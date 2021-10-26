УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6013 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 742 21

Дорогу Кролевець - Пирятин повністю відновлено на Полтавщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Дорожньо-ремонтні роботи завершилися на трасі Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин завдовжки 82,5 км у Полтавській області.

Про це повідомляється на сайті Полтавської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до початку ремонту дорога перебувала у практично аварійному стані.

У ході президентської програми "Велике будівництво" дорогу повністю відновлено. Фінішні 17 км відремонтовано цього року.

Підрядник перед укладанням двох нових прошарків асфальтобетону здійснив зміцнення основи дороги. Крім цього, в ході поточного середнього ремонту тут було укріплено узбіччя, встановлено нові дорожні знаки та бар'єрне огородження, а також нанесено дорожню розмітку.

Як раніше вже повідомлялося, у 2021 році в ході реалізації програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" у всіх регіонах України буде збудовано та відремонтовано 4500 км доріг державного значення. Ще 2000 км місцевих доріг мають оновити місцеві адміністрації.

Також дивіться: 75 км траси від Ніжина до Прилук відремонтували на Чернігівщині, - Служба автодоріг. ФОТОрепортаж

Дорогу Кролевець - Пирятин повністю відновлено на Полтавщині, - ОДА 01
Дорогу Кролевець - Пирятин повністю відновлено на Полтавщині, - ОДА 02
Дорогу Кролевець - Пирятин повністю відновлено на Полтавщині, - ОДА 03

Автор: 

дороги (3075) Велике будівництво (741) Полтавська область (1141)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
весной посмотрим на нее...
показати весь коментар
26.10.2021 15:22 Відповісти
+4
Кролевець і Конотоп - це Сумщина, а не Полтавщина...
показати весь коментар
26.10.2021 15:24 Відповісти
+4
Усьо! Не вставляє наріду відремонтована дорога Кролевець-Пирятин. Не вставляє. 😊
показати весь коментар
26.10.2021 15:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
весной посмотрим на нее...
показати весь коментар
26.10.2021 15:22 Відповісти
Все последние фото типа "ремонтов" стали публиковать с высоты. Т.к. если ниже и внимательно присмотреться, то получается совсем другое "кино"

показати весь коментар
26.10.2021 15:44 Відповісти
Эпический "ремонт".

показати весь коментар
26.10.2021 15:45 Відповісти
,,Еще 2000 км местных дорог должны восстановить местные администрации,,
десь була новина: ОТГ проплатило покупку шкільного автобусу і коли його підігнали під місцеву гіперсільраду, у ньому голова РДА і перший замісник глави ОДА, які урочисто вручили ключі для всієї громади..
отак і з місцевими дорогами...попіаряться
показати весь коментар
26.10.2021 15:46 Відповісти
У нас подобного ремонта на год не хватило, асфальт весь поплыл уже
показати весь коментар
26.10.2021 15:54 Відповісти
Кролевець і Конотоп - це Сумщина, а не Полтавщина...
показати весь коментар
26.10.2021 15:24 Відповісти
А "КАКАЯ РАЗНІЦА"?
показати весь коментар
26.10.2021 15:26 Відповісти
мова про фінішні 17 км...вони, мабуть, на полтавщині
а сама дорога може проходити і по чернігівщині...там близько
показати весь коментар
26.10.2021 15:35 Відповісти
Не може по Чернігівщині
показати весь коментар
26.10.2021 16:58 Відповісти
невже, там далеко/це питання/
показати весь коментар
26.10.2021 17:05 Відповісти
Тиждень тому там їздив, ремонт якраз тривав у Андріяшівці Сумської області, а решту вже було зроблено. Втім, піарники - це ж не ті люди, які оперують фактами…
показати весь коментар
26.10.2021 17:00 Відповісти
Усьо! Не вставляє наріду відремонтована дорога Кролевець-Пирятин. Не вставляє. 😊
показати весь коментар
26.10.2021 15:25 Відповісти
Дороги ремонтируют и ремонтируют, а рейтинг всё меньше и меньше....
показати весь коментар
26.10.2021 15:36 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 15:38 Відповісти
ты чего орешь?
показати весь коментар
26.10.2021 16:00 Відповісти
Слава богу...Тепер ми не замерзнем зимою і хворих на ковід швиденько возитимуть на кладовище.
показати весь коментар
26.10.2021 16:00 Відповісти
вам не вгодиш. нікагда.
показати весь коментар
26.10.2021 16:08 Відповісти
А мені не потрібно вгождати. Я не требував всі гроші закатать в асфальт.
Навіть ті які були на закуп газу літом.
показати весь коментар
26.10.2021 16:12 Відповісти
Отлично. Я этой дорогой в Прилуки боялся на своей машине ездить. Брал служебную.
показати весь коментар
26.10.2021 16:18 Відповісти
Трошки прибрехали: минулими вихідними їхав там в обидва боки, і ще лишився кількакілометровий шматок між Юсківцями та Млинами, де ремонта не було. Але, в цілому, покращення є. Побачимо навесні, чого воно варте.
показати весь коментар
26.10.2021 16:57 Відповісти
вчора їздив з Кролевця в Конотоп дорога не з найкращих особливо в селах Спаське та Присеймів'я.
показати весь коментар
26.10.2021 20:35 Відповісти
 
 