УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11865 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
19 594 0

Майстер-сержант Георгій Халіков загинув внаслідок обстрілу російськими військами на Донбасі. ФОТО

Уродженець Полтавщини сержант Георгій Халіков загинув 26 жовтня внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Сьогодні, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович", - сказано в повідомленні.

Майстер-сержант Георгій Халіков загинув внаслідок обстрілу російськими військами на Донбасі 01

Нагадаємо, від початку доби 26 жовтня з боку російських військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Один український військовий загинув, ще один зазнав поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська двічі обстріляли з мінометів житлові будинки у Гранітному на Донеччині, - прокуратура.. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донбас (22357) втрати (4447) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
 
 