32 439 46
Поліцейські розшукали і повернули матері викрадену зі Львова 9-місячну дівчинку. Малечу знайшли аж на Хмельниччині. ФОТО
Правоохоронці розшукали та повернули матері викрадену зі Львова дев'ятимісячну дівчинку. Дитина знайшлася аж на Хмельниччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС України в Telegram.
Попередньо правоохоронці встановили, що дівчинка була викрадена, а до скоєння злочину може бути причетний колишній співмешканець матері дівчинки.
Дитину шукали поліцейські Львівщини, Хмельницької та Тернопільської області.
Нині зловмисник затриманий, дівчинка неушкоджена, зараз її обстежують медики.
"У цій історії щасливий кінець завдяки оперативній і злагодженій роботі поліцейських і небайдужих людей! Нехай всі дітки будуть здорові і ніколи не губляться!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Олег Беляков #413192
показати весь коментар25.10.2021 11:56 Відповісти Посилання
+6 Alexey Poltorak
показати весь коментар25.10.2021 12:17 Відповісти Посилання
+5 Валерия Ларченко #413106
показати весь коментар25.10.2021 11:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
да, очень.
от у одному з районів тієї ж хмельницької області найденого хлопчика гарно мамі передавал: вишикували всіх пошуковців літерою п,
а з незаповненого боку машини вишикували з ввімкненими проблисковими маячками...
шикарний відосік вдався, тільки заката не вистачало і котиків
А то, спробували б вони його пошукати, якби він був арабом там, чи турком якимось.