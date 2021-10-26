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52 км найдовшої траси області відремонтували на Черкащині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Ремонт 52 кілометрів траси Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань завершено. Дорогу планують відновити до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Зазначається, що роботи в рамках президентської програми "Велике будівництво" завершено одразу на п'яти дільницях. На решті - ще продовжуються.

За два роки планують відновити Н-16 по всій протяжності: 67,2 км минулого року та 127,7 км цього року.

Автошлях Н-16 з'єднує всі чотири райони Черкаської області. Після ремонту найдовша траса області перетвориться на комфортний та безпечний маршрут європейського рівня.

Нагадаємо, у 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" по всій Україні планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг та 2000 кілометрів місцевих.

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52 км найдовшої траси області відремонтували на Черкащині, - ОДА 01
52 км найдовшої траси області відремонтували на Черкащині, - ОДА 02
52 км найдовшої траси області відремонтували на Черкащині, - ОДА 03
52 км найдовшої траси області відремонтували на Черкащині, - ОДА 04

Автор: 

дороги (3074) Скічко (46) Велике будівництво (741) Чернігівська область (946)


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Топ коментарі
+4
Ух, будет где катафалкам порезвиться
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26.10.2021 09:47 Відповісти
+4
Идет просто ремонт,а нужна реконструкция дорожного полотна,разделение встречных потоков,освещение аварийно-опасных участков.Нужно ужесточение штрафов и уголовка за рецидив при превышении установленной скорости и правил проезда пешеходных переходов и перекрестков в пределах населенных пунктов.
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26.10.2021 09:52 Відповісти
+3
Уже бы не позорились и не публиковали такие фотки. Особенно нижнюю. Очковтирательство в чистом виде.
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26.10.2021 09:57 Відповісти
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Ух, будет где катафалкам порезвиться
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26.10.2021 09:47 Відповісти
Хер там, она узкая.двозначно написал конечно .но это я про дорогу , скорость и автомобили.
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26.10.2021 11:40 Відповісти
Идет просто ремонт,а нужна реконструкция дорожного полотна,разделение встречных потоков,освещение аварийно-опасных участков.Нужно ужесточение штрафов и уголовка за рецидив при превышении установленной скорости и правил проезда пешеходных переходов и перекрестков в пределах населенных пунктов.
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26.10.2021 09:52 Відповісти
Верно дорога узкая есть пешеходные переходы наземные а при поездке от Черкасс в Киев тут при пересечении границы киевской и Черкасской сразу начинает меняться мелко трясти
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26.10.2021 11:42 Відповісти
На западе машины загоняют на эстакады над оживленными пешеходными переходами.
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26.10.2021 12:03 Відповісти
откат дошел до адресата...
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26.10.2021 09:57 Відповісти
Уже бы не позорились и не публиковали такие фотки. Особенно нижнюю. Очковтирательство в чистом виде.
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26.10.2021 09:57 Відповісти
Когда госпиталей на черкащине перестанет хватать , или перестанет хватать кислорода - можно смело ковидников на этой трассе выкладваать , так сказать чтоб они прикоснулись , пощупали выделенные на их лечение деньги!
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26.10.2021 09:58 Відповісти
Вообще деньги не на то идут "на ВР на следующий год Верховную раду заложили 2,6 млрд грн (-7,6%), на Государственное управление делами - 2,8 млрд грн (-11,8%), на Секретариат Кабмина - 2,7 млрд грн (-9,8%)."https://ru.slovoidilo.ua/2021/09/16/infografika/finansy/rasxody-proekta-byudzheta-2022-bolshe-deneg-minveteranov-vaks-i-naczbezopasnost
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26.10.2021 11:53 Відповісти
Лучше чем было
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26.10.2021 10:10 Відповісти
новая программа зе - "великий сортир" превратит всю Украину в большую помойку. На 100% уже выполнены работы на Банковой, 11 и Грушевского.
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26.10.2021 11:13 Відповісти
Для роздумів: https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccination-doses-per-capita?tab=map&time=latest&country=~OWID_WRL карта світу по вакцинації

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26.10.2021 10:13 Відповісти
Януковощ з азіровим (Пахло) просто плачуть на расєєє , що не додумались до таких схем
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26.10.2021 10:58 Відповісти
Удобненько. Т.е. даже не "капитальный ремонт", а просто ремонт. По факту: просто постелили сверху новый слой асфальта. Любимый вид ремонта всех популистов, коррупционеров и откатчиков.
К созданию "дорог европейского уровня" - отношения не имеет.
P.S.
В Европе, для начала, анализируют транспортный поток: существующий, потенциальный и перспективный. Я, в европе, двухполосные дороги только между селами видел.
Как говорится: "Не можешь срать - не мучай жопу"
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26.10.2021 11:25 Відповісти
 
 