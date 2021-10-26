Мережу магазинів у Харкові оштрафували за торгівлю цукерками із Росії, - Держпродспоживслужба. ФОТО

Головним управлінням Держпродспоживслужби у Харківській області проведено інспекційні перевірки суб'єктів господарювання, якими здійснюється реалізація російських цукерок.

"Підсанкційні російські товари не повинні продаватися в Україні. Ця продукція завозиться та реалізується на території України незаконно. Підтвердити якість і безпечність такої продукції неможливо. Дуже дивно, що досі, незважаючи на збройну агресію, в когось вистачає совісті порушувати цю норму закону", - зазначила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до Постанови КМУ від 30.12.2015 № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", згідно Переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, ввезення та реалізація зазначеної продукції заборонено.

За результатами проведеного інспектування було знято з реалізації та заборонено (згідно виданих приписів) подальший обіг цукерок російського виробництва в межах повноважень Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (виробники - ПАО "Красный Октябрь" м. Москва; ОАО "Кондитерський концерн "Бабаевский"; кондитерська фабрика "Победа" м. Москва; м. Старий Оскол Бєлгородська область; АО "АКконд" м. Чебоксари - цукерки 9 (дев’яти) найменувань).

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За порушення вимог законодавства щодо маркування продукції до суб’єктів господарювання застосовані штрафні санкції у порядку, встановленому законом.