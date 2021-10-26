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Мережу магазинів у Харкові оштрафували за торгівлю цукерками із Росії, - Держпродспоживслужба. ФОТО

Головним управлінням Держпродспоживслужби у Харківській області проведено інспекційні перевірки суб'єктів господарювання, якими здійснюється реалізація російських цукерок.

"Підсанкційні російські товари не повинні продаватися в Україні. Ця продукція завозиться та реалізується на території України незаконно. Підтвердити якість і безпечність такої продукції неможливо. Дуже дивно, що досі, незважаючи на збройну агресію, в когось вистачає совісті порушувати цю норму закону", - зазначила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до Постанови КМУ від 30.12.2015 № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", згідно Переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, ввезення та реалізація зазначеної продукції заборонено.

За результатами проведеного інспектування було знято з реалізації та заборонено (згідно виданих приписів) подальший обіг цукерок російського виробництва в межах повноважень Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (виробники - ПАО "Красный Октябрь" м. Москва; ОАО "Кондитерський концерн "Бабаевский"; кондитерська фабрика "Победа" м. Москва; м. Старий Оскол Бєлгородська область; АО "АКконд" м. Чебоксари - цукерки 9 (дев’яти) найменувань).

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За порушення вимог законодавства щодо маркування продукції до суб’єктів господарювання застосовані штрафні санкції у порядку, встановленому законом.

Мережу магазинів у Харкові оштрафували за торгівлю цукерками із Росії, - Держпродспоживслужба 01

Мережу магазинів у Харкові оштрафували за торгівлю цукерками із Росії, - Держпродспоживслужба 02

Автор: 

росія (66070) санкції (12113) торгівля (1343) Харків (5698) Держпродспоживслужба1 (577) штраф (1880) Магалецька Владислава (4)


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Топ коментарі
+19
прссиягская Алёнка уже не та..
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26.10.2021 16:48 Відповісти
+18
Правильно-дерьмо должно оставаться в дерьме...
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26.10.2021 16:24 Відповісти
+18
ну, якщо їм так подобається їсти пластилін...
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26.10.2021 16:31 Відповісти
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"Охота за "Красним Октябрьом"-2"
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26.10.2021 16:23 Відповісти
и цены на него... явно спрос со стороны "новых лиц" зеЛоха оманського.. а не обычных пенсиоенров
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26.10.2021 16:30 Відповісти
ну, якщо їм так подобається їсти пластилін...
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26.10.2021 16:31 Відповісти
их просто воротит от шоколада, им слаще платилин из рашки))
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26.10.2021 16:49 Відповісти
По ходу, фото не відповідає дійсності, бо в Україні їх ніхто не купить за такі гроші. Це ціни в рублях. "грильяж мягкий в шоколаде"- 365 (грв, дорожче найдорожчих Рошенівских Монблан-ів?!!- ніхто не купить, при психічному здоров"ї), а от 365 руб, ~$5, це 132грв/кг, цілком може бути.
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26.10.2021 16:57 Відповісти
"Альонка" трупного цвета.....
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26.10.2021 17:02 Відповісти
Это вы наверное на россии памятник аленке не видели.
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26.10.2021 17:05 Відповісти
В правом верхнем углу халва по 360. Цены в рублях. Нужно быть совсем контуженым рашкопатриотом, что бы за ихнюю халву платить 360 грн/кг.
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26.10.2021 17:03 Відповісти
Это цензор какую то левую фотку выложил
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26.10.2021 17:17 Відповісти
Я эту фотку видел и на других сайтах...
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26.10.2021 19:09 Відповісти
А якщо це таки в гривнях, про що у мене вкрай великі сумніви, то отам, на фото зверху, є число 550, то треба розуміть 550 грв/кг., а це ціна на найдорожчий, з цілими лісовими горіхами, німецький шоколад "Рітер-спорт" або ж трикутний швейцарський Тублерон, повірте, ніякий "красний октябрь" в порівнянні з ними навіть під столом не валявся, не кажучи, що був поряд.
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26.10.2021 17:13 Відповісти
кого будут штрафовать за "скотов"?
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26.10.2021 16:24 Відповісти
Правильно-дерьмо должно оставаться в дерьме...
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26.10.2021 16:24 Відповісти
Зачем так а наш народ неработает там ,пол заподной украины в россии работае а конфеты это беларуские и они повсей украине продаются ! А картошку по 15 грн или масло по 60 слабо покупать
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26.10.2021 18:40 Відповісти
лол .... таким то шерпотребом торговать
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26.10.2021 16:24 Відповісти
Непонятно почему многие товары и энергоресурсы завозить можно а конфеты нельзя.
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26.10.2021 16:25 Відповісти
А что непонятного, запрет на ввоз кондитерки ввел еще Порошенко, зачем ему лишние конкуренты.
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26.10.2021 16:27 Відповісти
Страждаєш?
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26.10.2021 17:53 Відповісти
Він любить відчувати себе під кацапами. Так тепліше )
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28.10.2021 17:48 Відповісти
от конфет кариес и ж..па слипается!
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26.10.2021 16:28 Відповісти
оффшоры тоже бывают плохие и хорошие
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26.10.2021 16:30 Відповісти
А ціни рублях чи гривнях? Не дешево, а що їх там перевозити, видно зі Старого Оскола, це ж зовсім близько до Харкова.
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26.10.2021 16:26 Відповісти
Хтось же цей непотріб купує.
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26.10.2021 16:27 Відповісти
Ваты в Харькове много, да и чему удивляться. На протяжении десятилетий ежегодно в харьковские вузы и на предприятия массово заезжала публика из белгородской, курской и брянской областей. Половина студентов в харьковких вузах была из рфср. Российские военнослужащие с урала и сибири после демобилизации также массово оседали в Харькове, при этом получая квартиры в первую очередь. Но несмотря на это все-таки харьковская область намного менее ватная чем донбасс
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27.10.2021 10:42 Відповісти
вы в подвал дома торговли на центральном рынке в Харькове спуститесь - будете удивлены ассортименту и условиям хранения и продажи крупнооптовых поставщиков....
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26.10.2021 16:27 Відповісти
Вот это правильно. Есть замечательные конфеты Порошенко, которые он делает с любовью для нас.
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26.10.2021 16:28 Відповісти
Рошен?)))
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26.10.2021 16:50 Відповісти
Раньше их шоколад был хорошим. Теперь дерьмо полное.- Начали удешевлять состав и технологии. Да и поставщики латиносы поумнели задарма отдавать. Так,что даже из чисто меркантильных целей - нахер нам гавно,да еще кацапское ?
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26.10.2021 16:29 Відповісти
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26.10.2021 16:35 Відповісти
"Граница на замке"
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26.10.2021 16:36 Відповісти
За торговлю нефтепродуктами из России ни кого нехотят оштрафовать?
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26.10.2021 16:37 Відповісти
"ни кого нехотят"
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26.10.2021 17:04 Відповісти
А цю пластмасу за такі гроші ще й хтось купував?
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26.10.2021 16:38 Відповісти
Видно Венесуелу, Кубу, КНДР, Сирію вже закидали цукерками і взялись за Україну, тут і цукерки і протипіхотні міни, все поїдять.
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26.10.2021 16:42 Відповісти
Не понятные цены на прилавке. 400, 500. Где это заснято?
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26.10.2021 16:43 Відповісти
В Харькове. На одесских рынках тоже самое, цены такие же. "Контрабанда?"- спросила я у продавщицы, "Ага!"-весело ответила та.(((
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26.10.2021 16:51 Відповісти
Как по мне, там возле прилавка нужен еще и психиатр... Так как тот, кто покупает такое за 400 - 500 грн, точно не в своем уме...
Нужно быть полным РашкоПатриотом, чтобы покупать это за такие цены...
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26.10.2021 17:21 Відповісти
Да там никого нет, маленький магазинчик, я за сыром заглянула, удивилась конским ценам и ушла.
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26.10.2021 17:52 Відповісти
Або ж ненавидіти продукцію ;Рошен;.
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26.10.2021 17:54 Відповісти
Тем более к психиатру...
Если чувак готов изза ненависти стрелять себе в ногу Выбрасывать свои деньги, то он точно не в себе. Я сомневаюсь, что такие ненавистники зарабатывают столько, что могут выбрасывать по 500грн.
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29.10.2021 17:44 Відповісти
Я в жизни игнорю такие цены, как люди ещё такое покупают, а если не покупают то какое будущее у этих конфет?
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26.10.2021 21:20 Відповісти
А санкции все равно введут против "Рошена"........ и зебилы будут стоя аплодировать....... что произошло с народом???????? после Майдана я думал нация созрела!!!!! а, нет..... есть 73% "какаяразница"......
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26.10.2021 16:45 Відповісти
ну не знаю, мой начальник Пороха терпеть не мог, но любил Красный маг Рошен
Та я тоже люблю
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26.10.2021 16:47 Відповісти
прссиягская Алёнка уже не та..
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26.10.2021 16:48 Відповісти
😅
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26.10.2021 16:49 Відповісти
чего смеемся ?

они же на мумию в центре своей Родины ходят смотреть
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26.10.2021 17:05 Відповісти
Мы тоже. В пещерах Лавры в Киеве.
Только у них своя мумия, а у нас кокцапы Лавру отжали.
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26.10.2021 17:09 Відповісти
Ценники на кацапской мове и цифры наверняка в рублях.
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26.10.2021 16:48 Відповісти
А канхветы из-под Порошенка в рашке продолжают хрумать?
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26.10.2021 16:48 Відповісти
**@ть-колотить, на автозазе собирают (колёса прикручивают) Лады и ничего, а тут конфеты…… нюню, 73% должны страдать!!!
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26.10.2021 16:50 Відповісти
Странно, значит снабжать врага сырьем из титана житомирского можно все эти годы без санкций, а какие то конфеты Госпродпотребслужбу возбудили, не по детски.
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26.10.2021 16:51 Відповісти
Лично кое-кому не мешало бизнес мутить в России с шоколадом
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26.10.2021 21:21 Відповісти
Тем, кто автозапчастями на ВАЗ с Тольятти торгует, приготовится.
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26.10.2021 16:51 Відповісти
***, жиди до цукерок прискіпались
рівень розвитку...
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26.10.2021 16:57 Відповісти
зебеня при владі
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26.10.2021 16:58 Відповісти
беня - *****
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26.10.2021 16:59 Відповісти
Это цены в гривне?Как может такое *овно столько стоить?
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26.10.2021 17:01 Відповісти
Цілком спокійно. 76% краще їстиме лайно по ціні золота, ніж цукерки від ;Рошен;.
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26.10.2021 17:56 Відповісти
"Птичье молоко" гордон в шоколаде, примерно такое же *овно , и стОит много, в Украине. А ведь покупают.
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26.10.2021 17:17 Відповісти
сраный фейк! цены в фуфлях, фото сделано где то на лугандонском рынке
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26.10.2021 17:18 Відповісти
Лишь бы не Рошен.
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26.10.2021 17:21 Відповісти
может это с мифической "липецкой хфабрики"
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26.10.2021 17:39 Відповісти
ой блин, дмарт в Днепре ими торгует и в нос не дует
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26.10.2021 17:38 Відповісти
Вся Украина завалена кацапскими товарами (весь Эпицентр,на авторынках одни кацапские детали),а помешали конфеты.Так уже тогда все кацапское вычищайте из Украины,обоих Герег на нары
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26.10.2021 17:44 Відповісти
оце правильний коментар!!!!!!!!
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26.10.2021 19:44 Відповісти
позорище, их ******, а они конфеты у них покупают. Утро на новостях уже давно пора начинать со слов: "Доброе утро зебилы! и предатели Украины, сегодня еще один прекрасный день, что бы похерить все что было добыто непосильным трудом"
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26.10.2021 18:13 Відповісти
из чего их делают из снега..и что это за цены...в рублях шо ли..
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26.10.2021 18:13 Відповісти
Терміново організувати рейди по всій торгівлі . Суми штрафів буде достатньо, погасити всі державні борги . На одній 1с та bas озолотимся .
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26.10.2021 18:51 Відповісти
этого гавна полно в Одессе. Это продают не то что на рынках это с земли на тротуарах продают
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26.10.2021 18:57 Відповісти
А цены этого говна в гривне? Если да то нифига себе!
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26.10.2021 19:23 Відповісти
Та афигеть. Только поклонники русскава мира покупают, поди. Рошен куда дешевле. Хотя я бы купил, попробовать. Если туфта - во вообще феерчино. В Грузии специально купил русських вафель. Бл... Ужос. Сначала типа слакдо, потом горчеь какая-то возникет. Состав прочитал после эксперимента.
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26.10.2021 20:26 Відповісти
Цены конские. Или это в русских рублях?
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26.10.2021 20:23 Відповісти
Зате митники, прикордонники, поліція і сбу в "шоколаді". Тільки держпродслужба помітила контрабандний і підсанкційний товар, а ці так звані " правооохоронці", ну просто сліпі, точніше очі і все інше замазане і підмащене мордорським "шоколадом".
Якщо спробувати відмотати ланцюжок назад: від прилавку - до кордону - до мордорського відправника, що зробити нескладно для тих, хто в темі, - обов'язково потрапиш на якесь українське " рішалово" в погонах.
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26.10.2021 21:43 Відповісти
Харьков продолжает оставаться сепарской клоакой!...
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26.10.2021 22:18 Відповісти
Действительно ваты в Харькове много, да и чему удивляться. На протяжении десятилетий ежегодно в харьковские вузы и на предприятия массово заезжала публика из белгородской, курской и брянской областей. Половина студентов в харьковких вузах была из рфср. Российские военнослужащие с урала и сибири после демобилизации также массово оседали в Харькове, при этом получая квартиры в первую очередь. Но несмотря на это все-таки харьковская область намного менее ватная чем донбасс.
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27.10.2021 10:37 Відповісти
Петруха конкурентов убирает. А торговля энергоносителями?
Торгуем на миллиарды, а борьба с конфетами для стада.
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26.10.2021 22:33 Відповісти
Кстати российские конфеты отвратительного качества. Об этом говорили сами россияне и до 2014 г. массово ездили к нам в Украину за конфетами.
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27.10.2021 10:22 Відповісти
Канхвєти нізя, а косметику можно? Кожен день на всіх телеекранах реклама ерефійської косметики, і шукати не потрібно. Життєво необхідний товар. Зайдіть на базари чи супермаркети, там все завалено китайським електроінструментом під московськими брендами. Самі у Китаю купити не здатні, треба через московію купувати. Скільки побутової техніки начебто відомих компаній але виготовлених на ерефії "Для России и стран СНГ". Канхвєти їх хвилюють. Тут з 2015 року торгівля тільки наростає і обсяг її в мільярдах доларів на користь Московії.
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27.10.2021 10:25 Відповісти
лайно

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27.10.2021 11:28 Відповісти
Вата готова переплачувати з ностальгії за своєю любою парашкою.
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27.10.2021 11:30 Відповісти
Мало того что конфеты продаем , а как насчёт ЖКРеспублика и торговый центр на окраине ) у нас у же в стране есть две республики + конфеты что будет дальше , как по мне ЖК Республика по-другому назвать вместе с ТЦ а то когда как не проеду сразу Луганск и Донецк в голове это ****** какой-то сколько этих республик и кацапского товара нам Нада
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27.10.2021 15:50 Відповісти
что ли уже в Харькове, цены в рублях
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15.11.2021 19:28 Відповісти
 
 