументи, але не треба приплітати в нашу розмову міфологію.
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25.10.2021 16:07 Відповісти
Да какая тут мифология))) Просто знаю таких умников как вы))) В 20-ть они кричали как вы, а в 30-ть воспитывали чужих, так как свои не получались))) А у одного три дочери от разных пап, сейчас ему внуков клепают под заборами)))
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25.10.2021 16:16 Відповісти
Згідно європейської статистики з використанням ДНК-аналізу, близько 20% дітей насправді не від батька, а "від сусіда". А батько, який виховує дитину, про це навіть не здогадується.
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25.10.2021 22:09 Відповісти
Якось дуже жорстко... Що це за село таке? Може це більше циганьскі родини?
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25.10.2021 17:26 Відповісти
Если судить по ее интеллекту и дизайну проявляющемуся на фото то нормальному така не трэба
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25.10.2021 21:52 Відповісти
Это отец по ходу. Дров наломал. А был бы семейный психолог, может и хорошо бы все было.
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25.10.2021 12:07 Відповісти
хаха психолог. вони часто самi дужe тупi. алe трeба ж когось пхать у заробляння грошeй
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25.10.2021 12:14 Відповісти
Это точно))
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25.10.2021 20:21 Відповісти
Семейные психологи работают под девизом :"Чужую беду руками разведу!" Я тАк думаю.
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25.10.2021 13:01 Відповісти
В мене є знайоми психолог, але сам ходить до психіатра, з діагнозом. Щоправда його клієнти про це не знають.
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25.10.2021 13:15 Відповісти
а шо вiн хотiв -то?
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25.10.2021 12:11 Відповісти
Ментам респект и спасибо!
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25.10.2021 12:17 Відповісти
Молодцы, что тут скажешь.
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25.10.2021 12:35 Відповісти
добре що маман хоч знала звідки родом батько дитини і направила поліцію туди - а інакше шукали б вітра в полі по всій Україні
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25.10.2021 12:53 Відповісти
Ну, добре, що хоч спєрмодонор був місцевим.
А то, спробували б вони його пошукати, якби він був арабом там, чи турком якимось.
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25.10.2021 13:41 Відповісти
Матуся б краще дивилась - з ким співмешкає.
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25.10.2021 13:47 Відповісти
чого в ментів пальці перемотані пластером - рукаблудством займаються
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25.10.2021 14:45 Відповісти
схоже, тут 50 на 50.. якщо без сексизму., який "вмикається" за потреби онажематі....(
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25.10.2021 16:44 Відповісти
Молодці, як захочуть можуть все.
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25.10.2021 20:36 Відповісти
Дичает народец
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25.10.2021 20:51 Відповісти
,любовь зла ..........
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25.10.2021 20:53 Відповісти
Бабоньки хватить слюнявити .
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26.10.2021 10:37 Відповісти
 
 