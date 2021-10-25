Групу, яка "відмила" десятки мільйонів доларів для хакерів із Darknet, затримано в Миколаєві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБУ і спецоргани США провели спільну операцію з викриття українців, які діяли в мережі Darknet. Зловмисники займалися "відмиванням" грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Під час розслідування встановлено, що група, маскуючись під різними нікнеймами в мережі Darknet, використовувала розгалужену мережу підставних осіб, фінансових сервісів і проводила складні операції з легалізації злочинних доходів в інтересах кіберзлочинців.

Клієнтами були хакери, які займалися кіберкрадіжками і хотіли вивести крадене в готівку. Наприклад, злодії, які "зламували" банківські рахунки компаній у всьому світі, забирали собі віртуальні гроші "жертви".

Зловмисники також самостійно виготовляли і продавали флеш-накопичувачі з вірусами, які зламували цифрові гаманці жертв і викрадали з них криптовалюту.





Злочинців виявили в Миколаєві, в межах міжнародного співробітництва з органами США. Внаслідок обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили: комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності; шкідливе ПЗ, програмно-апаратні засоби; чорнові записи та готівку.

Зараз здійснюється аналіз вилученої інформації для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних, зокрема іноземних замовників махінацій.

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