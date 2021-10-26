На Полтавщині невідомі скинули з постаменту пам'ятник Чапаєву та пошкодили монумент комсомольцям, - поліція. ФОТОрепортаж
У Лубнах Полтавської області вночі невідомі скинули з постаменту пам'ятник командиру 25-ї стрілецької дивізії Червоної армії Василю Чапаєву.
Як повідомили у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління Національної поліції у Полтавській області, пам'ятник Чапаєву стояв у військовому містечку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він встановлений на честь 25-ї гвардійської мотострілецької дивізії ім. В. І. Чапаєва, яка дислокувалась у місті Лубни у період з 1946 по 2002 роки.
За інформацією поліції, за цим фактом відомості внесені до журналу обліку, йде слідство.
"У разі підтвердження криміналу відомості внесуть до ЄРДР за ознаками кримінального злочину ч. 2 ст. 296 (хуліганство)", - зазначили у відомстві.
Крім того, керівник відділу зв'язків із громадськістю ГУ НП у Полтавській області Юрій Сулаєв повідомив, що цієї ночі невідомі пошкодили монумент "Молоді 1920-60-х років" (комсомольцям) у Лохвиці.
"Була спроба пошкодити монумент Третьяку (радянський генерал Іван Третяк. – Ред.) у Хоролі, але там цього зробити не вдалося", - заявив Сулаєв.
По информации полиции, по данному факту сведения внесены в журнал учета, идет следствие.
"В случае подтверждения криминала, сведения внесут в ЕРДР по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 296 (хулиганство)", - отметили в ведомстве.
Кроме того, руководитель отдела связей с общественностью ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что этой ночью неизвестные повредили монумент "Молодежи 1920-60-х годов" (комсомольцам) в Лохвице.
"Была попытка повредить монумент Третьяку (советский генерал Иван Третьяк. – Ред.) в Хороле, но там этого сделать не удалось", - заявил Сулаев.
Фото: zmist.pl.ua
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Пливе Василь Іванович через річку. Тут куля йому попадає в руку. Пливе далі, загрібаючи однією рукою. Над ним пролітає ворон:
- Чапай, а чого ти однією рукою гребеш?
- Та от білі бусурмани поранили другу руку...
- Ой брешеш ти, Чапай. Дрочиш ти там, дрочиш...
Купались чапай и Петька по разным сторонам речки-ванючки, вылазят, одеваются...
Петька кричит: Василий Иванович, ты панталоны шиворот на выворот надел.
Чапай смотрит, и точно, навыворот...
- глазастый ты Петька, как понял, по бретелькам, или по тесемкам ?
Петька: та не Василь Иванович, говном наружу..
Вы поняли? Выполнение закона Украины о декоммунизации - это теперь криминал.
Всьо, жарти скінчились.
Чапаев - действительно, был такой красный комдив. Но он не скакал на лошадях, а передвигался исключительно на автомобиле.
Юные подпольщики-2021
Ночью, не в одиночку ... против памятника !
УКРАЇНА МАТИ
🇺🇦😎👍
Слава невідомим Героям , що очищають від совкового гівна Україну
коня -чекав,
замерз - бухнув
впав та заснув