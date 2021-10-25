Монтаж бетонного заводу для будівництва моста через Дніпро завершився у Кременчуці, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

У Кременчуці завершили монтаж бетонного заводу, який постачатиме матеріал для будівництва моста у місті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Служби автомобільних доріг в Полтавській області.

"На 100% змонтовано бетонний завод, який постачатиме матеріал для будівництва моста через р. Дніпро в м.Кременчук. Підрядник успішно випробував усі його системи", - розповіли в автодорі.

Зазначається, що завод розрахований на виробництво 160 кубометрів ущільненого бетону за годину і повинен повністю покрити потреби будівництва Кременчуцького мосту. Роботи проводяться в межах президентської програми "Велике будівництво".

Паралельно з монтажем заводу на лівому березі річки створюють пірс. Також пірс створять на правому березі для того, щоб доставляти матеріали і обладнання. Для лівобережного пірсу використали 87 труб довжиною 14 метрів.

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Також із Туреччини за кілька днів має прийти чергова партія флоту для будівництва моста: баржа, кран, матеріали для облаштування пілонів на воді та інші.

На будівництві одночасно задіяно 129 фахівців.

Нагадаємо, створення нового моста в Кременчуці є флагманським проєктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Він стане альтернативою старому 150-літньому Крюківському мосту і забезпечить якісне транспортне сполучення для промислового центру регіону.







