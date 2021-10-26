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Волонтерка Толмачова просить допомоги у придбанні квадрокоптерів для воїнів ООС: Без них дати відповідь ворогові буває складно. ФОТО

Волонтерка Юлія Толмачова просить допомоги у придбанні квадрокоптерів для військовослужбовців ООС на Донбасі.

Про це волонтерка повідомила у Facebook,  передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, потрібно придбати Autel Evo 2 Pro та Mavic 2 Zoom. Ціна одного квадрокоптера - близько 46 тис. грн.

"Ці пташки уважно дивляться з неба на позиції ворога, зауважують переміщення противника, рахують живу силу, спостерігають роботу над новими позиціями, коригують вогонь тощо. Якщо немає на позиції дронів, то дати адекватну відповідь ворогові буває дуже складно", - пояснила Толмачова.

За її словами, українські воїни ще попросили терміново 2 км кабелю СІП 2/16 та 2 труби стократного збільшення (запчастини, гума на бойові машини та багато іншого).

ПриватБанк:

4149 6293 5147 7856 - Толмачова Юлія.

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Волонтерка Толмачова просить допомоги у придбанні квадрокоптерів для воїнів ООС: Без них дати відповідь ворогові буває складно 01
Волонтерка Толмачова просить допомоги у придбанні квадрокоптерів для воїнів ООС: Без них дати відповідь ворогові буває складно 02

Автор: 

армія (3779) допомога (8448) волонтери (1340) ЗСУ (7668) Толмачова Юлія (27)


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Топ коментарі
+12
Тому що Зелені потвори не думають про армію , а тільки про своі кишені
та оффшори !
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26.10.2021 12:13 Відповісти
+9
У них есть снабжение.
Если командиры не выполняют свои обязанности, Толмачёва должна назвать их фамилии.
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26.10.2021 12:12 Відповісти
+8
А в кого їм просити?
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26.10.2021 12:10 Відповісти
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для миллиардных бюджетов оборонки - сущие пустяки!
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26.10.2021 12:04 Відповісти
Пусть борцун с олигархами зеУБЛЮДОК ЗАПЛАТИТ НАЛОГИ С ВЫВЕДЕННЫХ СПИЖЖЕН…миллионов
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26.10.2021 12:21 Відповісти
слабовастенький дрон, больше на игрушку похож... хрупкий пластик. в неумелых руках взлет-посадка и последнее фото как результат. Ремонт можно на любом 3д принтере распечатать поврежденную деталь
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26.10.2021 12:07 Відповісти
"По ее словам, украинские воины еще попросили..."
Я только ЗА!
Но...
Почему воины просят квадрокоптеры и кабель у Толмачёвой?
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26.10.2021 12:09 Відповісти
А в кого їм просити?
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26.10.2021 12:10 Відповісти
У них есть снабжение.
Если командиры не выполняют свои обязанности, Толмачёва должна назвать их фамилии.
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26.10.2021 12:12 Відповісти
Она тебе , лично , ничего не должна !
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26.10.2021 12:14 Відповісти
Мне нет.
Но воины её просили.
Она им должна.
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26.10.2021 12:19 Відповісти
Зеленський.
Що будеш робити з цією інфою?
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26.10.2021 12:14 Відповісти
Твоя информация меня не интересует.
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26.10.2021 12:18 Відповісти
Обісрався?
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26.10.2021 12:19 Відповісти
Откуда я знаю, что там с тобой случилось?
Иди помой ся.
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26.10.2021 12:21 Відповісти
А ти досвідчений.
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26.10.2021 12:25 Відповісти
Приходится, таких как ты засранцев, учить личной гигиене.
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26.10.2021 12:27 Відповісти
Власним прикладом.
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26.10.2021 12:29 Відповісти
Могу и приклАдом, если на словах не доходит.
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26.10.2021 12:31 Відповісти
Ти так не натужуйся, бо знову....
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26.10.2021 12:34 Відповісти
Снова помоешься.
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26.10.2021 12:41 Відповісти
Так чого ж ти до людини "доколупуєшся"?! От якраз Толмачова нікому нічого не "должна"! Ти сказав про "фамилии командиров" , які не виконують свої обов"язки по забезпеченню військ квадрокоптерами? Тобі людина відповіла - "Зеленський" Що ти відповів? "Твоя информация меня не интересует". Висновок: у тебе не завдання встановить винного , а обісрать тих , хто виправляє помилки і бездіяльність ВИННИХ - тобто "ЗЕ-шобла"
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26.10.2021 12:28 Відповісти
У воинов есть снабжение, которое обязано предоставить им квадрокоптер.
Если эти люди не выполняют свои обязанности, Толмачёва должна озвучить их фамилии.
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26.10.2021 12:44 Відповісти
Так тобі ОЗВУЧИЛИ!!! Офіційно було заявлено ще влітку цього року що "Говнокомандувач" і уряд України провалили виконання оборонного замовлення на 2021 рік! Тобі "Порохобандерівець" назвав прізвище того хто в першу чергу не виконав свої обов"язки А ти ти "дурня включаєш"!
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26.10.2021 13:04 Відповісти
В этом конкретном случае нужно разобраться.
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26.10.2021 13:12 Відповісти
Так іди і розбирайся! Чого ти тут "розсмердівся"?
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26.10.2021 13:34 Відповісти
В конкретном случае?!
Например:
"Перемирие". Гундосик запретил использовать беспилотники. А бойцам нужно знать что происходит за линией фронта и они поднимают волонтёрские коптеры. Если поднять штатный беспилотник и враг его собьёт или перехватит - это подтверждение нарушения приказа и наказание. Если потеряется волонтёрский коптер - отчитываться придётся перед волонтёрами.
Умеющие думать, в таких вопросах разбираются очень быстро, остальные - пачкают на форуме.
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26.10.2021 13:57 Відповісти
Их генералы , если они не свадебные должны требовать у своего главнокомандующего
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26.10.2021 12:22 Відповісти
Тому що Зелені потвори не думають про армію , а тільки про своі кишені
та оффшори !
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26.10.2021 12:13 Відповісти
Хватит лозунги писать.
Это конкретный случай и разобраться здесь не сложно.
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26.10.2021 12:15 Відповісти
самое интересное, что скорее всего этот дрон не закупают из-за его одноразовости. Птичка хорошая, не спорю, 3х мерное создание карт рельефа, оптика и шикарные фото-видео от сони, ночная сьемка, возможность слежения за указанным объектом, но скорее не военного назначения - как легкость глушения/перехвата так и очень хрупкая штука в плане ее неубиваемости в повседневных вылетах....
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26.10.2021 12:21 Відповісти
Я знаю многих воинов, добровольцев, которые проголосовали за Зелю. Получается, что ты своим тупым, обобщающим комментарием их оскорбил.
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26.10.2021 12:21 Відповісти
А что есть плохие зелебобики и хорошие ,которых нельзя оскорблять ?Чем они думали когда на должность верховного главнокомандующего клоуна выбирали ?я подозреваю, что тем же что и ты, а именно -жопой...
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26.10.2021 18:43 Відповісти
Если человек сознательно идет воевать за Родину, а потом также сознательно голосует, но не за того мерзавца за которог хотел бы, а за своего мерзавца, то какое имеешь право ты, вошь, критиковать?
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27.10.2021 06:01 Відповісти
Вошь ,ты про меня ничего не знаешь ,так что не перди в лужу. И поверь мне, право я имею ,а ты для начала ответь на мой предыдущий вопрос, чем ты омеба думала когда выбирала верховным профессионального клоуна трижды уклониста ?и на этот раз жопом не виляй, а правду расскажи ...про Адин нароТ,про Какая разница,про перестать стрелять, это для вас СВОЙ? за это вы имеете право голосовать?во время войны проголосовать за ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛОУНА блд ....уму не постижимо...
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28.10.2021 13:32 Відповісти
С чего я тебе должен верить? Это во первых, во вторых, с чего ты взял, что я за Зелю? В третьих ты дегенерат.
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28.10.2021 13:35 Відповісти
ОК)))теперь ,мой маленький друг ,я ИМЕЮ полное ПРАВО с чистой совестью послать тебя на Йух ...Бамбалейло...бамбалейло))))
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28.10.2021 13:50 Відповісти
Экий ты болван!
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28.10.2021 14:54 Відповісти
Сумно, що на 8му році війни все ще є необхідність у волонтерах і допомозі...
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26.10.2021 12:14 Відповісти
Дак петро армию ж видновив чи нi?
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26.10.2021 12:17 Відповісти
Вместе со Свинарчуком. И Юра Луценко с Апачами рядом бегает.
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26.10.2021 12:22 Відповісти
Ага, главное непонятно, зебил вайну в галаве у себя закончил, нах те коптеры?
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26.10.2021 12:25 Відповісти
Порошенко з нуля відновив армію,
а зелена потвора знищує нашу армію 😡
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26.10.2021 12:23 Відповісти
Так зебил войну ж прекратил или нет?
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26.10.2021 12:23 Відповісти
А ты не знал? Пэтя Армию обновил, но пришел Зеля и забрал у бойцов все квадрокоптеры. Потом подумал ... и кабели забрал.
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26.10.2021 12:29 Відповісти
Цю горе-владу контрольовану хабадом треба зносити в турборежимі. До речі хабад контролює і владу в Московії. Тоді постає питання: А хто ж справжній замовник війни Московії проти України?...
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26.10.2021 12:19 Відповісти
Тогда надо давать ответ там где легко!!!Не обязательно в том месте откуда прилетело...а в том где будет нанесен наибольший урон..ну чтобы неповадно было!!!
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26.10.2021 12:22 Відповісти
+
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26.10.2021 12:24 Відповісти
здесь недавно была статья о ********** световом шоу в Днепре ....
-так вот там был оставлен коментарий шо через неделю появится статья с просьбой волонтиёров о помощи на квадрокоптеры...
получается на шоу-пистоу бабло есть , а на армию нет...или плять война закончилась ???
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26.10.2021 12:34 Відповісти
Огромное спасибо Турчинову за то,что ухлопал кучу денег на никому не нужные ракеты и
и нет ни одной разработки боевого летающего дрона для армии.
А ракеты уже начали заказывать у Великобритании.
А росийские беспилотники скоро до Киева долетать будут.
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26.10.2021 12:48 Відповісти
Дебілів від Пастора досі рве!
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26.10.2021 16:41 Відповісти
Какие квадрокоптеры
Ковры в ВРнадо заменить /там деньги есть /
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26.10.2021 13:00 Відповісти
А за кого голосували воїни в квітні 2019?
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26.10.2021 13:04 Відповісти
проси у мин обороны...зажралась
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26.10.2021 13:34 Відповісти
Как по мне, не волонтерское дело - «полевой авиацией» заправлять. Аматорство все это. Чтоб слезу выбить. Военные сами разберутся, доложат по команде и на самых важных направления слежения за действиями врага таки получат летающие приборы.
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26.10.2021 13:47 Відповісти
Задача государства обеспечить свои вооруженные силы всем необходимым - это в идеале. Ежу понятно, что выделяемых на армию денег не хватало и не хватает, хоть при Порохе, хоть при Зеле. В этой ситуации государство обеспечивает войска самым необходимым основным вооружением и боеприпасами, будут средства обеспечат и квадрокоптерами со 100 кратными трубами. Ну, а пока волонтёры, как могут помогают армейцам. Но как по мне эту помощь можно организовать по-элегантнее…без излишнего шума и выпендрёжа…
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26.10.2021 13:50 Відповісти
Нашій арміі допомагали і допомагають свідомі украінці через волонтерів , для яких Украіна ,
понад усе , а втникам і колаборантам це не до вподоби , от і тявкають на всі лади !

Волонтери доставляють не тільки техніку для наших хлопців , а і продукти харчування , теплий одяг і інше!
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26.10.2021 14:16 Відповісти
Після такої просьби на 8-му році війни хочеться зробити лише одне-виматюкатись на повний голос.
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26.10.2021 14:22 Відповісти
Сочувствую. Не дам
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26.10.2021 16:30 Відповісти
 
 