Найманці РФ всю ніч та ранок обстрілювали Гранітне: пошкоджено житлові будинки та електромережі. ФОТОрепортаж

На Донеччині російські найманці РФ обстріляли село Гранітне, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та електромережі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова Мирненської селищної військово-цивільної адміністрації Володимир Веселкін.

"Російсько-окупаційні війська, протягом усієї ночі та до десятої години ранку, вели обстріл села Гранітне. Використовували патрони 120-мм калібру. Постраждали п'ять житлових будинків. Пошкоджено електромережі. На щастя, жертв немає. Закликаю мешканців обмежитися перебуванням будинку заради своєї безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Фото: Веселкін/Facebook