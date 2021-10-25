ДТП з підлітками на Херсонщині: автомобіль взяли у матері і дядька. ФОТО
Автомобіль, на якому чотири особи розбилися насмерть і ще двох підлітків було травмовано, 15-річний "водій" взяв у дядька і матері.
Про це пише у Фейсбуці перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Водієві було 15 років... Авто він взяв у дядька і матері, які володіли і користувалися ним. Мене завжди дивували такі люди. Я сам батько, дядько і я не розумію, як можна наражати на небезпеку дитину", - написав він.
Білошицький пообіцяв, що слідство і суд вирішуватимуть питання про притягнення "безвідповідальних родичів" до відповідальності.
"Так хочеться, щоб кожен дорослий думав, перш ніж робити, і зрозумів: ваш син чи донька, племінник чи племінниця виростуть і обов'язково навчаться керувати, отримають посвідчення і будуть водіями. Якщо самі цього захочуть. Але до цього часу ваша відповідальність - оберігати їх від необдуманих вчинків. А ще, стежити за своїм авто - джерелом підвищеної небезпеки", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Правда на современной тачке можешь со двора не выехать..
З тими хто любив погоняти не сідав.
Але звісно винний той хто дав авто, у 15 років мізків не у всіх вистачає бути обережним.
Интересно, Милованов права имеет? И где их получил? И кто дал?
У меня такое ощущение возникает, когда я вижу "бландинок" за рулем Порша или Рэнж Ровера - наверное уже папику надоела, вот он и купил права и машину...