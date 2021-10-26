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Рятувальники розгортають мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці. ФОТОрепортаж

25 жовтня колона техніки рятувальників доправила Мобільний госпіталь ДСНС України до однієї з лікарень міста Каховка Херсонської області. Його рятувальники почали розгортати на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Наголошується, що для сталого функціонування цього багатоцільового пересувного стаціонару попередньо були забезпечені усі необхідні заходи.

Мобільний госпіталь ДСНС складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії.

Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення. Загалом, його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на COVID-19. Також на місці організовано роботу Штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області.

Також дивіться: Рятувальники ДСНС розгорнуть у Каховці мобільний госпіталь на 120 ліжко-місць для хворих на COVID-19. ВIДЕО

Рятувальники розгортають мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці 01
Рятувальники розгортають мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці 02
Рятувальники розгортають мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці 03
Рятувальники розгортають мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці 04
Рятувальники розгортають мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці 05

Автор: 

лікарня (1364) карантин (18172) Каховка (125) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Херсонська область (5879)


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Топ коментарі
+7
Та какой госпиталь?! Нету ж никакого ковида! А если есть, то не страшный, а если страшный, то вакцины экспериментальные, а если и хорошие, то... я ковидиот!!!
Сирано маску носыть не буду!!! Всеруся, но не покорюся!!!
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26.10.2021 09:38 Відповісти
+4
А может лучше в Конче Заспе дворцы "Слуг Народа" отдать больным ковид "президентам"
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26.10.2021 09:40 Відповісти
+2
Надо ж кудато антиваксеров складывать
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26.10.2021 09:47 Відповісти
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Та какой госпиталь?! Нету ж никакого ковида! А если есть, то не страшный, а если страшный, то вакцины экспериментальные, а если и хорошие, то... я ковидиот!!!
Сирано маску носыть не буду!!! Всеруся, но не покорюся!!!
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26.10.2021 09:38 Відповісти
А может лучше в Конче Заспе дворцы "Слуг Народа" отдать больным ковид "президентам"
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26.10.2021 09:40 Відповісти
А шо толку? Долбонам без прививки пофиг где ласты склеивать. Вирусанет! Онихотятзабратьнашиденьги!
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26.10.2021 09:53 Відповісти
там полно *пустующих * госдач, которые нелох героически отнимал у попередников))
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26.10.2021 10:02 Відповісти
Надо ж кудато антиваксеров складывать
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26.10.2021 09:47 Відповісти
И каждому - полный счет за лечение.
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26.10.2021 09:54 Відповісти
То уже скорее родственникам...
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26.10.2021 09:55 Відповісти
Для упоротих вакцинаторів доведу до відома, що не кожному вакцина підходить, не кожному вона потрібна. У нас зараз просто скажена паніка вакцинування. А ви не подумали, що у декого імуноглобуліну в організмі хоч відбавляй, а йому ще дозу вірусну вводять. Так організм може сказати - допобічення і сконає.
Перед уколом вперше, треба кров перевірити на кількість антитіл, а потім вже розраховувати дозу, та чи взагалі - колоти.
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26.10.2021 10:01 Відповісти
Тебе запретили анализы делать?
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26.10.2021 10:02 Відповісти
В мене знайомий перехворів в тому році. По виписному листу в нього імуноглобуліну заввишки, а так, як той працює на держ п., його заставляють йти на вакцинацію. Знайома лікар імунолог сама жахається такого дибілізму.
І. перепрошую, але можна ввічливіше спілкуватись, а?
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26.10.2021 10:06 Відповісти
А что невежливого в уточняющем вопросе? Всё ж просто: заботишься о своём здоровье - идёшь и делаешь анализы.
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26.10.2021 10:14 Відповісти
И что толку? Ну сделал анализ на антитела, и что? В поезд не пустят, на работу не пустят.
Ты кацапский бот, который своими "призывами" к вакцинации вызываешь обратный эффект, все уже давно это поняли, денег тебе не заплатят
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26.10.2021 10:38 Відповісти
Какой транспорт?! Пешком ходи, грибы собирай - это ж полезно!
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26.10.2021 10:41 Відповісти
Вот это крутая шутка! браво!

А на самом деле, какое же ты дебильное, аж страшно.
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26.10.2021 10:44 Відповісти
Так а чем ты не доволен? При гипертонии, ожирении, диабете - это одно из важных средств поддержания здоровья!
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26.10.2021 10:46 Відповісти
Что ты вообще мелешь, умственноотсталое? Тебе пишут, что сдавать анализ на атитела бессмысленно, а ты про гипертонию.
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26.10.2021 10:48 Відповісти
Почему бессмысленно? А это что?



А про свежий воздух - так ты отрицаешь, что прогулки на свежем воздухе полезны? И думаешь, что у тебя хороший иммунитет?
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26.10.2021 10:54 Відповісти
Похоже, что у тебя проблемы с психикой.
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26.10.2021 10:56 Відповісти
Ты сам не знаешь, чего ты хочешь - здоровья, или кататься на автобусе
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26.10.2021 10:58 Відповісти
Ви кому щось хочете пояснити?
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26.10.2021 10:42 Відповісти
О! Ще один іммунолог - таксист. Давай рулюй, імуноглобулін.
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26.10.2021 10:42 Відповісти
Ба більше, вакцинованим видають сертифікат про вакцинацію, в ДІЮ заносять. А тим, кому це не потрібно, як доказати комусь, що немає необхідності в тому? Зятю, до речі, заборонили вакцинуватись.
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26.10.2021 10:08 Відповісти
А Дия при чем? Она только показывает те документы, что и так есть в госреестрах! Можешь купить сертификат без Дии, как гадя савченко
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26.10.2021 10:16 Відповісти
Ніколи не купую, те що треба заробити, зробити, заслужити. Ніколи не даю на лапу.
Про вакцинацію скажу однозначно - це сугубо власне бажання. Мої усі вакцінувались, та дружина вже другий рік кашляє, як трактор в полі. Тестя ледь витягли з Господнього коридору... Тримаймось.
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26.10.2021 11:44 Відповісти
Вакцинированные - заразные
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26.10.2021 11:35 Відповісти
Так вакцина саме і є вірус, що б організм зумів пристосуватись до цього і почав боротьбу зі сторонніми бацилами.
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26.10.2021 11:46 Відповісти
Не все вакцины содержат в себе вирус хоть в каком-либо целостном виде.
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26.10.2021 11:48 Відповісти
Ну то такоЇ.
Я більше хочу сказати. Знаючи, що в Світі аномально безпечна епід обставина, наше народонаселення по останнього фрайєрується в футболочках та шортах. Ми самі себе загнали у хвороби. Тим більш, молодь у нас геть слабка; як фізично, там і фізіологічно. Зараз любе ОРЗ може перерости в запалення легень, то що.
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26.10.2021 11:53 Відповісти
Вы заразные и признаете это. Я здоровый. Никто мне не смеет ставить диагноз, кроме моего врача.
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26.10.2021 11:49 Відповісти
Якщо Ви чихаєте шмарклями довкола, то любий громадянин Вам скаже, що Ви хворий. А лікар Ваш, вам просто припише антибіотики. Проходили таке, знаю. Син так ледь ноги не лишився.
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26.10.2021 11:56 Відповісти
Вы диагноз ставьте себе, у меня есть мой врач. А вы никто
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26.10.2021 12:05 Відповісти
Слава Богу, хоч на ви. Хоча з маленької літери.
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26.10.2021 12:18 Відповісти
оградите пулеметчиками и током ибо когда зомби побегут мало у кого биты с шипами есть((надо окны заколотить осиновым брусом и накалякать кресты и круги мелом..скоро зомби бунт как в кинах...100 миллионов трупаков по всей планете начнут бегать...
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26.10.2021 13:40 Відповісти
Вопросы:
1. Почему развернули, когда по факту "поздно Сара пить боржоми"?
2. Это единственный госпиталь в стране?
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26.10.2021 17:07 Відповісти
А лікарями в госпіталі поставити керівництво зі структур МОЗ. Вони ж медики?! Із зарплатами незрівняними з лікарями в ковідному відділенні! Нехай відірвуть ж@пи від кожаних крісел своїх теплих кабінетів та виконують клятву, яку давали!
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26.10.2021 19:02 Відповісти
Не можна так робити... ********* же безвинних хворих...
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26.10.2021 20:08 Відповісти
Просто платити їм ЗП лікаря x 1,3. Досить 30% за керівництво...
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26.10.2021 20:12 Відповісти
 
 