УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9457 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
3 625 9

Найманці РФ всю ніч та ранок обстрілювали Гранітне: пошкоджено житлові будинки та електромережі. ФОТОрепортаж

На Донеччині російські найманці РФ обстріляли село Гранітне, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та електромережі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова Мирненської селищної військово-цивільної адміністрації Володимир Веселкін.

"Російсько-окупаційні війська, протягом усієї ночі та до десятої години ранку, вели обстріл села Гранітне. Використовували патрони 120-мм калібру. Постраждали п'ять житлових будинків. Пошкоджено електромережі. На щастя, жертв немає. Закликаю мешканців обмежитися перебуванням будинку заради своєї безпеки", - йдеться у повідомленні.

Найманці РФ всю ніч та ранок обстрілювали Гранітне: пошкоджено житлові будинки та електромережі 01

Також читайте: Від початку доби війська РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 122-мм артилерію та АГС. Втрат немає, - Міноборони

Найманці РФ всю ніч та ранок обстрілювали Гранітне: пошкоджено житлові будинки та електромережі 02
Найманці РФ всю ніч та ранок обстрілювали Гранітне: пошкоджено житлові будинки та електромережі 03
Найманці РФ всю ніч та ранок обстрілювали Гранітне: пошкоджено житлові будинки та електромережі 04
Найманці РФ всю ніч та ранок обстрілювали Гранітне: пошкоджено житлові будинки та електромережі 05
Найманці РФ всю ніч та ранок обстрілювали Гранітне: пошкоджено житлові будинки та електромережі 06
Найманці РФ всю ніч та ранок обстрілювали Гранітне: пошкоджено житлові будинки та електромережі 07
Найманці РФ всю ніч та ранок обстрілювали Гранітне: пошкоджено житлові будинки та електромережі 08
Найманці РФ всю ніч та ранок обстрілювали Гранітне: пошкоджено житлові будинки та електромережі 09
Найманці РФ всю ніч та ранок обстрілювали Гранітне: пошкоджено житлові будинки та електромережі 10
Найманці РФ всю ніч та ранок обстрілювали Гранітне: пошкоджено житлові будинки та електромережі 11
Фото: Веселкін/Facebook

Автор: 

обстріл (29181) Донбас (22357)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хороший там карьер гранита. Чей он сейчас ? Рыги раньше его в обороте имели.
показати весь коментар
26.10.2021 14:15 Відповісти
Ждем ответа.

показати весь коментар
26.10.2021 14:15 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 14:19 Відповісти
"Патрони 120-мм калібра" Яке ж тоді ружжо?
показати весь коментар
26.10.2021 14:20 Відповісти
А что удивительного?
ВСУ отжали там серую зону, вот и разворошилось
показати весь коментар
26.10.2021 14:21 Відповісти
Это для кацапов "серая зона", для украинцев - это украинская земля.
показати весь коментар
26.10.2021 14:23 Відповісти
Схоже по кацапам ніхто не стріляв ..
показати весь коментар
26.10.2021 16:08 Відповісти
Там компактна зона проживання греків, які кликали путіна. Біля мосту на Тельманове був поранений мій рідний брат. У селі українців зневажають, українських військових називають окупантами. Нехай тепер жеруть "братню підтримку" від орків великою ложкою.
показати весь коментар
26.10.2021 17:08 Відповісти
 
 