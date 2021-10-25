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Новини Фото Агресія Росії проти України Окуповані території Коронавірус і карантин Війна
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"Росія зробила з Донбасу концтабір": активісти принесли "мішки з трупами" під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 жовтня, під посольством РФ у Києві відбулася акція протесту. Учасники пікету протестували проти ізоляції тимчасово окупованих територій Донбасу через закриття російськими окупантами пунктів пропуску. За словами мітингувальників, це позбавляє жителів ОРДЛО доступу до медицини під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Українська народна рада Донеччини та Луганщини спільно з Восток SOS проведуть під будівлею посольства Російської Федерації акцію протесту проти політики ізоляції та ненадання жителям окупованих територій адекватної медичної допомоги під час пандемії COVID-19.

"На окупованих частинах Донецької та Луганської областей пандемія COVID-19 набрала катастрофічних масштабів. Вона відбувається на фоні критичної нестачі вакцин, медикаментів та навіть засобів дезінфекції. Російська Федерація не тільки не намагається допомогти мешканцям ОРДЛО, а й відбирає в них чи не єдину можливість врятуватися, заблокувавши їм можливість виїхали на безпечні території України для вакцинації та лікування", - заявили організатори акції.

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Учасники акції наголошують, що поки на Донбасі не функціонують в повну силу КПВВ, жителі окупованих територій ризикують залишитися без належної допомоги під час загострення пандемії.

Мітингувальники розмістили на паркані посольства РФ фотографії зі свіжими могилами з кладовищ, а також фотографії переповнених трупами медустанов на окупованих територіях. Крім того, учасники протесту склали під входом до посольства РФ "поліетиленові мішки з трупами". Також вони розгорнули плакати з написами: "Росія вбиває", "Кремль перекрив кисень!", "Дайте доступ до вакцин", "Росія зробила з Донбасу концтабір".

Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 01

Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 02
Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 03
Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 04
Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 05
Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 06
Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 07
Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 08
Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 09
Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 10
Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 11
Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 12
Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 13
Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 14
Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 15
Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 16
Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 17
Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 18
Росія зробила з Донбасу концтабір: активісти принесли мішки з трупами під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19646) пікет (322) посольство рф (332) протест (2402) росія (66021) Донбас (22357) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Не хочу показаться излишне циничным, но любители рузьгага мира на бамбасе должны всосать сполна. Закрытые пункты пропуска в разгар эпидемии - это скорее благо для нас. Чем меньше их останется к моменту освобождения территории, тем проще. Ну и вообще нужно официально сменить "там же наши люди" на "там наша территория". Предатели должны четко понимать свою ценность.
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25.10.2021 12:45 Відповісти
+15
КПВВ открывать не надо. Хотят быть там? Отдать концы!
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25.10.2021 12:41 Відповісти
+13
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25.10.2021 13:03 Відповісти
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Не знущайтесь з "кормильцев" України.
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25.10.2021 12:39 Відповісти
Так ніхто ж і не знущається.
Кожному своє..Волали ж "РАБсиииия приййдииии"
Отримуйте те що забажали... їжте і не обляпувайсте!!!
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25.10.2021 12:50 Відповісти
Я та всі з мого оточення не хотіли б, щоб відкривали КПП: це збільшує спекуляцію, погіршую процент поширення ковід та інших хвороб (там ще багато туребкульозу, СНІДу, сифілісу тощо), через КПП проїзжають кримінальні елементи, які "********" банкомати, залазять до людей в квартири, будинки, а потім вертаються назад в ордло, де їх не дістане українське правосуддя. Хто хотів виїхати звідти, вже давно виїхали, залишились лише сепари, які хочуть вмоститись на двох стільцях одночасно
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25.10.2021 13:18 Відповісти
правильно. закрыть границу с рашкой навсегда
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25.10.2021 15:24 Відповісти
РЕСПЕКТ за юмор!
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25.10.2021 19:58 Відповісти
КПВВ открывать не надо. Хотят быть там? Отдать концы!
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25.10.2021 12:41 Відповісти
Мало того... І усі "кінці" у воду.
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25.10.2021 12:56 Відповісти
КПВВ відкривати НЕПОТРІБНО!!!

Тоді глисти ломануться в Україну "ЗАПЕНСІЄЙ каторрую ані заработалі", хай повиздихують там з кацапами разом, простіше потім буде утілізувати весь непотріб, та і тріпер та бродячий сіфіліс тут також не потрібен...
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25.10.2021 12:44 Відповісти
а.а.а.а.а а забув на а,а,а,е,а,а,а на писка натягнути маску, а,а,а,а,е,а,а,а **** про що це відео я хз
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25.10.2021 12:44 Відповісти
Не хочу показаться излишне циничным, но любители рузьгага мира на бамбасе должны всосать сполна. Закрытые пункты пропуска в разгар эпидемии - это скорее благо для нас. Чем меньше их останется к моменту освобождения территории, тем проще. Ну и вообще нужно официально сменить "там же наши люди" на "там наша территория". Предатели должны четко понимать свою ценность.
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25.10.2021 12:45 Відповісти
Предатели должны четко понимать свою ценность.
Яка цінність? Там ціна їм усім два ні...х...ра до купи!
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25.10.2021 12:53 Відповісти
Чёто вспомнилось как кричали путя введи и бросались на украинскую армию
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25.10.2021 12:45 Відповісти
На хутлера хай їдуть на любімую їми срашку, в Україні те лайно не треба.
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25.10.2021 12:49 Відповісти
Если вам там так плохо почему же все таки большинство живущих там поддерживают Путина и оккупантскую власть предателей, бандитов, насильников и убийц? Почему не поддерживают Украину, которая делает все возможное в ее положении ради поддержки тех граждан Украины, которые остались там? Украина поддерживает людей там даже в ущерб своей экономики, своей безопасности, за счет снижения уровня жизни своих граждан, почему люди там этого не понимают?
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25.10.2021 12:56 Відповісти
Бо там не люди , а істоти .
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25.10.2021 13:08 Відповісти
Потому что смотрят российский зомбоящик, который отелючил им мозг
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25.10.2021 15:13 Відповісти
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25.10.2021 13:03 Відповісти
Санкции в действии! В России из-за отсутствия финансирования закрываются современные детские профилактории с последующим разграблением...видео https://www.youtube.com/watch?v=i9SzXbVgSfA Вологодская область
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25.10.2021 13:05 Відповісти
Хороший ход. Кацапов нужно чаще макать в гавно.
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25.10.2021 13:16 Відповісти
раз бамбассцы в своей резервации не поднимают восстаний-
значит им там всё нравицца
они мечтали о такой "жизни"?
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25.10.2021 13:46 Відповісти
Ну бачив я цей репортаж " Радіо Свобода", судячи з побаченого можу сказати що живуть донбасяни досить непогано, дорогі автівки, магазини, торгівельні ряди. Знову ж таки мила їм Росія.
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25.10.2021 13:57 Відповісти
Как по мне, то только за один выстрел с той стороны надо закрывать ВСЕ КППВ на месяц, з нашего раненого бойца - на пол года, за убитого - на год и никаких пенсий- за 8 лет отчислений в ПФУ с ордло не поступило ниухя. Заказывали ***** с русским миром- жрите сполна пока не повыздыхаете!
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25.10.2021 14:04 Відповісти
Зовсім з глузду заїхали ? Як це відкрити КПВВ ? Воно нам нашо ?
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25.10.2021 14:19 Відповісти
При чем тут Россия? Это сознательный выбор граждан, проживающих на этой территории. Чего им у "фашистов" делать?
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25.10.2021 14:39 Відповісти
то есть у территории уже и название есть "этая"
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25.10.2021 15:08 Відповісти
КОМУ НЕ НРАВИТСЯ УКРАИНА НА ЕТАЙ ТЕРРИТОРИИ, СОБРАЛИ ******** И К НАЦИСТАМ НА РОДНЫЕ БОЛОТА! ...ГРАНИЦЫ ОТКРЫТЫ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
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25.10.2021 15:24 Відповісти
Тема не раскрыта…иконки с ПУТлером в ЛуганДонию завезены в достаточном количестве? Помолитесь на него и коронавирус как рукой снимет...
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25.10.2021 15:15 Відповісти
Спроси сейчас у кого-то из жителей ОРДЛО, насчёт высокой смертности от коронавируса и других проблем, уверен они скажут что всё это выдумки укроСМИ, что им там хорошо живется, они боготворят эрефию и ненавидят Украину... Нет у них мужества признать в какое говно они попали!
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25.10.2021 15:35 Відповісти
Там за ,,мужество" можна отримати кулю.
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25.10.2021 18:34 Відповісти
Утилизируют местную вату, чтобы туда заехало больше удмуртов и другой скрепной нечисти из неблагополучных помоек РФ 😁😁😁😁
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25.10.2021 16:34 Відповісти
Вони це роблять там кілька сторіч підряд, змінюючи демографічну ситуацію на користь кацапистану.
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25.10.2021 18:36 Відповісти
Этих упырей нужно пожалеть?
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25.10.2021 17:13 Відповісти
Нажаль, там є і безвинні нормальні люди.
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25.10.2021 18:38 Відповісти
Потрібно голосніше кричати: ,,Путин, приди!!!" І він прийде, і спасе.
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25.10.2021 18:32 Відповісти
 
 