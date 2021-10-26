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Новини Фото Силовики
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Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету. ФОТОрепортаж

Співробітники ДБР спільно з СБУ викрили співробітника полку патрульної служби поліції особливого призначення "Київ" Національної поліції України та його спільника, які незаконно збували вогнепальну зброю та боєприпаси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зловмисники здійснювали незаконне зберігання та збут вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин представникам криміналітету. Оборудки проводились у районі проведення ООС, столиці та інших регіонах України.

За оперативними даними, зброю поліцейський та його спільник отримували від невстановлених військовослужбовців.

Для зберігання зброї та боєприпасів зловмисники винаймали бокси в гаражному кооперативі у місті Краматорськ Донецької області.

Правоохоронці задокументували декілька фактів реалізації вказаними особами вогнепальної зброї та боєприпасів.

"Продавців" затримано під час чергової спроби реалізації зброї.

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За місцем незаконного зберігання вилучено гранати різних модифікацій, тротилові шашки, гранатомети та постріли до них, запалювальні трубки, детонатори, димові шашки, сигнальні ракети, набої, міни різних видів тощо. Підрахунок триває.

Як зазначили у Київській міській прокуратурі, згідно з матеріалами слідства, нелегальний бізнес організував чинний співробітник технічного взводу РШР полку патрульної служби поліції особливого призначення ГУ НП в м. Києва, який залучив до злочинної діяльності своїх знайомих та налагодив зв’язки із особами, які мають доступ до зброї, зокрема із працівниками правоохоронних органів та військовослужбовцями. Встановлено, що незаконно придбану та отриману зброю учасники злочинної групи зберігали на території гаражного кооперативу у м. Краматорськ Донецької області. Усі домовленості про збут вогнепальної зброї та боєприпасів вказані особи здійснювали особисто та через мережу "Інтернет".

Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету 01

Також повідомляється, що в оді досудового розслідування у вказаних осіб було здійснено оперативну закупку боєприпасів, а саме патронів калібру 7.62 загальною вартістю 10 тис. грн та здійснено передоплату за придбання зброї, боєприпасів та вибухових речовин на загальну суму понад 30 тис. грн та 1200 доларів США.

"25.10.2021 двох учасників групи затримано "на гарячому", а саме працівника правоохоронного органу та цивільну особу. Під час обшуків за місцями їхнього проживання та в гаражних боксах правоохоронці вилучили значний обсяг зброї, бойових припасів, вибухових речовин і пристроїв", - наголошують у прокуратурі.

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У свою чергу, у ДБР зазначили, що наразі триває досудове розслідування за кримінальним провадженням за статтею ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).

Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету 02

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Встановлюється джерело надходження зброї та інші особи, які причетні до протиправної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР та СБУ.

Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету 03
Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету 04
Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету 05
Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету 06
Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету 07
Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету 08
Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету 09
Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету 10
Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету 11
Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету 12
Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету 13
Фото: прокуратура Киева, ГБР

Автор: 

боєприпаси (2296) вибухівка (474) Київ (19662) Нацполіція (15276) Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3702) силовики (2515)


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Топ коментарі
+5
Надеюсь у всех полицейских были значки о вакцинации?
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26.10.2021 11:01 Відповісти
+5
Феерично, блд.. И после этого мне рассказывают что я не могу носить пистолет.
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26.10.2021 11:09 Відповісти
+4
В государстве ,где полицейский продает оружие уголовникам, а ему светит аж МАКСИМУМ 7 ЛЕТ заключения, реформа правосудия перезрела...... Сколько бы лет тюрьмы отпустили такому в США??
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26.10.2021 11:35 Відповісти
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Надеюсь у всех полицейских были значки о вакцинации?
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26.10.2021 11:01 Відповісти
Так неожиданно, ага. Полицейский, банду, сбыт. С каких пор они сами торговать начали? Раньше только крышевали.
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26.10.2021 11:02 Відповісти
Ну вот, недаремно Маруся і Федина " по-материнськи" попереджали гуанокомандуючого не їдити на "передок", а їм кримінал "пришили". Це який арсенал тільки в Краматорську! Не на один кортеж вистачить!
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26.10.2021 11:15 Відповісти
Так бубочка дослухалася до материнських порад Федини й Марусі! Бубочка на передок ані ногою. Всі його відосики в дитячому бронежилетику десь під Києвом знімають. Воно ж сцикливе.
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26.10.2021 11:22 Відповісти
На учбовому полігоні? Якщо так , то можна і не перейматися. Все-таки було б спокійніше якби в знімальному павільйоні кіностудії ім.Довженка.
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26.10.2021 11:33 Відповісти
Було б спокійніше, якби за будівлею ОПи викопали окопчика й там знімали. Маю на увазі, було б спокійніше віськовим.
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26.10.2021 11:38 Відповісти
Навіщо землю тривожити, можна в сортирі декорації встановити, щоб далеко не бігати.
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26.10.2021 11:43 Відповісти
Это унизительно для исполнителя главной роли!
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26.10.2021 11:46 Відповісти
Ніскільки, якраз відповідно, головне не впасти нижче унітаза.
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26.10.2021 11:52 Відповісти
Він за замовченням нижче міської каналізації.
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26.10.2021 12:23 Відповісти
Туева куча типо "волонтеров" этим промышляет.
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26.10.2021 11:03 Відповісти
"Откуда дровишки?" (с)
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26.10.2021 11:04 Відповісти
а наркотики и сутенёрство?
- если этим не занимался, то можно считать что это честный мент
- таких у нас мало
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26.10.2021 11:05 Відповісти
Феерично, блд.. И после этого мне рассказывают что я не могу носить пистолет.
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26.10.2021 11:09 Відповісти
ну потому как купить ты мог спокойно только у них - без всяких дозволов - вот такая монополия
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26.10.2021 11:16 Відповісти
Да я просто в шоке... Джон Рэмбо с таким арсеналом может устроить маленькую войну.
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26.10.2021 11:30 Відповісти
Та там цілий схрон. Навіщо соромливо вказувати на отримання від "якихось невстановлених військовослужбовців". "Ноги можуть рости" і з іншого місця.
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26.10.2021 11:09 Відповісти
Перво наперво - на кол посадить, а уж потом... Удобно устроился - и дома, и замужем.
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26.10.2021 11:18 Відповісти
Я помню шел 14.10 по Крещатику в тот день в центре было много полицейских , их поведение больше напоминало не блюдителей правопорядка , а тех кто случайно стал на должность , либо кого поставили туда. Я не говорю что они все такие как эти , но коль эти кустарные копы своим значком не дорожат , то видели они его за пару купюр по 500 грн.
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26.10.2021 11:29 Відповісти
Широкая номенклатура! Даже карабин Мосина есть ))
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26.10.2021 11:32 Відповісти
Трехлинейка, 20 ржавых ножиков, два зеленых тубуса и поломаный АК, такое ощущение что перевозит их СБУ с обыска на обыск для форосесий)
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26.10.2021 12:17 Відповісти
В государстве ,где полицейский продает оружие уголовникам, а ему светит аж МАКСИМУМ 7 ЛЕТ заключения, реформа правосудия перезрела...... Сколько бы лет тюрьмы отпустили такому в США??
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26.10.2021 11:35 Відповісти
В США в більшості штатів можна спокійно купити зброю та набої тому, там немає такого попиту і поліцаї рідко хочуть ставити на карту своє майбутнє і майбутнє сім'ї.
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26.10.2021 12:31 Відповісти
открытие сезона охоты
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26.10.2021 11:40 Відповісти
"Устанавливается источник поступления оружия и другие лица, причастные к противоправной деятельности. Источник: "

А чи не зарано таке публікувати? Як мають відреагувати ті, кого розшукують?
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26.10.2021 12:16 Відповісти
Осмелело СБУ против полиции без Авакова.В Данном вопросе -одобряю.Свободу Семену Се6менченко! Негодяи..
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26.10.2021 12:23 Відповісти
Очередные право-хоронители...
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26.10.2021 14:12 Відповісти
ипать, оце по нашому.......
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26.10.2021 14:16 Відповісти
 
 