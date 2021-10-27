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Новини Фото Оборона
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Воїни ОС відпрацювали знищення умовного десанту супротивника із застосуванням САУ "Гвоздика". ВІДЕО+ФОТО

Розрахунки самохідних артилерійських установок "Гвоздика" надали вогневу підтримку підрозділу морської піхоти, який провів тренування щодо відображення настання морського десанту умовного супротивника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на одному з військових полігонів Херсонщини проходили навчання. За легендою навчань, військовослужбовці батареї самохідних артилерійських установок перед зайняттям позицій долали перешкоди, заражену ділянку місцевості та відбивали напад умовної диверсійної розвідувальної групи.

"Слід зазначити, що головною умовою для успішного виконання бойового завдання була швидка зміна позицій. Зумовлено це було тим, що, за наявною інформацією, умовний противник має на озброєнні сучасні засоби розвідки та високоточне артилерійське озброєння", - зазначив командувач об'єднаних сил ЗС України генерал -лейтенант Сергій Наєв.

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За його словами, батарея самохідних артилерійських установок стріляла по координатах, що надаються з безпілотних летальних апаратів.

"Розрахунки безпілотної авіації провели розвідку та виявили найважливіші цілі. Координати, що передавались у режимі реального часу, дозволили провести як точну вогневу поразку цілей, так і стрілянину залпами для ураження великих ділянок території. З чим артилеристи впоралися добре", - наголосив генерал-лейтенант. Наєв.

Воїни ОС відпрацювали знищення умовного десанту супротивника із застосуванням САУ Гвоздика 01
Воїни ОС відпрацювали знищення умовного десанту супротивника із застосуванням САУ Гвоздика 02

Автор: 

оборона (4831) військові навчання (2781) Об’єднані сили (598)


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Топ коментарі
+10
Вся проблема Украины это огромное количество умников (и наверху и внизу), а умных людей к сожалению мало. Дайте специалистам работать. Порадуйтесь за успехи. Похвалите и дайте уверенность им. Слава нашим Вооружённым Силам! И Героям Слава!
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27.10.2021 11:06 Відповісти
+8
Самоходки произвели трельбы по координатам из беспилотных летальных аппаратов после разведки и выявиленя наиболее жирных целей. Все как пишет книга и учат в школе! Респект ребята!!!
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27.10.2021 12:43 Відповісти
+7
Немає різниці БПЛА чи САУ. Є різниця навчені розрахунки чи ні.
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27.10.2021 12:51 Відповісти
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Так десанты уже 8 лет как не условные. А реальные.
Не понимаю - к чему то отрабатівание, если нельзя ответным выстрелом просто заткнуть рот стреляющим рашен-донбасятникам?
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27.10.2021 10:08 Відповісти
Забудьте про сау. Ракеты сегодня делают войну. И беспилотники. Нет смысла тратить теперь на это время.
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27.10.2021 10:08 Відповісти
Ооочень приятно слышать! Но не будем повторять Хрущева приехавшего самолёты из за ракет.
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27.10.2021 10:16 Відповісти
Не приехавшего а приехавшего ( Гугл задолбал) поре.....го от слова резать
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27.10.2021 10:20 Відповісти
Как 100 лет назад, пехота по полю в атаку Ура. Вы бы еще конницу показали. Прилетит один-два Байрактара и все ето металолом в перемешку с трупами
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27.10.2021 10:22 Відповісти
Весь етот металолом и кучу народа заменит один ударный беспилотник. Еще и секономите кучу денег на выплату семьям погибших.
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27.10.2021 10:27 Відповісти
Вы военспец??? Давайте я вам расскажу как борщ варить
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27.10.2021 10:31 Відповісти
Главное а армию не ходить за нас все байракторы сделают
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27.10.2021 10:33 Відповісти
Вся проблема Украины это огромное количество умников (и наверху и внизу), а умных людей к сожалению мало. Дайте специалистам работать. Порадуйтесь за успехи. Похвалите и дайте уверенность им. Слава нашим Вооружённым Силам! И Героям Слава!
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27.10.2021 11:06 Відповісти
Самоходки произвели трельбы по координатам из беспилотных летальных аппаратов после разведки и выявиленя наиболее жирных целей. Все как пишет книга и учат в школе! Респект ребята!!!
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27.10.2021 12:43 Відповісти
Все правильно. Чім частіше проводяться навчання і тренування тим вище вишкіл наших воїнів.
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27.10.2021 12:46 Відповісти
Немає різниці БПЛА чи САУ. Є різниця навчені розрахунки чи ні.
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27.10.2021 12:51 Відповісти
Навчання це завжди добре, наші воїни непереможні, Слава ОС!)) Слава Україні
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27.10.2021 13:07 Відповісти
Навчання українських військових по всим напрямкам бойової підготовки, це завжди корисно, потрібно, та дуже важливо. Все робиться правильно та своєчасно.
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28.10.2021 09:56 Відповісти
 
 