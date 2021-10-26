На Полтавщині невідомі скинули з постаменту пам'ятник Чапаєву та пошкодили монумент комсомольцям, - поліція. ФОТОрепортаж

У Лубнах Полтавської області вночі невідомі скинули з постаменту пам'ятник командиру 25-ї стрілецької дивізії Червоної армії Василю Чапаєву.

Як повідомили у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління Національної поліції у Полтавській області, пам'ятник Чапаєву стояв у військовому містечку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він встановлений на честь 25-ї гвардійської мотострілецької дивізії ім. В. І. Чапаєва, яка дислокувалась у місті Лубни у період з 1946 по 2002 роки.

За інформацією поліції, за цим фактом відомості внесені до журналу обліку, йде слідство.

"У разі підтвердження криміналу відомості внесуть до ЄРДР за ознаками кримінального злочину ч. 2 ст. 296 (хуліганство)", - зазначили у відомстві.

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Крім того, керівник відділу зв'язків із громадськістю ГУ НП у Полтавській області Юрій Сулаєв повідомив, що цієї ночі невідомі пошкодили монумент "Молоді 1920-60-х років" (комсомольцям) у Лохвиці.

"Була спроба пошкодити монумент Третьяку (радянський генерал Іван Третяк. – Ред.) у Хоролі, але там цього зробити не вдалося", - заявив Сулаєв.





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По информации полиции, по данному факту сведения внесены в журнал учета, идет следствие.

"В случае подтверждения криминала, сведения внесут в ЕРДР по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 296 (хулиганство)", - отметили в ведомстве.

Кроме того, руководитель отдела связей с общественностью ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что этой ночью неизвестные повредили монумент "Молодежи 1920-60-х годов" (комсомольцам) в Лохвице.





"Была попытка повредить монумент Третьяку (советский генерал Иван Третьяк. – Ред.) в Хороле, но там этого сделать не удалось", - заявил Сулаев.

Фото: zmist.pl.ua