52 км найдовшої траси області відремонтували на Черкащині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Ремонт 52 кілометрів траси Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань завершено. Дорогу планують відновити до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Зазначається, що роботи в рамках президентської програми "Велике будівництво" завершено одразу на п'яти дільницях. На решті - ще продовжуються.

За два роки планують відновити Н-16 по всій протяжності: 67,2 км минулого року та 127,7 км цього року.

Автошлях Н-16 з'єднує всі чотири райони Черкаської області. Після ремонту найдовша траса області перетвориться на комфортний та безпечний маршрут європейського рівня.

Нагадаємо, у 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" по всій Україні планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг та 2000 кілометрів місцевих.

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