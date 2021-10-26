Майстер-сержант Георгій Халіков загинув внаслідок обстрілу російськими військами на Донбасі. ФОТО
Уродженець Полтавщини сержант Георгій Халіков загинув 26 жовтня внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами у зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
"Сьогодні, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, від початку доби 26 жовтня з боку російських військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Один український військовий загинув, ще один зазнав поранення.
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