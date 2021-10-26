Волонтерка Толмачова просить допомоги у придбанні квадрокоптерів для воїнів ООС: Без них дати відповідь ворогові буває складно. ФОТО

Волонтерка Юлія Толмачова просить допомоги у придбанні квадрокоптерів для військовослужбовців ООС на Донбасі.

Про це волонтерка повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, потрібно придбати Autel Evo 2 Pro та Mavic 2 Zoom. Ціна одного квадрокоптера - близько 46 тис. грн.

"Ці пташки уважно дивляться з неба на позиції ворога, зауважують переміщення противника, рахують живу силу, спостерігають роботу над новими позиціями, коригують вогонь тощо. Якщо немає на позиції дронів, то дати адекватну відповідь ворогові буває дуже складно", - пояснила Толмачова.

За її словами, українські воїни ще попросили терміново 2 км кабелю СІП 2/16 та 2 труби стократного збільшення (запчастини, гума на бойові машини та багато іншого).

ПриватБанк:

4149 6293 5147 7856 - Толмачова Юлія.

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