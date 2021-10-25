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У Сімферополі окупанти затримали 21 кримського татарина під час "суду" у справі "Червоногвардійської групи" Хізб ут-Тахрір. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому Криму російські силовики знову затримали кримських татар і журналістів біля будівлі підконтрольного Кремлю Кримського гарнізонного суду.

Про це повідомляє Кримська солідарність, передає Цензор.НЕТ.

25 жовтня проходить "апеляція" у справі "Червоногвардійської групи" Хізб ут-Тахрір.

Слухачі і журналісти, що перебувають у будівлі "суду" в Сімферополі, затримуються і поміщаються в автобус поліції.

У прямих ефірах, знятих кореспондентами "Грани.ру" і "Кримської солідарності" видно, що кілька людей чекали біля воріт "Кримського гарнізонного військового суду".

Російські окупанти вимагали від присутніх розійтися, посилаючись нібито на карантинні норми.

Приблизно об 11:20 десятки російських силовиків у камуфляжі, які очікували осторонь, висунулися в бік слухачів і грубо заштовхали їх у заздалегідь підігнані автобуси. Кореспондент, який знімає те, що відбувається на відео, кричав окупантам, що він журналіст, перш ніж його схопили правоохоронці.

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Затриманих кримських татар, які приїхали на суд в Сімферополі, доставили до відділу "поліції" "Центральний"

Стало відомо, що окупанти затримали 21 кримського татарина, які прийшли як слухачі на розгляд "апеляції" у справі "Червоногвардійської групи" Хізб ут-Тахрір у "Кримський гарнізонний військовий суд" в Сімферополі. Захищати їх буде юрист Рустем Кямілєв.

Серед доставлених до відділку числяться: Ісмаїл Ваапов 1996 р.н., Ремзій Бекіров 1986 р.н., Мустафа Бекіров 1996 р.н., Зідан Аджікелямов 1985 р.н., Руслан Параламов 1988 р.н., Длявер Ібрагімов 1990 р .р., Енвер Абселямов 1991 р.н., Дилявер Меметов 1983 р.н., Раїм Сейтхалілов 1992 р.н., Ельдар Якубов 1980 р.н., Ереджеп Мемешев 1992 р.н., Аметхан Умеров 1986 р.н., Ервін Еміралієв 1982 р.н., Решат Халілов 1988 р.н., Енвер Німетулаєв 1980 р.н., Ескендер Салієв 1973 р.н., Заїр Абдулжемілев 1977 р.н., Юнус Булатов 1969 р.н., Айдер Гемеджі 1981 р.н., Дилявер Меметов, Мір Ібрагім Ібрагімов 1980 р.н.

Затриманих знімають на камеру в залі, де вони зараз масово перебувають - без дотримання соціальної дистанції.

Повідомляється, що "суд" задовольнив вимогу допустити в зал "Кримського гарнізонного військового суду" 5 слухачів, але вже після затримань кримських татар окупантами на вулиці.

Кореспондент "Кримської солідарності" Зідан Аджикелямов здійснював відеозйомку зовні "Кримського гарнізонного військового суду" і був затриманий одним з перших, незважаючи на те, що повідомив силовиків про свій статус представника ЗМІ: "Я їм казав, що я журналіст і у мене є дозвіл. Мені відповіли, - "Там поговоримо", і відразу скрутили руки, гукаючи, - "Не чини опір!" Я повідомив їм, що їхні дії незаконні, але їм було плювати", - передав Аджикелямов.

У Сімферополі окупанти затримали 21 кримського татарина під час суду у справі Червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір 01
У Сімферополі окупанти затримали 21 кримського татарина під час суду у справі Червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір 02
У Сімферополі окупанти затримали 21 кримського татарина під час суду у справі Червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір 03
У Сімферополі окупанти затримали 21 кримського татарина під час суду у справі Червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір 04
У Сімферополі окупанти затримали 21 кримського татарина під час суду у справі Червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір 05
У Сімферополі окупанти затримали 21 кримського татарина під час суду у справі Червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір 06
У Сімферополі окупанти затримали 21 кримського татарина під час суду у справі Червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір 07
У Сімферополі окупанти затримали 21 кримського татарина під час суду у справі Червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір 08
У Сімферополі окупанти затримали 21 кримського татарина під час суду у справі Червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір 09
У Сімферополі окупанти затримали 21 кримського татарина під час суду у справі Червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір 10

Автор: 

затримання (4355) Крим (14189) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+4
Крымские татары - единственные, кто оказывал и оказывает сопротивление режиму Путина и оккупантов в Крыму.
А готова Украина создать национальную крымско-татарскую автономию в составе Украины?
а готовы дать им право татарского языка как регионального?
или так - посмотреть со стороны, слезы полить. Неискренние...
кто-то вообще понимает, что единственным шансом удержать Крым было активнее помогать кырымлы строить свою национальную автономию?
и кто-то понимает что создать такую автономию - единственный шанс вернуть Крым?
ведь единственный НАРОД КРЫМА - это КЫРЫМЛЫ.
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25.10.2021 17:29 Відповісти
+3
https://lenta.ua/v-krymu-prohodyat-massovye-zaderzhaniya-aktivistov-i-zhurnalistov-109898/ В Крыму проходят массовые задержания активистов и журналистов , Ванга говорила что такое будет перед сильным землетрясением в Крыму, Здания будут рушиться, часть острова со стороны Керчи уйдёт под воду, корабли окажутся на вершинах крымских гор.
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25.10.2021 16:34 Відповісти
+1
ЭРДОГАН поймал 6 Штирлицов Мавзолейных...,войну Эрдоган выиграет у Хмыря плешивого... это вам ****** не Чечня 2 раза...шакалы мавзолейные...
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25.10.2021 16:35 Відповісти
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А такое и будет пока будут приходить только пару десятков человек на протест.
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25.10.2021 16:32 Відповісти
а когда украинцы в Крыму начнут выходить на протест, не скажешь?
учит он б.. учитель ...в
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25.10.2021 18:30 Відповісти
https://lenta.ua/v-krymu-prohodyat-massovye-zaderzhaniya-aktivistov-i-zhurnalistov-109898/ В Крыму проходят массовые задержания активистов и журналистов , Ванга говорила что такое будет перед сильным землетрясением в Крыму, Здания будут рушиться, часть острова со стороны Керчи уйдёт под воду, корабли окажутся на вершинах крымских гор.
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25.10.2021 16:34 Відповісти
ЭРДОГАН поймал 6 Штирлицов Мавзолейных...,войну Эрдоган выиграет у Хмыря плешивого... это вам ****** не Чечня 2 раза...шакалы мавзолейные...
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25.10.2021 16:35 Відповісти
Да,ты прав...на Мацковии с москалями Чечены что хотят то и творят...убивают грабят насилую берут заложников...пабедители Чечни...сраные...
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25.10.2021 16:41 Відповісти
Зеленой слизи плевать. У них карлсоношвили болит.
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25.10.2021 16:47 Відповісти
Крымские татары - единственные, кто оказывал и оказывает сопротивление режиму Путина и оккупантов в Крыму.
А готова Украина создать национальную крымско-татарскую автономию в составе Украины?
а готовы дать им право татарского языка как регионального?
или так - посмотреть со стороны, слезы полить. Неискренние...
кто-то вообще понимает, что единственным шансом удержать Крым было активнее помогать кырымлы строить свою национальную автономию?
и кто-то понимает что создать такую автономию - единственный шанс вернуть Крым?
ведь единственный НАРОД КРЫМА - это КЫРЫМЛЫ.
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25.10.2021 17:29 Відповісти
Киримли це нащадки ногаїв, які прийшли в Крим набагато піздніше ніж існувало Тмутараканське князівство, а от караїми да, це нащадки хазарів.
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25.10.2021 17:34 Відповісти
ну давай тогда караимскую автономию объявим. Где караимы, покажи хоть одного. Они выходили на митинг против Рашкив Крыму? Они борются за то что Крым - это Украина? Они сопротивляются агрессору? их россияне сажают по тюрьмам?
а чего же так?
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25.10.2021 18:31 Відповісти
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25.10.2021 17:29 Відповісти
если т.н. "масштабная война" в Украине начинается,
то Босфор для лаптей - закрывается,
весь ЧФ кацапии одним залпом NATO из Средиземки- накрывается,
что дальше кацапы,
крымваша будет или неваша?
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25.10.2021 20:01 Відповісти
"Червоногвардійської групи",часто бував в середині 60х в цьому містечку,запам*яталось що всі гордо його називали Курман,хоч кр.татарин вже і ще майже небуло.
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25.10.2021 21:49 Відповісти
 
 