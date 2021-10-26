Найманці РФ всю ніч та ранок обстрілювали Гранітне: пошкоджено житлові будинки та електромережі. ФОТОрепортаж
На Донеччині російські найманці РФ обстріляли село Гранітне, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та електромережі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова Мирненської селищної військово-цивільної адміністрації Володимир Веселкін.
"Російсько-окупаційні війська, протягом усієї ночі та до десятої години ранку, вели обстріл села Гранітне. Використовували патрони 120-мм калібру. Постраждали п'ять житлових будинків. Пошкоджено електромережі. На щастя, жертв немає. Закликаю мешканців обмежитися перебуванням будинку заради своєї безпеки", - йдеться у повідомленні.
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ВСУ отжали там серую зону, вот и разворошилось