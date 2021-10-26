Рятувальники розгортають мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці. ФОТОрепортаж
25 жовтня колона техніки рятувальників доправила Мобільний госпіталь ДСНС України до однієї з лікарень міста Каховка Херсонської області. Його рятувальники почали розгортати на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Наголошується, що для сталого функціонування цього багатоцільового пересувного стаціонару попередньо були забезпечені усі необхідні заходи.
Мобільний госпіталь ДСНС складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії.
Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення. Загалом, його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на COVID-19. Також на місці організовано роботу Штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області.
Будь ласка, зачекайте...
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Сирано маску носыть не буду!!! Всеруся, но не покорюся!!!
Перед уколом вперше, треба кров перевірити на кількість антитіл, а потім вже розраховувати дозу, та чи взагалі - колоти.
І. перепрошую, але можна ввічливіше спілкуватись, а?
Ты кацапский бот, который своими "призывами" к вакцинации вызываешь обратный эффект, все уже давно это поняли, денег тебе не заплатят
А на самом деле, какое же ты дебильное, аж страшно.
А про свежий воздух - так ты отрицаешь, что прогулки на свежем воздухе полезны? И думаешь, что у тебя хороший иммунитет?
Про вакцинацію скажу однозначно - це сугубо власне бажання. Мої усі вакцінувались, та дружина вже другий рік кашляє, як трактор в полі. Тестя ледь витягли з Господнього коридору... Тримаймось.
Я більше хочу сказати. Знаючи, що в Світі аномально безпечна епід обставина, наше народонаселення по останнього фрайєрується в футболочках та шортах. Ми самі себе загнали у хвороби. Тим більш, молодь у нас геть слабка; як фізично, там і фізіологічно. Зараз любе ОРЗ може перерости в запалення легень, то що.
1. Почему развернули, когда по факту "поздно Сара пить боржоми"?
2. Это единственный госпиталь в стране?