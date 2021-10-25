ДТП з підлітками на Херсонщині: автомобіль взяли у матері і дядька. ФОТО

Автомобіль, на якому чотири особи розбилися насмерть і ще двох підлітків було травмовано, 15-річний "водій" взяв у дядька і матері.

Про це пише у Фейсбуці перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Водієві було 15 років... Авто він взяв у дядька і матері, які володіли і користувалися ним. Мене завжди дивували такі люди. Я сам батько, дядько і я не розумію, як можна наражати на небезпеку дитину", - написав він.

Білошицький пообіцяв, що слідство і суд вирішуватимуть питання про притягнення "безвідповідальних родичів" до відповідальності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жахлива ДТП на Херсонщині: позашляховик врізався у дерево - загинули чотири людини віком від 15 до 21 року. ФОТОрепортаж (оновлено)

"Так хочеться, щоб кожен дорослий думав, перш ніж робити, і зрозумів: ваш син чи донька, племінник чи племінниця виростуть і обов'язково навчаться керувати, отримають посвідчення і будуть водіями. Якщо самі цього захочуть. Але до цього часу ваша відповідальність - оберігати їх від необдуманих вчинків. А ще, стежити за своїм авто - джерелом підвищеної небезпеки", - додав він.







