Мережу магазинів у Харкові оштрафували за торгівлю цукерками із Росії, - Держпродспоживслужба. ФОТО
Головним управлінням Держпродспоживслужби у Харківській області проведено інспекційні перевірки суб'єктів господарювання, якими здійснюється реалізація російських цукерок.
"Підсанкційні російські товари не повинні продаватися в Україні. Ця продукція завозиться та реалізується на території України незаконно. Підтвердити якість і безпечність такої продукції неможливо. Дуже дивно, що досі, незважаючи на збройну агресію, в когось вистачає совісті порушувати цю норму закону", - зазначила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, передає Цензор.НЕТ.
Відповідно до Постанови КМУ від 30.12.2015 № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", згідно Переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, ввезення та реалізація зазначеної продукції заборонено.
За результатами проведеного інспектування було знято з реалізації та заборонено (згідно виданих приписів) подальший обіг цукерок російського виробництва в межах повноважень Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (виробники - ПАО "Красный Октябрь" м. Москва; ОАО "Кондитерський концерн "Бабаевский"; кондитерська фабрика "Победа" м. Москва; м. Старий Оскол Бєлгородська область; АО "АКконд" м. Чебоксари - цукерки 9 (дев’яти) найменувань).
За порушення вимог законодавства щодо маркування продукції до суб’єктів господарювання застосовані штрафні санкції у порядку, встановленому законом.
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Нужно быть полным РашкоПатриотом, чтобы покупать это за такие цены...
Если чувак готов изза ненависти
стрелять себе в ногуВыбрасывать свои деньги, то он точно не в себе. Я сомневаюсь, что такие ненавистники зарабатывают столько, что могут выбрасывать по 500грн.
Та я тоже люблю
они же на мумию в центре своей Родины ходят смотреть
Только у них своя мумия, а у нас кокцапы Лавру отжали.
рівень розвитку...
Якщо спробувати відмотати ланцюжок назад: від прилавку - до кордону - до мордорського відправника, що зробити нескладно для тих, хто в темі, - обов'язково потрапиш на якесь українське " рішалово" в погонах.
Торгуем на миллиарды, а борьба с конфетами для стада.