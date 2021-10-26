Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету. ФОТОрепортаж

Співробітники ДБР спільно з СБУ викрили співробітника полку патрульної служби поліції особливого призначення "Київ" Національної поліції України та його спільника, які незаконно збували вогнепальну зброю та боєприпаси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зловмисники здійснювали незаконне зберігання та збут вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин представникам криміналітету. Оборудки проводились у районі проведення ООС, столиці та інших регіонах України.

За оперативними даними, зброю поліцейський та його спільник отримували від невстановлених військовослужбовців.

Для зберігання зброї та боєприпасів зловмисники винаймали бокси в гаражному кооперативі у місті Краматорськ Донецької області.

Правоохоронці задокументували декілька фактів реалізації вказаними особами вогнепальної зброї та боєприпасів.

"Продавців" затримано під час чергової спроби реалізації зброї.

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За місцем незаконного зберігання вилучено гранати різних модифікацій, тротилові шашки, гранатомети та постріли до них, запалювальні трубки, детонатори, димові шашки, сигнальні ракети, набої, міни різних видів тощо. Підрахунок триває.

Як зазначили у Київській міській прокуратурі, згідно з матеріалами слідства, нелегальний бізнес організував чинний співробітник технічного взводу РШР полку патрульної служби поліції особливого призначення ГУ НП в м. Києва, який залучив до злочинної діяльності своїх знайомих та налагодив зв’язки із особами, які мають доступ до зброї, зокрема із працівниками правоохоронних органів та військовослужбовцями. Встановлено, що незаконно придбану та отриману зброю учасники злочинної групи зберігали на території гаражного кооперативу у м. Краматорськ Донецької області. Усі домовленості про збут вогнепальної зброї та боєприпасів вказані особи здійснювали особисто та через мережу "Інтернет".

Також повідомляється, що в оді досудового розслідування у вказаних осіб було здійснено оперативну закупку боєприпасів, а саме патронів калібру 7.62 загальною вартістю 10 тис. грн та здійснено передоплату за придбання зброї, боєприпасів та вибухових речовин на загальну суму понад 30 тис. грн та 1200 доларів США.

"25.10.2021 двох учасників групи затримано "на гарячому", а саме працівника правоохоронного органу та цивільну особу. Під час обшуків за місцями їхнього проживання та в гаражних боксах правоохоронці вилучили значний обсяг зброї, бойових припасів, вибухових речовин і пристроїв", - наголошують у прокуратурі.

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У свою чергу, у ДБР зазначили, що наразі триває досудове розслідування за кримінальним провадженням за статтею ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Встановлюється джерело надходження зброї та інші особи, які причетні до протиправної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР та СБУ.























Фото: прокуратура Киева, ГБР