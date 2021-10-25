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Новини Фото Силовики
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Групу, яка "відмила" десятки мільйонів доларів для хакерів із Darknet, затримано в Миколаєві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Групу, яка

Кіберфахівці СБУ і спецоргани США провели спільну операцію з викриття українців, які діяли в мережі Darknet. Зловмисники займалися "відмиванням" грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Під час розслідування встановлено, що група, маскуючись під різними нікнеймами в мережі Darknet, використовувала розгалужену мережу підставних осіб, фінансових сервісів і проводила складні операції з легалізації злочинних доходів в інтересах кіберзлочинців.

Клієнтами були хакери, які займалися кіберкрадіжками і хотіли вивести крадене в готівку. Наприклад, злодії, які "зламували" банківські рахунки компаній у всьому світі, забирали собі віртуальні гроші "жертви".

Групу, яка відмила десятки мільйонів доларів для хакерів із Darknet, затримано в Миколаєві, - СБУ 01

Групу, яка відмила десятки мільйонів доларів для хакерів із Darknet, затримано в Миколаєві, - СБУ 02

Зловмисники також самостійно виготовляли і продавали флеш-накопичувачі з вірусами, які зламували цифрові гаманці жертв і викрадали з них криптовалюту.

Групу, яка відмила десятки мільйонів доларів для хакерів із Darknet, затримано в Миколаєві, - СБУ 03
Групу, яка відмила десятки мільйонів доларів для хакерів із Darknet, затримано в Миколаєві, - СБУ 04

Злочинців виявили в Миколаєві, в межах міжнародного співробітництва з органами США. Внаслідок обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили: комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності; шкідливе ПЗ, програмно-апаратні засоби; чорнові записи та готівку.

Групу, яка відмила десятки мільйонів доларів для хакерів із Darknet, затримано в Миколаєві, - СБУ 05

Зараз здійснюється аналіз вилученої інформації для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних, зокрема іноземних замовників махінацій.

Дивіться також: "Армія" в 50 тисяч ботів: СБУ накрила на Харківщині ботоферму, яка поширювала замовні матеріали з РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

кіберзлочин (810) Миколаїв (1815) відмивання грошей (406) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12964) силовики (2515)


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Топ коментарі
+14
Ребятки из СБУ, народ интересует не мониторы, компы, флэшки и другое барахло, а сколько задержано лиц, кто они, хотя бы в общих чертах, и сколько денег конфисковано. А также очень интересно, сколько хацкеров в Украине посажено реально в тюрьму за последние 7 лет
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25.10.2021 21:26 Відповісти
+4
Вы что, задержание это же только начало торга
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25.10.2021 21:55 Відповісти
+1
Коли там замість долара,буде міжнародна резервна валюта,біткоїн?
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25.10.2021 21:30 Відповісти
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Ребятки из СБУ, народ интересует не мониторы, компы, флэшки и другое барахло, а сколько задержано лиц, кто они, хотя бы в общих чертах, и сколько денег конфисковано. А также очень интересно, сколько хацкеров в Украине посажено реально в тюрьму за последние 7 лет
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25.10.2021 21:26 Відповісти
Вы что, задержание это же только начало торга
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25.10.2021 21:55 Відповісти
ой хламидии приготовится
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25.10.2021 21:27 Відповісти
Коли там замість долара,буде міжнародна резервна валюта,біткоїн?
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25.10.2021 21:30 Відповісти
сколько денюжков..я упал и плачу
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25.10.2021 21:36 Відповісти
вава, ти й тут встигло?
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25.10.2021 22:29 Відповісти
молодці сбу.
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26.10.2021 01:16 Відповісти
респект спецслужбам..., так бы ещё с олигархами поработали.
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26.10.2021 08:34 Відповісти
ну и что этим животным дадут пожизненно? конечно нет! до 8 лет напишут решение суда ... вот и всё правосудие у нас было есть и видать ни скоро будет! такие смешные судьи и законы наши *****.... дают сроки бандитам, корупционерам .садистам и боевикам -сепаратистам,что смешно и горько одновременно...* паковать всех таких авторитетов по максимуму до 25 лет. пусть гниды сидят пожизнено. иначе не избавится от преступности! менять законы, а не выпускать быдлоту по закону долбанной фсбэшной савченко!
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26.10.2021 08:39 Відповісти
Арахамия?
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26.10.2021 08:48 Відповісти
У Николаева городской бюджет $170 млн. Как можно незаметно отмыть десятки миллионов?
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26.10.2021 09:00 Відповісти
 
 