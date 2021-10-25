Поліцейські розшукали і повернули матері викрадену зі Львова 9-місячну дівчинку. Малечу знайшли аж на Хмельниччині. ФОТО

Правоохоронці розшукали та повернули матері викрадену зі Львова дев'ятимісячну дівчинку. Дитина знайшлася аж на Хмельниччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС України в Telegram.

Попередньо правоохоронці встановили, що дівчинка була викрадена, а до скоєння злочину може бути причетний колишній співмешканець матері дівчинки.

Дитину шукали поліцейські Львівщини, Хмельницької та Тернопільської області.

Нині зловмисник затриманий, дівчинка неушкоджена, зараз її обстежують медики.

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"У цій історії щасливий кінець завдяки оперативній і злагодженій роботі поліцейських і небайдужих людей! Нехай всі дітки будуть здорові і ніколи не губляться!" - йдеться в повідомленні.



Фото: сайт поліції