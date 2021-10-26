75 км траси від Ніжина до Прилук відремонтували на Чернігівщині, - Служба автодоріг. ФОТОрепортаж

Ремонт 75-км ділянки дороги від Ніжина до Прилук відремонтували на Чернігівщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Facebook служба автомобільних доріг у Чернігівській області.

Дорога є частиною траси Р-67 Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин. Роботи в межах президентської програми "Велике будівництво" тривали у 2020 та 2021 роках.

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Ремонт на ділянці від перехрестя з дорогою М-02 у районі села Зруб до перехрестя з дорогою Н-07 поблизу села Заїзд практично завершено, триває оформлення документів для введення відремонтованої дороги в експлуатацію.

На дорозі здійснено роботи з улаштування нового посиленого дорожнього покриття (товщина приблизно 40 см) та зміцнення узбіччя, облаштування розмітки, знаків, бар'єрного огородження. Крім цього, було відремонтовано сім мостів.

"Разом з оновленням покриття, вживаємо також заходи по його збереженню від перевантажених фур. Зараз між селами Талалаївка та Хвилівка Ніжинського району облаштовується другий в області WIM-майданчик для автоматичного зважування вантажівок у русі. Наразі встановлені металеві ферми, де буде кріпитися обладнання, та металеве бар'єрне огородження. Згодом розпочнуться роботи з монтажу електроніки", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, паралельно на трасі триває встановлення освітлення та відеокамер у населених пунктах. Нещодавно на ділянці Ніжин – Прилуки на 15 км дороги було встановлено зовнішнє штучне освітлення, яке запрацює після введення об'єкта ремонту в експлуатацію.

Наступного року заплановано оновлення інших ділянок траси Р-67: Чернігів – Ніжин, а також від Прилук до межі з Полтавською областю.

Важливість траси Р-67 полягає в тому, що вона сполучає між собою міжнародні автодороги М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ, М-03 Київ-Харків-Довжанський та національну Н-07 Київ- Суми-Юнаківка. Ця дорога є найкоротшим виходом із центральної України в бік країн Балтії через КПП "Нові Яриловичі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одним із завдань програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є посилення транзитного потенціалу України шляхом створення нових маршрутів, що ведуть до прикордонних пунктів пропуску.

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