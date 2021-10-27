Воїни ОС відпрацювали знищення умовного десанту супротивника із застосуванням САУ "Гвоздика". ВІДЕО+ФОТО

Розрахунки самохідних артилерійських установок "Гвоздика" надали вогневу підтримку підрозділу морської піхоти, який провів тренування щодо відображення настання морського десанту умовного супротивника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на одному з військових полігонів Херсонщини проходили навчання. За легендою навчань, військовослужбовці батареї самохідних артилерійських установок перед зайняттям позицій долали перешкоди, заражену ділянку місцевості та відбивали напад умовної диверсійної розвідувальної групи.

"Слід зазначити, що головною умовою для успішного виконання бойового завдання була швидка зміна позицій. Зумовлено це було тим, що, за наявною інформацією, умовний противник має на озброєнні сучасні засоби розвідки та високоточне артилерійське озброєння", - зазначив командувач об'єднаних сил ЗС України генерал -лейтенант Сергій Наєв.

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За його словами, батарея самохідних артилерійських установок стріляла по координатах, що надаються з безпілотних летальних апаратів.

"Розрахунки безпілотної авіації провели розвідку та виявили найважливіші цілі. Координати, що передавались у режимі реального часу, дозволили провести як точну вогневу поразку цілей, так і стрілянину залпами для ураження великих ділянок території. З чим артилеристи впоралися добре", - наголосив генерал-лейтенант. Наєв.



