Майстер-сержант Георгій Халіков загинув внаслідок обстрілу російськими військами на Донбасі. ФОТО

Уродженець Полтавщини сержант Георгій Халіков загинув 26 жовтня внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Сьогодні, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, від початку доби 26 жовтня з боку російських військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Один український військовий загинув, ще один зазнав поранення.

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