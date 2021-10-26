Дорогу Кролевець - Пирятин повністю відновлено на Полтавщині, - ОДА. ФОТОрепортаж
Дорожньо-ремонтні роботи завершилися на трасі Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин завдовжки 82,5 км у Полтавській області.
Про це повідомляється на сайті Полтавської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що до початку ремонту дорога перебувала у практично аварійному стані.
У ході президентської програми "Велике будівництво" дорогу повністю відновлено. Фінішні 17 км відремонтовано цього року.
Підрядник перед укладанням двох нових прошарків асфальтобетону здійснив зміцнення основи дороги. Крім цього, в ході поточного середнього ремонту тут було укріплено узбіччя, встановлено нові дорожні знаки та бар'єрне огородження, а також нанесено дорожню розмітку.
Як раніше вже повідомлялося, у 2021 році в ході реалізації програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" у всіх регіонах України буде збудовано та відремонтовано 4500 км доріг державного значення. Ще 2000 км місцевих доріг мають оновити місцеві адміністрації.
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десь була новина: ОТГ проплатило покупку шкільного автобусу і коли його підігнали під місцеву гіперсільраду, у ньому голова РДА і перший замісник глави ОДА, які урочисто вручили ключі для всієї громади..
отак і з місцевими дорогами...попіаряться
а сама дорога може проходити і по чернігівщині...там близько
Навіть ті які були на закуп газу літом.