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Новини Фото Декомунізація
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На Полтавщині невідомі скинули з постаменту пам'ятник Чапаєву та пошкодили монумент комсомольцям, - поліція. ФОТОрепортаж

У Лубнах Полтавської області вночі невідомі скинули з постаменту пам'ятник командиру 25-ї стрілецької дивізії Червоної армії Василю Чапаєву.

Як повідомили у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління Національної поліції у Полтавській області, пам'ятник Чапаєву стояв у військовому містечку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він встановлений на честь 25-ї гвардійської мотострілецької дивізії ім. В. І. Чапаєва, яка дислокувалась у місті Лубни у період з 1946 по 2002 роки.

За інформацією поліції, за цим фактом відомості внесені до журналу обліку, йде слідство.

"У разі підтвердження криміналу відомості внесуть до ЄРДР за ознаками кримінального злочину ч. 2 ст. 296 (хуліганство)", - зазначили у відомстві.

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Крім того, керівник відділу зв'язків із громадськістю ГУ НП у Полтавській області Юрій Сулаєв повідомив, що цієї ночі невідомі пошкодили монумент "Молоді 1920-60-х років" (комсомольцям) у Лохвиці.

"Була спроба пошкодити монумент Третьяку (радянський генерал Іван Третяк. – Ред.) у Хоролі, але там цього зробити не вдалося", - заявив Сулаєв.

На Полтавщині невідомі скинули з постаменту памятник Чапаєву та пошкодили монумент комсомольцям, - поліція 01

На Полтавщині невідомі скинули з постаменту памятник Чапаєву та пошкодили монумент комсомольцям, - поліція 02
На Полтавщині невідомі скинули з постаменту памятник Чапаєву та пошкодили монумент комсомольцям, - поліція 03

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По информации полиции, по данному факту сведения внесены в журнал учета, идет следствие.

"В случае подтверждения криминала, сведения внесут в ЕРДР по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 296 (хулиганство)", - отметили в ведомстве.

Кроме того, руководитель отдела связей с общественностью ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что этой ночью неизвестные повредили монумент "Молодежи 1920-60-х годов" (комсомольцам) в Лохвице.

На Полтавщині невідомі скинули з постаменту памятник Чапаєву та пошкодили монумент комсомольцям, - поліція 04
На Полтавщині невідомі скинули з постаменту памятник Чапаєву та пошкодили монумент комсомольцям, - поліція 05

"Была попытка повредить монумент Третьяку (советский генерал Иван Третьяк. – Ред.) в Хороле, но там этого сделать не удалось", - заявил Сулаев.

На Полтавщині невідомі скинули з постаменту памятник Чапаєву та пошкодили монумент комсомольцям, - поліція 06

Фото: zmist.pl.ua

Автор: 

Лубни (12) пам’ятник (932) знесення (104) вандалізм (432) декомунізація (559) Полтавська область (1141)


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Топ коментарі
+65
А почему они собственно до сих пор стояли? Закон о декоммунизации местных властей разве не касался?
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26.10.2021 11:54 Відповісти
+44
Яка сумна новина. Я аж плачу...
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26.10.2021 11:52 Відповісти
+39
Чапай там ніколи не був, він в Сибіру воював... Нафіга він там?
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26.10.2021 11:52 Відповісти
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Яка сумна новина. Я аж плачу...
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26.10.2021 11:52 Відповісти
Згадав свій найулюбленіший анекдот про Чапаєва.

Пливе Василь Іванович через річку. Тут куля йому попадає в руку. Пливе далі, загрібаючи однією рукою. Над ним пролітає ворон:
- Чапай, а чого ти однією рукою гребеш?
- Та от білі бусурмани поранили другу руку...
- Ой брешеш ти, Чапай. Дрочиш ти там, дрочиш...
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26.10.2021 11:56 Відповісти
розкажіть його отетім

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26.10.2021 12:42 Відповісти
А мой вот:
Купались чапай и Петька по разным сторонам речки-ванючки, вылазят, одеваются...
Петька кричит: Василий Иванович, ты панталоны шиворот на выворот надел.
Чапай смотрит, и точно, навыворот...
- глазастый ты Петька, как понял, по бретелькам, или по тесемкам ?
Петька: та не Василь Иванович, говном наружу..
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26.10.2021 14:58 Відповісти
Ага. Чапай без голови.
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26.10.2021 14:38 Відповісти
Чапай там ніколи не був, він в Сибіру воював... Нафіга він там?
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26.10.2021 11:52 Відповісти
аби вчасно скинути
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26.10.2021 13:18 Відповісти
По-любому, целых 7 лет готовились, из которых последние 5 - мега активно!
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26.10.2021 11:57 Відповісти
А почему они собственно до сих пор стояли? Закон о декоммунизации местных властей разве не касался?
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26.10.2021 11:54 Відповісти
странно а что эти упыри делают до сих пор на постаментах?
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26.10.2021 11:55 Відповісти
А кто такой чапаев, и какую ценность несет его памятник? Герой анектодов? Неужели клоуна президента мало и еще не насмеялись?
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26.10.2021 11:55 Відповісти
Якщо є монумент герою анекдотів Чапаю, то чому нема монументів Штірліцу, Рабіновічу, Вовочці і армянському радіо?))
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26.10.2021 12:10 Відповісти
чапай - это моторолла/гиви 100-летней давности по сути
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27.10.2021 05:35 Відповісти
уважуха бандеровцам, МОЛОДЦЫ!
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26.10.2021 11:57 Відповісти
А Чапай при житті потомство дав, бо ще нащадки будуть вимагати видачі рештків памятника?
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26.10.2021 11:58 Відповісти
Голова уже зникла.
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26.10.2021 12:05 Відповісти
От ще халепа! Може бути міжнародний скандал.
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26.10.2021 12:11 Відповісти
Голову можна присобачити від Лохвицького монумента "молодьожі".
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26.10.2021 12:14 Відповісти
Поліція мала б звертати увагу на те, що ці пам'ятники тоталітарного режиму ще десь стоять, а не демонтовані відповідно закону.
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26.10.2021 11:58 Відповісти
Відхожі місця для птиць щоб людям на голови не гидили.
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26.10.2021 12:00 Відповісти
Следует исправить заголовок новости на "На Полтавщине неизвестные ГЕРОИ..." и далее по тексту.
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26.10.2021 12:02 Відповісти
Приветствую.Власть имущих надо носом тыкать.Если власть сопли жует,в дело вступает народная демократия...
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26.10.2021 12:05 Відповісти
И правильно Сделали !!Слава УКраине!!
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26.10.2021 12:06 Відповісти
В буденовке экскремент очень смахивает на плешивого кремлевского небокоптителя.
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26.10.2021 12:07 Відповісти
еге ж, бо пуцін-хло це також анєкдот, причому сальний
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26.10.2021 12:29 Відповісти
"В случае подтверждения криминала"

Вы поняли? Выполнение закона Украины о декоммунизации - это теперь криминал.
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26.10.2021 12:08 Відповісти
У Лохвиці повинен стояти монумент не якійсь "молоді", а про найбільшу у світовій військовій історії катастрофу - оточення понад 600-тисячного військового угруповання совєцької красної армї.
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26.10.2021 12:08 Відповісти
Отож, там німці замкнули оточення совєтів.
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26.10.2021 12:16 Відповісти
в Хороле мер ватный сектант из УПЦ МП..
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26.10.2021 12:09 Відповісти
"Є історія також з Полтавщини, що пам'ятник Чапаєву перейменували на пам'ятник Чапаєвської дивізії. Місцеві мешканці аргументують своє рішення локальним жартом: що фігура на постаменті показує рукою на їдальню, де з'їли коня Чапаєва, тому пам'ятник поставили без коня. Вони не хочуть його прибирати, бо цей жарт нагадує їм про молодість."

Всьо, жарти скінчились.
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26.10.2021 12:10 Відповісти
чим кінчають жартівники із символами, можна згадати тут - http://www.youtube.com/watch?v=J_-9MZWWAz8&ab_channel=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83 www.youtube.com/watch?v=J_-9MZWWAz8&ab_channel=Центрдослідженьвизвольногоруху
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26.10.2021 12:31 Відповісти
А что до сих пор етот памятник комунистическому режиму там делал?
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26.10.2021 12:11 Відповісти
Я так розумію, декомунізація ту місцину не зачепила?
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26.10.2021 12:11 Відповісти
Та він і не був комуністом, звичайний пан атаман Василько уральский, просто його сторона перемогла, перемогли б інші, стояли б пам'ятники пан атаману Грицько Таврійському
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26.10.2021 12:21 Відповісти
Чапаю повезло, не дожив до 30-х, всіх цих командирів ЧА було знищено, нема ж пам'ятників Блюхеру, Якіру, Тухачевському, а вони були набагато вище за рівнем ніж Василько.
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26.10.2021 12:18 Відповісти
Полтавци местных ватников ( а их очень много) в экстаз вводят.Кива тоже из тех мест.
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26.10.2021 12:19 Відповісти
Вата в шоке!
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26.10.2021 12:19 Відповісти
А чому українська поліція не довершила справу, почату вночі громадянами? За що тоді поліція отримує платню???
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26.10.2021 12:22 Відповісти
На Полтавщині досі радянська влада ? Чому не виконується закон про декомунізацію лять ?
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26.10.2021 12:22 Відповісти
Іван Мойсейович Третяк "відзначився" тим, що командуючи Далекосхідним ВО, віддав наказ про збиття Південнокорейського "Боїнга 747" (269 убитих людей).
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26.10.2021 12:22 Відповісти
Месные власти на нем бабло отмывали,покраска уборка и все такое.Авы лишили их заработка
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26.10.2021 12:24 Відповісти
Кстати, кто не знает.
Чапаев - действительно, был такой красный комдив. Но он не скакал на лошадях, а передвигался исключительно на автомобиле.
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26.10.2021 12:30 Відповісти
Чому ж "невідомі",це справжні патріоти України!
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26.10.2021 12:41 Відповісти


Юные подпольщики-2021

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26.10.2021 12:42 Відповісти
Трусливый и воровитый народишко.
Ночью, не в одиночку ... против памятника !
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26.10.2021 12:42 Відповісти
А как же декоммунизация
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26.10.2021 12:45 Відповісти
Як пам'ятники - то це сміття. Але ж якщо вони мають матеріальну цінність, то краще якось обережніше. Якщо хтось купить дорожче ніж металобрухт, то є профіт. А гроши можна витратит на щось потрібне або на благодійність.
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26.10.2021 13:15 Відповісти
В Хоролі кращої мотузки не знайшли?
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26.10.2021 13:19 Відповісти
МОЛОДЦЫ!!!!!
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26.10.2021 14:06 Відповісти
Ещё бы сверху с ассенизатора полили эти молодцы, чтоб на километры все чувствовали запах свободы!
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26.10.2021 16:39 Відповісти
Дело тут в ином. Хрен с ними теми памятниками. Всё уже отжито и забыто. Дело только в райадминитсрациях местных---и всё. Было постановление. Уже давно. Прошли годы. Не сделано. Уволить без права работы в гос-органах и не выбираться в депутаты минимум 5 лет. И всё. А настоящая декомунизация была упущена и давно. Как минимум в оранжевую эпоху всех кто таскал партбилет уволить из власти, из силовиков всех, суда, прокуратуры и кстати из втэков, а тем более в ВУЗах весть ректорат и деканат. Там и по сей день портреты карлы марлы висят на кафедрах. А так дешёвка оперетка всё это!
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26.10.2021 14:43 Відповісти
БАТЬКО НАШ БАНДЕРА
УКРАЇНА МАТИ
🇺🇦😎👍
Слава невідомим Героям , що очищають від совкового гівна Україну
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26.10.2021 15:34 Відповісти
Що робив постамент з 2002 року у неіснуючому городку. А як же декомунізація. хто не виконав закон. Чи є цей істукан пам"ятником НІ він є емблемою неіснуючого символу.
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26.10.2021 15:36 Відповісти
Не убирайте, не убирайте лет пятьдесят! Разрушенные, размальованные памятники - это же так красиво!
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26.10.2021 16:34 Відповісти
Отаманові С, Птлюрі і Гетьманові І.Мазепі Полтава має будувати монументи, а не всякій наволочі.
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26.10.2021 19:55 Відповісти
А Петлюра - це не той, часом, хоробрий командир, що загинув в бою, до останнього б"ючись з окупантом за волю України?
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26.10.2021 22:48 Відповісти
чапай стояв
коня -чекав,
замерз - бухнув
впав та заснув
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26.10.2021 22:00 Відповісти
если надо алиби, я обеспечу....
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28.10.2021 16:58 Відповісти
 
 