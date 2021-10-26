Волонтерка Толмачова просить допомоги у придбанні квадрокоптерів для воїнів ООС: Без них дати відповідь ворогові буває складно. ФОТО
Волонтерка Юлія Толмачова просить допомоги у придбанні квадрокоптерів для військовослужбовців ООС на Донбасі.
Про це волонтерка повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, потрібно придбати Autel Evo 2 Pro та Mavic 2 Zoom. Ціна одного квадрокоптера - близько 46 тис. грн.
"Ці пташки уважно дивляться з неба на позиції ворога, зауважують переміщення противника, рахують живу силу, спостерігають роботу над новими позиціями, коригують вогонь тощо. Якщо немає на позиції дронів, то дати адекватну відповідь ворогові буває дуже складно", - пояснила Толмачова.
За її словами, українські воїни ще попросили терміново 2 км кабелю СІП 2/16 та 2 труби стократного збільшення (запчастини, гума на бойові машини та багато іншого).
ПриватБанк:
4149 6293 5147 7856 - Толмачова Юлія.
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Но...
Почему воины просят квадрокоптеры и кабель у Толмачёвой?
Если командиры не выполняют свои обязанности, Толмачёва должна назвать их фамилии.
Но воины её просили.
Она им должна.
Що будеш робити з цією інфою?
Иди помой ся.
Если эти люди не выполняют свои обязанности, Толмачёва должна озвучить их фамилии.
Например:
"Перемирие". Гундосик запретил использовать беспилотники. А бойцам нужно знать что происходит за линией фронта и они поднимают волонтёрские коптеры. Если поднять штатный беспилотник и враг его собьёт или перехватит - это подтверждение нарушения приказа и наказание. Если потеряется волонтёрский коптер - отчитываться придётся перед волонтёрами.
Умеющие думать, в таких вопросах разбираются очень быстро, остальные - пачкают на форуме.
та оффшори !
Это конкретный случай и разобраться здесь не сложно.
а зелена потвора знищує нашу армію 😡
-так вот там был оставлен коментарий шо через неделю появится статья с просьбой волонтиёров о помощи на квадрокоптеры...
получается на шоу-пистоу бабло есть , а на армию нет...или плять война закончилась ???
и нет ни одной разработки боевого летающего дрона для армии.
А ракеты уже начали заказывать у Великобритании.
А росийские беспилотники скоро до Киева долетать будут.
Ковры в ВРнадо заменить /там деньги есть /
понад усе , а втникам і колаборантам це не до вподоби , от і тявкають на всі лади !
Волонтери доставляють не тільки техніку для наших хлопців , а і продукти харчування , теплий одяг і інше!