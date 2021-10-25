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ДТП з підлітками на Херсонщині: автомобіль взяли у матері і дядька. ФОТО

Автомобіль, на якому чотири особи розбилися насмерть і ще двох підлітків було травмовано, 15-річний "водій" взяв у дядька і матері.

Про це пише у Фейсбуці перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Водієві було 15 років... Авто він взяв у дядька і матері, які володіли і користувалися ним. Мене завжди дивували такі люди. Я сам батько, дядько і я не розумію, як можна наражати на небезпеку дитину", - написав він.

Білошицький пообіцяв, що слідство і суд вирішуватимуть питання про притягнення "безвідповідальних родичів" до відповідальності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жахлива ДТП на Херсонщині: позашляховик врізався у дерево - загинули чотири людини віком від 15 до 21 року. ФОТОрепортаж (оновлено)

"Так хочеться, щоб кожен дорослий думав, перш ніж робити, і зрозумів: ваш син чи донька, племінник чи племінниця виростуть і обов'язково навчаться керувати, отримають посвідчення і будуть водіями. Якщо самі цього захочуть. Але до цього часу ваша відповідальність - оберігати їх від необдуманих вчинків. А ще, стежити за своїм авто - джерелом підвищеної небезпеки", - додав він.

ДТП з підлітками на Херсонщині: автомобіль взяли у матері і дядька 01
ДТП з підлітками на Херсонщині: автомобіль взяли у матері і дядька 02
ДТП з підлітками на Херсонщині: автомобіль взяли у матері і дядька 03
ДТП з підлітками на Херсонщині: автомобіль взяли у матері і дядька 04

Автор: 

ДТП (4481) підлітки (422) Білошицький Олексій (116)


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Топ коментарі
+10
Полиция показала трупы??? Неужели??? В сто крат увеличьте фото, чтобы каждую деталь рассмотрели... Может хоть у одного идиота что то щелкнет и он немного задумается...
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25.10.2021 23:30 Відповісти
+7
ничего личного. просто естественный отбор в действии.
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25.10.2021 23:01 Відповісти
+4
Шоб мама с дядей не так сильно расстраивались?
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25.10.2021 23:35 Відповісти
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ничего личного. просто естественный отбор в действии.
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25.10.2021 23:01 Відповісти
Чего странного, если в Украине полиция даёт рекомендации давать взятки, чтобы потом поймать, а хрен угадали товарищи мрази полицейские их начальники
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25.10.2021 23:15 Відповісти
Полиция показала трупы??? Неужели??? В сто крат увеличьте фото, чтобы каждую деталь рассмотрели... Может хоть у одного идиота что то щелкнет и он немного задумается...
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25.10.2021 23:30 Відповісти
Учится ездить надо на дешовых ведрах.
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25.10.2021 23:30 Відповісти
Шоб мама с дядей не так сильно расстраивались?
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25.10.2021 23:35 Відповісти
на ГАЗ-51 с гидравлическими тормозами (чтобы когда тормозил головой в кабину упирался), без гидроусилителя руля и двойным выжимом сцепления

Правда на современной тачке можешь со двора не выехать..
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25.10.2021 23:38 Відповісти
Я, лет в семь, начинал с 52-го) Как заводил и переключал передачи это вообще отдельная история) Потом была куча разных тракторов) Но это никак не уберегло меня от угона родительского Запорожца в лет 16) 20 литров бензина как и не было в баке) Но помню, что за скоростью и за дорогой следил внимательно... Насколько это ночью на трассе было возможно)
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26.10.2021 01:04 Відповісти
А как потом следил за своей отбитой попой?
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26.10.2021 08:35 Відповісти
Родители до своей смерти так и не узнали об этом случае... Они в это время были на свадьбе на другом конце села...
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26.10.2021 12:37 Відповісти
чем мать занималась с дядей, пока у них брали авто ?
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25.10.2021 23:42 Відповісти
Жаль.Ужасное стечение обстоятельств...Некоторые комметаторы "умники" забыли себя в 15 лет...
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26.10.2021 00:23 Відповісти
Я себе пам'ятаю. Брав у дядька Пежо 607 , 200 коней, по трасі 140 більше не їхав, по населеному пункту 60 бо своїх ще друзів можно подавити в ночі на швидкості , село було звісно, у місті не давав ніхто.
З тими хто любив погоняти не сідав.
Але звісно винний той хто дав авто, у 15 років мізків не у всіх вистачає бути обережним.
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26.10.2021 01:16 Відповісти
Був у мене 607 трьохлітровий, хороша машина.
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26.10.2021 07:54 Відповісти
Я гляжу, так многим и в 35 не хватает, даже на должностях...
Интересно, Милованов права имеет? И где их получил? И кто дал?
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26.10.2021 08:58 Відповісти
Власник має сісти до в'язниці.
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26.10.2021 01:13 Відповісти
З якого дива ?
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26.10.2021 02:43 Відповісти
З того з якого сідає власник зброї як що дитина її візьме. За свої дії чи бездіяльність має бути відповідальність. Не розуміти таких речей може або недолуга людина, або янєлох.
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26.10.2021 09:20 Відповісти
Навіщо батьки вчать своїх лічінок водити авто до 18 років? Ось і наслідки.
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26.10.2021 03:11 Відповісти
А в США как с этим?
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26.10.2021 08:36 Відповісти
США , як і Британія, недоречно порівнювати - іньша планета, повірте , просто іньша планета.
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26.10.2021 09:22 Відповісти
Слава Богу, нет невинных жертв и пострадавших....
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26.10.2021 07:32 Відповісти
Як немає, а пасажири авто..... ти ідіот дядьку?
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26.10.2021 09:23 Відповісти
сподіваюсь,машині теж каюк?
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26.10.2021 08:44 Відповісти
Поддерживаю программу Перзиндента Украины про высадку деревьев. Миллиард конешно это сильно до фига, но миллионов 15 будет самый раз - на выезде возле дома у 73% избравших, шоб был тенек и уют в других домах. Ну и на дорогу в Конче-Заспу - по осевой, крепкие дубки 5-10 летней подростки. Шоб устояли...
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26.10.2021 08:48 Відповісти
Доделаем недоделки Чарльза Дарвина!
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26.10.2021 08:49 Відповісти
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26.10.2021 08:49 Відповісти
А может племянник-сынок достал уже дядю-маму? Вот и решили они начать жизнь с белого листа и дали ему ключи...
У меня такое ощущение возникает, когда я вижу "бландинок" за рулем Порша или Рэнж Ровера - наверное уже папику надоела, вот он и купил права и машину...
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26.10.2021 09:01 Відповісти
 
 