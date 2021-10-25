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Монтаж бетонного заводу для будівництва моста через Дніпро завершився у Кременчуці, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

У Кременчуці завершили монтаж бетонного заводу, який постачатиме матеріал для будівництва моста у місті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Служби автомобільних доріг в Полтавській області.

"На 100% змонтовано бетонний завод, який постачатиме матеріал для будівництва моста через р. Дніпро в м.Кременчук. Підрядник успішно випробував усі його системи", - розповіли в автодорі.

Зазначається, що завод розрахований на виробництво 160 кубометрів ущільненого бетону за годину і повинен повністю покрити потреби будівництва Кременчуцького мосту. Роботи проводяться в межах президентської програми "Велике будівництво".

Паралельно з монтажем заводу на лівому березі річки створюють пірс. Також пірс створять на правому березі для того, щоб доставляти матеріали і обладнання. Для лівобережного пірсу використали 87 труб довжиною 14 метрів.

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Також із Туреччини за кілька днів має прийти чергова партія флоту для будівництва моста: баржа, кран, матеріали для облаштування пілонів на воді та інші.

На будівництві одночасно задіяно 129 фахівців.

Нагадаємо, створення нового моста в Кременчуці є флагманським проєктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Він стане альтернативою старому 150-літньому Крюківському мосту і забезпечить якісне транспортне сполучення для промислового центру регіону.

Монтаж бетонного заводу для будівництва моста через Дніпро завершився у Кременчуці, - Укравтодор 01
Монтаж бетонного заводу для будівництва моста через Дніпро завершився у Кременчуці, - Укравтодор 02
Монтаж бетонного заводу для будівництва моста через Дніпро завершився у Кременчуці, - Укравтодор 03
Монтаж бетонного заводу для будівництва моста через Дніпро завершився у Кременчуці, - Укравтодор 04

Автор: 

Кременчук (297) Велике будівництво (741) Полтавська область (1137)


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Топ коментарі
+5
Олег! Вот ты или категорически больной на голову, или просто дебильный тролль татаровский. Ты можешь прояснить для форумчан этот вопрос?
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25.10.2021 16:12 Відповісти
+5
Шо ты мелишь? Я президент - должно быть, как минимум

Такие дебилы
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25.10.2021 16:19 Відповісти
+3
Нет, исключено. Народ-то уже прозрел, Мощный поток мочи в глаза всех уже в чувство привел. А ты либо безнадежное тупорылое, *******, либо троллячье продажное говно.
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25.10.2021 16:33 Відповісти
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Молодцы ! Наконец то деньги народные идут для народа
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25.10.2021 16:06 Відповісти
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25.10.2021 16:11 Відповісти
Олег! Вот ты или категорически больной на голову, или просто дебильный тролль татаровский. Ты можешь прояснить для форумчан этот вопрос?
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25.10.2021 16:12 Відповісти
Легко. Я народ Украины
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25.10.2021 16:16 Відповісти
Шо ты мелишь? Я президент - должно быть, как минимум

Такие дебилы
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25.10.2021 16:19 Відповісти
Нет, исключено. Народ-то уже прозрел, Мощный поток мочи в глаза всех уже в чувство привел. А ты либо безнадежное тупорылое, *******, либо троллячье продажное говно.
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25.10.2021 16:33 Відповісти
ти нарід запоребрика а не Украини
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25.10.2021 16:54 Відповісти
скажи ещё, что клован за свои деньги строит,
мы посмеёмся
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25.10.2021 18:15 Відповісти
Забавный "ЗАВОД" на фото

на производство 160 кубометров уплотненного бетона в час нужно просто смешать цемент, воду и "камешки"!

Какой позор!
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25.10.2021 16:17 Відповісти
в чём позор ?
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25.10.2021 18:21 Відповісти
А я жил там недалеко, прикольно посмотреть знакомые виды.
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25.10.2021 16:18 Відповісти
хорошо тебе, а я тут живу!
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25.10.2021 16:20 Відповісти
Так это вам там хорошо, Кремень довольно чистый город, чего не могу сказать о Киеве.
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25.10.2021 16:26 Відповісти
Та я вас умоляю! Город подполных миллионеров с нищим населением!

Ах да...с зарплатой в 8-10 000 грн
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25.10.2021 16:41 Відповісти
А тут по 18-20 тысяч, и с гораздо бОльшими ценами, где каждый первый норовит тебя кидануть на любую сумму.
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25.10.2021 17:24 Відповісти
Кременчуг бывший еврейский город. Тут тебя могут кинуть не хуже чем в Одессе
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26.10.2021 00:31 Відповісти
Хлеб подорожал на 20%, масло на 23%, макароны на 17%. Зе...бешься переселять.
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25.10.2021 16:35 Відповісти
я помню этот мост на котором по бокам со стороны Крюкова барельефы сралена и членена висели.
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25.10.2021 16:50 Відповісти
От брехуни,міст збудували після другої світової,а по 150 років лише бикам(опорам) моста.
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25.10.2021 18:01 Відповісти
это правда. В первой версии моста он был одноэтажный и не поднимающийся. Это уже после войны сделали его первый этаж для жд второй для авто. И сделали подъем для прохождения больших судов.
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25.10.2021 18:04 Відповісти
 
 