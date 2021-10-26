Рятувальники розгортають мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці. ФОТОрепортаж

25 жовтня колона техніки рятувальників доправила Мобільний госпіталь ДСНС України до однієї з лікарень міста Каховка Херсонської області. Його рятувальники почали розгортати на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Наголошується, що для сталого функціонування цього багатоцільового пересувного стаціонару попередньо були забезпечені усі необхідні заходи.

Мобільний госпіталь ДСНС складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії.

Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення. Загалом, його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на COVID-19. Також на місці організовано роботу Штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області.

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