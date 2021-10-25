"Росія зробила з Донбасу концтабір": активісти принесли "мішки з трупами" під посольство РФ в Києві - вимагають відкрити КПВВ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 жовтня, під посольством РФ у Києві відбулася акція протесту. Учасники пікету протестували проти ізоляції тимчасово окупованих територій Донбасу через закриття російськими окупантами пунктів пропуску. За словами мітингувальників, це позбавляє жителів ОРДЛО доступу до медицини під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Українська народна рада Донеччини та Луганщини спільно з Восток SOS проведуть під будівлею посольства Російської Федерації акцію протесту проти політики ізоляції та ненадання жителям окупованих територій адекватної медичної допомоги під час пандемії COVID-19.

"На окупованих частинах Донецької та Луганської областей пандемія COVID-19 набрала катастрофічних масштабів. Вона відбувається на фоні критичної нестачі вакцин, медикаментів та навіть засобів дезінфекції. Російська Федерація не тільки не намагається допомогти мешканцям ОРДЛО, а й відбирає в них чи не єдину можливість врятуватися, заблокувавши їм можливість виїхали на безпечні території України для вакцинації та лікування", - заявили організатори акції.

Читайте також: У "тюрмах" ОРДЛО вимагають гроші "за проживання", хворих на COVID-19 "лікують" стрептоцидом, - Гармаш

Учасники акції наголошують, що поки на Донбасі не функціонують в повну силу КПВВ, жителі окупованих територій ризикують залишитися без належної допомоги під час загострення пандемії.

Мітингувальники розмістили на паркані посольства РФ фотографії зі свіжими могилами з кладовищ, а також фотографії переповнених трупами медустанов на окупованих територіях. Крім того, учасники протесту склали під входом до посольства РФ "поліетиленові мішки з трупами". Також вони розгорнули плакати з написами: "Росія вбиває", "Кремль перекрив кисень!", "Дайте доступ до вакцин", "Росія зробила з Донбасу концтабір".





































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.