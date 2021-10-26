Російські війська двічі обстріляли з мінометів житлові будинки у Гранітному на Донеччині, - прокуратура. ФОТОрепортаж
На Донеччині російські війська обстріляли з мінометів житлові будинки у селищі Гранітне Волноваського району.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 жовтня 2021 року, близько 10:10, представники незаконних збройних формувань РФ здійснили мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району. Під час обстрілу пошкоджено 6 житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення немає", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що обстріл мирного селища окупаційним контингентом Росії триває, після чого буде проведено першочергові слідчі (розшукові) дії.
Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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